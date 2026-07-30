Deux sœurs reviennent régler ce que leur famille n’a jamais tranché

Autour d’elles, les générations se croisent : une grand-mère à la fin de sa vie, une mère qui redoute de devenir à son tour la gardienne de ce qui reste, une petite fille, des hommes, tous venus avec leurs doutes, leurs histoires, leurs choix en suspens.

Levhenia Kouznetsova explore les liens invisibles qui nous relient aux autres, et la manière dont nos vies se construisent dans le sillage de celles qui nous ont précédés.

Les éditions des Argonautes vous proposent un extrait en avant-première :

Levhenia Kouznetsova, née en 1987 à Khomutyntsi, est écrivaine, traductrice et chercheuse en médias et communication. Elle partage sa vie entre l’Ukraine et l’Espagne. Après un doctorat, elle s’est spécialisée dans les récits de mémoire et la lutte contre la désinformation. Son premier roman, Demandez à Mietchka, a été sélectionné pour le prix BBC Ukraine livre de l’année 2021 et a reçu une mention spéciale du Prix de littérature de l’Union européenne (EUPL).

Nikol Dziub, est traductrice de l’ukrainien. Née à Kyïv, elle a vécu entre l’Ukraine, la Suisse et la France. Après un Master en philologie et traduction à l’université de Kyïv, elle obtient un doctorat en littérature française et comparée à l’université de Haute-Alsace. Elle a entre autres traduit Lina Kostenko et Maria Matios.

Parution le 4 septembre 2026.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Ewen Berton

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