Xenia Fedorova : derrière l’expulsion, une figure au cœur de la galaxie Bolloré

Xenia Fedorova va « immédiatement former un recours ». L’annonce a été faite à l’AFP par son avocat, Me Emmanuel Piwnica, quelques heures après la confirmation, par le ministère de l’Intérieur, d’un arrêté ministériel d’expulsion visant l’ancienne dirigeante de RT France. Depuis la notification de cette décision, elle est assignée à résidence et doit se présenter chaque jour au commissariat, selon une source proche du dossier citée par l’AFP. Ses employeurs, Canal+ et Lagardère, lui ont apporté leur « plein soutien » et dénoncé une atteinte à la liberté d’expression et au pluralisme des opinions.

Le document considère que son comportement « porte atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État » et que sa présence en France représente une « menace particulièrement grave et actuelle pour l’ordre public ». Selon les extraits révélés par Libération, l’administration lui reproche de constituer un « relais des campagnes de désinformation pilotées par les autorités russes », destinées à manipuler l’opinion et à affaiblir la confiance des citoyens dans leurs institutions. Xenia Fedorova serait par ailleurs déjà interdite de territoire en Allemagne.

Les soupçons des autorités françaises ne sont toutefois pas nouveaux. Selon une enquête du Monde, Xenia Fedorova était déjà suivie par la direction générale de la sécurité intérieure et constituait, pour la Place Beauvau, un « objectif prioritaire » de surveillance. Un ancien chef de service de la communauté du renseignement, destinataire de notes de la DGSI, affirme qu’elle figurait dans le « top 5 » des personnalités soupçonnées d’être en lien avec les services russes en France.

Après l’invasion de l’Ukraine, Bercy aurait proposé de l’inclure parmi les ressortissants russes visés par des sanctions financières. Son cas aurait été examiné en conseil de défense à partir de notes fournies par plusieurs services, avant qu’elle n’échappe finalement à ces sanctions.

Son avocat oppose à cette appréciation une défense fondée sur le statut de journaliste et la liberté d’expression. « Xenia Fedorova est une journaliste », affirme-t-il, qualifiant la mesure d’« atteinte grave » à l’exercice de son activité. Le recours devra désormais confronter ces deux lectures : celle d’une professionnelle exprimant une position minoritaire, selon sa défense, et celle d’une personnalité participant à une stratégie d’influence étrangère, selon l’État. À ce stade, les accusations contenues dans l’arrêté n’ont pas encore été soumises au contrôle du juge administratif.

Une carte de résident de dix ans

La décision intervient deux mois après une première polémique politique. En 2024, Xenia Fedorova avait obtenu le renouvellement pour dix ans de son titre de séjour, alors que son précédent document restait valable jusqu’en 2025. Interrogé en juin 2026, le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez avait expliqué que certains renouvellements intervenaient de plein droit pour les étrangers installés régulièrement depuis plusieurs années. Il avait assuré qu’aucune intervention gouvernementale n’avait favorisé l’intéressée.

Le ministre avait néanmoins rappelé qu’un titre de séjour ne protégeait pas son titulaire contre une remise en cause en cas de menace pour les intérêts fondamentaux de la Nation ou de trouble grave à l’ordre public.

Née à Kazan en 1980, celle-ci a occupé plusieurs fonctions au sein du réseau international RT avant de prendre la direction de sa branche française. Lancée en 2017, RT France était financée par l’État russe. Après l’invasion de l’Ukraine, le Conseil de l’Union européenne a suspendu, le 2 mars 2022, les activités de diffusion de RT et Sputnik dans l’espace européen, estimant que ces médias participaient à une campagne de manipulation et de désinformation soutenant l’agression russe.

Le Tribunal de l’Union européenne a confirmé la légalité de cette mesure en juillet 2022. RT France a ensuite été liquidée en 2023.

Une nouvelle vie médiatique chez Bolloré

Dès 2023, des discussions se seraient engagées avec des responsables de CNews, selon une enquête du Monde. Xenia Fedorova est ensuite devenue une intervenante régulière de la chaîne, notamment dans L’Heure des pros et ses déclinaisons, comme L’Heure Inter, tout en apparaissant sur Europe 1 et en publiant dans Le JDNews. Elle a également réalisé Lumières orthodoxes, une série consacrée aux édifices religieux diffusée sur C8 et CNews.

Cette circulation dessine un ensemble cohérent : ces médias appartiennent à des groupes placés dans l’orbite de la famille Bolloré. Le Monde relève que Xenia Fedorova reprend régulièrement, dans ses interventions, les principaux arguments du récit russe sur la guerre en Ukraine : responsabilité imputée à l’Occident, présentation de la révolution ukrainienne de 2014 comme un coup d’État ou défense de Moscou comme puissance recherchant la paix.

Xenia Fedorova récuse, de son côté, la qualification de propagandiste et présente ses interventions comme l’expression d’un point de vue russe absent des grands médias français.

Les dirigeants des médias concernés lui ont publiquement apporté leur soutien. Dans une tribune publiée par le JDD, Arnaud Lagardère et Gérald-Brice Viret ont décrit sa voix comme « rare et précieuse » et défendu sa contribution au pluralisme. Ils affirmaient ne pas nécessairement approuver chacune de ses positions, mais refusaient sa « délégitimation systématique ».

De son côté, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot l’avait qualifiée de « propagandiste patentée » servant de relais à la désinformation du Kremlin. Des eurodéputés du groupe Renew Europe avaient également demandé des sanctions européennes à son encontre.

Bannie

En mars 2025, Fayard, maison de Hachette Livre, a publié Bannie, présenté comme le témoignage d’une journaliste victime d’une entreprise de censure et décidée à révéler « l’organisation de la désinformation en France ». Ce ne serait pas la chaîne financée par Moscou qui aurait désinformé, mais la presse française, décrite dans la présentation éditoriale comme « complice » ou soumise à des « diktats politiques ». L’interdiction européenne y apparaît comme l’aboutissement programmé d’une volonté de faire taire une voix dissidente.

L’ouvrage aurait aussi bénéficié des ressources humaines de la galaxie médiatique Bolloré. D’après des informations de La Lettre relayées par ActuaLitté, Raphaël Stainville, rédacteur en chef du Journal du dimanche et intervenant sur CNews, aurait participé à sa rédaction comme prête-plume, à la demande de la direction de Fayard. Il aurait été chargé de recueillir les propos de Xenia Fedorova et de les mettre en forme.

La sortie de Bannie a provoqué une réaction exceptionnelle au sein de Hachette Livre. Dans un message diffusé aux équipes, les élus du comité social et économique central ont dénoncé la décision de Fayard et affirmé que les salariés ne supportaient plus d’être associés au groupe Bolloré. Les représentants du personnel ne contestaient pas seulement un choix de catalogue. Ils alertaient sur ses conséquences industrielles et sociales : risques de boycott par des libraires, lecteurs ou enseignants, ruptures de contrats de diffusion, difficulté à recruter des auteurs et départs de salariés.

La publication de Xenia Fedorova s’inscrivait dans une transformation plus générale de Fayard sous la direction de Lise Boëll, avec l’arrivée au catalogue de Jordan Bardella, Philippe de Villiers, Éric Ciotti, Éric Zemmour, Marion Maréchal, Alain de Benoist ou en septembre Sarah Knafo, pour ne citer qu'eux. Cette évolution a conduit 70 auteurs publiés par la maison à demander, au printemps 2026, la restitution de leurs droits et la création d’une clause de conscience permettant de quitter un éditeur dont la ligne aurait radicalement changé.

Éliane Calmann-Lévy, héritière de la maison du même nom et actionnaire minoritaire, avait elle aussi dénoncé la « coloration de droite nationaliste » et le « tropisme prorusse » de plusieurs activités du groupe. Elle proposait que Fayard, le JDD et Europe 1 soient revendus directement au groupe Bolloré, afin de les sortir du périmètre commun de Lagardère et de permettre à Hachette Livre de retrouver, selon ses termes, une « réelle neutralité politique ».

Des festivals devenus terrains politiques

La promotion de Bannie a rapidement débordé les circuits habituels du livre. En avril 2025, la présence de Xenia Fedorova au Festival du Livre de Paris avait suscité une action d’associations favorables à l’Ukraine. Une trentaine de militants avaient interrompu sa séance de dédicaces en dénonçant les affirmations du livre sur la guerre et sur l’interdiction de RT France. L’action, restée pacifique, avait empêché la rencontre de se poursuivre.

Un an plus tard, Hachette Livre lui a offert une nouvelle scène lors des Grandes Rencontres organisées pour son bicentenaire. Du 13 au 15 mars 2026, le groupe a transformé le Palais Brongniart en festival culturel, avec plus de 60 auteurs, 68 séances de dédicaces et près de 15.000 visiteurs annoncés. Xenia Fedorova y a présenté Bannie le 13 mars, au cours d’un rendez-vous d’une heure et demie.

Cette programmation ne constituait pas un simple détail dans la crise interne du groupe. Elle est apparue au moment où la direction de L’Écume des Pages, librairie de Saint-Germain-des-Prés rachetée par Vivendi en 2023 pour 4,5 millions d’euros, se déchirait autour de son indépendance. Une charte devait pourtant garantir le pluralisme et l’autonomie de son assortiment.

En février 2026, sa présidente Félicité Herzog a démissionné en dénonçant un « mélange des genres entre influence politique et conduite des affaires ». Elle affirmait avoir dû neutraliser des interventions portant sur le lancement de livres politiquement sensibles ou sur la mise en avant privilégiée de titres issus des maisons du groupe. Le point de rupture aurait été l’obligation faite à la librairie de participer au festival du bicentenaire, encadré par plusieurs médias à la ligne politique affirmée.

La place de Xenia Fedorova dans le programme avait cristallisé la contradiction dénoncée : une librairie dont l’indépendance avait été solennellement garantie était sollicitée pour un événement promouvant une autrice déjà au cœur de la fronde des salariés d’Hachette.

Une protégée au cœur du système

La promotion de Bannie aurait aussi bénéficié d’une intervention directe au sommet du groupe. Selon une autre enquête du Monde, Vincent Bolloré aurait personnellement veillé à ce que le livre de sa « protégée » soit bien placé dans les boutiques Relay et les librairies.

Le milliardaire s’était également rendu à sa séance de dédicaces lors du festival organisé en mars 2026 pour le bicentenaire d’Hachette Livre, repartant avec un exemplaire autographié sous les yeux d’Arnaud Lagardère et de plusieurs dirigeants du groupe.

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L’enquête décrit également une influence qui aurait dépassé la seule promotion de son livre. Selon plusieurs témoignages, des intervenants disent avoir été écartés des antennes après des désaccords avec Xenia Fedorova. Le journaliste Victor Eyraud aurait ainsi cessé d’être invité après plusieurs débats avec elle.

Le général Bruno Clermont affirme, pour sa part, avoir été congédié sans explication et estime que certaines de ses analyses critiques sur les performances militaires russes avaient déplu à la chroniqueuse. Aucun élément public ne permet toutefois d’établir qu’elle aurait elle-même décidé de ces évictions.

Crédit image : détail de la couverture de Bannie, de Xenia Fedorova, publiée chez Fayard en 2025

Par Hocine Bouhadjera

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