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Xenia Fedorova : derrière l’expulsion, une figure au cœur de la galaxie Bolloré

Visée par un arrêté ministériel d’expulsion, Xenia Fedorova, ancienne patronne de RT France devenue chroniqueuse sur CNews et Europe 1, annonce un recours immédiat. Le ministère de l’Intérieur l’accuse de servir de relais à des campagnes russes de désinformation, sa défense dénonce une atteinte à la liberté d’expression. Derrière ce bras de fer juridique se dessine aussi l’itinéraire d’une personnalité revenue au premier plan grâce à l’écosystème Bolloré, de la télévision à l’édition, des festivals littéraires aux librairies.

Le 29/07/2026 à 17:17 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

29/07/2026 à 17:17

Hocine Bouhadjera

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Xenia Fedorova va « immédiatement former un recours ». L’annonce a été faite à l’AFP par son avocat, Me Emmanuel Piwnica, quelques heures après la confirmation, par le ministère de l’Intérieur, d’un arrêté ministériel d’expulsion visant l’ancienne dirigeante de RT France. Depuis la notification de cette décision, elle est assignée à résidence et doit se présenter chaque jour au commissariat, selon une source proche du dossier citée par l’AFP. Ses employeurs, Canal+ et Lagardère, lui ont apporté leur « plein soutien » et dénoncé une atteinte à la liberté d’expression et au pluralisme des opinions.

Le document considère que son comportement « porte atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État » et que sa présence en France représente une « menace particulièrement grave et actuelle pour l’ordre public ». Selon les extraits révélés par Libération, l’administration lui reproche de constituer un « relais des campagnes de désinformation pilotées par les autorités russes », destinées à manipuler l’opinion et à affaiblir la confiance des citoyens dans leurs institutions. Xenia Fedorova serait par ailleurs déjà interdite de territoire en Allemagne. 

Les soupçons des autorités françaises ne sont toutefois pas nouveaux. Selon une enquête du Monde, Xenia Fedorova était déjà suivie par la direction générale de la sécurité intérieure et constituait, pour la Place Beauvau, un « objectif prioritaire » de surveillance. Un ancien chef de service de la communauté du renseignement, destinataire de notes de la DGSI, affirme qu’elle figurait dans le « top 5 » des personnalités soupçonnées d’être en lien avec les services russes en France.

Après l’invasion de l’Ukraine, Bercy aurait proposé de l’inclure parmi les ressortissants russes visés par des sanctions financières. Son cas aurait été examiné en conseil de défense à partir de notes fournies par plusieurs services, avant qu’elle n’échappe finalement à ces sanctions.

Son avocat oppose à cette appréciation une défense fondée sur le statut de journaliste et la liberté d’expression. « Xenia Fedorova est une journaliste », affirme-t-il, qualifiant la mesure d’« atteinte grave » à l’exercice de son activité. Le recours devra désormais confronter ces deux lectures : celle d’une professionnelle exprimant une position minoritaire, selon sa défense, et celle d’une personnalité participant à une stratégie d’influence étrangère, selon l’État. À ce stade, les accusations contenues dans l’arrêté n’ont pas encore été soumises au contrôle du juge administratif.

Une carte de résident de dix ans

La décision intervient deux mois après une première polémique politique. En 2024, Xenia Fedorova avait obtenu le renouvellement pour dix ans de son titre de séjour, alors que son précédent document restait valable jusqu’en 2025. Interrogé en juin 2026, le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez avait expliqué que certains renouvellements intervenaient de plein droit pour les étrangers installés régulièrement depuis plusieurs années. Il avait assuré qu’aucune intervention gouvernementale n’avait favorisé l’intéressée. 

Le ministre avait néanmoins rappelé qu’un titre de séjour ne protégeait pas son titulaire contre une remise en cause en cas de menace pour les intérêts fondamentaux de la Nation ou de trouble grave à l’ordre public.

Née à Kazan en 1980, celle-ci a occupé plusieurs fonctions au sein du réseau international RT avant de prendre la direction de sa branche française. Lancée en 2017, RT France était financée par l’État russe. Après l’invasion de l’Ukraine, le Conseil de l’Union européenne a suspendu, le 2 mars 2022, les activités de diffusion de RT et Sputnik dans l’espace européen, estimant que ces médias participaient à une campagne de manipulation et de désinformation soutenant l’agression russe.

Le Tribunal de l’Union européenne a confirmé la légalité de cette mesure en juillet 2022. RT France a ensuite été liquidée en 2023. 

Une nouvelle vie médiatique chez Bolloré

Dès 2023, des discussions se seraient engagées avec des responsables de CNews, selon une enquête du Monde. Xenia Fedorova est ensuite devenue une intervenante régulière de la chaîne, notamment dans L’Heure des pros et ses déclinaisons, comme L’Heure Inter, tout en apparaissant sur Europe 1 et en publiant dans Le JDNews. Elle a également réalisé Lumières orthodoxes, une série consacrée aux édifices religieux diffusée sur C8 et CNews.

Cette circulation dessine un ensemble cohérent : ces médias appartiennent à des groupes placés dans l’orbite de la famille Bolloré. Le Monde relève que Xenia Fedorova reprend régulièrement, dans ses interventions, les principaux arguments du récit russe sur la guerre en Ukraine : responsabilité imputée à l’Occident, présentation de la révolution ukrainienne de 2014 comme un coup d’État ou défense de Moscou comme puissance recherchant la paix.

Xenia Fedorova récuse, de son côté, la qualification de propagandiste et présente ses interventions comme l’expression d’un point de vue russe absent des grands médias français. 

Les dirigeants des médias concernés lui ont publiquement apporté leur soutien. Dans une tribune publiée par le JDD, Arnaud Lagardère et Gérald-Brice Viret ont décrit sa voix comme « rare et précieuse » et défendu sa contribution au pluralisme. Ils affirmaient ne pas nécessairement approuver chacune de ses positions, mais refusaient sa « délégitimation systématique ».

De son côté, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot l’avait qualifiée de « propagandiste patentée » servant de relais à la désinformation du Kremlin. Des eurodéputés du groupe Renew Europe avaient également demandé des sanctions européennes à son encontre. 

Bannie

En mars 2025, Fayard, maison de Hachette Livre, a publié Bannie, présenté comme le témoignage d’une journaliste victime d’une entreprise de censure et décidée à révéler « l’organisation de la désinformation en France ». Ce ne serait pas la chaîne financée par Moscou qui aurait désinformé, mais la presse française, décrite dans la présentation éditoriale comme « complice » ou soumise à des « diktats politiques ». L’interdiction européenne y apparaît comme l’aboutissement programmé d’une volonté de faire taire une voix dissidente. 

L’ouvrage aurait aussi bénéficié des ressources humaines de la galaxie médiatique Bolloré. D’après des informations de La Lettre relayées par ActuaLitté, Raphaël Stainville, rédacteur en chef du Journal du dimanche et intervenant sur CNews, aurait participé à sa rédaction comme prête-plume, à la demande de la direction de Fayard. Il aurait été chargé de recueillir les propos de Xenia Fedorova et de les mettre en forme. 

La sortie de Bannie a provoqué une réaction exceptionnelle au sein de Hachette Livre. Dans un message diffusé aux équipes, les élus du comité social et économique central ont dénoncé la décision de Fayard et affirmé que les salariés ne supportaient plus d’être associés au groupe Bolloré.  Les représentants du personnel ne contestaient pas seulement un choix de catalogue. Ils alertaient sur ses conséquences industrielles et sociales : risques de boycott par des libraires, lecteurs ou enseignants, ruptures de contrats de diffusion, difficulté à recruter des auteurs et départs de salariés.

La publication de Xenia Fedorova s’inscrivait dans une transformation plus générale de Fayard sous la direction de Lise Boëll, avec l’arrivée au catalogue de Jordan Bardella, Philippe de Villiers, Éric Ciotti, Éric Zemmour, Marion Maréchal, Alain de Benoist ou en septembre Sarah Knafo, pour ne citer qu'eux. Cette évolution a conduit 70 auteurs publiés par la maison à demander, au printemps 2026, la restitution de leurs droits et la création d’une clause de conscience permettant de quitter un éditeur dont la ligne aurait radicalement changé. 

Éliane Calmann-Lévy, héritière de la maison du même nom et actionnaire minoritaire, avait elle aussi dénoncé la « coloration de droite nationaliste » et le « tropisme prorusse » de plusieurs activités du groupe. Elle proposait que Fayard, le JDD et Europe 1 soient revendus directement au groupe Bolloré, afin de les sortir du périmètre commun de Lagardère et de permettre à Hachette Livre de retrouver, selon ses termes, une « réelle neutralité politique ».

Des festivals devenus terrains politiques

La promotion de Bannie a rapidement débordé les circuits habituels du livre. En avril 2025, la présence de Xenia Fedorova au Festival du Livre de Paris avait suscité une action d’associations favorables à l’Ukraine. Une trentaine de militants avaient interrompu sa séance de dédicaces en dénonçant les affirmations du livre sur la guerre et sur l’interdiction de RT France. L’action, restée pacifique, avait empêché la rencontre de se poursuivre.

Un an plus tard, Hachette Livre lui a offert une nouvelle scène lors des Grandes Rencontres organisées pour son bicentenaire. Du 13 au 15 mars 2026, le groupe a transformé le Palais Brongniart en festival culturel, avec plus de 60 auteurs, 68 séances de dédicaces et près de 15.000 visiteurs annoncés. Xenia Fedorova y a présenté Bannie le 13 mars, au cours d’un rendez-vous d’une heure et demie. 

Cette programmation ne constituait pas un simple détail dans la crise interne du groupe. Elle est apparue au moment où la direction de L’Écume des Pages, librairie de Saint-Germain-des-Prés rachetée par Vivendi en 2023 pour 4,5 millions d’euros, se déchirait autour de son indépendance. Une charte devait pourtant garantir le pluralisme et l’autonomie de son assortiment.

En février 2026, sa présidente Félicité Herzog a démissionné en dénonçant un « mélange des genres entre influence politique et conduite des affaires ». Elle affirmait avoir dû neutraliser des interventions portant sur le lancement de livres politiquement sensibles ou sur la mise en avant privilégiée de titres issus des maisons du groupe. Le point de rupture aurait été l’obligation faite à la librairie de participer au festival du bicentenaire, encadré par plusieurs médias à la ligne politique affirmée. 

La place de Xenia Fedorova dans le programme avait cristallisé la contradiction dénoncée : une librairie dont l’indépendance avait été solennellement garantie était sollicitée pour un événement promouvant une autrice déjà au cœur de la fronde des salariés d’Hachette. 

Une protégée au cœur du système

La promotion de Bannie aurait aussi bénéficié d’une intervention directe au sommet du groupe. Selon une autre enquête du Monde, Vincent Bolloré aurait personnellement veillé à ce que le livre de sa « protégée » soit bien placé dans les boutiques Relay et les librairies.

Le milliardaire s’était également rendu à sa séance de dédicaces lors du festival organisé en mars 2026 pour le bicentenaire d’Hachette Livre, repartant avec un exemplaire autographié sous les yeux d’Arnaud Lagardère et de plusieurs dirigeants du groupe. 

À LIRE - “Le mythe ne tient pas” : le livre-enquête sur Bernard Arnault privé de Relay

L’enquête décrit également une influence qui aurait dépassé la seule promotion de son livre. Selon plusieurs témoignages, des intervenants disent avoir été écartés des antennes après des désaccords avec Xenia Fedorova. Le journaliste Victor Eyraud aurait ainsi cessé d’être invité après plusieurs débats avec elle.

Le général Bruno Clermont affirme, pour sa part, avoir été congédié sans explication et estime que certaines de ses analyses critiques sur les performances militaires russes avaient déplu à la chroniqueuse. Aucun élément public ne permet toutefois d’établir qu’elle aurait elle-même décidé de ces évictions.

Crédit image : détail de la couverture de Bannie, de Xenia Fedorova, publiée chez Fayard en 2025

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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Fin 2023, la diffusion, dans l'émission Complément d'enquête, d'extraits d'un documentaire de Yann Moix sur un voyage de Gérard Depardieu en Corée du Nord, avait éclairé la face sombre de l'acteur. Ce dernier avait tenu des propos choquants, notamment au sujet d'une jeune fille, que Yann Moix lui-même qualifiait d'« ignobles ». Il avait néanmoins porté plainte contre la chaine France 2 et la société de production Hikari pour « montage illicite » et « abus de confiance ». La justice l'a débouté de ses demandes.

20/05/2026, 12:52

Autres articles de la rubrique Métiers

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“Le plus dur, c’était de lâcher le pouvoir” : deux éditeurs nantais confient leur avenir à 650 sociétaires

Dans un marché du livre en recul et une région qui réduit ses soutiens culturels, La Mer Salée a choisi de transférer sa maison à une coopérative plutôt que de la vendre ou de l’arrêter. Plus de 640 sociétaires ont apporté plus de 160.000 € pour consolider quatre emplois et faire passer la production de trois à huit ou dix nouveautés annuelles.

29/07/2026, 16:25

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Lagardère Publishing : Musso et Lemaitre font la bonne fortune de Bolloré

Louis Hachette Group, principalement détenu par le groupe Bolloré, annonce un chiffre d'affaires en hausse de 2 % pour son premier semestre 2026, porté par les bons résultats de Lagardère Travel Retail et Lagardère Publishing. Pour ce dernier, les « activités de diversification » ont payé, tout comme quelques best-sellers du début d'année, signés par Guillaume Musso et Pierre Lemaitre, notamment.

29/07/2026, 12:33

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Au Portugal, deux dessinateurs visés par un groupe néonazi

Cartooning for Peace a publié, le 27 juillet 2026, une alerte concernant Cristina Sampaio et André Carrilho. Ces deux dessinateurs portugais figurent au sein d'une liste de personnes et d’organisations désignées comme des « cibles » et des « menaces » par le Movimento Armilar Lusitano (MAL), un groupe d’extrême droite visé par une enquête au Portugal. 9 personnes ont été mises en accusation le 17 juin pour des infractions liées notamment au terrorisme et aux armes.

29/07/2026, 11:56

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Ouverte depuis 1991 à Lille, la librairie ésotérique La Clé disparait

Installée à Lille depuis 1991, à l'origine sous le nom La Clé astrale, la librairie ésotérique La Clé a été placée en liquidation judiciaire, a appris ActuaLitté. Reprise par Dorothée Pruvost en juin 2013, l'enseigne avait été transmise à Jessica De Vendt, 10 ans plus tard.

29/07/2026, 11:02

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Frank Bartling, figure de la librairie indépendante allemande, est décédé

Le libraire allemand Frank Bartling est mort soudainement le 18 juillet 2026, à l’âge de 64 ans. Depuis près de trente ans, il dirigeait la Bücherstube Stolterfoht, une minuscule librairie hambourgeoise devenue à la fois un lieu littéraire et un monument de l’architecture d’après-guerre. Sa disparition intervient quelques mois seulement après la restauration complète du bâtiment, dont il avait organisé la transmission afin d’en assurer l’avenir.

28/07/2026, 18:03

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IFLA : la fin annoncée des financements Gates rebat les cartes

Les comptes 2025 de la Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques affichent 4,4 millions d’euros de recettes, une trésorerie supérieure à 6 millions et un résultat net à l’équilibre. Derrière ces chiffres rassurants, le rapport révèle toutefois une forte dépendance aux subventions, un congrès mondial déficitaire et la nécessité de préparer la fin du financement régulier de la Fondation Gates.

28/07/2026, 17:18

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Dans le Morbihan, la librairie Le Temps de vivre en redressement

Ouverte en fin d'année 2021 à Le Faouët, commune du Morbihan, la librairie Le Temps de vivre a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Lorient, a appris ActuaLitté. L'enseigne avait déjà traversé une période compliquée en 2023.

28/07/2026, 16:16

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Lou van Nijen : “Forçons enfin la honte à changer de camp“

À l’occasion de la rentrée littéraire et de la parution, chez La Veilleuse Éditions, de son premier roman, Le Lit au roi, Lou van Nijen revient sur une enfance dominée par la figure d’un père tout-puissant, la honte et les non-dits. Elle raconte comment la rupture, puis l’écriture, lui ont permis de relire son histoire, de nommer l’inceste psychologique et de reprendre possession d’une parole longtemps empêchée.

28/07/2026, 13:22

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Agnès Ledig rend sa Légion d’honneur après le vote de la loi d’urgence agricole

La romancière Agnès Ledig a rendu sa Légion d’honneur, en geste de protestation contre la loi d’urgence agricole. Elle dénonce notamment les dérogations prévues pour deux insecticides, ainsi que plusieurs mesures sur la gestion de l’eau.

28/07/2026, 12:50

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Alain Robet, dessinateur de la Bretagne et des mondes maritimes, est mort

Auteur de bande dessinée, illustrateur, peintre et pédagogue, Alain Robet est mort le 24 juillet 2026, à l’âge de 63 ans. Spécialiste de la reconstitution historique et des univers maritimes, il avait notamment dessiné Le Chevalier, la Mort et le Diable, la série Gabrielle B. et, plus récemment, Aux travailleurs de la mer.

28/07/2026, 12:05

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À l’heure de TikTok, 68 % des 18-24 ans enverraient encore des cartes postales

À l’heure des messages instantanés, 64 % des adultes en France assurent encore adresser des cartes postales pendant les vacances. La proportion atteint 68 % chez les 18-24 ans, selon une enquête YouGov commandée par Fizzer. Un signe encourageant pour la correspondance brève — et opportun pour cette entreprise, qui vend précisément des cartes personnalisées en ligne.

28/07/2026, 10:47

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Librairie : “Sans Sauramps, la culture n’est pas morte à Montpellier”

Une vingtaine de librairies de Montpellier et de sa métropole expriment leur solidarité avec les 54 salariés licenciés après la liquidation de Sauramps. Mais elles refusent que la disparition de l’enseigne, fondée en 1946, soit assimilée à celle de la vie littéraire locale. 

27/07/2026, 15:40

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Thomas Lequeu rejoint la Cité de la tapisserie avant le recrutement d’un nouveau directeur

Ancien directeur des collections et de la recherche de la villa Noailles, passé par les Galeries Lafayette et la critique de cinéma, Thomas Lequeu a été nommé directeur adjoint de la Cité internationale de la tapisserie, à Aubusson. Il rejoint une institution en plein changement d’échelle, portée par une nouvelle extension et par ses projets monumentaux consacrés à Tolkien, Hayao Miyazaki, George Sand ou Jean Lurçat.

27/07/2026, 12:55

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Paris débaptise la place Maurice-Barrès et honore Lucie Dreyfus

La place Maurice-Barrès, dans le 1er arrondissement de Paris, a été rebaptisée place Lucie-Dreyfus le 12 juillet 2026. La Ville entend ainsi honorer une figure majeure du combat pour la révision du procès d’Alfred Dreyfus, en remplaçant le nom d’un écrivain nationaliste et antidreyfusard, auteur d’écrits antisémites.

27/07/2026, 12:52

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Le ministère de la Culture renforce sa mission d'audit interne

Placée sous l'autorité directe de la ministre de la Culture, au sein de l'lnspection générale des affaires culturelles, la mission ministérielle d'audit interne évalue le contrôle sur l'ensemble des fonctions et métiers de la rue de Valois. Un arrêté, daté du 20 juillet dernier, étend ses missions afin d'améliorer la mise en œuvre des politiques publiques.

27/07/2026, 12:35

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Une loi pour protéger le partage des abonnements numériques

Deux députés socialistes, Mickaël Bouloux et Pierrick Courbon, ont déposé une proposition de loi destinée à sanctuariser le partage des abonnements aux services numériques. Lorsque ceux-ci comportent plusieurs accès simultanés, aucune restriction quant aux choix des bénéficiaires ne serait ainsi permise.

27/07/2026, 11:55

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Keigo Higashino, maître japonais du roman policier, est mort à 68 ans

L’écrivain japonais Keigo Higashino, auteur du Dévouement du suspect X, de La Lumière de la nuit et de la série Galileo, est mort le 23 juillet 2026 des suites d’un cancer colorectal. Publié en France par Actes Sud, l’ingénieur devenu romancier laisse derrière lui 106 ouvrages, plus de 100 millions d’exemplaires diffusés au Japon et une œuvre traduite dans 41 pays et territoires.

27/07/2026, 11:50

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Paul de Sinety nommé consul général de France à Naples

Délégué général à la langue française et aux langues de France, Paul de Sinety a été nommé consul général de France à Naples par un décret du président de la République daté du 24 juillet dernier. Il remplace à ce poste Lise Moutoumalaya.

27/07/2026, 10:43

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Incendies en Gironde : les mécanismes du désastre

Parti de Saumos le 22 juillet à la mi-journée, le feu a gagné Le Porge, Lège-Cap-Ferret, puis les abords de la métropole bordelaise. Au 25 juillet à 10 h, le dernier bilan publié dépassait 22 000 hectares parcourus ; une évaluation locale avançait déjà plus de 30.000 hectares. Trois livres girondins permettent de lire la catastrophe en distinguant son origine, sa propagation et les choix qui façonnent la forêt.

26/07/2026, 14:42

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L’occasion monte, les rideaux tombent : en librairie, on cherche les parades

À Quimper, Toulouse, Castres ou Saint-Quentin, la librairie ne traverse pas une seule crise, mais plusieurs : baisse des achats, charges en hausse, concurrence en ligne, implantation des grandes surfaces et fragilité des trésoreries. Les réponses vont de l’occasion à l’hybridation, tandis qu’une maison fondée en 1842 ferme ses portes. Le livre demeure ; ses points de vente, eux, cherchent encore leur prochain chapitre.

25/07/2026, 10:59

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“Soixante et une minutes dans une heure” : la vie des livreurs chinois sous algorithme

Avec Vol à basse altitude, un recueil nourri par son expérience et les témoignages de plus de 140 coursiers, Wang Jibing vient de recevoir l’une des plus hautes distinctions littéraires chinoises. Le prix Lu Xun décerné au livreur-poète met surtout en lumière la condition de millions de travailleurs soumis aux cadences de l’économie des plateformes et, plus largement, le coût humain d’un système fondé sur l’exigence permanente de performance.

24/07/2026, 18:33

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Hélène Serrano, traductrice de l’espagnol et “passeuse” de cultures, est morte

Traductrice littéraire de l’espagnol vers le français, Hélène Serrano est morte le mercredi 10 juin 2026, à l’âge de 65 ans. Traductrice de La Ballade des misérables d’Aníbal Malvar, couronné par le prix Violeta Negra en 2015, elle avait fait connaître en France plusieurs voix espagnoles et latino-américaines, tout en multipliant les ateliers pour partager une pratique qu’elle concevait comme une création collective.

24/07/2026, 18:16

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Gibert envisage la cession ou la fermeture d'au moins cinq librairies

Le groupe Gibert, qui compte 25 librairies en France, pour près de 500 salariés, dans 12 villes de France, a été placé en redressement judiciaire en avril dernier. Désormais sous la protection du Tribunal des activités économiques de Paris, la société présente un nouveau plan de transformation, qui impliquerait la cession ou la fermeture d'au moins quatre librairies et d'un « corner ».

24/07/2026, 15:59

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Quand les artistes de théâtre écrivent sur leur pratique

Actualités Éditions crée « Écrits pour le théâtre », une collection consacrée aux textes issus de la pratique théâtrale d’auteurs et d’autrices hispanophones. Elle réunira notamment des entretiens, des articles, des retranscriptions et des écrits critiques portant sur le théâtre de leur époque, de leur pays ou d’autres scènes internationales. La pomme et la flèche, consacré à l’écrivain cubain Antón Arrufat, en est le premier titre présenté.

24/07/2026, 14:04

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Autoéditée sur internet, cette saga a dépassé 14 millions de ventes

Née gratuitement sur une plateforme de romans en ligne, puis développée en autoédition, la série Dungeon Crawler Carl est devenue l’un des grands succès de l’imaginaire américain. Ace Books en publie désormais les éditions papier aux États-Unis, tandis que Matt Dinniman conserve la main sur le numérique et sa communauté. Une drôle de manière d’entrer dans un grand groupe : sans lui remettre toutes les clés.

24/07/2026, 13:35

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“Il a fallu entrer dans la voix de celle qui a agressé”

À l’occasion de la parution de Vous, madame (Arléa) en cette rentrée littéraire, Charlotte Milandri revient sur les quatre années d’écriture qui ont donné naissance à son roman. Elle raconte la voix d’abord surgie dans le noir, les pages abandonnées, la lente conquête de Jeanne et le recours à la fiction pour approcher ce que le silence enferme. Un texte sur l’écriture comme reprise de pouvoir, sur les histoires que l’on se réapproprie et sur la lecture comme possibilité de ne plus avancer seule.

24/07/2026, 11:49

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À Rozoy-sur-Serre, la librairie Les pages d'ADP a fermé ses portes

La librairie-papeterie Les pages d'ADP, à Rozoy-sur-Serre (Aisne), a été placée en liquidation judiciaire, signifiant la fermeture définitive du commerce. L'enseigne avait été reprise en 2021 par Aurélie Deloffre-Pêcheux.

24/07/2026, 11:42

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Cette bibliothèque spectaculaire cache 5500 livres rares dans une immense spirale

À La Corogne, la Fondation Marta Ortega Pérez réunit plus de 5500 livres, revues, catalogues et raretés consacrés à la mode et à sa photographie. Conçue par l’architecte Elsa Urquijo, la bibliothèque épouse une spectaculaire spirale de rayonnages. La consultation est gratuite, sur réservation et uniquement sur place : ici, les images ne défilent plus, elles se feuillettent.

24/07/2026, 11:09

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Akihiro Miwa, une vie en violet contre toutes les frontières

Mort le 20 juin 2026 à l’âge de 91 ans, Akihiro Miwa aura traversé plus de sept décennies de culture japonaise sans jamais consentir à une seule définition. Chanteur de cabaret, auteur-compositeur, acteur de Terayama et de Mishima, metteur en scène, voix de Hayao Miyazaki et écrivain à succès, le survivant de Nagasaki avait fait de sa propre existence une œuvre littéraire, politique et théâtrale.

23/07/2026, 18:33

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Une carte de bibliothèque dès la naissance : le plan britannique pour relancer la lecture

La commission de l’Éducation de la Chambre des communes propose de prolonger l’Année nationale de la lecture 2026 jusqu’en 2035 et d’instaurer une garantie donnant à chaque enfant des occasions régulières de lire pour le plaisir. Dans son rapport, elle demande au gouvernement britannique d’agir sur l’accès aux bibliothèques, les pratiques scolaires et l’accompagnement des familles, alors que plusieurs enquêtes signalent une baisse de la lecture chez les enfants comme chez les adultes.

23/07/2026, 17:22

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Adaptation littéraire : un nouveau rendez-vous stratégique à La Rochelle

À l’image des événements gratuits déployés à Paris par les géants du streaming pour célébrer les passerelles entre littérature et écran, la structuration professionnelle du secteur se poursuit en coulisses. La Société Civile des Éditeurs de Langue Française (SCELF) franchit une étape supplémentaire en s’associant cet automne au Festival de la Fiction de La Rochelle pour bâtir un nouveau pôle d’échanges dédié aux cessions de droits.

23/07/2026, 17:00

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Aux Pays-Bas, un libraire agressé pour les livres qu’il vend

Le propriétaire de Fugitive Books, une librairie de Groningue, aux Pays-Bas, aurait subi deux agressions physiques et verbales en l’espace de deux semaines, en juillet 2026. Les attaques étaient liées aux livres proposés par l’établissement et aux valeurs qu’il affiche. Des organisations de libraires et d’éditeurs ont condamné les violences et apporté leur soutien à la librairie.

23/07/2026, 16:33

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Fnac Darty progresse, mais ses produits éditoriaux chutent de 8,5 %

Fnac Darty a achevé le premier semestre 2026 sur une légère croissance de son activité et une rentabilité opérationnelle améliorée. Dans ce tableau presque présentable, le livre fait tache : l’enseigne le dit en recul, tandis que l’ensemble des produits éditoriaux perd 8,5 %. Une contre-performance à manier avec précision, puisque le groupe ne dévoile pas séparément ses ventes de livres.

23/07/2026, 16:25

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Sigrid Undset, du prix Nobel à la sainteté

Le diocèse catholique d’Oslo prépare l’ouverture d’une procédure de canonisation consacrée à Sigrid Undset, romancière norvégienne et prix Nobel de littérature en 1928. L’évêque Fredrik Hansen l’a annoncé le 8 juillet 2026 sur l’île de Selja, après avoir examiné son parcours et consulté la Conférence épiscopale nordique ainsi que des spécialistes de l’écrivaine. L’enquête doit porter sur sa vie, ses écrits et la dévotion dont elle fait l’objet, avec une ouverture officielle envisagée à l’automne.

23/07/2026, 16:08

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Harry Potter, DC Comics, HBO : Bruxelles autorise le rachat de Warner par Paramount

La Commission européenne a autorisé, sous conditions, le rachat de Warner Bros. Discovery par Paramount Skydance, une opération valorisée à 110 milliards $. Bruxelles ne relève pas de menace suffisante dans le streaming ou la production audiovisuelle, mais exige que Paramount rompe son alliance européenne avec Universal Pictures. Un feu vert important pour ce nouvel empire de l’écran, des licences et désormais du livre — toujours immobilisé, aux États-Unis, par une décision de justice.

23/07/2026, 15:54

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À Oslo, douze manuscrits désormais interdits de lecture jusqu’en 2114

Tommy Orange et Amitav Ghosh ont remis, le 28 juin 2026, deux textes destinés à demeurer secrets jusqu’en 2114. Future Library conserve maintenant douze œuvres inédites dans la bibliothèque Deichman Bjørvika, à Oslo. Pas de lecture, pas de bonnes feuilles, pas même un résumé : le projet imaginé par Katie Paterson mise sur cent auteurs, mille épicéas et des lecteurs qui, pour l’essentiel, ne sont pas encore nés.

23/07/2026, 11:07

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