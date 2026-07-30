Possédés : les traces indélébiles de l’enfance

Je suis née un matin d’octobre, le même jour que mon père. Une chance sur trois cent soixante-cinq virgule vingt-cinq. Durant les mois de grossesse qui permettent la réflexion, mes parents ont choisi de m’appeler Bénédicte, qui signifie “bénie, protégée de Dieu”. Lorsqu’il est allé me déclarer à la mairie, mon père a fait enregistrer “Laetitia” à la dernière minute. Je suis donc née Laetitia, presque bénie de Dieu.

Sa vie commence à Cannes, dans une petite maison charmante, au sein d’une petite famille bourgeoise aux airs proprets. A priori, cette petite fille ne devrait jamais manquer de rien et grandir dans un cocon d’amour et de douceur – une vie idéale, en somme. Pourtant, très vite, au fil de son enfance et de son adolescence, elle se rebelle.

Elle repousse cette éducation foncièrement ancrée dans la religion chrétienne, cherche à se définir en dehors de ces lignes. Quelque chose, fondamentalement, l’oblige à échapper à son attache familiale. Là où son frère aîné, Michel, est un modèle de politesse et d’obéissance ; là où sa petite sœur, Natalia, est un ange de discrétion ; elle seule se débat.

Pour se libérer de l’emprise étrange de ce père autoritaire, prétentieux, omnipotent qui pourtant disparaît de ce beau tableau dès qu’il en a l’occasion. Pour s’éloigner, au fil des années, de cette mère à qui elle ne peut plus pardonner son inaction, son apathie face aux violences – autant psychologiques que physiques – de son mari envers tous ses enfants. Une femme qui se réfugie corps et âme dans la religion, flirtant avec les cultes, instillant une injonction au silence.

Ne pas faire de vague, voyons, pourquoi en faire tout un plat ? Quitte à convaincre l’enfant qu’était la narratrice qu’elle ne s’y prenait pas comme il faut, qu’elle avait sûrement un problème, que sa parole n’avait aucun poids, aucune importance.

Mes parents avaient décidé de parcourir une partie de la France, du Puy-de-Dôme jusqu’à Lourdes, en passant par la dune du Pilat. De ce premier voyage pieux, je garderai une bouteille souvenir en plastique en forme de Vierge qui contenait de l’eau bénite. Il se disait qu’on obtenait plein de grâces à la boire. C’était l'assurance de devenir meilleur, d’être sur le chemin de la sainteté. J’en avalais en cachette. Je me sentais mauvaise, vilaine, de faire ces cachotteries, mais il fallait bien remonter sur le podium.

Ce premier roman, basé sur la vie de l’autrice, nous dévoile une nouvelle plume pleine de promesses. Ce récit est aussi beau que déchirant. Simplement dit, Possédés est un chant de liberté qui dénonce sans retenue. Le poids des convenances sociales, les injonctions incessantes et encombrantes, surtout envers les femmes de toute une époque, mais aussi les travers de la religion et les horreurs que peuvent nous infliger notre famille, consciemment ou non.

Entre les chapitres qui replongent dans le passé, des aperçus de divers rendez-vous auprès de multiples professionnels de la santé : thérapuethe EMDR, psychologue-psychothérapeute, kinésiologue, kinésithérapeute, magnétiseur, jusqu’à payer pour un programme en ligne promettant monts et merveilles… Le besoin de réparer tout ce qui a été brisé.

De remettre en question des années entières de sa vie, pour enfin pouvoir se dire qu’elle n’était pas folle. Que sa famille était bel et bien dysfonctionnelle, entre contrôle et abus.

Une pépite indéniable de cette rentrée littéraire.

Par Valentine Costantini

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