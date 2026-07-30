Paris, 2013. Peu importe l’année. Ça ne dit pas grand-chose de cette histoire. Il pleut et c’est l’hiver. Terrence erre. Ava n’a plus de désir. Il ressasse son obsession.
Le 30/07/2026 à 08:00 par Ewen Berton
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
30/07/2026 à 08:00
0
Commentaires
0
Partages
Peut-on faire couple sans désir ? Pour elle, oui, car il reste l’amour. Et c’est suffisant. Pour lui non, et c’est un drame. Il est plus terre à terre. Un gouffre s’ouvre, dans lequel il plonge. On se nourrit parfois de son propre chagrin. Mais, pour faire face, Terrence a besoin d’embrasser un malheur plus grand que le sien. C’est une solution comme une autre.
Alors il rôde devant la cage d’Aramis, la panthère de la ménagerie du Jardin des Plantes. Lui dans sa prison mentale et elle dans son minuscule enclos. Que cherche-t-il ? Une idée peut-être... qui germe en lui, affolante et déraisonnable. Elle lui redonne le sourire. Il y a des frontières, une fois franchies, dont on ne revient pas. C’est un risque à prendre.
Puissant roman sur le délitement du couple et la disparition du désir, Fatal Éros explore la fragile ligne de crête entre les pulsions érotiques et destructrices dans une époque où l’on pense pouvoir s’affranchir des corps.
Les éditions Maurice Nadeau vous proposent un extrait en avant-première :
Cyrille Falisse est libraire en Provence. Il est l’auteur d’un premier roman, Seuls les fantômes, publié par les éditions Belfond en 2024. Fatal Éros est son second roman.
Parution le 4 septembre 2026.
DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première
Par Ewen Berton
Contact : eb@actualitte.com
Paru le 04/09/2026
224 pages
Editions Maurice Nadeau
19,00 €
Plus d'articles sur le même thème
Lilitchka et Mietchka reviennent là où tout a commencé : une vieille maison à l’écart du monde, envahie par les herbes, les souvenirs et les silences. Les deux sœurs y cherchent un répit, ou peut-être un point de bascule. L’une hésite à partir, l’autre à aimer.
30/07/2026, 07:00
Inventaire des disparus a son origine dans les répressions qui ont suivi les élections de 2009 en Iran et eu pour cible le Mouvement Vert. Une œuvre qui se lit comme le prélude anticipatoire à Femme, Vie, Liberté et les massacres récents du peuple iranien par la théocratie au pouvoir. Et qui se distingue par sa richesse formelle exceptionnelle. Plusieurs strates de textes s’y entrelacent et dialoguent entre elles pour composer un roman à la fois intime, poétique et politique.
28/07/2026, 09:00
Judith a rendez-vous avec le comité Sandor pour connaître enfin la vérité sur le célèbre et mystérieux écrivain Sandor Orklësi. Pendant trois ans et jusqu’à sa mort, son père, Nathanaël Fink, a réuni, de cahier en cahier, les preuves que Sandor Orklësi et Ossip, l’ami d’enfance, se trouvaient être la même personne.
28/07/2026, 08:00
Lorsqu’Aleksander allume le générateur, toute la colonie lunaire se trouve anéantie. Il rentre alors sur Terre, accompagné d’Edrigu et d’Agafia, où il découvre que les dépollueurs s’activent et nettoient l’atmosphère et les océans.
28/07/2026, 07:00
Désir des hommes, le nouveau roman d’Annie Ferret, paraîtra aux éditions Gallimard le 20 août 2026. Entre Ouagadougou et Lomé, le livre suit Daouda, un guérisseur itinérant qui recueille les douleurs de celles et ceux qu’il rencontre, jusqu’au jour où se pose la question de sa succession.
27/07/2026, 08:16
Six sirènes, premier roman d’Agnès Maupré, paraîtra aux éditions Sarbacane le 19 août 2026. À Marseille, Irène, 11 ans, découvre que sa mère lui a caché ses origines et que cinq sœurs grandissent sans elle dans les profondeurs de la Méditerranée.
27/07/2026, 07:00
Le Lit au roi, premier roman de Lou van Nijen, paraîtra le 13 août 2026 aux éditions La Veilleuse et raconte le retour brutal d’un passé familial qu’une jeune femme tentait depuis des années de tenir à distance.
25/07/2026, 08:23
Ne cherche pas le chaos, roman de Marion Brunet à paraître le 19 août 2026 aux éditions Albin Michel, suit Pablo, un exilé chilien contraint de retourner dans son pays lorsque sa fille de 18 ans s’y rend seule et cesse de donner de ses nouvelles. Ce voyage le confronte au passé qu’il avait choisi de lui cacher, entre dictature, prison et exil.
25/07/2026, 07:11
À regarder la mer, récit de Jean René illustré par Sylvie Serprix, paraîtra le 20 août 2026 aux éditions Noire pointée. L’auteur y raconte son tour de France par les côtes, effectué en van et en musique, de la frontière belge à la baie des Anges.
24/07/2026, 07:15
Nour et ses ami·e·s vivent en exil à Paris depuis plusieurs années. Lors d’une soirée, Nour rencontre Laurent qui vient ébranler ses certitudes et raviver des questionnements sur son couple et sa propre identité. Il l’introduira également à la pratique du drag, porte d’entrée vers un monde mis en suspens : celui où l’on peut croire aux légendes, se métamorphoser ou simplement être soi.
23/07/2026, 09:00
Dans cette enquête autobiographique d’une grande ambition scientifique et littéraire, Rose-Marie Lagrave livre une réflexion sensible et critique sur la maladie, la vieillesse et la mort : des réalités réputées universelles, mais éminemment sociales et politiques.
23/07/2026, 08:00
Sali est une jeune femme cultivée et indépendante. Pourtant, à vingt-huit ans, elle vit encore chez ses parents – pas par choix. Car dans son pays, la Zambie, surtout quand on est fille de pasteur, on ne vit pas sans un père ou un mari… Des années plus tard, Sali est accusée du meurtre de son époux. Au fil du procès, ce sont trois générations de femmes qui nous sont données à voir : Sali, donc, mais aussi sa mère et sa fille.
23/07/2026, 07:00
Avec Shanghai, cinq heures quarante, publié le 19 août 2026 aux éditions Calmann-Lévy, Ada Walter signe un premier roman consacré à un homme en escale dans la métropole chinoise. Menacé d’arrestation, il traverse la ville en taxi, hanté par le souvenir d’une femme qu’il a aimée dix ans plus tôt.
22/07/2026, 08:23
La Vie avant nous, premier roman de Kristina Gorcheva-Newberry, traduit de l’anglais américain par Karine Lalechère, paraîtra le 20 août 2026 aux Presses de la Cité. Inspiré de La Cerisaie d’Anton Tchekhov, le livre suit quatre adolescents dans la périphérie de Moscou, à la fin des années 1980, alors que l’URSS traverse ses derniers bouleversements.
22/07/2026, 07:14
Par une journée froide de novembre, quelques personnes sont réunies dans une petite chapelle pour mettre en terre une parente. Le pope frigorifié se hâte de chanter l’office, les fossoyeurs s’enivrent et les invités silencieux se perdent dans leurs pensées.
21/07/2026, 09:00
Fanny à la folie, le nouveau roman d'Émilie de Turckheim, paraîtra le 19 août 2026 aux éditions JC Lattès. À travers le portrait d'une octogénaire contrainte de quitter son appartement pour entrer en maison de retraite, l'autrice retrace une vie traversée par les souvenirs, les amitiés fondatrices, les amours et les secrets, dans un récit où se mêlent humour, fantaisie et émotion.
18/07/2026, 10:01
L’heure du digital, l’océan de l’information ne cesse de s’étendre. Toute recherche apporte son flot de réponses et il n’est pas toujours facile de naviguer entre renseignements officiels, astroturfing (une stratégie de manipulation et d’influence), fake news et propagande.
18/07/2026, 08:00
Martin Reinhard est vétérinaire. Il vient de reprendre un cabinet sur le déclin à Château-Chinon. Mais depuis quelque temps, ce géant qu’on verrait bien en troisième ligne sur un terrain de rugby se sent épuisé. Et le climat automnal n’arrange rien à son état vaguement dépressif. Pire, un matin, alors qu’il observe des chevreuils à proximité de sa maison, une étrange tache bleue apparaît dans son champ de vision.
18/07/2026, 07:00
Jeanne, Eric et Abdallah sont adolescents quand ils forment un groupe de musique : Les Pirouettes Cacahuètes. Ils voulaient fabriquer du son, une matière sauvage pour contrer l’effondrement annoncé, mais jamais le trio n’aurait imaginé alimenter une révolution à venir.
17/07/2026, 09:00
Antoine Hummel propose un jeu. Son dispositif littéraire caustique entreprend de nous décoller du régime permanent de sollicitation que produisent les algorithmes de plateformes et d’applications. En se confrontant à YouTube et en laissant s’insinuer l’intelligence artificielle, le texte explore ce que deviennent l’attention, le jugement et la création lorsque la répétition du même et la suggestion algorithmique enclosent notre appréhension du monde.
17/07/2026, 08:00
L’eau est devenue l’or bleu du XXIe siècle, une ressource rare et convoitée, au cœur des équilibres géopolitiques. Dans un monde sous tension, Léa, ingénieure spécialiste du traitement de l’eau, travaille sur des technologies de pointe censées répondre à la pénurie. Lorsque la crise s’intensifie, elle est mobilisée au sein de Blue Corps, une unité internationale chargée de sécuriser les ressources hydriques, considérées comme des infrastructures critiques.
17/07/2026, 07:00
Pâquerette a 28 ans. Elle est laborantine, et follement amoureuse de Jean-Benoît, son fiancé, qu’elle considère comme l’homme parfait. Un soir, après sa journée de travail, elle rentre chez elle, avec dans sa poche, un ticket de Loto sur lequel elle a coché tous les numéros qui racontent leur histoire d’amour. Installée devant la télé, elle retient son souffle. Les chiffres tombent… un par un. Jusqu’au dernier : jackpot, trente-deux millions d’euros !
16/07/2026, 08:00
Près de l’ancienne mine creusée par les Britanniques, une veuve assiste aux recherches des victimes dans un lac artificiel. Un homme en combinaison plonge puis remonte sans cesse des eaux. Elle tremble à l’idée de ce qu’il pourrait repêcher. Traduit du grec par Nicolas Pallier.
16/07/2026, 07:00
Comme il y a une dialectique de la raison, il y a une dialectique de la mémoire qui métamorphose le souvenir de la révolte en culte de l’ordre, les anniversaires des révolutions en défilés militaires, l’héritage de la Shoah en légitimation d’un État génocidaire ; ainsi s’affrontent les romans nationaux et la tradition des vaincus, le culte des héros et les traces laissées par les sans-nom, les monuments et les remémorations dissidentes.
15/07/2026, 09:00
Avec Les Désarmantes, son troisième roman à paraître le 21 août 2026 aux éditions Fugue, Caroline Bouffault imagine une France devenue une république pacifiste dirigée exclusivement par des femmes, où l’arrivée d’une journaliste étrangère vient révéler les contradictions d’un modèle fondé sur l’exclusion des hommes.
15/07/2026, 07:48
À la veille de la Révolution française, Paris se pense comme une terre de liberté, régie par le principe selon lequel « il n’y a pas d’esclaves en France ». Pourtant, pour les esclaves venus des colonies chercher refuge dans la capitale, cette promesse se révèle fragile et souvent illusoire.
14/07/2026, 09:00
Alors qu’elle prend la route pour tenter de calmer ses angoisses, Coro se retrouve sur des sentiers déserts, sans téléphone portable, frôlant la panne sèche. La nuit progresse, et alors qu’elle s’aventure au bout d’un chemin étroit pour demander de l’aide, elle arrive devant un grand portail noir. Elle va découvrir une demeure isolée, entourée de végétation et peuplée d’animaux. La communauté de femmes qui y vit propose son aide à Coro.
14/07/2026, 08:00
À partir des dossiers retrouvés des personnes internées à Anjanamasina (Madagascar), l’un des premiers asiles d’aliénés des colonies françaises, Raphaël Gallien prend au sérieux des paroles jugées délirantes, des gestes incompris, des trajectoires brisées, pour approcher les effets intimes de la colonisation.
11/07/2026, 09:00
Sur l’île de Muckle Flugga, le point habité le plus septentrional du Royaume-Uni, se dresse le phare de l’impossible, un des fameux phares de Stevenson. Un père et son fils le gèrent ensemble, depuis des années, accueillant parfois des pensionnaires, ornithologues pour la plupart. L’île est en effet peuplée d’une immense variété d’oiseaux, dont certains inattendus.
11/07/2026, 08:00
Quand Will Somersby débarque en titubant dans le hall d’un hôpital psychiatrique canadien, il prétend être venu à pied depuis le Tennessee, guidé par le chant d’un rossignol. Il affirme, en outre, être âgé de 456 ans. Il est alors confié aux bons soins du Dr Miranda Gosling, peu à peu convaincue d’avoir déjà croisé l’étrange individu...
11/07/2026, 07:00
Dans Le fabuleux piano, à paraître le 27 août chez Robert Laffont, Sonia Devillers retrace l’histoire d’un instrument disparu, le piano de la famille Enoch, éditeurs de partitions, en l’inscrivant dans celle des milliers de pianos volés aux familles juives à Paris pendant l’Occupation, puis déplacés jusqu’aux confins du IIIe Reich. À travers cette enquête, l’autrice explore à la fois la spoliation, la mémoire familiale et la place intime que peuvent occuper les objets dans la transmission.
10/07/2026, 08:56
Avec Entre amis (Actes Sud), premier roman de Hal Ebbott traduit de l’anglais (États-Unis) par Laure Manceau et publié le 26 août, l’auteur met en scène deux familles liées par une amitié ancienne, soudain confrontées à un acte de violence qui bouleverse leurs certitudes et révèle les tensions sociales, intimes et familiales longtemps restées sous silence.
10/07/2026, 06:56
S’il est loisible de méditer sur les mystères insondables du monde que nous habitons, le fait que la science parvienne à le rendre compréhensible devrait, en soi, être un sujet d’étonnement. Pourquoi l’ingéniosité du vivant anticipe-telle nos techniques ? Pourquoi les mathématiques les plus abstraites décrivent-elles le réel ? Conjuguant sciences sociales et sciences du vivant, Bernard Lahire remonte aux racines du réalisme pour élucider l’« éternel mystère » : pourquoi comprenons-nous le monde ?
08/07/2026, 08:00
Autres articles de la rubrique Livres
L’été 1940 fut « la saison des traîtres », une époque où il n’était guère facile de faire les bons choix. Au cours de quelques journées de juillet, ce récit fait s’entrecroiser quatre femmes aux personnalités et aux convictions très différentes. Quatre femmes et les hommes qu’elles ont séduits, trompés, repoussés, utilisés ou trahis.
29/07/2026, 11:01
La littérature regorge de récits d’enfance avec leur lot de mélancolie ou de nostalgie. Se pencher sur son passé est un exercice pas toujours évident si on veut que les mots soient à la hauteur de la mémoire, car le temps efface, enjolive ou modifie. La mémoire est fluctuante, trop sensible pour restituer avec précision une période de vie durant laquelle l’individu se construit émotionnellement.
29/07/2026, 10:38
L’histoire se déroule en 2030, lors d’un début d’été où l’on crève de chaud autant que l’on se liquéfie sous le poids des normes. Une anticipation très réaliste, donc. Marie Mazrouk, artiste performeuse arrivée au mitan de sa vie et, semble-t-il, au terme de sa carrière, disparaît au cours d’une performance sous les yeux médusés du public. Par Emma Tholozan.
29/07/2026, 10:01
Le 16 juillet 1969, tandis qu’Apollo 11 quitte la Terre, Richie Manning, cinq ans, se noie dans une piscine du Michigan. Laura Kasischke ne fait pas de cette mort annoncée une énigme, mais un vertige. Traduit par Céline Leroy, Baignade surveillée rembobine l’après-midi, suit les regards qui manquent l’essentiel et laisse le bleu virer au noir. Maillot de bain à prévoir le 27 août.
28/07/2026, 16:28
« Eunomia, 2062. La Nation Unie gouverne 95 % de la planète sous l'autorité de Gábor Varga, le "Conservateur", dont le système d'intelligence artificielle Babel garantit à l'humanité une mémoire unifiée, une vérité officielle et une paix sans failles. Ariane Delaunay, vingt-cinq ans, archiviste au Bureau Central des Archives Unifiées, est une citoyenne modèle, jusqu'au soir du Grand Discours, quand une intuition sourde lui souffle que quelque chose, sous la surface impeccable de son monde, cloche… »
28/07/2026, 14:03
Un écrivain arrive à Minneapolis pour reconstituer des meurtres commis six ans plus tôt. Il cherche un tueur. Il découvre une ville fendue, un policier en morceaux et une vérité qui refuse de rester immobile. À travers Un loup dans la ville, Jo Nesbø construit un polar noir, ample, bardé d’armes et de faux-semblants. La machine tire parfois trop de cartouches. Lorsqu’elle atteint sa cible, en revanche, il ne reste plus beaucoup d’air. Les premiers hurlements s'entendront le 1er octobre.
28/07/2026, 12:16
Delphine a choisi le Jura. Cédric croit partir en vacances. Mauvaise lecture : vingt-cinq ans après un coup de feu et une disparition, ils retrouvent une femme, une parole, puis bien pire. Avec Rouges-Truites, Pierric Bailly entraîne le roman familial vers le noir, dans une langue qui avance, bifurque, plaisante, puis cogne. Un livre ample, parfois trop, dont la voix emporte les excès. Canne à pêche à dépoussiérer pour le 20 août.
28/07/2026, 12:08
Copenhague, 1991. Kai rencontre Miriam Bang. Une artiste fascinante, envoûtante. Ils échangent, se jaugent du regard. Connexion instantanée, d’une puissance inexpliquée. Cette première nuit ensemble, presque irréelle, va totalement bousculer leur vie. Miriam est enceinte. Si Kai est fou de joie, la femme en face de lui est claire : à plus de cinquante ans, elle ne veut pas de cet enfant. Elle ne veut pas être mère. Mais elle souhaite qu’il soit père.
28/07/2026, 12:07
Dans Le Meurtre du commandeur (éditions Belfond, 2018, traduction d’Hélène Morita, avec la collaboration de Tomoko Oono), le narrateur-héros, peintre lui-même, écrit au sujet des œuvres du peintre illustre sous le toit duquel il vit seul, retiré du monde : « Bien sûr, chez lui qui deviendrait plus tard un des peintres les plus reconnus, il y avait plus de profondeur que dans mes propres toiles, et aussi plus de force de persuasion. Sa technique également était éblouissante. »
28/07/2026, 10:35
À 27 ans, Tadej Pogačar remporte son cinquième Tour de France et rejoint Anquetil, Merckx, Hinault et Indurain. Derrière le jaune, Mads Pedersen emporte le vert, Richard Carapaz reconstruit sa course en pois et Isaac del Toro grandit dans la roue du maître. Quatre livres pour relire quatre manières de gagner, lorsque la victoire change de couleur.
28/07/2026, 10:24
Bien avant que la France ne s'impose comme la référence mondiale en matière de parfumerie, des artisans posaient déjà les fondements d'un savoir-faire appelé à traverser les siècles. C'est à cette histoire méconnue qu'Alice Camus Mignen consacre Les Parfumeurs de la cour de France. De Louis XIV à Louis XVI, publié chez Perrin.
28/07/2026, 10:00
Les adaptations des romans d'Alexandre Dumas semblent ne jamais se démoder. Il suffit de voir le triomphe du Comte de Monte-Cristo, porté à l'écran par Pierre Niney, ou, quelques mois auparavant, celui des Trois Mousquetaires. Au cinéma comme à la télévision, l'univers de Dumas continue de séduire un public toujours plus large. Pourtant, cette popularité a parfois un effet pervers : elle relègue dans l'ombre d'autres pans de son œuvre, tout aussi ambitieux.
27/07/2026, 16:24
Dans la rue de la Lande, une librairie ouvre, des appartements se vident, des inconnus s’aiment, vieillissent ou disparaissent. Robert Seethaler ne raconte pas ce quartier : il le fait circuler sur la page. Les voix s’y coupent, les souvenirs s’y disputent la vérité, les existences s’y frôlent sans se rejoindre. La Rue compose ainsi une chronique urbaine audacieuse, drôle et mélancolique, dont la forme devient le principal personnage. Premiers pas à faire ce 27 août.
27/07/2026, 11:37
À dix-huit ans, Yasmina est expédiée à Bordeaux avec cinquante euros et l’ordre tacite de devenir adulte. La ville lui offre neuf mètres carrés, des cafards, le suédois du soir et des amours sans mode d’emploi. Pour son premier roman, Yasmina Behagle plonge dans une famille où l’affection se confond avec l’emprise. Une écriture charnelle, drôle et excessive, qui avance comme sa narratrice : de travers, mais sans demander la permission. Manuel disponible ce 20 août.
27/07/2026, 11:36
Yrsa prépare à Cambridge une thèse sur l’afropessimisme et l’émancipation des femmes noires. Brillante, drôle, avide de sexe et dévorée par l’ennui, elle découvre ce que le pouvoir de donner la mort produit sur son corps. Dans Piège à miel (trad. Clément Baude), Imani Thompson croise satire universitaire et roman noir : réjouissant par son insolence, inquiétant lorsqu’une théorie devient l’alibi savant d’un désir meurtrier, avec une efficacité redoutable. Attention aux piqûres, ce 10 septembre.
27/07/2026, 10:45
Irina, un opéra russe est l'intitulé du dernier ouvrage de l'écrivain algérien Anouar Benmalek. Le livre est publié en 2025 aux éditions Dalimen en Algérie et Emmanuelle Collas en France. Par Ghozlène Benabi.
27/07/2026, 10:44
Dominique Dudan compose avec Actes gratuits et autres rêveries un livre noir, d’une construction implacable, où le crime se mue à la fois en moteur narratif, en objet de pensée et en forme de style. Sous l’apparente légèreté du récit et l’humour mondain, c’est une méditation féroce sur la liberté, le vide moral et l’ivresse du passage à l’acte.
25/07/2026, 11:46
Ah, les vacances... cette délicieuse période où l'on quitte son bureau, ses habitudes, son quotidien... et surtout, on cesse de travailler. Du moins lorsque l’on est la personne installée sur le transat, et non celle qui apporte la boisson fraîche, ouvre l’aquarium, remplit le réservoir, surveille les enfants ou empêche les pensionnaires d’une colonie de s’entretuer...
25/07/2026, 11:37
Dans le théâtre amateur d’un village vaudois, le lundi de Pâques, des jeunes ont joué une pièce avec un roi, une reine et des domestiques. La représentation passée, on range les costumes dans une armoire prêtée par l’instituteur ; ceux qui sont de laine vont dans des boîtes avec des boules de naphtaline, et le texte dit de ces boîtes : « Comme des cercueils, ces boîtes. Les morts, on ne les revoit plus. » Par Charles Garatynski.
24/07/2026, 17:49
Bienvenue dans une forêt. Où se trouve-t-elle exactement ? Disons que cela n’a pas grande importance. Ce qui compte, c’est qui s’y trouve. Et justement : au fond de ces bois vivent la petite Nénue et sa maman adorée, Alba. Sous le toit de leur chaumière et aux alentours, la vie est douce.
24/07/2026, 17:20
Un fait divers est un drame livré en pâture aux médias et aux individus friands de scandales. Un drame ce sont aussi des personnes impliquées malgré elles, prises dans une tourmente judiciaire et soumises à la vindicte populaire. Si de l’extérieur l’indignation ou le dégout frappe l’opinion, lorsqu’il est vécu de l’intérieur, il en est autrement.
24/07/2026, 16:03
Deux ans après la mort de son frère, qui souffrait de schizophrénie, Jean-François Beauchemin revient vers lui par le sentier des souvenirs. En 102 fragments, Herbier du souvenir recueille des gestes, des paroles, des oiseaux, quelques fleurs et beaucoup de lumière. Un texte d’une douceur profonde, capable d’approcher la souffrance sans l’exhiber, même si son goût de l’enchantement finit parfois par trop bien ordonner le jardin. À parcourir le 20 août.
24/07/2026, 15:37
Attaché en premier lieu à la littérature francophone et à la photographie, le prix Lumière d’août poursuit chaque année le même objectif : distinguer des œuvres où l’écriture, le regard, la mémoire des lieux et des êtres entrent en résonance. Le prix sera décerné, comme chaque année, au début du mois de septembre.
24/07/2026, 15:05
Le Dîner, de Freida McFadden (trad. Karine Xaragai), conserve la première place du classement des meilleures ventes du 13 au 19 juillet 2026, avec 45.102 exemplaires écoulés. Des anciens colocataires du top 10 sont de retour cette semaine, mais les cahiers de vacances conservent tout de même leur domination.
24/07/2026, 13:43
J’avais bâti dans un rêve un palais, rien que le titre du livre de Dimitri Delmas, publié chez Actes Sud, est pure poésie. J’ai toujours rangé dans la case « Art brut » l’œuvre de Ferdinand Cheval. Erreur, grosse erreur, dont je viens de prendre conscience grâce à ce charmant livre. Celui que l’on appelle désormais le Facteur Cheval était avant tout un doux rêveur, qui fit de son rêve une réalité. Il faut dire que sa réalité n’était pas bien gaie.
24/07/2026, 13:36
Partir, disait Edmond Haraucourt, c’est mourir un peu. Il ne précisait pas que l’on pouvait aussi perdre la mémoire, exhumer un meurtre, découvrir que son conjoint ment comme il respire ou se retrouver assigné à résidence avec des diplomates nazis. Les poètes négligent parfois les détails pratiques.
23/07/2026, 13:01
« Mais si, là, maman, elle est là, elle a une chemise noire et un jean, et ses cheveux sont bleus. [...] Mais si, on doit aller l'aider, elle a le visage par terre. » Alors que Lauren et sa famille s’arrêtent pour grignoter dans un parc, Thom, son fils, voit une femme morte. Là, au loin, dans ce paysage défiguré par trois mois d’incendies… Mais personne d’autre ne la voit. Un mirage, une hallucination. Pourtant, sa description est mot pour mot celle de Bethany Sue Korbassi, portée disparue.
23/07/2026, 12:59
À la fin de l’été 1947, Margherita Sarfatti revient au Soldo après neuf ans d’exil. Mussolini est mort, le fascisme s’est effondré, l’Italie porte encore les blessures de la guerre. Elle, pourtant, contemple son domaine et se répète : « Rien n’a changé. » Le roman de Serge Airoldi naît de cette formule. Elle dit le déni, l’orgueil, le besoin de remettre le passé à sa place pour continuer à régner, ne serait-ce que sur un jardin, une fenêtre, ses souvenirs. Les présentations ont lieu ce 21 août.
23/07/2026, 12:58
Une souris pousse la porte d’un bar. Cache-poussière, chapeau vissé sur le crâne, œil mort et assez de rancune pour faire sauter un royaume. Cinq ans après une guerre perdue et une trahison mal digérée, le Capitaine rappelle ses anciens compagnons : Bonsoir, hermine française aussi bavarde que létale ; Boudicca, opossum tireuse d’élite ; Cinnabar, salamandre bardée de revolvers ; Orge, blaireau repenti que le goût du sang n’a jamais tout à fait quitté. Le programme tient en trois mots : « On y retourne. » La construction débute ce 20 août.
23/07/2026, 12:18
Jamais Patrice Jean n’a été aussi loin dans l’exploration dans ce qui anime une vie. C’est avec une grande sensibilité et profondeur, que l’auteur nantais se penche sur l’itinéraire de trois ados issus du quartier de la Bottière à Nantes dans les années 80.
23/07/2026, 10:40
Un dessinateur de bande dessinée enseignant à ses heures (à moins que ce ne soit l’inverse) est embourbé dans un projet d’album qui s’éternise. Pour étayer ses recherches sur le Moyen-âge, il part à la rencontre d’un universitaire spécialiste du sujet. Mais le voyage ne sera pas de tout repos et la carrière du bédéiste empruntera des chemins pour le moins... inattendus. Un album surprenant, vertigineux, qui permet à Pierre Maurel de repousser encore un peu plus le cadre de ses planches.
23/07/2026, 10:15
Commenter cet article