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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Economie

Le plus dur, c’était de lâcher le pouvoir” : deux éditeurs nantais confient leur avenir à 650 sociétaires

Dans un marché du livre en recul et une région qui réduit ses soutiens culturels, La Mer Salée a choisi de transférer sa maison à une coopérative plutôt que de la vendre ou de l’arrêter. Plus de 640 sociétaires ont apporté plus de 160.000 € pour consolider quatre emplois et faire passer la production de trois à huit ou dix nouveautés annuelles.

Le 29/07/2026 à 16:25 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

29/07/2026 à 16:25

Hocine Bouhadjera

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ActuaLitté

En 2013, La Mer Salée ne devait pas nécessairement devenir une maison d’édition durable. Yannick Roudaut, alors journaliste, avait entre les mains un manuscrit refusé par « un grand éditeur ». Avec Sandrine Roudaut, son épouse, il décide de le publier lui-même. Deux ou trois livres paraissent ensuite chaque année, tandis que les conférences données en parallèle permettent au couple de se rémunérer.

La maison trouve rapidement un diffuseur-distributeur, d’abord Géodif, puis Harmonia Mundi. Elle construit un catalogue consacré aux transitions écologiques et sociales, aux récits d’anticipation et aux futurs désirables, dans un paysage éditorial que ses fondateurs jugent saturé de dystopies. Le basculement survient en 2025, après la maladie de Sandrine Roudaut et l’arrêt brutal d’une organisation qui reposait largement sur elle.

Yannick Roudaut confie à ActuaLitté : « Il fallait prendre une grande décision : est-ce qu’on arrêtait, ou est-ce qu’on continuait autrement ? Depuis un an, des amis me disaient de passer en coopérative, qu’ils seraient prêts à nous suivre et à mettre de l’argent. Le plus dur, c’était d’accepter de lâcher le pouvoir. Cette entreprise, nous l’avions créée, elle n’allait plus nous appartenir. Nous avons finalement décidé d’apporter le catalogue, les actifs et la marque à la coopérative. Nous restons les éditeurs et les dirigeants opérationnels, mais nous ne sommes plus les propriétaires. »

En mai 2026, le catalogue, le stock, la marque et le savoir-faire de La Mer Salée sont ainsi transférés à une Société coopérative d’intérêt collectif, ou SCIC, constituée sous la forme d’une SAS à capital variable. Sandrine et Yannick Roudaut deviennent salariés d’une entreprise désormais ouverte à plusieurs catégories d’associés. La maison présente ce changement comme un moyen de protéger son indépendance, mais aussi comme la traduction juridique de sa ligne : expérimenter des formes de propriété collective plutôt que se contenter de les raconter dans ses livres.

Plus de 160.000 €, mais pas cinq ans de répit

La campagne de lancement s’achève avec plus de 640 sociétaires, et plus de 160.000 € collectés. Le premier objectif public, fixé à 500 personnes, est dépassé. Le véritable seuil était cependant financier. « Si nous n’avions pas dépassé 150.000 €, la suite aurait été compliquée. Là, nous sommes à l’aise pour plusieurs mois, pas pour cinq ans. Nous savons que nous pouvons travailler en 2027 et nous rémunérer, en espérant évidemment que les livres se vendent derrière. Pour l’instant, tout est conforme à ce que nous avions prévu. »

La campagne de communication est close, mais le capital reste ouvert. Parce qu’il est variable, de nouveaux sociétaires peuvent continuer à acheter des parts au fil de l’eau, sans nouvelle opération formelle. La Mer Salée envisage déjà une autre mobilisation en 2027 pour agrandir la communauté et renforcer ses fonds propres.

Il ne s’agit ni d’un don ni d’un financement participatif classique. Chaque souscripteur achète une ou plusieurs parts de 50 € et devient copropriétaire de la société. Un sociétaire peut demander à quitter la coopérative, mais le remboursement de ses parts peut prendre jusqu’à cinq ans et dépend de la trésorerie disponible et de la situation financière de la coopérative.

Les parts ne sont pas cotées, leur rémunération est strictement encadrée et leur valeur peut être diminuée si l’entreprise accumule des pertes. Le document remis aux souscripteurs précise bien que l’intérêt de l’opération réside d’abord dans « l’utilité sociale du projet », et non dans son rendement. 

Yannick Roudaut insiste sur l’absence de perspective spéculative. Les fondateurs ont eux-mêmes souscrit au capital, mais ils ne pourront pas réaliser de plus-value si la maison prend de la valeur. Pour les sociétaires, résume-t-il, le bénéfice attendu relève plutôt d’un « retour sur investissement émotionnel » : soutenir une ligne éditoriale, participer à sa continuité et mesurer l’impact des livres publiés.

Ce que coûte réellement un catalogue

Présentée isolément, une collecte supérieure à 160.000 € peut donner l’impression d’une importante réserve financière. Rapportée aux coûts de l’édition et aux quatre emplois que la maison souhaite maintenir, la somme offre surtout un temps de développement, assure l'éditeur.

« Quatre salaires, même modestes, avec les charges, consomment très vite entre 150.000 et 200.000 € par an. Quelqu’un qui reçoit 2500 € brut mensuels peut coûter autour de 40.000 ou 45.000 € à l’entreprise, avant même certains frais. À cela s’ajoute la production des livres. Nous estimons qu’un titre nous coûte en moyenne entre 7000 et 10.000 €, selon le papier, le nombre de pages ou les relations presse. Pour huit à dix livres, on arrive déjà à 80.000 ou 100.000 €. Les 160.000 € ne constituent donc pas une fortune. Ils nous donnent les fonds propres nécessaires pour démarrer. »

Ces coûts tiennent aussi aux choix de fabrication de La Mer Salée. La maison affirme imprimer localement, dans les Pays de la Loire, sur des papiers sélectionnés pour leur qualité et selon une démarche présentée comme la plus écologique possible. « Nous pourrions produire moins cher à l’autre bout du monde, mais ce n’est pas notre choix », souligne Yannick Roudaut.

Le prévisionnel traduit la fragilité de la phase qui s’ouvre. La coopérative anticipe un chiffre d’affaires de 98.307 € en 2026, de 207.900 € en 2027, puis de 383.600 € en 2028. Elle prévoit parallèlement une perte de 62.417 € en 2026 et de 81.161 € en 2027, avant un résultat positif de 25.563 € en 2028. Les déficits cumulés des deux premiers exercices atteindraient ainsi 143.578 €, un montant proche de la collecte réalisée. Ces projections reposent toutefois sur la capacité de la maison à augmenter fortement ses ventes.

Cinquante pour cent des voix, sans majorité

Dire que La Mer Salée est désormais « détenue par ses lecteurs » résume l’ambition du projet, mais ne rend pas compte de la répartition réelle du pouvoir au sein de la coopérative. La SCIC réunit six catégories : salariés, producteurs de projets éditoriaux, soutiens financiers ou « anges de La Mer Salée », lecteurs, professionnels de la filière du livre et acteurs engagés dans les transitions écologiques et sociales.

Chaque sociétaire dispose d’une voix, quel que soit le montant investi. Les résultats sont ensuite pondérés entre cinq collèges : 50 % pour les salariés et producteurs, 20 % pour les « anges », 10 % respectivement pour les lecteurs, la filière du livre et les acteurs du « monde à venir ». 

« Nous aurions pu créer cinq collèges de 20 %. Mais je débute dans le monde de la coopération et, pendant deux ou trois ans au moins, l’équipe dirigeante doit conserver les coudées franches pour agir au quotidien », justifie Yannick Roudaut. « Réunir 600 personnes à chaque décision rendrait l’entreprise ingérable. Avec 50 %, nous n’avons pas la majorité : il nous faut toujours convaincre au moins un autre collège. Cela permet de rester éditeurs tout en ouvrant les choix stratégiques de long terme à la coopérative. Il faut trouver un juste milieu entre une part purement symbolique et une consultation générale permanente. »

Lors de la constitution de la société, le 20 avril 2026, les « anges de La Mer Salée » avaient apporté 100.000 € sur un capital initial de 112.250 €, soit 89,1 % des fonds. 

Cette ouverture ne transforme pas pour autant les sociétaires en comité éditorial. Sandrine et Yannick Roudaut continueront de sélectionner les textes et d’accompagner les auteurs. Détenir une part ne donne aucun avantage pour faire publier son propre manuscrit : plusieurs nouveaux sociétaires ont déjà tenté d’en adresser un à la maison et ont été renvoyés vers la procédure ordinaire.

Les consultations porteront plutôt sur les orientations de la structure ou certains choix de présentation. La création d’une collection de poche, l’entrée dans un nouveau segment éditorial ou un investissement important pourraient être soumis à la communauté. À une échelle plus immédiate, la maison envisage de tester plusieurs versions d’une quatrième de couverture auprès des volontaires avant l’impression.

Publier davantage pour rester visible

La hausse du nombre de nouveautés n’est pas seulement destinée à augmenter mécaniquement les ventes. Elle doit permettre à La Mer Salée d’exister plus régulièrement dans les offices des libraires. « Quand on sort un livre tous les trois ou quatre mois, les libraires finissent par vous oublier. Avec huit à dix titres, il y a presque chaque mois une nouveauté La Mer Salée. C’est un rythme qui permet aussi, économiquement, de commencer à financer deux ou trois salaires. Mais nous ne voulons pas tomber dans la surproduction. Il n’est pas question de publier 50 ou 100 livres par an : notre rythme de croisière, ce serait une dizaine de titres. »

Ce volume reste inférieur à la moyenne relevée auprès des maisons indépendantes par l’étude réalisée en 2025 pour la Fédération des éditions indépendantes : 14 publications annuelles, dont neuf créations. Pour La Mer Salée, il représente néanmoins plus du triple de son rythme récent. 

Huit titres sont déjà engagés, avec un programme presque rempli jusqu’au printemps 2027. La maison entend alterner romans, récits et essais. La rentrée commencera le 4 septembre avec Un jardin après l’orage, d’Ève Gabrielle, un roman dans lequel les destins humains se mêlent à ceux des animaux, des plantes et des paysages. Un nouveau volume, Les Utopiennes 2046, sera ensuite présenté en avant-première le 29 septembre à la Gaîté Lyrique, à Paris.

Yannick Roudaut évalue son organisation future à environ quatre équivalents temps plein, en associant le travail éditorial des fondateurs, celui des éditrices et celui de la communication. Lucie Geerebaert, actuellement assistante communication et édition, doit être embauchée à partir du 1er septembre. La maison fait également appel à des professionnelles indépendantes pour certains projets plus lourds, notamment les recueils collectifs. L'équipe comprend aujourd'hui les fondateurs, les éditrices Paola Grieco et Pauline Blanchard, Lucie Geerebaert et la directrice artistique Florence Boudet. 

De copropriétaires à ambassadeurs

La communauté ne se limite pas à Nantes et à ses environs. D’après un décompte réalisé par Yannick Roudaut le matin de l’entretien, environ 200 sociétaires résident dans les Pays de la Loire, soit moins d’un tiers de l’ensemble. Paris en rassemble entre 100 et 130. Les autres se répartissent à travers le territoire, de Strasbourg à Marseille et Lyon. Environ 5 % vivent hors de France, notamment en Belgique, en Espagne, au Japon ou en Australie.

« Nous recevons déjà des propositions de soutien bénévole. Certains veulent devenir nos ambassadeurs auprès des librairies ou parler de nos livres autour d’eux. Nous organiserons des soirées thématiques, virtuelles ou physiques, des rencontres avec les auteurs et, selon les territoires, des clubs de lecture. Les coopérateurs pourront aussi être force de proposition. Plus ils se sentent concernés par la vie de la maison, plus ils peuvent contribuer à faire circuler les livres. »

Le modèle économique repose en partie sur ce cercle vertueux espéré : davantage de sociétaires apportent du capital, mais aussi un réseau de lecteurs fidèles et de prescripteurs. Les ventes financent ensuite les nouvelles parutions et les réimpressions, tandis que l’élargissement du catalogue entretient la relation avec la communauté.

L’objectif n’est toutefois pas de solliciter indéfiniment l’épargne des lecteurs. Yannick Roudaut fixe l’horizon d’un équilibre économique autonome à 2028 ou 2029. Le succès de chaque titre en sera l’une des conditions.

Une formule rare, mais pas inédite

La Mer Salée n’est pas la première maison française organisée en coopérative. À Toulouse, Anacharsis a abandonné son statut associatif pour devenir une SCIC dès 2012, en associant salariés, chercheurs, traducteurs, professionnels du livre, journalistes et lecteurs. La maison présentait déjà ce modèle comme un moyen de consolider son indépendance et de défendre sur le temps long des ouvrages de fonds à rotation lente.

Les Éditions Théâtrales sont, elles aussi, constituées en SCIC depuis 2015 et rassemblent fondateurs, salariés, auteurs et partenaires culturels. À Rennes, les Éditions du commun ont choisi en 2022 le statut de SCOP, qui place les travailleurs au centre de la propriété et du pouvoir. 

La singularité revendiquée par La Mer Salée réside plutôt dans l’ampleur de son ouverture directe aux lecteurs. Yannick Roudaut dit n’avoir identifié aucune autre coopérative éditoriale française réunissant plusieurs centaines de particuliers, des salariés, des professionnels du livre et des soutiens financiers.  L’expérience pourrait cependant servir de laboratoire à d’autres indépendants. La Mer Salée souhaite agrandir sa propre communauté et n’exclut pas, à terme, d’aider d’autres maisons à reproduire l’opération.

« Quand je vois que nous avons réuni environ 650 personnes en un mois et demi, je me dis qu’il existe une envie de refaire de l’édition et de la culture un bien commun. Dans le marasme actuel, si nous pouvons servir de locomotive à d’autres maisons indépendantes fragiles, nous serons ravis de leur expliquer comment nous avons fait. Plus le modèle fonctionnera, plus d’autres pourront se dire : pourquoi pas nous ? »

Un pari lancé en pleine contraction

Le projet se déploie dans un secteur qui ralentit. En 2025, le chiffre d’affaires des éditeurs français a reculé de 0,6 % et le nombre d’exemplaires vendus de 1,5 %, selon le Syndicat national de l’édition. Sans le rebond de 8,2 % de l’édition scolaire, la baisse du chiffre d’affaires aurait atteint 1,49 %. Les quatre premiers mois de 2026 ont accentué le mouvement : 75,66 millions d’exemplaires ont été écoulés, soit 7,9 % de moins qu’un an auparavant. 

Le public lui-même se contracte. Le baromètre 2025 du Centre national du livre et d’Ipsos indique que 63 % des Français ont lu au moins cinq livres au cours des douze mois précédents, six points de moins qu’en 2023. Le temps moyen consacré aux écrans atteint 23 heures et 27 minutes par semaine, contre 3 heures et 40 minutes pour la lecture de livres. 

À cette fragilité nationale s’ajoute, pour les acteurs ligériens, la réduction des financements culturels régionaux. Les dépenses culturelles effectivement réalisées par la Région ont diminué de 4,88 millions d’euros en 2025, soit 13,73 %, et les budgets primitifs font apparaître une nouvelle baisse d’environ 12 % entre 2025 et 2026. Dans la filière du livre, Mobilis a perdu 101.250 € en 2025, puis les 142.500 € de soutien régional encore attendus en 2026. Le pôle a licencié ses cinq salariées et réduit fortement ses activités. 

C’est contre cette accumulation de vulnérabilités que La Mer Salée oppose la propriété partagée. La campagne lui accorde un délai et des moyens supplémentaires, pas une assurance contre l’échec. Pour Yannick Roudaut, la réussite ne se mesurera pourtant pas seulement dans les comptes. Elle dépendra aussi de la circulation d’une littérature capable d’offrir autre chose que le récit continu de l’effondrement.

À LIRE - Librairie : “Sans Sauramps, la culture n’est pas morte à Montpellier

« Nous avons besoin d’une littérature positive - pas naïve, mais capable de montrer des portes de sortie et d’aider à imaginer demain autrement que sous la forme des incendies et des catastrophes. Les personnes qui nous rejoignent ne viennent pas chercher un dividende. Elles cherchent du sens et veulent s’impliquer. Ce que nous pouvons leur proposer aujourd’hui, c’est ce retour-là : ensemble, essayer de repenser le monde de l’édition à notre petit niveau et continuer à apporter un peu de lumière. »

Photographie : Sandrine et Yannick Roudaut

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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03/07/2026, 13:01

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La Vouivre et le dragon, une romantasy entre quête de justice et rédemption

La Vouivre et le dragon est une romantasy one-shot qui s’inscrit dans l’univers du Choix du dragon, ma première romantasy ayant fait l’objet d’une campagne Ulule, pour proposer un objet livre avec des finitions qui favorise l’immersion dans le récit. Pour ce nouveau roman, je souhaitais mettre en pratique l’expérience acquise lors de mes précédentes campagnes pour proposer un objet livre encore plus abouti, en collaborant avec des artistes et créateurs français pour mettre en avant les talents locaux qui nous entourent.

03/07/2026, 08:00

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Parti de Grasset, Olivier Nora rejoindrait Editis

Évincé le 14 avril de la présidence des éditions Grasset & Fasquelle, Olivier Nora pourrait prochainement rejoindre Editis. L’information, révélée ce jeudi 2 juillet par Le Monde, n’était confirmée, à cette date, ni par l’intéressé ni par le groupe d’édition.

02/07/2026, 18:35

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Bolloré et l’édition scolaire : des enseignants appellent au boycott

Mercredi 1er juillet, à Vanves, le collectif EducNat contre Bolloré a appelé au boycott des manuels scolaires publiés par les maisons du groupe Hachette Livre, contrôlé depuis 2023 par Vincent Bolloré. Des enseignants et militants dénoncent le poids du milliardaire dans l’édition scolaire et refusent que des achats financés par de l’argent public contribuent, selon eux, à soutenir son influence médiatique et politique.

02/07/2026, 15:55

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Fayard ouvre “Parole libre”, une collection dirigée par Valérie Benaïm

Les Éditions Fayard annoncent la création de « Parole libre », une nouvelle collection de témoignages confiée à Valérie Benaïm. Les premiers ouvrages sont prévus au premier semestre 2027. Publiés tous les quatre mois, ces livres de 100 pages seront vendus 10 € et donneront la parole à des « citoyens et à des acteurs de la société civile » autour de récits liés à leur vécu.

02/07/2026, 11:29

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Un livre négationniste, distribué par l'éditeur de Rivarol, interdit de vente aux mineurs

Un ouvrage négationniste, publié au Royaume-Uni par Academic Research Media, Review Education Group et distribué en France par les Éditions des Tuileries, émanation du nauséabond hebdomadaire d'extrême droite Rivarol, a été frappé d'une interdiction de vente aux mineurs. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, proscrit par ailleurs son exposition dans les points de vente ainsi que toute publicité.

02/07/2026, 09:38

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Mélanie Molla prépare La Marelle, 5e titre des éditions fier·es

éditions fier·es est une maison d’édition queer, engagée et indépendante créée à Rennes en avril 2024. Sa fondatrice, Mélanie Molla, œuvre pour apporter plus de représentation LGBTQIA+ dans la littérature francophone. Cette maison d’édition rennaise fonctionne sans grand groupe littéraire, ni milliardaire à sa tête, et a une liberté éditoriale totale. Le 28 octobre sortira son 5e titre, La Marelle écrit par la rennaise Maelan Paranthoen. Un roman épistolaire autour de deux femmes qui n’avaient rien en commun et vont s’émanciper au fur et à mesure de leurs échanges.

01/07/2026, 08:00

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Fantasy & Histoire, un ouvrage

Le projet Fantasy & Histoire, un ouvrage collectif dirigé par l’équipe de la revue Chimères, à savoir Anne Besson, Justine Breton et Victor Battaggion. À travers plus de 200 romans, BD et mangas, le livre explore la manière dont la fantasy réinvente les grandes périodes historiques, de l’Antiquité au XXe siècle.

30/06/2026, 11:00

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Louise en quatre saisons : les éditions Panthera lancent une campagne de financement pour leur prochain roman graphique

Les éditions Panthera, jeune maison d’édition indépendante basée à Rennes, lance une campagne de financement participatif sur Ulule pour leur prochain roman graphique : « Louise en quatre saisons » de Laura Olivieri. L’ouvrage raconte l’histoire d’amour passionnelle de Louise, une jeune pianiste lyonnaise, et Sara. Une œuvre intime et universelle, entièrement réalisée aux pastels gras, à paraître en novembre 2026.

29/06/2026, 10:30

Autres articles de la rubrique Métiers

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Xenia Fedorova : derrière l’expulsion, une figure au cœur de la galaxie Bolloré

Visée par un arrêté ministériel d’expulsion, Xenia Fedorova, ancienne patronne de RT France devenue chroniqueuse sur CNews et Europe 1, annonce un recours immédiat. Le ministère de l’Intérieur l’accuse de servir de relais à des campagnes russes de désinformation, sa défense dénonce une atteinte à la liberté d’expression. Derrière ce bras de fer juridique se dessine aussi l’itinéraire d’une personnalité revenue au premier plan grâce à l’écosystème Bolloré, de la télévision à l’édition, des festivals littéraires aux librairies.

29/07/2026, 17:17

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Lagardère Publishing : Musso et Lemaitre font la bonne fortune de Bolloré

Louis Hachette Group, principalement détenu par le groupe Bolloré, annonce un chiffre d'affaires en hausse de 2 % pour son premier semestre 2026, porté par les bons résultats de Lagardère Travel Retail et Lagardère Publishing. Pour ce dernier, les « activités de diversification » ont payé, tout comme quelques best-sellers du début d'année, signés par Guillaume Musso et Pierre Lemaitre, notamment.

29/07/2026, 12:33

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Au Portugal, deux dessinateurs visés par un groupe néonazi

Cartooning for Peace a publié, le 27 juillet 2026, une alerte concernant Cristina Sampaio et André Carrilho. Ces deux dessinateurs portugais figurent au sein d'une liste de personnes et d’organisations désignées comme des « cibles » et des « menaces » par le Movimento Armilar Lusitano (MAL), un groupe d’extrême droite visé par une enquête au Portugal. 9 personnes ont été mises en accusation le 17 juin pour des infractions liées notamment au terrorisme et aux armes.

29/07/2026, 11:56

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Ouverte depuis 1991 à Lille, la librairie ésotérique La Clé disparait

Installée à Lille depuis 1991, à l'origine sous le nom La Clé astrale, la librairie ésotérique La Clé a été placée en liquidation judiciaire, a appris ActuaLitté. Reprise par Dorothée Pruvost en juin 2013, l'enseigne avait été transmise à Jessica De Vendt, 10 ans plus tard.

29/07/2026, 11:02

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Frank Bartling, figure de la librairie indépendante allemande, est décédé

Le libraire allemand Frank Bartling est mort soudainement le 18 juillet 2026, à l’âge de 64 ans. Depuis près de trente ans, il dirigeait la Bücherstube Stolterfoht, une minuscule librairie hambourgeoise devenue à la fois un lieu littéraire et un monument de l’architecture d’après-guerre. Sa disparition intervient quelques mois seulement après la restauration complète du bâtiment, dont il avait organisé la transmission afin d’en assurer l’avenir.

28/07/2026, 18:03

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IFLA : la fin annoncée des financements Gates rebat les cartes

Les comptes 2025 de la Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques affichent 4,4 millions d’euros de recettes, une trésorerie supérieure à 6 millions et un résultat net à l’équilibre. Derrière ces chiffres rassurants, le rapport révèle toutefois une forte dépendance aux subventions, un congrès mondial déficitaire et la nécessité de préparer la fin du financement régulier de la Fondation Gates.

28/07/2026, 17:18

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Dans le Morbihan, la librairie Le Temps de vivre en redressement

Ouverte en fin d'année 2021 à Le Faouët, commune du Morbihan, la librairie Le Temps de vivre a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Lorient, a appris ActuaLitté. L'enseigne avait déjà traversé une période compliquée en 2023.

28/07/2026, 16:16

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Lou van Nijen : “Forçons enfin la honte à changer de camp“

À l’occasion de la rentrée littéraire et de la parution, chez La Veilleuse Éditions, de son premier roman, Le Lit au roi, Lou van Nijen revient sur une enfance dominée par la figure d’un père tout-puissant, la honte et les non-dits. Elle raconte comment la rupture, puis l’écriture, lui ont permis de relire son histoire, de nommer l’inceste psychologique et de reprendre possession d’une parole longtemps empêchée.

28/07/2026, 13:22

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Agnès Ledig rend sa Légion d’honneur après le vote de la loi d’urgence agricole

La romancière Agnès Ledig a rendu sa Légion d’honneur, en geste de protestation contre la loi d’urgence agricole. Elle dénonce notamment les dérogations prévues pour deux insecticides, ainsi que plusieurs mesures sur la gestion de l’eau.

28/07/2026, 12:50

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Alain Robet, dessinateur de la Bretagne et des mondes maritimes, est mort

Auteur de bande dessinée, illustrateur, peintre et pédagogue, Alain Robet est mort le 24 juillet 2026, à l’âge de 63 ans. Spécialiste de la reconstitution historique et des univers maritimes, il avait notamment dessiné Le Chevalier, la Mort et le Diable, la série Gabrielle B. et, plus récemment, Aux travailleurs de la mer.

28/07/2026, 12:05

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À l’heure de TikTok, 68 % des 18-24 ans enverraient encore des cartes postales

À l’heure des messages instantanés, 64 % des adultes en France assurent encore adresser des cartes postales pendant les vacances. La proportion atteint 68 % chez les 18-24 ans, selon une enquête YouGov commandée par Fizzer. Un signe encourageant pour la correspondance brève — et opportun pour cette entreprise, qui vend précisément des cartes personnalisées en ligne.

28/07/2026, 10:47

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Librairie : “Sans Sauramps, la culture n’est pas morte à Montpellier”

Une vingtaine de librairies de Montpellier et de sa métropole expriment leur solidarité avec les 54 salariés licenciés après la liquidation de Sauramps. Mais elles refusent que la disparition de l’enseigne, fondée en 1946, soit assimilée à celle de la vie littéraire locale. 

27/07/2026, 15:40

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Thomas Lequeu rejoint la Cité de la tapisserie avant le recrutement d’un nouveau directeur

Ancien directeur des collections et de la recherche de la villa Noailles, passé par les Galeries Lafayette et la critique de cinéma, Thomas Lequeu a été nommé directeur adjoint de la Cité internationale de la tapisserie, à Aubusson. Il rejoint une institution en plein changement d’échelle, portée par une nouvelle extension et par ses projets monumentaux consacrés à Tolkien, Hayao Miyazaki, George Sand ou Jean Lurçat.

27/07/2026, 12:55

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Paris débaptise la place Maurice-Barrès et honore Lucie Dreyfus

La place Maurice-Barrès, dans le 1er arrondissement de Paris, a été rebaptisée place Lucie-Dreyfus le 12 juillet 2026. La Ville entend ainsi honorer une figure majeure du combat pour la révision du procès d’Alfred Dreyfus, en remplaçant le nom d’un écrivain nationaliste et antidreyfusard, auteur d’écrits antisémites.

27/07/2026, 12:52

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Le ministère de la Culture renforce sa mission d'audit interne

Placée sous l'autorité directe de la ministre de la Culture, au sein de l'lnspection générale des affaires culturelles, la mission ministérielle d'audit interne évalue le contrôle sur l'ensemble des fonctions et métiers de la rue de Valois. Un arrêté, daté du 20 juillet dernier, étend ses missions afin d'améliorer la mise en œuvre des politiques publiques.

27/07/2026, 12:35

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Une loi pour protéger le partage des abonnements numériques

Deux députés socialistes, Mickaël Bouloux et Pierrick Courbon, ont déposé une proposition de loi destinée à sanctuariser le partage des abonnements aux services numériques. Lorsque ceux-ci comportent plusieurs accès simultanés, aucune restriction quant aux choix des bénéficiaires ne serait ainsi permise.

27/07/2026, 11:55

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Keigo Higashino, maître japonais du roman policier, est mort à 68 ans

L’écrivain japonais Keigo Higashino, auteur du Dévouement du suspect X, de La Lumière de la nuit et de la série Galileo, est mort le 23 juillet 2026 des suites d’un cancer colorectal. Publié en France par Actes Sud, l’ingénieur devenu romancier laisse derrière lui 106 ouvrages, plus de 100 millions d’exemplaires diffusés au Japon et une œuvre traduite dans 41 pays et territoires.

27/07/2026, 11:50

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Paul de Sinety nommé consul général de France à Naples

Délégué général à la langue française et aux langues de France, Paul de Sinety a été nommé consul général de France à Naples par un décret du président de la République daté du 24 juillet dernier. Il remplace à ce poste Lise Moutoumalaya.

27/07/2026, 10:43

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L’occasion monte, les rideaux tombent : en librairie, on cherche les parades

À Quimper, Toulouse, Castres ou Saint-Quentin, la librairie ne traverse pas une seule crise, mais plusieurs : baisse des achats, charges en hausse, concurrence en ligne, implantation des grandes surfaces et fragilité des trésoreries. Les réponses vont de l’occasion à l’hybridation, tandis qu’une maison fondée en 1842 ferme ses portes. Le livre demeure ; ses points de vente, eux, cherchent encore leur prochain chapitre.

25/07/2026, 10:59

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“Soixante et une minutes dans une heure” : la vie des livreurs chinois sous algorithme

Avec Vol à basse altitude, un recueil nourri par son expérience et les témoignages de plus de 140 coursiers, Wang Jibing vient de recevoir l’une des plus hautes distinctions littéraires chinoises. Le prix Lu Xun décerné au livreur-poète met surtout en lumière la condition de millions de travailleurs soumis aux cadences de l’économie des plateformes et, plus largement, le coût humain d’un système fondé sur l’exigence permanente de performance.

24/07/2026, 18:33

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Hélène Serrano, traductrice de l’espagnol et “passeuse” de cultures, est morte

Traductrice littéraire de l’espagnol vers le français, Hélène Serrano est morte le mercredi 10 juin 2026, à l’âge de 65 ans. Traductrice de La Ballade des misérables d’Aníbal Malvar, couronné par le prix Violeta Negra en 2015, elle avait fait connaître en France plusieurs voix espagnoles et latino-américaines, tout en multipliant les ateliers pour partager une pratique qu’elle concevait comme une création collective.

24/07/2026, 18:16

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Gibert envisage la cession ou la fermeture d'au moins cinq librairies

Le groupe Gibert, qui compte 25 librairies en France, pour près de 500 salariés, dans 12 villes de France, a été placé en redressement judiciaire en avril dernier. Désormais sous la protection du Tribunal des activités économiques de Paris, la société présente un nouveau plan de transformation, qui impliquerait la cession ou la fermeture d'au moins quatre librairies et d'un « corner ».

24/07/2026, 15:59

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Autoéditée sur internet, cette saga a dépassé 14 millions de ventes

Née gratuitement sur une plateforme de romans en ligne, puis développée en autoédition, la série Dungeon Crawler Carl est devenue l’un des grands succès de l’imaginaire américain. Ace Books en publie désormais les éditions papier aux États-Unis, tandis que Matt Dinniman conserve la main sur le numérique et sa communauté. Une drôle de manière d’entrer dans un grand groupe : sans lui remettre toutes les clés.

24/07/2026, 13:35

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L'agresseur de Salman Rushdie comparaît à nouveau, pour terrorisme

Déjà condamné à 25 ans de prison pour l’attaque au couteau contre Salman Rushdie, Hadi Matar comparaît depuis le 22 juillet 2026 devant la justice fédérale à Buffalo, dans l’État de New York. Les procureurs américains l’accusent d’avoir voulu appliquer la fatwa prononcée contre l’écrivain et d’avoir agi au service du Hezbollah, ce que l’accusé conteste.

24/07/2026, 12:11

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“Il a fallu entrer dans la voix de celle qui a agressé”

À l’occasion de la parution de Vous, madame (Arléa) en cette rentrée littéraire, Charlotte Milandri revient sur les quatre années d’écriture qui ont donné naissance à son roman. Elle raconte la voix d’abord surgie dans le noir, les pages abandonnées, la lente conquête de Jeanne et le recours à la fiction pour approcher ce que le silence enferme. Un texte sur l’écriture comme reprise de pouvoir, sur les histoires que l’on se réapproprie et sur la lecture comme possibilité de ne plus avancer seule.

24/07/2026, 11:49

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À Rozoy-sur-Serre, la librairie Les pages d'ADP a fermé ses portes

La librairie-papeterie Les pages d'ADP, à Rozoy-sur-Serre (Aisne), a été placée en liquidation judiciaire, signifiant la fermeture définitive du commerce. L'enseigne avait été reprise en 2021 par Aurélie Deloffre-Pêcheux.

24/07/2026, 11:42

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Cette bibliothèque spectaculaire cache 5500 livres rares dans une immense spirale

À La Corogne, la Fondation Marta Ortega Pérez réunit plus de 5500 livres, revues, catalogues et raretés consacrés à la mode et à sa photographie. Conçue par l’architecte Elsa Urquijo, la bibliothèque épouse une spectaculaire spirale de rayonnages. La consultation est gratuite, sur réservation et uniquement sur place : ici, les images ne défilent plus, elles se feuillettent.

24/07/2026, 11:09

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Akihiro Miwa, une vie en violet contre toutes les frontières

Mort le 20 juin 2026 à l’âge de 91 ans, Akihiro Miwa aura traversé plus de sept décennies de culture japonaise sans jamais consentir à une seule définition. Chanteur de cabaret, auteur-compositeur, acteur de Terayama et de Mishima, metteur en scène, voix de Hayao Miyazaki et écrivain à succès, le survivant de Nagasaki avait fait de sa propre existence une œuvre littéraire, politique et théâtrale.

23/07/2026, 18:33

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Une carte de bibliothèque dès la naissance : le plan britannique pour relancer la lecture

La commission de l’Éducation de la Chambre des communes propose de prolonger l’Année nationale de la lecture 2026 jusqu’en 2035 et d’instaurer une garantie donnant à chaque enfant des occasions régulières de lire pour le plaisir. Dans son rapport, elle demande au gouvernement britannique d’agir sur l’accès aux bibliothèques, les pratiques scolaires et l’accompagnement des familles, alors que plusieurs enquêtes signalent une baisse de la lecture chez les enfants comme chez les adultes.

23/07/2026, 17:22

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Aux Pays-Bas, un libraire agressé pour les livres qu’il vend

Le propriétaire de Fugitive Books, une librairie de Groningue, aux Pays-Bas, aurait subi deux agressions physiques et verbales en l’espace de deux semaines, en juillet 2026. Les attaques étaient liées aux livres proposés par l’établissement et aux valeurs qu’il affiche. Des organisations de libraires et d’éditeurs ont condamné les violences et apporté leur soutien à la librairie.

23/07/2026, 16:33

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Fnac Darty progresse, mais ses produits éditoriaux chutent de 8,5 %

Fnac Darty a achevé le premier semestre 2026 sur une légère croissance de son activité et une rentabilité opérationnelle améliorée. Dans ce tableau presque présentable, le livre fait tache : l’enseigne le dit en recul, tandis que l’ensemble des produits éditoriaux perd 8,5 %. Une contre-performance à manier avec précision, puisque le groupe ne dévoile pas séparément ses ventes de livres.

23/07/2026, 16:25

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Sigrid Undset, du prix Nobel à la sainteté

Le diocèse catholique d’Oslo prépare l’ouverture d’une procédure de canonisation consacrée à Sigrid Undset, romancière norvégienne et prix Nobel de littérature en 1928. L’évêque Fredrik Hansen l’a annoncé le 8 juillet 2026 sur l’île de Selja, après avoir examiné son parcours et consulté la Conférence épiscopale nordique ainsi que des spécialistes de l’écrivaine. L’enquête doit porter sur sa vie, ses écrits et la dévotion dont elle fait l’objet, avec une ouverture officielle envisagée à l’automne.

23/07/2026, 16:08

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Harry Potter, DC Comics, HBO : Bruxelles autorise le rachat de Warner par Paramount

La Commission européenne a autorisé, sous conditions, le rachat de Warner Bros. Discovery par Paramount Skydance, une opération valorisée à 110 milliards $. Bruxelles ne relève pas de menace suffisante dans le streaming ou la production audiovisuelle, mais exige que Paramount rompe son alliance européenne avec Universal Pictures. Un feu vert important pour ce nouvel empire de l’écran, des licences et désormais du livre — toujours immobilisé, aux États-Unis, par une décision de justice.

23/07/2026, 15:54

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La coédition du livre d'un rappeur débouche sur un règlement de comptes

Le tribunal de commerce de Bobigny, le 2 juillet dernier, a évoqué le livre du rappeur Driver et du journaliste et auteur Ismaël Mereghetti, J'étais là, paru en mars 2022, coédité par Faces cachées Éditions et la société Hors Cadres. Pas pour revenir sur « 30 ans au cœur du rap », sous-titre de l'ouvrage, mais pour rappeler à la maison ses obligations vis-à-vis de sa partenaire de coédition.

23/07/2026, 15:51

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À Oslo, douze manuscrits désormais interdits de lecture jusqu’en 2114

Tommy Orange et Amitav Ghosh ont remis, le 28 juin 2026, deux textes destinés à demeurer secrets jusqu’en 2114. Future Library conserve maintenant douze œuvres inédites dans la bibliothèque Deichman Bjørvika, à Oslo. Pas de lecture, pas de bonnes feuilles, pas même un résumé : le projet imaginé par Katie Paterson mise sur cent auteurs, mille épicéas et des lecteurs qui, pour l’essentiel, ne sont pas encore nés.

23/07/2026, 11:07

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Sur la route des vacances ou non, tout roule en français

Pas de pause estivale pour la Commission d'enrichissement de la langue française, qui publie une nouvelle liste de vocabulaire, consacrée aux transports terrestres. Vélos, voitures et transports en commun s'y croisent, sans sortie de route, grâce à des équivalents français donnés à plusieurs termes ou expressions anglais.

23/07/2026, 11:00

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