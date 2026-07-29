Le plus dur, c’était de lâcher le pouvoir” : deux éditeurs nantais confient leur avenir à 650 sociétaires

En 2013, La Mer Salée ne devait pas nécessairement devenir une maison d’édition durable. Yannick Roudaut, alors journaliste, avait entre les mains un manuscrit refusé par « un grand éditeur ». Avec Sandrine Roudaut, son épouse, il décide de le publier lui-même. Deux ou trois livres paraissent ensuite chaque année, tandis que les conférences données en parallèle permettent au couple de se rémunérer.

La maison trouve rapidement un diffuseur-distributeur, d’abord Géodif, puis Harmonia Mundi. Elle construit un catalogue consacré aux transitions écologiques et sociales, aux récits d’anticipation et aux futurs désirables, dans un paysage éditorial que ses fondateurs jugent saturé de dystopies. Le basculement survient en 2025, après la maladie de Sandrine Roudaut et l’arrêt brutal d’une organisation qui reposait largement sur elle.

Yannick Roudaut confie à ActuaLitté : « Il fallait prendre une grande décision : est-ce qu’on arrêtait, ou est-ce qu’on continuait autrement ? Depuis un an, des amis me disaient de passer en coopérative, qu’ils seraient prêts à nous suivre et à mettre de l’argent. Le plus dur, c’était d’accepter de lâcher le pouvoir. Cette entreprise, nous l’avions créée, elle n’allait plus nous appartenir. Nous avons finalement décidé d’apporter le catalogue, les actifs et la marque à la coopérative. Nous restons les éditeurs et les dirigeants opérationnels, mais nous ne sommes plus les propriétaires. »

En mai 2026, le catalogue, le stock, la marque et le savoir-faire de La Mer Salée sont ainsi transférés à une Société coopérative d’intérêt collectif, ou SCIC, constituée sous la forme d’une SAS à capital variable. Sandrine et Yannick Roudaut deviennent salariés d’une entreprise désormais ouverte à plusieurs catégories d’associés. La maison présente ce changement comme un moyen de protéger son indépendance, mais aussi comme la traduction juridique de sa ligne : expérimenter des formes de propriété collective plutôt que se contenter de les raconter dans ses livres.

Plus de 160.000 €, mais pas cinq ans de répit

La campagne de lancement s’achève avec plus de 640 sociétaires, et plus de 160.000 € collectés. Le premier objectif public, fixé à 500 personnes, est dépassé. Le véritable seuil était cependant financier. « Si nous n’avions pas dépassé 150.000 €, la suite aurait été compliquée. Là, nous sommes à l’aise pour plusieurs mois, pas pour cinq ans. Nous savons que nous pouvons travailler en 2027 et nous rémunérer, en espérant évidemment que les livres se vendent derrière. Pour l’instant, tout est conforme à ce que nous avions prévu. »

La campagne de communication est close, mais le capital reste ouvert. Parce qu’il est variable, de nouveaux sociétaires peuvent continuer à acheter des parts au fil de l’eau, sans nouvelle opération formelle. La Mer Salée envisage déjà une autre mobilisation en 2027 pour agrandir la communauté et renforcer ses fonds propres.

Il ne s’agit ni d’un don ni d’un financement participatif classique. Chaque souscripteur achète une ou plusieurs parts de 50 € et devient copropriétaire de la société. Un sociétaire peut demander à quitter la coopérative, mais le remboursement de ses parts peut prendre jusqu’à cinq ans et dépend de la trésorerie disponible et de la situation financière de la coopérative.

Les parts ne sont pas cotées, leur rémunération est strictement encadrée et leur valeur peut être diminuée si l’entreprise accumule des pertes. Le document remis aux souscripteurs précise bien que l’intérêt de l’opération réside d’abord dans « l’utilité sociale du projet », et non dans son rendement.

Yannick Roudaut insiste sur l’absence de perspective spéculative. Les fondateurs ont eux-mêmes souscrit au capital, mais ils ne pourront pas réaliser de plus-value si la maison prend de la valeur. Pour les sociétaires, résume-t-il, le bénéfice attendu relève plutôt d’un « retour sur investissement émotionnel » : soutenir une ligne éditoriale, participer à sa continuité et mesurer l’impact des livres publiés.

Ce que coûte réellement un catalogue

Présentée isolément, une collecte supérieure à 160.000 € peut donner l’impression d’une importante réserve financière. Rapportée aux coûts de l’édition et aux quatre emplois que la maison souhaite maintenir, la somme offre surtout un temps de développement, assure l'éditeur.

« Quatre salaires, même modestes, avec les charges, consomment très vite entre 150.000 et 200.000 € par an. Quelqu’un qui reçoit 2500 € brut mensuels peut coûter autour de 40.000 ou 45.000 € à l’entreprise, avant même certains frais. À cela s’ajoute la production des livres. Nous estimons qu’un titre nous coûte en moyenne entre 7000 et 10.000 €, selon le papier, le nombre de pages ou les relations presse. Pour huit à dix livres, on arrive déjà à 80.000 ou 100.000 €. Les 160.000 € ne constituent donc pas une fortune. Ils nous donnent les fonds propres nécessaires pour démarrer. »

Ces coûts tiennent aussi aux choix de fabrication de La Mer Salée. La maison affirme imprimer localement, dans les Pays de la Loire, sur des papiers sélectionnés pour leur qualité et selon une démarche présentée comme la plus écologique possible. « Nous pourrions produire moins cher à l’autre bout du monde, mais ce n’est pas notre choix », souligne Yannick Roudaut.

Le prévisionnel traduit la fragilité de la phase qui s’ouvre. La coopérative anticipe un chiffre d’affaires de 98.307 € en 2026, de 207.900 € en 2027, puis de 383.600 € en 2028. Elle prévoit parallèlement une perte de 62.417 € en 2026 et de 81.161 € en 2027, avant un résultat positif de 25.563 € en 2028. Les déficits cumulés des deux premiers exercices atteindraient ainsi 143.578 €, un montant proche de la collecte réalisée. Ces projections reposent toutefois sur la capacité de la maison à augmenter fortement ses ventes.

Cinquante pour cent des voix, sans majorité

Dire que La Mer Salée est désormais « détenue par ses lecteurs » résume l’ambition du projet, mais ne rend pas compte de la répartition réelle du pouvoir au sein de la coopérative. La SCIC réunit six catégories : salariés, producteurs de projets éditoriaux, soutiens financiers ou « anges de La Mer Salée », lecteurs, professionnels de la filière du livre et acteurs engagés dans les transitions écologiques et sociales.

Chaque sociétaire dispose d’une voix, quel que soit le montant investi. Les résultats sont ensuite pondérés entre cinq collèges : 50 % pour les salariés et producteurs, 20 % pour les « anges », 10 % respectivement pour les lecteurs, la filière du livre et les acteurs du « monde à venir ».

« Nous aurions pu créer cinq collèges de 20 %. Mais je débute dans le monde de la coopération et, pendant deux ou trois ans au moins, l’équipe dirigeante doit conserver les coudées franches pour agir au quotidien », justifie Yannick Roudaut. « Réunir 600 personnes à chaque décision rendrait l’entreprise ingérable. Avec 50 %, nous n’avons pas la majorité : il nous faut toujours convaincre au moins un autre collège. Cela permet de rester éditeurs tout en ouvrant les choix stratégiques de long terme à la coopérative. Il faut trouver un juste milieu entre une part purement symbolique et une consultation générale permanente. »

Lors de la constitution de la société, le 20 avril 2026, les « anges de La Mer Salée » avaient apporté 100.000 € sur un capital initial de 112.250 €, soit 89,1 % des fonds.

Cette ouverture ne transforme pas pour autant les sociétaires en comité éditorial. Sandrine et Yannick Roudaut continueront de sélectionner les textes et d’accompagner les auteurs. Détenir une part ne donne aucun avantage pour faire publier son propre manuscrit : plusieurs nouveaux sociétaires ont déjà tenté d’en adresser un à la maison et ont été renvoyés vers la procédure ordinaire.

Les consultations porteront plutôt sur les orientations de la structure ou certains choix de présentation. La création d’une collection de poche, l’entrée dans un nouveau segment éditorial ou un investissement important pourraient être soumis à la communauté. À une échelle plus immédiate, la maison envisage de tester plusieurs versions d’une quatrième de couverture auprès des volontaires avant l’impression.

Publier davantage pour rester visible

La hausse du nombre de nouveautés n’est pas seulement destinée à augmenter mécaniquement les ventes. Elle doit permettre à La Mer Salée d’exister plus régulièrement dans les offices des libraires. « Quand on sort un livre tous les trois ou quatre mois, les libraires finissent par vous oublier. Avec huit à dix titres, il y a presque chaque mois une nouveauté La Mer Salée. C’est un rythme qui permet aussi, économiquement, de commencer à financer deux ou trois salaires. Mais nous ne voulons pas tomber dans la surproduction. Il n’est pas question de publier 50 ou 100 livres par an : notre rythme de croisière, ce serait une dizaine de titres. »

Ce volume reste inférieur à la moyenne relevée auprès des maisons indépendantes par l’étude réalisée en 2025 pour la Fédération des éditions indépendantes : 14 publications annuelles, dont neuf créations. Pour La Mer Salée, il représente néanmoins plus du triple de son rythme récent.

Huit titres sont déjà engagés, avec un programme presque rempli jusqu’au printemps 2027. La maison entend alterner romans, récits et essais. La rentrée commencera le 4 septembre avec Un jardin après l’orage, d’Ève Gabrielle, un roman dans lequel les destins humains se mêlent à ceux des animaux, des plantes et des paysages. Un nouveau volume, Les Utopiennes 2046, sera ensuite présenté en avant-première le 29 septembre à la Gaîté Lyrique, à Paris.

Yannick Roudaut évalue son organisation future à environ quatre équivalents temps plein, en associant le travail éditorial des fondateurs, celui des éditrices et celui de la communication. Lucie Geerebaert, actuellement assistante communication et édition, doit être embauchée à partir du 1er septembre. La maison fait également appel à des professionnelles indépendantes pour certains projets plus lourds, notamment les recueils collectifs. L'équipe comprend aujourd'hui les fondateurs, les éditrices Paola Grieco et Pauline Blanchard, Lucie Geerebaert et la directrice artistique Florence Boudet.

De copropriétaires à ambassadeurs

La communauté ne se limite pas à Nantes et à ses environs. D’après un décompte réalisé par Yannick Roudaut le matin de l’entretien, environ 200 sociétaires résident dans les Pays de la Loire, soit moins d’un tiers de l’ensemble. Paris en rassemble entre 100 et 130. Les autres se répartissent à travers le territoire, de Strasbourg à Marseille et Lyon. Environ 5 % vivent hors de France, notamment en Belgique, en Espagne, au Japon ou en Australie.

« Nous recevons déjà des propositions de soutien bénévole. Certains veulent devenir nos ambassadeurs auprès des librairies ou parler de nos livres autour d’eux. Nous organiserons des soirées thématiques, virtuelles ou physiques, des rencontres avec les auteurs et, selon les territoires, des clubs de lecture. Les coopérateurs pourront aussi être force de proposition. Plus ils se sentent concernés par la vie de la maison, plus ils peuvent contribuer à faire circuler les livres. »

Le modèle économique repose en partie sur ce cercle vertueux espéré : davantage de sociétaires apportent du capital, mais aussi un réseau de lecteurs fidèles et de prescripteurs. Les ventes financent ensuite les nouvelles parutions et les réimpressions, tandis que l’élargissement du catalogue entretient la relation avec la communauté.

L’objectif n’est toutefois pas de solliciter indéfiniment l’épargne des lecteurs. Yannick Roudaut fixe l’horizon d’un équilibre économique autonome à 2028 ou 2029. Le succès de chaque titre en sera l’une des conditions.

Une formule rare, mais pas inédite

La Mer Salée n’est pas la première maison française organisée en coopérative. À Toulouse, Anacharsis a abandonné son statut associatif pour devenir une SCIC dès 2012, en associant salariés, chercheurs, traducteurs, professionnels du livre, journalistes et lecteurs. La maison présentait déjà ce modèle comme un moyen de consolider son indépendance et de défendre sur le temps long des ouvrages de fonds à rotation lente.

Les Éditions Théâtrales sont, elles aussi, constituées en SCIC depuis 2015 et rassemblent fondateurs, salariés, auteurs et partenaires culturels. À Rennes, les Éditions du commun ont choisi en 2022 le statut de SCOP, qui place les travailleurs au centre de la propriété et du pouvoir.

La singularité revendiquée par La Mer Salée réside plutôt dans l’ampleur de son ouverture directe aux lecteurs. Yannick Roudaut dit n’avoir identifié aucune autre coopérative éditoriale française réunissant plusieurs centaines de particuliers, des salariés, des professionnels du livre et des soutiens financiers. L’expérience pourrait cependant servir de laboratoire à d’autres indépendants. La Mer Salée souhaite agrandir sa propre communauté et n’exclut pas, à terme, d’aider d’autres maisons à reproduire l’opération.

« Quand je vois que nous avons réuni environ 650 personnes en un mois et demi, je me dis qu’il existe une envie de refaire de l’édition et de la culture un bien commun. Dans le marasme actuel, si nous pouvons servir de locomotive à d’autres maisons indépendantes fragiles, nous serons ravis de leur expliquer comment nous avons fait. Plus le modèle fonctionnera, plus d’autres pourront se dire : pourquoi pas nous ? »

Un pari lancé en pleine contraction

Le projet se déploie dans un secteur qui ralentit. En 2025, le chiffre d’affaires des éditeurs français a reculé de 0,6 % et le nombre d’exemplaires vendus de 1,5 %, selon le Syndicat national de l’édition. Sans le rebond de 8,2 % de l’édition scolaire, la baisse du chiffre d’affaires aurait atteint 1,49 %. Les quatre premiers mois de 2026 ont accentué le mouvement : 75,66 millions d’exemplaires ont été écoulés, soit 7,9 % de moins qu’un an auparavant.

Le public lui-même se contracte. Le baromètre 2025 du Centre national du livre et d’Ipsos indique que 63 % des Français ont lu au moins cinq livres au cours des douze mois précédents, six points de moins qu’en 2023. Le temps moyen consacré aux écrans atteint 23 heures et 27 minutes par semaine, contre 3 heures et 40 minutes pour la lecture de livres.

À cette fragilité nationale s’ajoute, pour les acteurs ligériens, la réduction des financements culturels régionaux. Les dépenses culturelles effectivement réalisées par la Région ont diminué de 4,88 millions d’euros en 2025, soit 13,73 %, et les budgets primitifs font apparaître une nouvelle baisse d’environ 12 % entre 2025 et 2026. Dans la filière du livre, Mobilis a perdu 101.250 € en 2025, puis les 142.500 € de soutien régional encore attendus en 2026. Le pôle a licencié ses cinq salariées et réduit fortement ses activités.

C’est contre cette accumulation de vulnérabilités que La Mer Salée oppose la propriété partagée. La campagne lui accorde un délai et des moyens supplémentaires, pas une assurance contre l’échec. Pour Yannick Roudaut, la réussite ne se mesurera pourtant pas seulement dans les comptes. Elle dépendra aussi de la circulation d’une littérature capable d’offrir autre chose que le récit continu de l’effondrement.

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« Nous avons besoin d’une littérature positive - pas naïve, mais capable de montrer des portes de sortie et d’aider à imaginer demain autrement que sous la forme des incendies et des catastrophes. Les personnes qui nous rejoignent ne viennent pas chercher un dividende. Elles cherchent du sens et veulent s’impliquer. Ce que nous pouvons leur proposer aujourd’hui, c’est ce retour-là : ensemble, essayer de repenser le monde de l’édition à notre petit niveau et continuer à apporter un peu de lumière. »

Photographie : Sandrine et Yannick Roudaut

Par Hocine Bouhadjera

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