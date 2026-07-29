Les Correspondances de Manosque révèlent les temps forts de leur 28e édition

Yannick Haenel ouvrira la série des spectacles mercredi 23 septembre à 21h, dans la grande salle du théâtre Jean-le-Bleu. Il y présentera La solitude des professeurs est infinie, accompagné par le musicien Mahut et une distribution encore en cours. Son livre suit Jean Deichel, jeune professeur de français dans un collège de la banlieue parisienne, et revient sur la place de l’enseignement après les assassinats de Samuel Paty et Dominique Bernard.

Les rencontres avec les écrivains commenceront le même jour, après l’inauguration prévue à 17 heures place de l’Hôtel-de-Ville. Agnès Desarthe y parlera à 18h de Qui se ressemble, récit où se croisent l’arrivée en France d’un jeune Algérien en 1956 et les souvenirs d’une enfant le jour du déclenchement de la guerre du Kippour. Le lendemain, Philippe Jaenada présentera L’Inconnue du quai de Javel, enquête consacrée à Louise Cansot, modèle des peintres de Montparnasse retrouvée morte à Paris en 1949.

Juan Gabriel Vásquez sera reçu jeudi à 18h, place de l’Hôtel-de-Ville, pour Les Noms de Feliza. L’écrivain colombien y retrace le parcours de la sculptrice Feliza Bursztyn, morte à Paris en 1982. La soirée se poursuivra au théâtre avec Anne Alvaro et Constance Dollé, qui liront Baisers du singe – Correspondance 1904-1941, correspondance échangée de 1904 à 1941 par Virginia Woolf et sa sœur, la peintre Vanessa Bell.

Romain Gary, Nicolas de Staël et Vincent Delerm au théâtre

Vendredi 25 septembre, Emmanuel Noblet interprétera à 21h les Lettres à Sigurd de Romain Gary. Cette correspondance de jeunesse est adressée à Sigurd Norberg, rencontré par le futur écrivain sur les bancs du lycée à Nice. Les lettres, retrouvées plusieurs décennies plus tard, couvrent ses années de formation et témoignent de ses premières ambitions littéraires comme de son inquiétude devant la montée du nazisme.

À 22h30, Arthur H et le dessinateur Alfred enchaîneront avec La Solidité du rêve. Le concert dessiné associe les chansons d’Arthur H aux images réalisées en direct par Alfred, auteur de l’affiche de cette édition. La représentation reprend leur ouvrage commun publié en 2025 chez Casterman.

Samedi soir, Nicolas Bouchaud prêtera sa voix aux lettres de Nicolas de Staël, écrites entre 1926 et 1955. Le choix rassemble notamment des courriers adressés à René Char, à des proches et à des acteurs du marché de l’art. À 22h30, Vincent Delerm proposera un concert littéraire dans lequel ses chansons dialoguent avec les livres de Raymond Carver, Patrick Modiano, Emmanuel Carrère, Éric Holder, Alain de Botton et Philippe Delerm.

Avant ces spectacles, plusieurs auteurs de la rentrée seront reçus dans le centre-ville. Ananda Devi présentera samedi à 15 heures Chronique d’un royaume perdu, saga située sur l’île Maurice et nourrie par l’histoire de l’esclavage et de la colonisation. Hemley Boum lui succédera à 16h30 avec Nos vies sauvages, roman consacré aux luttes politiques et sociales au Cameroun. Les deux rencontres auront lieu place de l’Hôtel-de-Ville.

Antoine Volodine et Fanny Ardant pour la dernière journée

Le dimanche, Antoine Volodine reviendra sur Retour au goudron, ensemble de onze ouvrages publiés simultanément par onze maisons d’édition. Ce projet porte à 49 le nombre de volumes de son cycle post-exotique. La rencontre est fixée à 16h, place de l’Hôtel-de-Ville, au même moment que la lecture de Joy Sorman dans la petite salle du théâtre Jean-le-Bleu.

La dernière représentation débutera à 17h30 dans la grande salle. Fanny Ardant lira des textes de Paul Éluard, accompagnée de Jean-Jacques Burnel, membre du groupe The Stranglers et le groupe Deleyaman. Intitulée Éluard, une poésie ininterrompue, cette lecture musicale a été créée à la Maison de la poésie en avril 2026.

Plus tôt dans l’après-midi, les jardins du Paraïs accueilleront Les Chants du monde, une promenade conçue pour la réouverture au public de la maison de Jean Giono. Les départs auront lieu toutes les 45 minutes entre 14h et 18h. Jacques Bonnaffé, Rémy Poulakis, Valentin Bellot, Lina Belaïd, Climène Zarkan, le Duo LEÏ, Fanny Perrier-Rochas, Sandra Abouav, Daouda Nganga et Haïm Isaacs participeront à ce parcours de 45 minutes mêlant voix, chant, danse, accordéon, violoncelle et disciplines aériennes.

Le programme complet est disponible ci-dessous :

Crédits illustration : Alfred - Les Correspondances de Manosque

Par Ewen Berton

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