Migali, Louca et les Schtroumpfs dans TFOU à la rentrée

« La force de TFOU réside dans ses histoires fortes et ses héros identifiants, des ingrédients clés dans notre ligne éditoriale, qui nous permettent de répondre à une double promesse ambitieuse : offrir à la fois un divertissement unique pour les enfants et un espace de confiance pour les parents », explique Yann Labasque, directeur des programmes jeunesse du Groupe TF1. « Depuis l’année dernière, cette ambition s’accompagne d’un nouvel objectif : aider les plus jeunes à grandir », ajoute-t-il.

Parmi les nouveautés de cette rentrée, TFOU annonce deux adaptations de bandes dessinées, en commençant par Migali.

Bienvenue à l’Académie Royale, où les princes et princesses en herbe apprennent à régner… entre deux imprévus ! Ici, pas de magie, mais des poneys-licornes capricieux, des hiboux-lanternes et des professeurs aussi facétieux que leurs élèves. Au cœur de ce joyeux bazar, rencontrez Migali, une princesse araignée pleine d’énergie, généreuse et maladroite, dont les six bras et les toiles extensibles transforment chaque journée en Migacatastrophe ! – Le synopsis de la série Migali

Produite par Easy Peasy Entertainment et Bardaf ! Productions, la série se base sur les bandes dessinées d’Alexandre Arlène et Fabien Öckto Lambert publiées chez Auzou Éditions (L'île aux momies, le dernier tome en date, est paru en septembre 2025).

Destinée aux 5-8 ans, Migali est réalisée par Cédric Frémeaux, avec une bible littéraire de Max Mamoud & Georges Tzanos avec la participation d'Alexandre Arlène et une bible graphique de Fabrice Fouquet & Fabien Öckto Lambert. En animation 2D, elle compte 52 épisodes de 11 minutes et deux épisodes spéciaux de 22 minutes.

L'autre adaptation est celle de la série de BD de Bruno Dequier publiée par Dupuis, Louca, dont le tome 12, Phénoménal, est paru en octobre 2025.

C’est l’histoire de Louca, un ado ordinaire, timide et maladroit, spécialiste des gaffes et roi des situations improbables. Pas facile, dans ces conditions, de trouver sa place au lycée… et encore moins d’attirer l’attention de Julie, la fille qui fait battre son cœur. Mais Louca, c’est aussi l’histoire d’un duo aussi inattendu qu’irrésistible ! Car notre jeune lycéen bénéficie de l’aide de Nathan, l’ex-capitaine de l’équipe de foot du lycée. Charismatique et sûr de lui, Nathan a surtout une particularité de taille : c’est un fantôme, que seul Louca peut voir et entendre ! – Le synopsis de Louca

« Venant du monde de l’animation, développer une série animée Louca a toujours été un de mes rêves. Elle permettra d’enrichir l’univers de la bande dessinée avec des épisodes totalement originaux et d'approfondir les personnages de la série », souligne l'auteur Bruno Dequier dans un communiqué.

26 épisodes de 22 minutes seront diffusés, ainsi qu'un épisode spécial de 44 minutes, réalisés par Cyril Adam (Miraculeuse Ladybug) et produits par Media Valley et Belvision.

TFOU a également annoncé la saison 3 des Barbapapa (52 épisodes de 11 minutes, Normaal Animation), intitulée « Barbapapa en famille, À bonne école », d'après les livres d'Annette Tison et Talus Taylor, publiés en France par L'École des loisirs et les Éditions du Dragon d'Or.

À LIRE - Pénélope Bagieu reçoit Fabcaro dans Conciliabule

Enfin, deux épisodes spéciaux des Schtroumpfs sont aussi au programme, Gargamel et la pierre philosophale et Bébé Schtroumpfie. Tous deux destinés aux 5-10 ans, ils durent 22 minutes chacun et sont produits par Peyo Productions.

Photographie : Migali (Easy Peasy Entertainment et Bardaf ! Productions)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com