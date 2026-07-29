À Bath, le festival jeunesse critiqué pour son manque de diversité

Des auteurs assurent que leurs commentaires, publiés sous un post Instagram consacré à la nouvelle programmation ont été effacés, avant la suppression de la publication elle-même. Les commentaires ont aussi été limités sous d’autres contenus du compte, selon les témoignages recueillis par The Guardian.

Le lundi suivant, plusieurs écrivains ont reçu un courriel de John McLay, leur reprochant de ne pas avoir « examiné l’ensemble du programme avant de se mettre sur leurs claviers » et leur demandait de retirer leurs commentaires. Le festival a également contacté l’agent de l’un des auteurs pour réclamer une rétractation.

John McLay, consultant spécialisé dans l’édition jeunesse, a fondé le festival avec son épouse Gill McLay il y a dix-neuf ans. Celle-ci travaille comme agente à la Bath Literary Agency. Le programme compte près de 100 événements et le festival se présente comme le plus grand rendez-vous britannique consacré exclusivement à la littérature jeunesse.

Des excuses après les mails envoyés aux auteurs

Gill McLay a expliqué que le festival voulait faire supprimer une publication affirmant qu’aucun auteur de couleur ne figurait au programme. Le mail envoyé aux écrivains citait sept auteurs de couleur, dont une personnalité britannico-chypriote. La codirectrice a admis que les contacter directement n’avait peut-être pas été la bonne réponse et a indiqué que des excuses leur avaient été présentées.

Sophie Anderson, destinataire de l’un des courriels, les a qualifiés de « menaçants et intimidants » auprès du Guardian. Alexandra Sheppard, dont la vidéo sur l’affaire avait dépassé 20.000 vues, a déclaré au même journal que « la peur d’être blacklisté paraît très réelle ». Par la suite, elle a publié une lettre ouverte, également sur son compte instagram sur le sujet de la sous-représentation des minorités dans l'industrie de l'édition jeunesse.

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Dans une déclaration publiée sur Instagram et très critiquée dans ses commentaires, les organisateurs ont indiqué avoir sélectionné les auteurs et illustrateurs parmi les propositions des maisons d’édition. Ils ont promis de rechercher une meilleure représentation et affirmé avoir intégré de nouvelles personnes à la direction du festival. L’organisation y présente le faible nombre d’auteurs de couleur dans son programme comme « un problème qui touche l’ensemble du secteur ».

Gill McLay a finalement déclaré qu’un comité de pilotage devait être mis en place pour travailler sur la programmation des prochaines éditions.

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La controverse arrive alors que, toujours d'après The Guardian, 38,7 % des élèves scolarisés en Angleterre sont issus de minorités ethniques, tandis que d'après l'enquête Reflecting Realities, menée par le Centre for Literacy in Primary Education, seulement un personnage principal issu d’une minorité raciale serait présent dans 24 % des livres examinés, contre 30 % en 2022.

Crédits photo : Liliana Drew - Pexels

Par Ewen Berton

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