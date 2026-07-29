Reddit a-t-il faussé l’élection du « mot des jeunes » ?

Il avait les chiffres, mais pas le profil. À l’issue de la première phase du Jugendwort des Jahres, Mehrzweckeier comptait assez de propositions pour rejoindre les dix finalistes. PONS Langenscheidt a néanmoins décidé de le laisser hors concours : derrière cette soudaine popularité se trouvait moins un raz-de-marée lexical qu’une mobilisation soigneusement conduite sur Reddit.

Le 28 juillet, l’éditeur a donc dévoilé une liste débarrassée de son encombrant favori. Elle va de l’énigmatique 67, prononcé « six seven », aux anglicismes Crashout, Peak et Ragebait. On y retrouve également Digga, Macker, Schere, l’expression Du bist gut genug, l’absurde Gute Käse et Süper, emprunté au turc.

Le mélange dit assez bien les lieux où se renouvelle désormais le vocabulaire : TikTok, musique, jeu vidéo, mèmes et conversations ordinaires. Le détail des dix candidatures a été publié par le Börsenblatt. Mais l’absent en raconte probablement davantage que les sélectionnés.

Des « œufs polyvalents » pour Friedrich Merz

Pris au pied de la lettre, Mehrzweckeier désigne quelque chose comme des « œufs polyvalents ». À l’oreille, la création rejoue cependant Merz leck Eier, formule grossière adressée à Friedrich Merz, chancelier allemand et président de la CDU. Plusieurs graphies ont circulé et ont été soumises au concours, avait confirmé PONS Langenscheidt dès le début de la consultation.

Le slogan était apparu lors de manifestations de jeunes opposés au retour du service militaire. Début mars, un participant de 18 ans avait brandi à Berlin une pancarte portant cette inscription. La police avait ensuite annoncé une enquête sur des soupçons de propos diffamatoires visant une personnalité politique. À la mi-mars, les forces de l’ordre avaient saisi à Giessen une autre affiche reproduisant la même attaque. La Hessenschau en retraçait l'origine début juin.

Internet s’est chargé de la métamorphose. L’injure s’est changée en composé vaguement administratif, suffisamment clair pour les initiés et beaucoup moins frontal pour les autres. Des communautés de Reddit ont ensuite invité leurs membres à le proposer massivement comme « mot des jeunes » 2026.

L’opération a fonctionné : sans intervention du comité de sélection, Mehrzweckeier aurait figuré dans le top 10. PONS Langenscheidt affirme avoir longuement débattu de son sort avant de retenir deux motifs d’exclusion. Le volume des contributions résultait d’une action concertée et le néologisme reposait sur une attaque personnelle. Deux obstacles, donc, pour un seul candidat.

Ces règles n’ont pas été inventées après coup. Dans le communiqué ouvrant l’édition 2026, le groupe annonçait qu’il éliminerait les faux manifestes, les opérations lancées par des groupes ou des influenceurs ainsi que les expressions insultantes, discriminatoires ou sexistes.

Le mot existe-t-il avant le concours ?

Reste une difficulté que le règlement ne suffit pas à dissiper. Une mobilisation numérique produit elle-même de l’usage : publications, commentaires, détournements, vidéos et reprises médiatiques finissent par installer l’expression qu’ils étaient seulement censés promouvoir. Mehrzweckeier a peut-être été artificiellement poussé, mais il a bel et bien circulé.

Le concours doit ainsi distinguer une popularité spontanée de celle que sa propre existence provoque. Or, cette séparation devient délicate lorsque les mêmes plateformes servent à observer la langue, à diffuser les appels au vote et à fabriquer les tendances.

Le dispositif demeure une consultation éditoriale, non une enquête linguistique représentative. Langenscheidt recherche des expressions supposées appartenir au vocabulaire courant des 11-20 ans, puis examine leur présence dans les espaces numériques. Le groupe précise toutefois que chacun peut participer, les règles de protection des données ne permettant pas de contrôler l’âge. Sont retenues les contributions dont les auteurs déclarent avoir entre 11 et 20 ans. Le système repose donc, au moins en partie, sur les renseignements fournis par ceux qui l’utilisent.

Ce point faible avait déjà été exploité. En 2020, lors de la première édition accordant une place déterminante au vote en ligne, une communauté Reddit avait propulsé Hurensohn — « fils de pute » — parmi les propositions les plus nombreuses. Langenscheidt l’avait retiré au nom de sa responsabilité face aux expressions discriminatoires, tout en choisissant de l’intégrer à son ouvrage 100 % Jugendsprache afin de documenter son emploi. Le communiqué publié après la victoire de lost matérialisait déjà cette distinction : enregistrer un usage ne revient pas nécessairement à lui remettre un trophée.

À l’époque, la linguiste Christa Dürscheid expliquait à la Radio-télévision suisse qu’une consultation ouverte ne pouvait déterminer le terme effectivement le plus employé par les jeunes. Une telle mesure demanderait une enquête empirique et un travail de terrain. Le scrutin renseigne plutôt sur les expressions que certaines communautés souhaitent mettre en avant, par jeu, provocation ou sentiment d’appartenance.

Une injure devenue code

L’affaire de 2026 ne constitue donc pas le premier détournement du Jugendwort des Jahres. Elle introduit toutefois une complication supplémentaire. En 2020, l’insulte se présentait sans détour. Mehrzweckeier, lui, ne devient problématique qu’une fois son origine et son sous-texte reconstitués. Le filtrage ne peut plus porter uniquement sur les mots : il doit prendre en compte leur histoire, leur diffusion et les communautés qui les mobilisent.

La décision protège la cohérence du vote, tout en exposant sa contradiction première. Langenscheidt souhaite laisser les jeunes choisir, mais doit intervenir dès que leur participation devient trop organisée, trop politique ou trop offensante. Le concours observe la langue vivante, à condition de pouvoir en retrancher certaines manifestations.

Les trois finalistes seront connus le 28 août. Une dernière phase de vote se poursuivra jusqu’au 28 septembre, avant l’annonce du résultat le 10 octobre. Le NDR indique que le lauréat sera dévoilé pendant la Foire du livre de Francfort.

Mehrzweckeier n’y recevra aucun titre. Le candidat exclu aura néanmoins rappelé une règle que les dictionnaires connaissent bien : avant de compter les occurrences, mieux vaut encore comprendre ce qu’elles veulent dire.

Crédits illustration : domaine public

Par Clément Solym

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