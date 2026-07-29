Reddit a-t-il faussé l’élection du « mot des jeunes » ?

Mehrzweckeier aurait dû intégrer les dix candidats au titre de « mot des jeunes de l’année » 2026. Langenscheidt l’a écarté après avoir établi que son succès provenait d’une mobilisation organisée sur Reddit et que cette création apparemment inoffensive dissimulait une injure visant Friedrich Merz. L’épisode révèle les fragilités d’une consultation en ligne censée observer des usages qu’elle contribue aussi à fabriquer.
Le 29/07/2026 à 14:00 par Clément Solym
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29/07/2026 à 14:00
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Il avait les chiffres, mais pas le profil. À l’issue de la première phase du Jugendwort des Jahres, Mehrzweckeier comptait assez de propositions pour rejoindre les dix finalistes. PONS Langenscheidt a néanmoins décidé de le laisser hors concours : derrière cette soudaine popularité se trouvait moins un raz-de-marée lexical qu’une mobilisation soigneusement conduite sur Reddit.
Le 28 juillet, l’éditeur a donc dévoilé une liste débarrassée de son encombrant favori. Elle va de l’énigmatique 67, prononcé « six seven », aux anglicismes Crashout, Peak et Ragebait. On y retrouve également Digga, Macker, Schere, l’expression Du bist gut genug, l’absurde Gute Käse et Süper, emprunté au turc.
Le mélange dit assez bien les lieux où se renouvelle désormais le vocabulaire : TikTok, musique, jeu vidéo, mèmes et conversations ordinaires. Le détail des dix candidatures a été publié par le Börsenblatt. Mais l’absent en raconte probablement davantage que les sélectionnés.
Pris au pied de la lettre, Mehrzweckeier désigne quelque chose comme des « œufs polyvalents ». À l’oreille, la création rejoue cependant Merz leck Eier, formule grossière adressée à Friedrich Merz, chancelier allemand et président de la CDU. Plusieurs graphies ont circulé et ont été soumises au concours, avait confirmé PONS Langenscheidt dès le début de la consultation.
Le slogan était apparu lors de manifestations de jeunes opposés au retour du service militaire. Début mars, un participant de 18 ans avait brandi à Berlin une pancarte portant cette inscription. La police avait ensuite annoncé une enquête sur des soupçons de propos diffamatoires visant une personnalité politique. À la mi-mars, les forces de l’ordre avaient saisi à Giessen une autre affiche reproduisant la même attaque. La Hessenschau en retraçait l'origine début juin.
Internet s’est chargé de la métamorphose. L’injure s’est changée en composé vaguement administratif, suffisamment clair pour les initiés et beaucoup moins frontal pour les autres. Des communautés de Reddit ont ensuite invité leurs membres à le proposer massivement comme « mot des jeunes » 2026.
L’opération a fonctionné : sans intervention du comité de sélection, Mehrzweckeier aurait figuré dans le top 10. PONS Langenscheidt affirme avoir longuement débattu de son sort avant de retenir deux motifs d’exclusion. Le volume des contributions résultait d’une action concertée et le néologisme reposait sur une attaque personnelle. Deux obstacles, donc, pour un seul candidat.
Ces règles n’ont pas été inventées après coup. Dans le communiqué ouvrant l’édition 2026, le groupe annonçait qu’il éliminerait les faux manifestes, les opérations lancées par des groupes ou des influenceurs ainsi que les expressions insultantes, discriminatoires ou sexistes.
Reste une difficulté que le règlement ne suffit pas à dissiper. Une mobilisation numérique produit elle-même de l’usage : publications, commentaires, détournements, vidéos et reprises médiatiques finissent par installer l’expression qu’ils étaient seulement censés promouvoir. Mehrzweckeier a peut-être été artificiellement poussé, mais il a bel et bien circulé.
Le concours doit ainsi distinguer une popularité spontanée de celle que sa propre existence provoque. Or, cette séparation devient délicate lorsque les mêmes plateformes servent à observer la langue, à diffuser les appels au vote et à fabriquer les tendances.
Le dispositif demeure une consultation éditoriale, non une enquête linguistique représentative. Langenscheidt recherche des expressions supposées appartenir au vocabulaire courant des 11-20 ans, puis examine leur présence dans les espaces numériques. Le groupe précise toutefois que chacun peut participer, les règles de protection des données ne permettant pas de contrôler l’âge. Sont retenues les contributions dont les auteurs déclarent avoir entre 11 et 20 ans. Le système repose donc, au moins en partie, sur les renseignements fournis par ceux qui l’utilisent.
Ce point faible avait déjà été exploité. En 2020, lors de la première édition accordant une place déterminante au vote en ligne, une communauté Reddit avait propulsé Hurensohn — « fils de pute » — parmi les propositions les plus nombreuses. Langenscheidt l’avait retiré au nom de sa responsabilité face aux expressions discriminatoires, tout en choisissant de l’intégrer à son ouvrage 100 % Jugendsprache afin de documenter son emploi. Le communiqué publié après la victoire de lost matérialisait déjà cette distinction : enregistrer un usage ne revient pas nécessairement à lui remettre un trophée.
À l’époque, la linguiste Christa Dürscheid expliquait à la Radio-télévision suisse qu’une consultation ouverte ne pouvait déterminer le terme effectivement le plus employé par les jeunes. Une telle mesure demanderait une enquête empirique et un travail de terrain. Le scrutin renseigne plutôt sur les expressions que certaines communautés souhaitent mettre en avant, par jeu, provocation ou sentiment d’appartenance.
L’affaire de 2026 ne constitue donc pas le premier détournement du Jugendwort des Jahres. Elle introduit toutefois une complication supplémentaire. En 2020, l’insulte se présentait sans détour. Mehrzweckeier, lui, ne devient problématique qu’une fois son origine et son sous-texte reconstitués. Le filtrage ne peut plus porter uniquement sur les mots : il doit prendre en compte leur histoire, leur diffusion et les communautés qui les mobilisent.
La décision protège la cohérence du vote, tout en exposant sa contradiction première. Langenscheidt souhaite laisser les jeunes choisir, mais doit intervenir dès que leur participation devient trop organisée, trop politique ou trop offensante. Le concours observe la langue vivante, à condition de pouvoir en retrancher certaines manifestations.
Les trois finalistes seront connus le 28 août. Une dernière phase de vote se poursuivra jusqu’au 28 septembre, avant l’annonce du résultat le 10 octobre. Le NDR indique que le lauréat sera dévoilé pendant la Foire du livre de Francfort.
Mehrzweckeier n’y recevra aucun titre. Le candidat exclu aura néanmoins rappelé une règle que les dictionnaires connaissent bien : avant de compter les occurrences, mieux vaut encore comprendre ce qu’elles veulent dire.
Crédits illustration : domaine public
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
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28/07/2026, 12:50
Auteur de bande dessinée, illustrateur, peintre et pédagogue, Alain Robet est mort le 24 juillet 2026, à l’âge de 63 ans. Spécialiste de la reconstitution historique et des univers maritimes, il avait notamment dessiné Le Chevalier, la Mort et le Diable, la série Gabrielle B. et, plus récemment, Aux travailleurs de la mer.
28/07/2026, 12:05
À l’heure des messages instantanés, 64 % des adultes en France assurent encore adresser des cartes postales pendant les vacances. La proportion atteint 68 % chez les 18-24 ans, selon une enquête YouGov commandée par Fizzer. Un signe encourageant pour la correspondance brève — et opportun pour cette entreprise, qui vend précisément des cartes personnalisées en ligne.
28/07/2026, 10:47
Une vingtaine de librairies de Montpellier et de sa métropole expriment leur solidarité avec les 54 salariés licenciés après la liquidation de Sauramps. Mais elles refusent que la disparition de l’enseigne, fondée en 1946, soit assimilée à celle de la vie littéraire locale.
27/07/2026, 15:40
Ancien directeur des collections et de la recherche de la villa Noailles, passé par les Galeries Lafayette et la critique de cinéma, Thomas Lequeu a été nommé directeur adjoint de la Cité internationale de la tapisserie, à Aubusson. Il rejoint une institution en plein changement d’échelle, portée par une nouvelle extension et par ses projets monumentaux consacrés à Tolkien, Hayao Miyazaki, George Sand ou Jean Lurçat.
27/07/2026, 12:55
La place Maurice-Barrès, dans le 1er arrondissement de Paris, a été rebaptisée place Lucie-Dreyfus le 12 juillet 2026. La Ville entend ainsi honorer une figure majeure du combat pour la révision du procès d’Alfred Dreyfus, en remplaçant le nom d’un écrivain nationaliste et antidreyfusard, auteur d’écrits antisémites.
27/07/2026, 12:52
Placée sous l'autorité directe de la ministre de la Culture, au sein de l'lnspection générale des affaires culturelles, la mission ministérielle d'audit interne évalue le contrôle sur l'ensemble des fonctions et métiers de la rue de Valois. Un arrêté, daté du 20 juillet dernier, étend ses missions afin d'améliorer la mise en œuvre des politiques publiques.
27/07/2026, 12:35
Deux députés socialistes, Mickaël Bouloux et Pierrick Courbon, ont déposé une proposition de loi destinée à sanctuariser le partage des abonnements aux services numériques. Lorsque ceux-ci comportent plusieurs accès simultanés, aucune restriction quant aux choix des bénéficiaires ne serait ainsi permise.
27/07/2026, 11:55
L’écrivain japonais Keigo Higashino, auteur du Dévouement du suspect X, de La Lumière de la nuit et de la série Galileo, est mort le 23 juillet 2026 des suites d’un cancer colorectal. Publié en France par Actes Sud, l’ingénieur devenu romancier laisse derrière lui 106 ouvrages, plus de 100 millions d’exemplaires diffusés au Japon et une œuvre traduite dans 41 pays et territoires.
27/07/2026, 11:50
Délégué général à la langue française et aux langues de France, Paul de Sinety a été nommé consul général de France à Naples par un décret du président de la République daté du 24 juillet dernier. Il remplace à ce poste Lise Moutoumalaya.
27/07/2026, 10:43
À Quimper, Toulouse, Castres ou Saint-Quentin, la librairie ne traverse pas une seule crise, mais plusieurs : baisse des achats, charges en hausse, concurrence en ligne, implantation des grandes surfaces et fragilité des trésoreries. Les réponses vont de l’occasion à l’hybridation, tandis qu’une maison fondée en 1842 ferme ses portes. Le livre demeure ; ses points de vente, eux, cherchent encore leur prochain chapitre.
25/07/2026, 10:59
Avec Vol à basse altitude, un recueil nourri par son expérience et les témoignages de plus de 140 coursiers, Wang Jibing vient de recevoir l’une des plus hautes distinctions littéraires chinoises. Le prix Lu Xun décerné au livreur-poète met surtout en lumière la condition de millions de travailleurs soumis aux cadences de l’économie des plateformes et, plus largement, le coût humain d’un système fondé sur l’exigence permanente de performance.
24/07/2026, 18:33
Traductrice littéraire de l’espagnol vers le français, Hélène Serrano est morte le mercredi 10 juin 2026, à l’âge de 65 ans. Traductrice de La Ballade des misérables d’Aníbal Malvar, couronné par le prix Violeta Negra en 2015, elle avait fait connaître en France plusieurs voix espagnoles et latino-américaines, tout en multipliant les ateliers pour partager une pratique qu’elle concevait comme une création collective.
24/07/2026, 18:16
Le groupe Gibert, qui compte 25 librairies en France, pour près de 500 salariés, dans 12 villes de France, a été placé en redressement judiciaire en avril dernier. Désormais sous la protection du Tribunal des activités économiques de Paris, la société présente un nouveau plan de transformation, qui impliquerait la cession ou la fermeture d'au moins quatre librairies et d'un « corner ».
24/07/2026, 15:59
Née gratuitement sur une plateforme de romans en ligne, puis développée en autoédition, la série Dungeon Crawler Carl est devenue l’un des grands succès de l’imaginaire américain. Ace Books en publie désormais les éditions papier aux États-Unis, tandis que Matt Dinniman conserve la main sur le numérique et sa communauté. Une drôle de manière d’entrer dans un grand groupe : sans lui remettre toutes les clés.
24/07/2026, 13:35
Déjà condamné à 25 ans de prison pour l’attaque au couteau contre Salman Rushdie, Hadi Matar comparaît depuis le 22 juillet 2026 devant la justice fédérale à Buffalo, dans l’État de New York. Les procureurs américains l’accusent d’avoir voulu appliquer la fatwa prononcée contre l’écrivain et d’avoir agi au service du Hezbollah, ce que l’accusé conteste.
24/07/2026, 12:11
À l’occasion de la parution de Vous, madame (Arléa) en cette rentrée littéraire, Charlotte Milandri revient sur les quatre années d’écriture qui ont donné naissance à son roman. Elle raconte la voix d’abord surgie dans le noir, les pages abandonnées, la lente conquête de Jeanne et le recours à la fiction pour approcher ce que le silence enferme. Un texte sur l’écriture comme reprise de pouvoir, sur les histoires que l’on se réapproprie et sur la lecture comme possibilité de ne plus avancer seule.
24/07/2026, 11:49
La librairie-papeterie Les pages d'ADP, à Rozoy-sur-Serre (Aisne), a été placée en liquidation judiciaire, signifiant la fermeture définitive du commerce. L'enseigne avait été reprise en 2021 par Aurélie Deloffre-Pêcheux.
24/07/2026, 11:42
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