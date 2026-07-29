Au Portugal, deux dessinateurs visés par un groupe néonazi

Les deux artistes ont découvert l’existence de cette liste par la presse. Cartooning for Peace s’associe à Cartoonists Rights et à la Fondation Freedom Cartoonists pour condamner leur désignation par le mouvement. Les trois organisations estiment qu’elle les expose à un risque d’attaque.

D’après le parquet portugais, des renseignements ont été recueillis et classés sur des responsables politiques, des partis, des mouvements civiques, des journalistes, des universitaires, des artistes et des militants. L’accusation mentionne également des organisations liées à l’immigration, à l’antiracisme, à l’antifascisme, à la diversité, à l’inclusion sociale et aux droits des minorités.

CNN Portugal ajoute que la liste rassemble plus de 120 personnes et organisations. Elle comprend notamment le Premier ministre portugais, deux anciens présidents de la République, le président du Conseil européen et le maire de Lisbonne. Des responsables politiques, journalistes, humoristes, musiciens, universitaires, avocats et militants y figurent également. Selon le parquet, le MAL les considérait comme des « cibles » ou des « menaces » pour le pays.

Parmi les personnes inscrites sur cette liste figurent également Cristina Sampaio et André Carrilho, les deux dessinateurs de presse portugais membres de Cartooning for Peace. Cristina Sampaio publie des dessins consacrés à l’actualité politique et sociale, tandis qu’André Carrilho travaille comme caricaturiste, illustrateur et animateur. Tous deux participent aussi à Spam Cartoon, un programme satirique diffusé par la télévision publique portugaise RTP.

Leur travail s’étend aussi à la bande dessinée et à l’édition jeunesse. Cristina Sampaio illustre des livres pour enfants depuis 1987 et a notamment participé à la série Galo Gordo, dont le premier volume, Poemas e Canções para Todo o Ano, non paru en France, a été distingué au Festival international de bande dessinée d’Amadora en 2009.

André Carrilho a publié l’album de bande dessinée Em Lume Brando en 2002, puis plusieurs livres jeunesse, dont A Menina com os Olhos Ocupados, récompensé par le Prix national portugais de l’illustration en 2021, et Senhor Mar, qui n'ont pour le moment pas de traductions françaises.

Le Département central d’enquête et d’action pénale portugais a mis en accusation neuf personnes dans ce dossier. Les poursuites portent, entre autres, sur la fondation, la direction ou l’adhésion à un groupe terroriste, le recrutement, l’incitation à commettre des infractions terroristes et le financement du terrorisme.

Des armes imprimées en 3D et des projets restés sans suite

Dans l’acte d’accusation, le parquet décrit le MAL comme un mouvement d’extrême droite, nationaliste, néonazi, suprémaciste blanc, antisystème, conspirationniste et accélérationniste. Il lui attribue une structure organisée et une présence sur plusieurs plateformes numériques. Selon le ministère public, ses dirigeants et ses membres voulaient renverser le régime démocratique, imposer un pouvoir autoritaire et employer la violence pour atteindre leurs objectifs politiques.

L’enquête a relevé des opérations de recrutement et de sélection, la création de groupes numériques fermés, des entraînements et des préparatifs logistiques. Le parquet affirme que le mouvement fabriquait des armes et des composants à l’aide d’imprimantes 3D. Il mentionne des armes dites « fantômes », des pièces détachées, des grenades de mortier, des grenades destinées à des drones et des engins incendiaires.

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Les personnes poursuivies auraient cherché pendant plusieurs années à réunir des membres, des armes, des fonds et du matériel pour agir contre les personnes recensées et contre l’État. D’après l’accusation, ces projets n’ont pas été exécutés, faute d’effectifs, d’équipements ou de financements suffisants, ou parce que leurs auteurs estimaient que le moment n’était pas venu. Les enquêteurs ont analysé plus de huit téraoctets de données provenant notamment d’ordinateurs, de téléphones, de tablettes et de supports de stockage.

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Par Ewen Berton

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