À 16 ans, Dana veut devenir muse et découvre les rapports de pouvoir

En suivant le parcours de Dana, l’album interroge les rapports entre l’artiste et son modèle, ainsi que la manière dont certaines femmes ont été réduites à leur fonction d’inspiratrices. Après une période de rupture, Dana commence à enquêter sur les muses qui l’ont précédée. Elle découvre des trajectoires marquées par l’effacement, la précarité, l’internement ou la mort précoce, mais aussi par des pratiques artistiques longtemps restées au second plan.

Le récit se déroule entre 2016 et 2020, au moment du mouvement #MeToo. Cette période donne à Dana de nouveaux outils pour relire ce qu’elle a vécu et replacer son expérience dans une histoire plus large. Les rencontres avec d’autres femmes et le travail de mémoire qu’elle engage participent à son passage du statut de modèle à celui de créatrice.

Les éditions Casterman vous proposent un extrait en avant-première :

Les autrices

Erell Hannah a étudié le théâtre, la sociologie et la psychologie. Après un parcours de performeuse queer et d’activiste politique, elle s’est tournée vers la vulgarisation féministe. En 2020, elle lance avec Fred Cham le blog BD Ils abusent grave. Elle a ensuite publié une compilation du blog ainsi que Derrière, une étonnante Histoire de fesses. Cet album est sa première fiction.

Maëlle Reat, née en 2000 à Lyon, est autrice et illustratrice de bande dessinée. Elle a publié Insomnie en 2023, puis Blanche et Murmures de café en 2025. Elle réalise également des illustrations pour la presse, notamment pour La Déferlante et Topo.

Parution le 26 août 2026.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Ewen Berton

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