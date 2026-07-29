Ouverte depuis 1991 à Lille, la librairie ésotérique La Clé disparait

Le quartier central de Lille perd une librairie, située au 2, rue Brûle Maison. L'enseigne ésotérique La Clé ferme en effet ses portes, après plus de 30 ans à la même adresse. Créée sous le nom La Clé astrale, elle était alors centrée sur l'ésotérisme et le bien-être.

En 2013, Dorothée Pruvost avait repris la librairie, étendue sur une surface de 80 m2 et quatre salles, avec une offre d'ouvrages sur l’ésotérisme, la spiritualité et le bien-être. S'y ajoutaient des articles connexes, comme des statuettes, du matériel Feng-shui, des bougies, de l'encens, des tarots, des minéraux, pendules et autres bijoux.

À LIRE - Dans le Morbihan, la librairie Le Temps de vivre en redressement

En juillet 2023, une nouvelle transmission survient, à Jessica De Vendt, qui concentre l'offre d'articles et de livres sur deux salles et développe une programmation de conférences et de séances bien-être.

Le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé la liquidation judiciaire de l'enseigne le 20 juillet dernier.

Nous avons tenté de joindre La Clé, sans succès.

Photographie : Un dimanche matin à Lille, en mars 2026 (illustration, Simon Jones, CC BY-NC-ND 4.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com