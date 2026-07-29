Un été de trahison : quatre femmes dans la tourmente de 1940

L’été 1940 fut « la saison des traîtres », une époque où il n’était guère facile de faire les bons choix. Au cours de quelques journées de juillet, ce récit fait s’entrecroiser quatre femmes aux personnalités et aux convictions très différentes. Quatre femmes et les hommes qu’elles ont séduits, trompés, repoussés, utilisés ou trahis.
Le 29/07/2026 à 11:01 par Bruno Ménétrier
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
29/07/2026 à 11:01
0
Commentaires
0
Partages
Romain Slocombe est un auteur aux multiples visages. Après s’être construit une réputation sulfureuse autour d’infirmières japonaises adeptes du bondage, il a créé Léon Sadorski, policier collaborationniste et antisémite des années 1940.
En 2024, avec Une sale Française, il abandonnait son personnage fétiche pour un autre type de roman, toujours ancré dans cette période de la guerre qui le passionne. Le livre suivait les itinéraires croisés de deux femmes prises dans les bouleversements de l’époque. Avec Un été de trahison, il raconte cette fois quatre parcours féminins emportés par la tourmente de l’été 1940.
Paris, juillet 1940. De Gaulle se trouve à Londres, Pétain à Vichy et les Allemands occupent la capitale.
Dans une chambre d’hôpital repose Gabrielle Charnay, gravement blessée, « une aviatrice aussi célèbre que Maryse Bastié, Maryse Hilsz ou la regrettée Hélène Boucher… J’en passe et des meilleures ».
Librement inspiré de la véritable Madeleine Charnaux, le personnage affiche ses sympathies pour Pétain et le régime de Vichy. Son époux compte parmi les porte-plumes pronazis de Jacques Doriot, dans un registre qui rappelle le Jean Luchaire incarné par Jean Dujardin dans Les Rayons et les Ombres, le récent film de Xavier Giannoli.
À ses côtés apparaît Gisèle Rollin, infirmière et « simple militante mais issue d’une famille de syndicalistes cheminots, communistes de la première heure ». Elle se débat dans les contradictions de son parti, désormais clandestin.
Vient ensuite Marie-Louise Guirlange, « gantée et chapeautée de noir ». Cette veuve entend préserver sa joie de vivre malgré les événements, donnant lieu à un portrait fin et savoureux.
La quatrième, la plus jeune, se nomme Jacqueline Perret, dite Jacqui. Cette lycéenne, « degaulliste en herbe », reste persuadée que tous les Français vont rejoindre le Général en Angleterre.
Le hasard réunit ainsi quatre femmes issues de milieux différents, animées par des tempéraments et des convictions opposés. Autour d’elles gravitent leurs proches et leurs relations : des hommes qu’elles séduisent, épousent, trompent ou repoussent, mais aussi ceux qu’elles utilisent ou trahissent.
À travers ces trajectoires, Romain Slocombe radiographie une France aussi troublée que troublante. L’été 1940, « décidément, c’est la saison des traîtres ». L’auteur rappelle également que « l’intelligence est l’art de tromper ».
La France. Son aisé désordre démocratique, sa populace de petits-bourgeois bourrus, mal peignés, comiquement satisfaits, éprise de mots à double sens, de pari mutuel, de promenades en famille, d’apéritifs, de scandales, de belote au café, de déjeuners sur l’herbe, de beaux crimes… Une France passionnée par ses prix de beauté, ses prix littéraires puérils, ses compétitions cyclistes, une chanson nouvelle…
- Extrait d'Un été de trahison
Le lecteur croise également plusieurs personnalités réelles : le neveu de Louis Renault, des dirigeants de Vichy comme Pierre Laval, ou encore Gerhard Heller, officier allemand francophile et bibliophile.
D’autres apparaissent sous un nom d’emprunt, à l’image de Jean Catelas, dirigeant du Parti communiste français. Le récit accueille même quelques personnages de fiction, dont le colonel Paul-Jean Husson, déjà au centre de Monsieur le Commandant, roman publié par Romain Slocombe en 2011.
Tous ces protagonistes n’appellent guère la sympathie. Certains portent déjà le poids du jugement de l’Histoire.
« Le Maréchal était l’homme dont nous avions besoin pour remettre la nation au travail ! C’est un grand Français qui se trouve à la tête du pays ; notre devoir est de suivre notre chef et de lui faire entière confiance ! La paix revient en Europe… pas trop tôt ! »
Les années sombres de l’Occupation occupent une place importante dans la création récente. Peut-être s’agit-il de réveiller certaines mémoires oublieuses ou de faire écho à des inquiétudes plus contemporaines. Le roman de Romain Slocombe offre, à ce titre, un intéressant contrepoint au film d’Antonin Baudry consacré à de Gaulle.
Très documenté, le récit explore le milieu du journalisme, le petit monde de l’édition littéraire et l’industrie du cinéma. Les pages consacrées à Vichy se révèlent particulièrement éclairantes : « Vichy est une scène de théâtre où défile désormais le meilleur monde. »
Il reste pourtant difficile de porter un jugement tranché sur ce livre. Ce roman choral donne successivement la parole aux quatre femmes, chacune apportant sa voix et sa sensibilité.
Leurs rencontres reposent cependant sur les seuls hasards de l’intrigue. L’unité de ton et de mouvement tarde à se dessiner, donnant parfois au récit une impression de longueur.
À LIRE - Anna de Noailles, l'art d'exaspérer avec génie
Les portraits de Gabrielle, l’aviatrice, et de Marie-Louise, la veuve joyeuse, se montrent particulièrement fins, savoureux et réussis. Les déboires de Gisèle, l’infirmière communiste, finissent en revanche par lasser. Quant aux péripéties de la jeune gaulliste Jacqui, elles évoquent parfois les aventures d’Alice détective — si les souvenirs adolescents de la Bibliothèque verte sont encore là — ou, plutôt, celles d’une Alice résistante.
Par Bruno Ménétrier
Contact : bmr.menetrier@gmail.com
Paru le 21/08/2026
480 pages
Seuil
23,00 €
Plus d'articles sur le même thème
« Eunomia, 2062. La Nation Unie gouverne 95 % de la planète sous l'autorité de Gábor Varga, le "Conservateur", dont le système d'intelligence artificielle Babel garantit à l'humanité une mémoire unifiée, une vérité officielle et une paix sans failles. Ariane Delaunay, vingt-cinq ans, archiviste au Bureau Central des Archives Unifiées, est une citoyenne modèle, jusqu'au soir du Grand Discours, quand une intuition sourde lui souffle que quelque chose, sous la surface impeccable de son monde, cloche… »
28/07/2026, 14:03
Copenhague, 1991. Kai rencontre Miriam Bang. Une artiste fascinante, envoûtante. Ils échangent, se jaugent du regard. Connexion instantanée, d’une puissance inexpliquée. Cette première nuit ensemble, presque irréelle, va totalement bousculer leur vie. Miriam est enceinte. Si Kai est fou de joie, la femme en face de lui est claire : à plus de cinquante ans, elle ne veut pas de cet enfant. Elle ne veut pas être mère. Mais elle souhaite qu’il soit père.
28/07/2026, 12:07
Dans Le Meurtre du commandeur (éditions Belfond, 2018, traduction d’Hélène Morita, avec la collaboration de Tomoko Oono), le narrateur-héros, peintre lui-même, écrit au sujet des œuvres du peintre illustre sous le toit duquel il vit seul, retiré du monde : « Bien sûr, chez lui qui deviendrait plus tard un des peintres les plus reconnus, il y avait plus de profondeur que dans mes propres toiles, et aussi plus de force de persuasion. Sa technique également était éblouissante. »
28/07/2026, 10:35
Bien avant que la France ne s'impose comme la référence mondiale en matière de parfumerie, des artisans posaient déjà les fondements d'un savoir-faire appelé à traverser les siècles. C'est à cette histoire méconnue qu'Alice Camus Mignen consacre Les Parfumeurs de la cour de France. De Louis XIV à Louis XVI, publié chez Perrin.
28/07/2026, 10:00
Les adaptations des romans d'Alexandre Dumas semblent ne jamais se démoder. Il suffit de voir le triomphe du Comte de Monte-Cristo, porté à l'écran par Pierre Niney, ou, quelques mois auparavant, celui des Trois Mousquetaires. Au cinéma comme à la télévision, l'univers de Dumas continue de séduire un public toujours plus large. Pourtant, cette popularité a parfois un effet pervers : elle relègue dans l'ombre d'autres pans de son œuvre, tout aussi ambitieux.
27/07/2026, 16:24
Irina, un opéra russe est l'intitulé du dernier ouvrage de l'écrivain algérien Anouar Benmalek. Le livre est publié en 2025 aux éditions Dalimen en Algérie et Emmanuelle Collas en France. Par Ghozlène Benabi.
27/07/2026, 10:44
Dominique Dudan compose avec Actes gratuits et autres rêveries un livre noir, d’une construction implacable, où le crime se mue à la fois en moteur narratif, en objet de pensée et en forme de style. Sous l’apparente légèreté du récit et l’humour mondain, c’est une méditation féroce sur la liberté, le vide moral et l’ivresse du passage à l’acte.
25/07/2026, 11:46
Ah, les vacances... cette délicieuse période où l'on quitte son bureau, ses habitudes, son quotidien... et surtout, on cesse de travailler. Du moins lorsque l’on est la personne installée sur le transat, et non celle qui apporte la boisson fraîche, ouvre l’aquarium, remplit le réservoir, surveille les enfants ou empêche les pensionnaires d’une colonie de s’entretuer...
25/07/2026, 11:37
Dans le théâtre amateur d’un village vaudois, le lundi de Pâques, des jeunes ont joué une pièce avec un roi, une reine et des domestiques. La représentation passée, on range les costumes dans une armoire prêtée par l’instituteur ; ceux qui sont de laine vont dans des boîtes avec des boules de naphtaline, et le texte dit de ces boîtes : « Comme des cercueils, ces boîtes. Les morts, on ne les revoit plus. » Par Charles Garatynski.
24/07/2026, 17:49
Bienvenue dans une forêt. Où se trouve-t-elle exactement ? Disons que cela n’a pas grande importance. Ce qui compte, c’est qui s’y trouve. Et justement : au fond de ces bois vivent la petite Nénue et sa maman adorée, Alba. Sous le toit de leur chaumière et aux alentours, la vie est douce.
24/07/2026, 17:20
Attaché en premier lieu à la littérature francophone et à la photographie, le prix Lumière d’août poursuit chaque année le même objectif : distinguer des œuvres où l’écriture, le regard, la mémoire des lieux et des êtres entrent en résonance. Le prix sera décerné, comme chaque année, au début du mois de septembre.
24/07/2026, 15:05
J’avais bâti dans un rêve un palais, rien que le titre du livre de Dimitri Delmas, publié chez Actes Sud, est pure poésie. J’ai toujours rangé dans la case « Art brut » l’œuvre de Ferdinand Cheval. Erreur, grosse erreur, dont je viens de prendre conscience grâce à ce charmant livre. Celui que l’on appelle désormais le Facteur Cheval était avant tout un doux rêveur, qui fit de son rêve une réalité. Il faut dire que sa réalité n’était pas bien gaie.
24/07/2026, 13:36
Partir, disait Edmond Haraucourt, c’est mourir un peu. Il ne précisait pas que l’on pouvait aussi perdre la mémoire, exhumer un meurtre, découvrir que son conjoint ment comme il respire ou se retrouver assigné à résidence avec des diplomates nazis. Les poètes négligent parfois les détails pratiques.
23/07/2026, 13:01
Jamais Patrice Jean n’a été aussi loin dans l’exploration dans ce qui anime une vie. C’est avec une grande sensibilité et profondeur, que l’auteur nantais se penche sur l’itinéraire de trois ados issus du quartier de la Bottière à Nantes dans les années 80.
23/07/2026, 10:40
Un dessinateur de bande dessinée enseignant à ses heures (à moins que ce ne soit l’inverse) est embourbé dans un projet d’album qui s’éternise. Pour étayer ses recherches sur le Moyen-âge, il part à la rencontre d’un universitaire spécialiste du sujet. Mais le voyage ne sera pas de tout repos et la carrière du bédéiste empruntera des chemins pour le moins... inattendus. Un album surprenant, vertigineux, qui permet à Pierre Maurel de repousser encore un peu plus le cadre de ses planches.
23/07/2026, 10:15
Primé aux Goya pour le meilleur rôle masculin et Coquille d’argent au Festival du cinéma de San Sebastian, José Ramon Soroiz interprète, dans Maspalomas, un retraité de 76 ans, nouvellement séparé de son compagnon, qui profite pleinement de sa villégiature aux Canaries, enchaînant plage et rencontres entre hommes.
23/07/2026, 10:03
« Les Juifs sont devenus blancs ». Dans Redevenir juif, le philosophe Michel Feher nuance et critique cette formule contestable. Selon lui, la figure du Juif n’est aujourd’hui politiquement acceptée qu’à la condition d’adhérer sans réserve aux dogmes coloniaux de l’État d’Israël et aux mythologies historiques qui exonèrent l’Europe occidentale de sa judéophobie exterminatrice.
22/07/2026, 10:40
À quelques semaines de la rentrée littéraire, les piles vacillent déjà sous les promesses d’août. Pourtant, sept traductions parues depuis janvier méritent qu’on retarde encore un peu l’invasion annoncée. De l’Australie noongar à Damas, en passant par Lagos, Java, Zurich, le Sandžak et une ferme perdue dans un pays sans nom, ces textes ont bien davantage à offrir qu’un dernier détour avant l’automne.
20/07/2026, 10:48
Un meurtre pour préparer l’arrivée d’un bébé, une greffe d’utérus dans le métavers, des rêves fabriqués en forêt ou un trésor enfoui dans l’histoire coloniale de La Réunion : nul besoin de 500 pages pour ouvrir de vastes horizons. Du noir à l’imaginaire, de la romance à la poésie, voici dix ouvrages (francophones) à découvrir avant la fin des vacances. À raison d’un titre tous les quatre ou cinq jours, la rentrée peut bien attendre.
18/07/2026, 09:08
Au-dessous du volcan, de Malcolm Lowry (éditions Gallimard, 1959, traduit de l’anglais par Stephen Spriel avec la collaboration de Clarisse Francillon et de l’auteur) est un roman hors-norme, sulfureux.
17/07/2026, 12:32
Un polar sur fond historique qui rappelle beaucoup l'ambiance de la Trilogie Berlinoise de Philip Kerr. À Munich en 1946 sous l'occupation US, les destins de réfugiés, profiteurs, militaires, prisonniers, s'entrecroisent tandis qu'un serial-killer s'attaque à des jeunes femmes.
16/07/2026, 11:21
Dans le comté de Mayo où il a grandi, l’Irlandais Colin Barrett pose un regard bienveillant sur l’humanité de ses compatriotes et nous livre un recueil de nouvelles d’une remarquable unité de ton, très rural, très social.
16/07/2026, 10:19
Inauguré en mai 1804 dans l'actuel 20e arrondissement, le Père-Lachaise est devenu en quelques décennies le cimetière le plus réputé de Paris. L'éponyme confesseur du Roi-Soleil n'a jamais dû, de son vivant, imaginer une telle postérité. Par Jacques Lucchesi.
15/07/2026, 15:51
La cuvée Vargas est un bon cru : un roman sans surprise, assez convenu, mais qui ne décevra donc pas les fans d'Adamsberg et de cette auteure, spécialiste des dialogues décalés, un brin déjantés : quand la poésie affleure du sous-jacent au-delà des apparences de notre monde que l'on croit rationnel.
15/07/2026, 11:20
À l’approche de la rentrée littéraire, les piles de livres à paraître ne tarderont pas à chasser celles du printemps. Il reste pourtant un mois et demi pour revenir vers des romans, récits et objets littéraires publiés entre janvier et juin 2026, parfois passés sous les radars malgré leur singularité.
14/07/2026, 15:01
Houaria, roman de l'auteure algéro-syrienne Inam Bioud, est paru en 2025, dans la collection Khamsa, co-créée par les éditions Barzakh en Algérie et les éditions Philippe Rey en France. Ce roman polyphonique met en avant plusieurs personnages. Leur point commun, la lettre « H » présente dans le prénom de chacun.e : Hadia, Hicham, Houari… Par Ghozlène Benabi.
10/07/2026, 09:40
Jeunesse à la Fleur est le premier roman de Rym Khelil paru en 2025 aux éditions Barzakh. Le récit autofictif - c'est-à-dire que l'auteure s'inspire de son vécu en y mêlant la fiction - se déroule à Alger, pendant la décennie noire et met en scène des adolescents se préparant au BAC. Par Ghozlène Benabi.
07/07/2026, 17:18
Si vous avez envie de jouer aux espions à l'ombre de Téhéran pour apprendre tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'émirat de Bahreïn. Une ambiance à la John Le Carré dans ce roman qui a été écrit en 2023 mais qui éclaire parfaitement les conflits d'aujourd'hui.
07/07/2026, 16:17
Du retour d’Adamsberg au conte végétal de Charlotte Monsarrat, le premier semestre 2026 a fait émerger des succès de librairie aussi bien que des échappées plus discrètes. Tous publiés entre le 1er janvier et le 30 juin, ces sept romans écrits en français offrent, avant le déferlement de la rentrée, une cartographie vivante des lectures qui ont compté. Et compteront encore ces prochaines et estivales semaines.
05/07/2026, 14:48
Cette semaine, la Booksletter traverse un Brésil gagné par la dictature de Vargas, ausculte l’autoportrait de Donald Trump, remet le méthane au cœur de l’urgence climatique, suit le destin d’un caïd colombien et interroge notre rapport au soleil. Une revue de presse où l’histoire, la politique, la science et la littérature se répondent, jusque dans la mise à l’écart, à Moscou, de 18 000 livres ukrainiens sous couvert de conservation patrimoniale.
04/07/2026, 10:42
Ce récit touche au cœur. Il narre la vie brute, pleine et sensible d’un être perdu. Il raconte la tragédie familiale née autour du mystère d’un fils, entre révolte et résilience. On le lit comme un road-movie avec des séquences réussies de flash-back. Heureux, presque ou si peu, aux Editions Taos, de Corinne Desthieux.
03/07/2026, 16:30
Ça dépend des jours, de Guillaume Dreidemie, publié ce printemps 2026 à La rumeur libre, est un nouveau recueil de poèmes qui explore principalement la perte d’identité, la mémoire et la survie des êtres, maintenus debout grâce à l’écriture.
03/07/2026, 10:56
Autres articles de la rubrique Livres
La littérature regorge de récits d’enfance avec leur lot de mélancolie ou de nostalgie. Se pencher sur son passé est un exercice pas toujours évident si on veut que les mots soient à la hauteur de la mémoire, car le temps efface, enjolive ou modifie. La mémoire est fluctuante, trop sensible pour restituer avec précision une période de vie durant laquelle l’individu se construit émotionnellement.
29/07/2026, 10:38
L’histoire se déroule en 2030, lors d’un début d’été où l’on crève de chaud autant que l’on se liquéfie sous le poids des normes. Une anticipation très réaliste, donc. Marie Mazrouk, artiste performeuse arrivée au mitan de sa vie et, semble-t-il, au terme de sa carrière, disparaît au cours d’une performance sous les yeux médusés du public. Par Emma Tholozan.
29/07/2026, 10:01
Le 16 juillet 1969, tandis qu’Apollo 11 quitte la Terre, Richie Manning, cinq ans, se noie dans une piscine du Michigan. Laura Kasischke ne fait pas de cette mort annoncée une énigme, mais un vertige. Traduit par Céline Leroy, Baignade surveillée rembobine l’après-midi, suit les regards qui manquent l’essentiel et laisse le bleu virer au noir. Maillot de bain à prévoir le 27 août.
28/07/2026, 16:28
Un écrivain arrive à Minneapolis pour reconstituer des meurtres commis six ans plus tôt. Il cherche un tueur. Il découvre une ville fendue, un policier en morceaux et une vérité qui refuse de rester immobile. À travers Un loup dans la ville, Jo Nesbø construit un polar noir, ample, bardé d’armes et de faux-semblants. La machine tire parfois trop de cartouches. Lorsqu’elle atteint sa cible, en revanche, il ne reste plus beaucoup d’air. Les premiers hurlements s'entendront le 1er octobre.
28/07/2026, 12:16
Delphine a choisi le Jura. Cédric croit partir en vacances. Mauvaise lecture : vingt-cinq ans après un coup de feu et une disparition, ils retrouvent une femme, une parole, puis bien pire. Avec Rouges-Truites, Pierric Bailly entraîne le roman familial vers le noir, dans une langue qui avance, bifurque, plaisante, puis cogne. Un livre ample, parfois trop, dont la voix emporte les excès. Canne à pêche à dépoussiérer pour le 20 août.
28/07/2026, 12:08
À 27 ans, Tadej Pogačar remporte son cinquième Tour de France et rejoint Anquetil, Merckx, Hinault et Indurain. Derrière le jaune, Mads Pedersen emporte le vert, Richard Carapaz reconstruit sa course en pois et Isaac del Toro grandit dans la roue du maître. Quatre livres pour relire quatre manières de gagner, lorsque la victoire change de couleur.
28/07/2026, 10:24
Inventaire des disparus a son origine dans les répressions qui ont suivi les élections de 2009 en Iran et eu pour cible le Mouvement Vert. Une œuvre qui se lit comme le prélude anticipatoire à Femme, Vie, Liberté et les massacres récents du peuple iranien par la théocratie au pouvoir. Et qui se distingue par sa richesse formelle exceptionnelle. Plusieurs strates de textes s’y entrelacent et dialoguent entre elles pour composer un roman à la fois intime, poétique et politique.
28/07/2026, 09:00
Judith a rendez-vous avec le comité Sandor pour connaître enfin la vérité sur le célèbre et mystérieux écrivain Sandor Orklësi. Pendant trois ans et jusqu’à sa mort, son père, Nathanaël Fink, a réuni, de cahier en cahier, les preuves que Sandor Orklësi et Ossip, l’ami d’enfance, se trouvaient être la même personne.
28/07/2026, 08:00
Lorsqu’Aleksander allume le générateur, toute la colonie lunaire se trouve anéantie. Il rentre alors sur Terre, accompagné d’Edrigu et d’Agafia, où il découvre que les dépollueurs s’activent et nettoient l’atmosphère et les océans.
28/07/2026, 07:00
Dans la rue de la Lande, une librairie ouvre, des appartements se vident, des inconnus s’aiment, vieillissent ou disparaissent. Robert Seethaler ne raconte pas ce quartier : il le fait circuler sur la page. Les voix s’y coupent, les souvenirs s’y disputent la vérité, les existences s’y frôlent sans se rejoindre. La Rue compose ainsi une chronique urbaine audacieuse, drôle et mélancolique, dont la forme devient le principal personnage. Premiers pas à faire ce 27 août.
27/07/2026, 11:37
À dix-huit ans, Yasmina est expédiée à Bordeaux avec cinquante euros et l’ordre tacite de devenir adulte. La ville lui offre neuf mètres carrés, des cafards, le suédois du soir et des amours sans mode d’emploi. Pour son premier roman, Yasmina Behagle plonge dans une famille où l’affection se confond avec l’emprise. Une écriture charnelle, drôle et excessive, qui avance comme sa narratrice : de travers, mais sans demander la permission. Manuel disponible ce 20 août.
27/07/2026, 11:36
Yrsa prépare à Cambridge une thèse sur l’afropessimisme et l’émancipation des femmes noires. Brillante, drôle, avide de sexe et dévorée par l’ennui, elle découvre ce que le pouvoir de donner la mort produit sur son corps. Dans Piège à miel (trad. Clément Baude), Imani Thompson croise satire universitaire et roman noir : réjouissant par son insolence, inquiétant lorsqu’une théorie devient l’alibi savant d’un désir meurtrier, avec une efficacité redoutable. Attention aux piqûres, ce 10 septembre.
27/07/2026, 10:45
Désir des hommes, le nouveau roman d’Annie Ferret, paraîtra aux éditions Gallimard le 20 août 2026. Entre Ouagadougou et Lomé, le livre suit Daouda, un guérisseur itinérant qui recueille les douleurs de celles et ceux qu’il rencontre, jusqu’au jour où se pose la question de sa succession.
27/07/2026, 08:16
Six sirènes, premier roman d’Agnès Maupré, paraîtra aux éditions Sarbacane le 19 août 2026. À Marseille, Irène, 11 ans, découvre que sa mère lui a caché ses origines et que cinq sœurs grandissent sans elle dans les profondeurs de la Méditerranée.
27/07/2026, 07:00
Le Lit au roi, premier roman de Lou van Nijen, paraîtra le 13 août 2026 aux éditions La Veilleuse et raconte le retour brutal d’un passé familial qu’une jeune femme tentait depuis des années de tenir à distance.
25/07/2026, 08:23
Ne cherche pas le chaos, roman de Marion Brunet à paraître le 19 août 2026 aux éditions Albin Michel, suit Pablo, un exilé chilien contraint de retourner dans son pays lorsque sa fille de 18 ans s’y rend seule et cesse de donner de ses nouvelles. Ce voyage le confronte au passé qu’il avait choisi de lui cacher, entre dictature, prison et exil.
25/07/2026, 07:11
Un fait divers est un drame livré en pâture aux médias et aux individus friands de scandales. Un drame ce sont aussi des personnes impliquées malgré elles, prises dans une tourmente judiciaire et soumises à la vindicte populaire. Si de l’extérieur l’indignation ou le dégout frappe l’opinion, lorsqu’il est vécu de l’intérieur, il en est autrement.
24/07/2026, 16:03
Deux ans après la mort de son frère, qui souffrait de schizophrénie, Jean-François Beauchemin revient vers lui par le sentier des souvenirs. En 102 fragments, Herbier du souvenir recueille des gestes, des paroles, des oiseaux, quelques fleurs et beaucoup de lumière. Un texte d’une douceur profonde, capable d’approcher la souffrance sans l’exhiber, même si son goût de l’enchantement finit parfois par trop bien ordonner le jardin. À parcourir le 20 août.
24/07/2026, 15:37
Le Dîner, de Freida McFadden (trad. Karine Xaragai), conserve la première place du classement des meilleures ventes du 13 au 19 juillet 2026, avec 45.102 exemplaires écoulés. Des anciens colocataires du top 10 sont de retour cette semaine, mais les cahiers de vacances conservent tout de même leur domination.
24/07/2026, 13:43
À regarder la mer, récit de Jean René illustré par Sylvie Serprix, paraîtra le 20 août 2026 aux éditions Noire pointée. L’auteur y raconte son tour de France par les côtes, effectué en van et en musique, de la frontière belge à la baie des Anges.
24/07/2026, 07:15
« Mais si, là, maman, elle est là, elle a une chemise noire et un jean, et ses cheveux sont bleus. [...] Mais si, on doit aller l'aider, elle a le visage par terre. » Alors que Lauren et sa famille s’arrêtent pour grignoter dans un parc, Thom, son fils, voit une femme morte. Là, au loin, dans ce paysage défiguré par trois mois d’incendies… Mais personne d’autre ne la voit. Un mirage, une hallucination. Pourtant, sa description est mot pour mot celle de Bethany Sue Korbassi, portée disparue.
23/07/2026, 12:59
À la fin de l’été 1947, Margherita Sarfatti revient au Soldo après neuf ans d’exil. Mussolini est mort, le fascisme s’est effondré, l’Italie porte encore les blessures de la guerre. Elle, pourtant, contemple son domaine et se répète : « Rien n’a changé. » Le roman de Serge Airoldi naît de cette formule. Elle dit le déni, l’orgueil, le besoin de remettre le passé à sa place pour continuer à régner, ne serait-ce que sur un jardin, une fenêtre, ses souvenirs. Les présentations ont lieu ce 21 août.
23/07/2026, 12:58
Une souris pousse la porte d’un bar. Cache-poussière, chapeau vissé sur le crâne, œil mort et assez de rancune pour faire sauter un royaume. Cinq ans après une guerre perdue et une trahison mal digérée, le Capitaine rappelle ses anciens compagnons : Bonsoir, hermine française aussi bavarde que létale ; Boudicca, opossum tireuse d’élite ; Cinnabar, salamandre bardée de revolvers ; Orge, blaireau repenti que le goût du sang n’a jamais tout à fait quitté. Le programme tient en trois mots : « On y retourne. » La construction débute ce 20 août.
23/07/2026, 12:18
Nour et ses ami·e·s vivent en exil à Paris depuis plusieurs années. Lors d’une soirée, Nour rencontre Laurent qui vient ébranler ses certitudes et raviver des questionnements sur son couple et sa propre identité. Il l’introduira également à la pratique du drag, porte d’entrée vers un monde mis en suspens : celui où l’on peut croire aux légendes, se métamorphoser ou simplement être soi.
23/07/2026, 09:00
Dans cette enquête autobiographique d’une grande ambition scientifique et littéraire, Rose-Marie Lagrave livre une réflexion sensible et critique sur la maladie, la vieillesse et la mort : des réalités réputées universelles, mais éminemment sociales et politiques.
23/07/2026, 08:00
Sali est une jeune femme cultivée et indépendante. Pourtant, à vingt-huit ans, elle vit encore chez ses parents – pas par choix. Car dans son pays, la Zambie, surtout quand on est fille de pasteur, on ne vit pas sans un père ou un mari… Des années plus tard, Sali est accusée du meurtre de son époux. Au fil du procès, ce sont trois générations de femmes qui nous sont données à voir : Sali, donc, mais aussi sa mère et sa fille.
23/07/2026, 07:00
Camille Pascal ouvre Le Bal des foudroyés au chevet de Mazarin, le 7 février 1661, et referme son théâtre politique neuf mois plus tard, au moment où la monarchie se donne un héritier. Entre ces deux dates, un jeune souverain cesse d’attendre que l’autorité lui revienne : il la saisit, l’organise et l’exerce. Le roman ne raconte donc pas seulement la chute de Fouquet. Il met en scène la naissance d’un règne personnel, avec ses sourires, ses détours, ses séductions et cette froideur qui finit par tenir lieu de méthode. La première danse sera le 27 août.
22/07/2026, 20:29
Avec La guerre éternelle, Olivier Rolin revient à Troie pour constater qu’elle ne s’est jamais vraiment éloignée. De l’Iliade à Sarajevo, de Smyrne aux Dardanelles, de Dresde à Gaza, l’écrivain suit la même fumée au-dessus des villes détruites. Une traversée érudite, charnelle et mélancolique, parfois trop ample, mais portée par une prose qui sait que les ruines parlent encore. Le conflit débutera le 20 août.
22/07/2026, 20:25
Un appel de notaire, une morte, une maison dont personne ne veut : il n’en faut pas davantage pour que l’existence de Fanny Delambre se déboîte. Isabelle Pandazopoulos ne raconte pas une réparation bien ordonnée, mais une femme qui court derrière elle-même, trébuche, mord, repart. Dans ce récit ample et nerveux, la filiation, l’abandon et la transmission se heurtent aux textes, ces refuges qui ne sauvent pas de tout, mais évitent parfois le pire. L'éclair frappera le 19 août.
22/07/2026, 11:20
Avec Shanghai, cinq heures quarante, publié le 19 août 2026 aux éditions Calmann-Lévy, Ada Walter signe un premier roman consacré à un homme en escale dans la métropole chinoise. Menacé d’arrestation, il traverse la ville en taxi, hanté par le souvenir d’une femme qu’il a aimée dix ans plus tôt.
22/07/2026, 08:23
Commenter cet article