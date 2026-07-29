Un été de trahison : quatre femmes dans la tourmente de 1940

Romain Slocombe est un auteur aux multiples visages. Après s’être construit une réputation sulfureuse autour d’infirmières japonaises adeptes du bondage, il a créé Léon Sadorski, policier collaborationniste et antisémite des années 1940.

En 2024, avec Une sale Française, il abandonnait son personnage fétiche pour un autre type de roman, toujours ancré dans cette période de la guerre qui le passionne. Le livre suivait les itinéraires croisés de deux femmes prises dans les bouleversements de l’époque. Avec Un été de trahison, il raconte cette fois quatre parcours féminins emportés par la tourmente de l’été 1940.

Paris, juillet 1940. De Gaulle se trouve à Londres, Pétain à Vichy et les Allemands occupent la capitale.

Dans une chambre d’hôpital repose Gabrielle Charnay, gravement blessée, « une aviatrice aussi célèbre que Maryse Bastié, Maryse Hilsz ou la regrettée Hélène Boucher… J’en passe et des meilleures ».

Librement inspiré de la véritable Madeleine Charnaux, le personnage affiche ses sympathies pour Pétain et le régime de Vichy. Son époux compte parmi les porte-plumes pronazis de Jacques Doriot, dans un registre qui rappelle le Jean Luchaire incarné par Jean Dujardin dans Les Rayons et les Ombres, le récent film de Xavier Giannoli.

À ses côtés apparaît Gisèle Rollin, infirmière et « simple militante mais issue d’une famille de syndicalistes cheminots, communistes de la première heure ». Elle se débat dans les contradictions de son parti, désormais clandestin.

Vient ensuite Marie-Louise Guirlange, « gantée et chapeautée de noir ». Cette veuve entend préserver sa joie de vivre malgré les événements, donnant lieu à un portrait fin et savoureux.

La quatrième, la plus jeune, se nomme Jacqueline Perret, dite Jacqui. Cette lycéenne, « degaulliste en herbe », reste persuadée que tous les Français vont rejoindre le Général en Angleterre.

Le hasard réunit ainsi quatre femmes issues de milieux différents, animées par des tempéraments et des convictions opposés. Autour d’elles gravitent leurs proches et leurs relations : des hommes qu’elles séduisent, épousent, trompent ou repoussent, mais aussi ceux qu’elles utilisent ou trahissent.

À travers ces trajectoires, Romain Slocombe radiographie une France aussi troublée que troublante. L’été 1940, « décidément, c’est la saison des traîtres ». L’auteur rappelle également que « l’intelligence est l’art de tromper ».

La France. Son aisé désordre démocratique, sa populace de petits-bourgeois bourrus, mal peignés, comiquement satisfaits, éprise de mots à double sens, de pari mutuel, de promenades en famille, d’apéritifs, de scandales, de belote au café, de déjeuners sur l’herbe, de beaux crimes… Une France passionnée par ses prix de beauté, ses prix littéraires puérils, ses compétitions cyclistes, une chanson nouvelle… - Extrait d'Un été de trahison

Le lecteur croise également plusieurs personnalités réelles : le neveu de Louis Renault, des dirigeants de Vichy comme Pierre Laval, ou encore Gerhard Heller, officier allemand francophile et bibliophile.

D’autres apparaissent sous un nom d’emprunt, à l’image de Jean Catelas, dirigeant du Parti communiste français. Le récit accueille même quelques personnages de fiction, dont le colonel Paul-Jean Husson, déjà au centre de Monsieur le Commandant, roman publié par Romain Slocombe en 2011.

Tous ces protagonistes n’appellent guère la sympathie. Certains portent déjà le poids du jugement de l’Histoire.

« Le Maréchal était l’homme dont nous avions besoin pour remettre la nation au travail ! C’est un grand Français qui se trouve à la tête du pays ; notre devoir est de suivre notre chef et de lui faire entière confiance ! La paix revient en Europe… pas trop tôt ! »

Les années sombres de l’Occupation occupent une place importante dans la création récente. Peut-être s’agit-il de réveiller certaines mémoires oublieuses ou de faire écho à des inquiétudes plus contemporaines. Le roman de Romain Slocombe offre, à ce titre, un intéressant contrepoint au film d’Antonin Baudry consacré à de Gaulle.

Très documenté, le récit explore le milieu du journalisme, le petit monde de l’édition littéraire et l’industrie du cinéma. Les pages consacrées à Vichy se révèlent particulièrement éclairantes : « Vichy est une scène de théâtre où défile désormais le meilleur monde. »

Un roman choral au rythme inégal

Il reste pourtant difficile de porter un jugement tranché sur ce livre. Ce roman choral donne successivement la parole aux quatre femmes, chacune apportant sa voix et sa sensibilité.

Leurs rencontres reposent cependant sur les seuls hasards de l’intrigue. L’unité de ton et de mouvement tarde à se dessiner, donnant parfois au récit une impression de longueur.

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Les portraits de Gabrielle, l’aviatrice, et de Marie-Louise, la veuve joyeuse, se montrent particulièrement fins, savoureux et réussis. Les déboires de Gisèle, l’infirmière communiste, finissent en revanche par lasser. Quant aux péripéties de la jeune gaulliste Jacqui, elles évoquent parfois les aventures d’Alice détective — si les souvenirs adolescents de la Bibliothèque verte sont encore là — ou, plutôt, celles d’une Alice résistante.

Par Bruno Ménétrier

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