Avec Le Royaume d’Orïsha, la saga de Tomi Adeyemi passe au cinéma

Une nouvelle saga fantastique est en vue avec Le Royaume d’Orïsha, adaptation du livre De sang et de rage, paru en français aux éditions Nathan en 2019, dans une traduction de Sophie Lamotte d'Argy. Ce premier tome a été suivi par D'ombre et de vengeance (trad. Sophie Lamotte d'Argy, Nathan, 2020), puis Children of Anguish and Anarchy, resté inédit en français.

Réalisé par Gina Prince-Bythewood (The Old Guard, The Woman King), Le Royaume d’Orïsha réunit à son casting Thuso Mbedu, Damson Idris, Amandla Stenberg, Tosin Cole, Cynthia Erivo, Lashana Lynch, Zackary Momoh, Richard Mofe-Damijo, Chiwetel Ejiofor, Regina King, Idris Elba et Viola Davis.

Pour le scénario du long-métrage, Gina Prince-Bythewood a pu compter sur l'autrice du roman original, Tomi Adeyemi, qui souhaitait participer à l'adaptation du récit pour le grand écran. Elle figure aussi au générique en tant que productrice exécutive...

Par Antoine Oury

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