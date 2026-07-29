Le Rouge et le Noir, d'après Stendhal, en mini-série dès le 21 août

Monument de la littérature française, 70 ans après le film d’Autant-Lara avec Gérard Philippe dans le rôle de Julien Sorel, Le Rouge et le Noir revient en mini-série dans une adaptation inédite pour France Télévisions.

Cette nouvelle version, produite par Georges-Marc Benamou (Siècle Productions), coscénariste avec Gilles Taurand, déjà à l’œuvre sur l’adaptation sérielle de La Peste d’après Albert Camus, est servie par la mise en scène moderne et créative du réalisateur Gaël Morel (Constance aux enfers, Vivre, mourir, renaître...).

1828. La monarchie restaurée vacille, une nouvelle révolution gronde. Dans cette France troublée, Julien Sorel, pauvre fils de charpentier est prêt à tout pour s’élever socialement. Le Rouge et le Noir raconte l’ascension aussi fulgurante que tragique de ce transfuge de classe. Déchiré entre le Rouge et le Noir, entre l’ambition militaire et la carrière ecclésiastique, mais aussi entre deux femmes que tout oppose, il devra payer le prix de ses choix… – Le synopsis pour Le Rouge et le Noir

La distribution de la série réunit Victor Belmondo (Julien Sorel), Virginie Ledoyen (Louise de Renal), Camille Razat (Mathilde de La Mole), Patrick Timsit (Monsieur de Renal), Patrick Mille (Marquis de La Mole), Romane Bohringer (Marquise de La Mole), Théo Cholbi (Norbert de La Mole), Zoé Adjani (Élisa), Sophie Guillemin (Madame Derville), ou encore Fred Testot (Valenod).

« Se confronter à un monument de la littérature comme Le Rouge et le Noir est intimidant, mais l’antidote à l’intimidation, c’est l’excitation qui m’anime à l’idée de me lancer dans cette aventure », expliquait le réalisateur Gaël Morel dans sa note d'intention. « Les thèmes du transfuge de classe, du déterminisme social, du fait religieux et politique, et d’un rapport femmes/hommes aux rôles inversés me frappent par leur modernité. »

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La mini-série, en 4 épisodes de 52 minutes, devrait être diffusée à la rentrée sur France 2. Siècle Productions, qui produit l'adaptation, est aussi engagé sur une autre mini-série, Une saison en enfer, réalisée par Jean-Pierre Améris et consacrée à Arthur Rimbaud. Le tournage de cette fiction, toujours destinée à France 2, se déroulera à la rentrée à Charleville-Mézières.

Photographie : Victor Belmondo en Julien Sorel (France Télévisions)

Par Dépêche

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