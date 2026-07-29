Pénélope Bagieu reçoit Fabcaro dans Conciliabule

Cette émission propose aux téléspectateurs de découvrir le parcours d’un auteur de BD, lors d’un tête-à-tête avec l’une des figures de proue de la bande dessinée française contemporaine, Pénélope Bagieu.

Cette conversation entre artistes, avec des mots en réponse aux dessins, et des dessins en réponse aux mots, se tiendra entourée d’un public d’amateurs dans un chaleureux bistrot du quartier de la Butte-aux-Cailles, célèbre pour ses rues recouvertes de dessins et de street art. Dans ce nouveau numéro de Conciliabule, l’autrice reçoit Fabcaro.

Crédits : France Télévisions

Depuis ses premiers albums dans lesquels il aimait déjà se moquer de sa maladresse, de ses problèmes de communication ou encore de ses galères de dessinateur débutant jusqu’au succès retentissant de Zaï Zaï Zaï Zaï, un road movie drôle et décalé, Fabcaro est devenu une figure incontestée de la bande dessinée.

Il s’est même vu confier les clés des deux derniers scénarios d’Astérix : un auteur aussi touchant que prolifique dont l’humour absurde et le regard aiguisé sur les petits et grands travers de notre époque réjouissent toujours plus de lecteurs.

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La bande dessinée est l'un des loisirs favoris des Français, avec près de 85 millions d'albums vendus chaque année… et pourtant, pendant plus de 40 ans, il n’existait aucun rendez-vous télévisuel consacré au 9e art. C’est face à ce constat qu’est né Conciliabule, magazine de France Télévisions entièrement dédié à la bande dessinée.

Photographie : France Télévisions

Par Dépêche

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