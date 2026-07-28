Huit premiers romans en lice pour le Prix de la Ville d’Angoulême 2026

Parrainée par la municipalité, la récompense distingue chaque année un premier roman francophone et entend mettre en lumière une nouvelle voix littéraire.

Pour 2026, huit ouvrages ont été retenus :

Aride, d’Ugo de Gregorio, La Manufacture de livres

L’Âge de déplaire, d’Abibou Diouf, Albin Michel

La Méthode, de David Djaïz, Stock

Le Mouvement, de Douce Dibondo, Rivages

Joseph dans la nuit, d’Olivier Grondeau, L’Iconoclaste

Rappelle-moi, ma belle, d’Anna Ostasenko Bogdanoff, JC Lattès

Les Serments trahis, de Šeila Pohara, Gallimard

Le Dernier Présage de Victoria Woodhull, de Maxim Schwartz, Philippe Rey

Le jury désignera le roman primé en septembre. Son auteur ou son autrice sera ensuite mis à l’honneur pendant Angoulême Se Livre, dont la neuvième édition se tiendra du 16 au 18 octobre 2026 à l’Espace Franquin et au 16/9ᵉ.

Ugo de Gregorio signe avec Aride un western fantastique situé dans une ville désertique dominée par les superstitions et les rapports de pouvoir. Abidou Diouf, pour son premier roman L’Âge de déplaire, suit un homme partagé entre Paris et Dakar, confronté à la mort de son père et au poids des traditions.

Essayiste, David Djaïz passe à la fiction avec La Méthode, récit d’une campagne d’extermination des chiens errants qui annonce les violences du XXᵉ siècle. L’autrice et militante Douce Dibondo raconte dans Le Mouvement comment le meurtre d’une jeune femme fait naître une révolte collective, artistique et politique.

Ancien détenu en Iran, Olivier Grondeau s’inspire de son expérience dans Joseph dans la nuit, roman sur l’enfermement et la résistance par l’art. Anna Ostasenko Bogdanoff explore dans Rappelle-moi, ma belle l’histoire de sa famille et la figure de son père, Igor Bogdanoff.

Avec Les Serments trahis, Šeila Pohara revient sur le siège de Sarajevo à travers les yeux d’une enfant contrainte à l’exil. Enfin, Maxim Schwartz imagine dans Le Dernier Présage de Victoria Woodhull une comédie historique autour de la militante américaine, persuadée que sa mort surviendra dans la journée.

Le Prix de la Ville d’Angoulême est remis dans le cadre d’Angoulême Se Livre, à ne pas confondre avec le Festival international de la bande dessinée organisé en début d’année. Créé en 2018 et porté par l’Association Culture Angoulême, le salon réunit littérature générale, jeunesse, bande dessinée, manga et, depuis 2023, new romance. Son programme associe rencontres, tables rondes, dédicaces et animations.

La manifestation revendique chaque année environ une centaine d’auteurs et près de 10.000 visiteurs. Elle cherche à faire cohabiter des écrivains très présents dans les meilleures ventes, des auteurs locaux et des voix encore peu connues. Deux récompenses sont traditionnellement remises : le prix consacré au premier roman, parrainé par la Ville, et un prix du livre de poche choisi par le public, soutenu par le Crédit Agricole Charente-Périgord.

En 2025, le Prix de la Ville d’Angoulême avait été attribué à Gabrielle de Tournemire pour son premier roman, Des enfants uniques, publié chez Flammarion.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : vue sur le rempart du Midi depuis le rempart Desaix, à Angoulême, en Charente (JLPC, CC BY-SA 3.0)

Par Hocine Bouhadjera

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