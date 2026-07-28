Frank Bartling, figure de la librairie indépendante allemande, est décédé

Le libraire allemand Frank Bartling est mort soudainement le 18 juillet 2026, à l’âge de 64 ans. Depuis près de trente ans, il dirigeait la Bücherstube Stolterfoht, une minuscule librairie hambourgeoise devenue à la fois un lieu littéraire et un monument de l’architecture d’après-guerre. Sa disparition intervient quelques mois seulement après la restauration complète du bâtiment, dont il avait organisé la transmission afin d’en assurer l’avenir.
Le 28/07/2026 à 18:03 par Hocine Bouhadjera
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28/07/2026 à 18:03
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Frank Bartling avait pris la direction de la Bücherstube Stolterfoht le 2 janvier 1997. Quand le média professionnel du livre en Allemagne, Börsenblatt, salue le responsable d’une librairie devenue célèbre bien au-delà de Hambourg, La Fondation hambourgeoise pour le patrimoine, propriétaire du bâtiment depuis 2025, évoque pour sa part la disparition d’un libraire passionné et d’une « personnalité marquante de la librairie indépendante ».
Elle souligne son engagement pour la littérature, mais aussi sa générosité dans la préservation d’un lieu auquel son nom restera durablement associé.
La Bücherstube Stolterfoht occupe un pavillon de seulement 44 mètres carrés, situé sur la Rothenbaumchaussee, près de la station de métro Hallerstraße. Construit en bois et en verre, le bâtiment fut dessiné en 1949 par Werner Kallmorgen pour la libraire Greta Stolterfoht. Il est aujourd’hui considéré comme un exemple remarquable de l’architecture moderne hambourgeoise de l’après-guerre.
Malgré sa taille réduite, la librairie s’est rapidement imposée comme un lieu de rencontre de la vie culturelle hambourgeoise. Plusieurs figures de la littérature allemande d’après-guerre l’ont fréquentée, parmi lesquelles Helmut Heißenbüttel, Peter Härtling, Hubert Fichte et Hans Erich Nossack. Le dessinateur et graveur Horst Janssen comptait également parmi ses visiteurs.
Frank Bartling, qui avait étudié la sociologie et la littérature à Hambourg, incarnait personnellement le lieu. Installé au milieu des livres, il était réputé pour sa connaissance exceptionnelle de son fonds et pour la précision de ses recommandations. Son frère, Uwe Bartling, décrit auprès de la radio-télévision publique NDR une mémoire presque encyclopédique, capable de reconstituer les relations entre les personnages d’un roman lu plusieurs années auparavant.
Son travail avait été récompensé à deux reprises par le Deutscher Buchhandlungspreis, un prix national distinguant les librairies indépendantes allemandes.
Au fil des décennies, le petit pavillon s’était fortement dégradé. Frank Bartling avait reconnu ne pas disposer des moyens nécessaires pour financer les travaux. Afin de sauver la librairie, il a finalement transmis gratuitement le bâtiment, au début de l’année 2025, à la Hamburger Denkmalstiftung, la fondation chargée de préserver le patrimoine architectural de la ville. Il a ensuite pu continuer à exploiter la librairie comme locataire, dans le cadre d’un bail de longue durée.
La restauration, financée par la Fondation Hermann Reemtsma, a coûté environ 500.000 € et duré sept mois. Le pavillon a été entièrement démonté en près de 1000 éléments, restaurés séparément, puis remontés à son emplacement d’origine. La structure historique, la façade vitrée et les éléments en bois ont été préservés, tandis que la marquise et la clôture ont été reconstituées à partir de photographies anciennes.
Pendant les travaux, Frank Bartling avait poursuivi son activité dans un conteneur installé à proximité. La librairie a rouvert au début de l’année 2026, pratiquement inchangée en apparence, mais dotée d’équipements modernes, notamment d’un chauffage au plafond et, pour la première fois depuis sa construction, de sanitaires.
Le libraire n’aura ainsi profité que quelques mois de ce bâtiment restauré, dont il avait lui-même préparé la sauvegarde. Sa donation garantit néanmoins que le pavillon restera consacré à la vente de livres : sa transformation pour un autre usage n’est pas prévue par le dispositif mis en place avec la fondation.
Dans l’immédiat, la librairie reste ouverte. Uwe Bartling, le frère du défunt, en assure provisoirement le fonctionnement avec les salariées de l’établissement. Il reconnaît toutefois ne pas être libraire et explique que de nombreuses questions doivent encore être réglées avant de déterminer l’organisation future du commerce.
La Hamburger Denkmalstiftung s’est engagée à rechercher une solution permettant de poursuivre l’activité dans l’esprit de Frank Bartling. « Son souvenir est pour nous une mission et une obligation », affirme-t-elle, tout en rappelant que la donation du pavillon a été décisive pour préserver durablement cette librairie historique.
Crédits photo : la Bücherstube Stolterfoht à Hambourg, avant sa restauration (Vitavia, CC BY-SA 4.0)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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23/07/2026, 16:08
La Commission européenne a autorisé, sous conditions, le rachat de Warner Bros. Discovery par Paramount Skydance, une opération valorisée à 110 milliards $. Bruxelles ne relève pas de menace suffisante dans le streaming ou la production audiovisuelle, mais exige que Paramount rompe son alliance européenne avec Universal Pictures. Un feu vert important pour ce nouvel empire de l’écran, des licences et désormais du livre — toujours immobilisé, aux États-Unis, par une décision de justice.
23/07/2026, 15:54
Le tribunal de commerce de Bobigny, le 2 juillet dernier, a évoqué le livre du rappeur Driver et du journaliste et auteur Ismaël Mereghetti, J'étais là, paru en mars 2022, coédité par Faces cachées Éditions et la société Hors Cadres. Pas pour revenir sur « 30 ans au cœur du rap », sous-titre de l'ouvrage, mais pour rappeler à la maison ses obligations vis-à-vis de sa partenaire de coédition.
23/07/2026, 15:51
Tommy Orange et Amitav Ghosh ont remis, le 28 juin 2026, deux textes destinés à demeurer secrets jusqu’en 2114. Future Library conserve maintenant douze œuvres inédites dans la bibliothèque Deichman Bjørvika, à Oslo. Pas de lecture, pas de bonnes feuilles, pas même un résumé : le projet imaginé par Katie Paterson mise sur cent auteurs, mille épicéas et des lecteurs qui, pour l’essentiel, ne sont pas encore nés.
23/07/2026, 11:07
Pas de pause estivale pour la Commission d'enrichissement de la langue française, qui publie une nouvelle liste de vocabulaire, consacrée aux transports terrestres. Vélos, voitures et transports en commun s'y croisent, sans sortie de route, grâce à des équivalents français donnés à plusieurs termes ou expressions anglais.
23/07/2026, 11:00
Un arrêté de la ministre de la Culture Catherine Pégard renouvelle, pour les cinq prochaines années, l'agrément du Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC), en vue de la gestion du droit de reproduction par reprographie.
23/07/2026, 09:47
L’autrice de Noire précieuse et d’Ibn séjournera à Istanbul du 22 septembre au 18 novembre 2026. Lauréate de la Villa Annie Ernaux, elle y développera un texte consacré à la manière dont l’expérience de l’étranger peut être transformée par l’écriture.
22/07/2026, 17:48
Une Encyclopédie de l'Holocauste, ouvrage négationniste diffusé en France par les Éditions des Tuileries, structure liée à l'hebdomadaire d'extrême droite Rivarol, a été frappée d'une interdiction de distribution aux mineurs et de promotion, début juillet. Le ministère de l'Intérieur, à l'origine de ces mesures, a également signalé le titre à la procureure de la République de Paris, nous apprend la Place Beauvau.
22/07/2026, 16:09
Les éditeurs participant au relevé StatShot de l’Association of American Publishers ont déclaré 931,1 millions de dollars de recettes nettes en mai 2026, soit 6,8 % de plus qu’un an auparavant. L’édition grand public progresse de 7,6 %, avec une nette croissance du broché et du livre audio numérique.
22/07/2026, 13:49
Le ministère de la Culture, et plus précisément sa Direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC), s'est lancé dans une étude consacrée aux manifestations littéraires. Les objectifs : évaluer leur situation financière, mais aussi leur « impact culturel et social », notamment sur les jeunes et les personnes éloignées de la lecture.
22/07/2026, 12:55
Dans Chérine (Viviane Hamy), son premier roman, Thaïs Dia explore la manière dont un prénom, une histoire familiale et un environnement social peuvent façonner une existence. Nourrie par son expérience de l’Iran et de la banlieue lyonnaise, elle interroge les injonctions faites aux femmes, la violence devenue norme et les masques que chacun apprend à porter pour trouver sa place.
22/07/2026, 12:43
Moins de trois semaines après les informations sur une possible arrivée d’Olivier Nora, un autre nom circule chez Editis. Selon La Lettre, Denis Olivennes envisagerait de confier une maison du groupe à Dov Alfon, ancien directeur de la rédaction de Libération. Les deux hommes démentent toutefois l’existence d'une éventuelle collaboration.
22/07/2026, 12:08
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