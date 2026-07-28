Frank Bartling, figure de la librairie indépendante allemande, est décédé

Frank Bartling avait pris la direction de la Bücherstube Stolterfoht le 2 janvier 1997. Quand le média professionnel du livre en Allemagne, Börsenblatt, salue le responsable d’une librairie devenue célèbre bien au-delà de Hambourg, La Fondation hambourgeoise pour le patrimoine, propriétaire du bâtiment depuis 2025, évoque pour sa part la disparition d’un libraire passionné et d’une « personnalité marquante de la librairie indépendante ».

Elle souligne son engagement pour la littérature, mais aussi sa générosité dans la préservation d’un lieu auquel son nom restera durablement associé.

Une librairie de 44 mètres carrés

La Bücherstube Stolterfoht occupe un pavillon de seulement 44 mètres carrés, situé sur la Rothenbaumchaussee, près de la station de métro Hallerstraße. Construit en bois et en verre, le bâtiment fut dessiné en 1949 par Werner Kallmorgen pour la libraire Greta Stolterfoht. Il est aujourd’hui considéré comme un exemple remarquable de l’architecture moderne hambourgeoise de l’après-guerre.

Malgré sa taille réduite, la librairie s’est rapidement imposée comme un lieu de rencontre de la vie culturelle hambourgeoise. Plusieurs figures de la littérature allemande d’après-guerre l’ont fréquentée, parmi lesquelles Helmut Heißenbüttel, Peter Härtling, Hubert Fichte et Hans Erich Nossack. Le dessinateur et graveur Horst Janssen comptait également parmi ses visiteurs.

Frank Bartling, qui avait étudié la sociologie et la littérature à Hambourg, incarnait personnellement le lieu. Installé au milieu des livres, il était réputé pour sa connaissance exceptionnelle de son fonds et pour la précision de ses recommandations. Son frère, Uwe Bartling, décrit auprès de la radio-télévision publique NDR une mémoire presque encyclopédique, capable de reconstituer les relations entre les personnages d’un roman lu plusieurs années auparavant.

Son travail avait été récompensé à deux reprises par le Deutscher Buchhandlungspreis, un prix national distinguant les librairies indépendantes allemandes.

Un bâtiment entièrement démonté puis reconstruit

Au fil des décennies, le petit pavillon s’était fortement dégradé. Frank Bartling avait reconnu ne pas disposer des moyens nécessaires pour financer les travaux. Afin de sauver la librairie, il a finalement transmis gratuitement le bâtiment, au début de l’année 2025, à la Hamburger Denkmalstiftung, la fondation chargée de préserver le patrimoine architectural de la ville. Il a ensuite pu continuer à exploiter la librairie comme locataire, dans le cadre d’un bail de longue durée.

La restauration, financée par la Fondation Hermann Reemtsma, a coûté environ 500.000 € et duré sept mois. Le pavillon a été entièrement démonté en près de 1000 éléments, restaurés séparément, puis remontés à son emplacement d’origine. La structure historique, la façade vitrée et les éléments en bois ont été préservés, tandis que la marquise et la clôture ont été reconstituées à partir de photographies anciennes.

Pendant les travaux, Frank Bartling avait poursuivi son activité dans un conteneur installé à proximité. La librairie a rouvert au début de l’année 2026, pratiquement inchangée en apparence, mais dotée d’équipements modernes, notamment d’un chauffage au plafond et, pour la première fois depuis sa construction, de sanitaires.

Le libraire n’aura ainsi profité que quelques mois de ce bâtiment restauré, dont il avait lui-même préparé la sauvegarde. Sa donation garantit néanmoins que le pavillon restera consacré à la vente de livres : sa transformation pour un autre usage n’est pas prévue par le dispositif mis en place avec la fondation.

Quel avenir pour la Bücherstube Stolterfoht ?

Dans l’immédiat, la librairie reste ouverte. Uwe Bartling, le frère du défunt, en assure provisoirement le fonctionnement avec les salariées de l’établissement. Il reconnaît toutefois ne pas être libraire et explique que de nombreuses questions doivent encore être réglées avant de déterminer l’organisation future du commerce.

La Hamburger Denkmalstiftung s’est engagée à rechercher une solution permettant de poursuivre l’activité dans l’esprit de Frank Bartling. « Son souvenir est pour nous une mission et une obligation », affirme-t-elle, tout en rappelant que la donation du pavillon a été décisive pour préserver durablement cette librairie historique.

Crédits photo : la Bücherstube Stolterfoht à Hambourg, avant sa restauration (Vitavia, CC BY-SA 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

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