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IFLA : la fin annoncée des financements Gates rebat les cartes

Les comptes 2025 de la Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques affichent 4,4 millions d’euros de recettes, une trésorerie supérieure à 6 millions et un résultat net à l’équilibre. Derrière ces chiffres rassurants, le rapport révèle toutefois une forte dépendance aux subventions, un congrès mondial déficitaire et la nécessité de préparer la fin du financement régulier de la Fondation Gates.

Le 28/07/2026 à 17:18 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

28/07/2026 à 17:18

Hocine Bouhadjera

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À première vue, l’IFLA a retrouvé de l’air. Après une perte nette de 373.378 € en 2024, la principale organisation internationale représentant les bibliothèques clôt 2025 sur un résultat net nul. Ses comptes, arrêtés au 31 décembre et signés le 9 juin 2026, ont été certifiés par le cabinet néerlandais Govers, qui estime qu’ils donnent une « image fidèle » de la situation financière de la Fédération.

Ce retour apparent à l’équilibre intervient à un moment stratégique. L’IFLA vient de publier le bilan de la première année complète de sa stratégie 2024-2029, prépare son congrès mondial d’août 2026 à Busan et doit lancer dans le même temps les célébrations de son centenaire. Fondée en 1927, elle aura officiellement 100 ans le 30 septembre 2027. 

Un résultat positif aussitôt absorbé

Les revenus de l’IFLA atteignent 4,404 millions d’euros en 2025, contre 3,125 millions un an plus tôt, soit une hausse d’environ 41 %. Les dépenses progressent elles aussi, de 3,3 à 4,3 millions d’euros, soit environ 33 %. La Fédération dégage ainsi un excédent d’exploitation de 61 528 €, porté à 127.227 € après les produits financiers.

Mais cette somme est exactement annulée par la perte enregistrée dans la participation IFLA Holding BV, qui regroupe notamment les sociétés chargées des congrès. Le résultat net final ressort donc à zéro. L’exercice est nettement meilleur qu’en 2024, mais l’organisation n’a pas pour autant généré de nouvelles réserves grâce à son activité courante.

Le compte d’activité de la Fédération ne mentionne que 1662 € de « coûts de conférence », car l’essentiel de l’économie du congrès mondial est porté par les structures détenues à travers IFLA Holding. Leur résultat remonte ensuite dans les comptes de l’organisation sous la forme d’une perte de participation de 127.227 €.

Une hausse des recettes surtout liée aux projets

La hausse des revenus de l’IFLA vient surtout des subventions, et non des adhésions. Le programme Knowledge Rights 21, financé par la fondation Arcadia pour améliorer l’accès au savoir et faire évoluer le droit d’auteur en Europe, est désormais intégré directement dans ses comptes : il représente près de 964 000 € de recettes, mais aussi des dépenses équivalentes.

Avec les 2,2 millions d’euros versés par la Stichting IFLA Global Libraries, héritière du financement de la Fondation Gates, ces deux programmes assurent à eux seuls près de 73 % des revenus de l’organisation. À l’inverse, les cotisations des membres stagnent autour de 824.000 €, malgré une hausse de 2 % des tarifs.

L’IFLA cherche donc de nouveaux partenaires et projets afin de réduire sa dépendance à quelques grands financeurs extérieurs.

Au 31 décembre 2025, l’IFLA dispose de 6,1 millions d’euros de trésorerie, contre 3,85 millions un an plus tôt. Mais cette somme ne constitue pas un fonds librement mobilisable : une grande partie correspond à des subventions déjà affectées à des projets ou à des engagements précis.

Les réserves générales ne s’élèvent en réalité qu’à 1,6 million d’euros, auxquelles s’ajoutent environ 109.000 € de réserves fléchées. Le reste comprend notamment des financements SIGL et Gates encore non utilisés, une subvention liée à l’université de Washington, ainsi que 3,59 millions d’euros de passifs à court terme, dont 2,14 millions liés au système de bons internationaux de l’IFLA et 1,09 million au financement Arcadia. La trésorerie est donc solide, mais largement contrainte.

Le congrès d’Astana laisse une perte de 127 227 €

Après l’annulation du congrès 2024 à Dubaï, seule candidature jugée viable mais contestée au sein de la profession pour des questions de liberté d’expression et d’inclusion, l’IFLA a renoué avec son rendez-vous mondial en 2025 à Astana.

La fréquentation y est toutefois restée inférieure aux niveaux habituels. Le rapport l’explique par le contexte géopolitique autour de la Russie, dont les professionnels auraient normalement constitué une part importante du public, mais aussi par une destination moins familière pour de nombreux participants. 

Sur le plan financier, le congrès a généré 80.205 € de revenus pour 230.000 € de coûts. La perte aurait atteint près de 150.000 €, mais la prise en compte d’un actif fiscal différé de 22.000 € l’a ramenée à 127.227 €. Ce déficit absorbe exactement l’excédent dégagé par l’IFLA avant la consolidation de ses filiales.

Le prochain congrès, prévu du 10 au 13 août 2026 à Busan, en Corée du Sud, fera donc figure de test : l’IFLA devra retrouver une fréquentation plus élevée tout en évitant qu’un nouvel événement déficitaire ne pèse sur ses comptes. 

La fin du financement régulier de Gates se profile

Depuis plus de quinze ans, le soutien de la Fondation Gates, anciennement Fondation Bill-et-Melinda-Gates, joue un rôle déterminant. En 2016, la Stichting IFLA Global Libraries a été créée pour administrer une subvention patrimoniale de 31 millions de dollars, accordée après la fermeture du programme Global Libraries de la fondation. Cette enveloppe devait permettre à l’IFLA de renforcer son action mondiale pendant une dizaine d’années.

Le rapport ne masque pas la difficulté : la fin du financement régulier de Gates est désormais « en vue » et devrait produire pleinement ses effets à partir de 2028. L’organisation présente donc la diversification des partenariats et des ressources comme l’un de ses principaux chantiers de viabilité.

Les relations entre l’IFLA et la SIGL ont elles-mêmes connu une période conflictuelle. Selon le récit du conseil d’administration, la SIGL a tenté en 2024 de mettre fin unilatéralement à leur accord de compte commun et de proposer un modèle jugé inadapté par l’IFLA. La Fédération indique avoir engagé une procédure judiciaire qui s’est conclue par une décision favorable en janvier 2025. Un nouveau mécanisme de financement a ensuite été conclu en juin.

La communication commune publiée par les deux organisations adoptait un ton plus consensuel, évoquant un cadre offrant une « base stable » pour employer le solde de la subvention patrimoniale. Le nouvel accord prévoit des versements forfaitaires à l’IFLA entre 2025 et 2027, avec la possibilité de reporter les sommes non utilisées afin d’amortir la rupture attendue en 2028. 

Les annexes donnent davantage de détails : l’accord prévoit un total de 8 millions d’euros, dont 3 millions versés en 2025, 3 millions en 2026 et 2 millions en 2027. Un éventuel solde de la subvention initiale, après déduction des frais de fonctionnement de la SIGL, pourrait être transféré à l’IFLA en 2031. Ce calendrier offre plusieurs années de visibilité, mais il ne constitue pas une ressource permanente.

Cette question de la dépendance financière et de la relation avec la SIGL ne surgit pas aujourd’hui. Dès 2022, le conseil de l’IFLA reconnaissait publiquement des préoccupations portant sur ses arrangements financiers, sa viabilité, ses relations avec la fondation et le fonctionnement du siège. Il avait alors lancé un plan visant à « sécuriser l’avenir » de l’organisation. Les comptes 2025 montrent que ce chantier demeure ouvert, même si les conditions sont désormais plus stables. 

Des dépenses de personnel et de projets en nette augmentation

Les dépenses de projet ont presque triplé, à 1,23 million d’euros, principalement parce que le programme Knowledge Rights 21 est désormais intégré aux comptes de l’IFLA et que les actions financées par la Fondation Gates ont augmenté. Cette hausse reflète donc surtout davantage de projets, pas une explosion des frais généraux.

Les frais de personnel progressent de 31 %, à 1,85 million d’euros, pour un effectif moyen passé de 17 à 18 salariés. Cette augmentation s’explique notamment par la hausse de l’assurance maladie, des provisions pour congés et heures supplémentaires, ainsi que par des salaires auparavant pris en charge par une subvention. La réforme du régime de retraite devrait, à terme, ajouter environ 100 000 € par an.

Enfin, les dépenses de conseil, d’audit, de juridique et de fonctionnement atteignent 784.000 €. Elles reculent par rapport à 2024, mais dépassent encore largement le budget prévu, avec 421 000 € d’honoraires de conseil et près de 168 000 € de frais juridiques. Le risque est clair : les subventions permettent de développer les activités, mais elles peuvent aussi laisser derrière elles des coûts durables lorsque les financements s’arrêtent.

Un équilibre encore à confirmer

Au fond, les comptes 2025 décrivent moins un redressement achevé qu’une période de transition. L’IFLA n’est pas menacée à court terme : sa trésorerie est élevée, ses comptes ont été certifiés sans réserve et plusieurs programmes restent financés. Mais son équilibre dépend encore largement de ressources affectées, tandis que les cotisations stagnent et que les charges de personnel ou de fonctionnement risquent de perdurer après l’arrêt de certaines subventions.

L’actualité va rapidement mettre ce modèle à l’épreuve. Du 10 au 13 août 2026, le congrès mondial de Busan doit réunir la profession autour de près de 200 sessions. Après le déficit d’Astana, sa fréquentation et son résultat financier seront particulièrement observés. L’IFLA entrera ensuite dans la dernière ligne droite de son centenaire, célébré en 2027, avec un congrès mondial organisé à Londres du 9 au 13 août. 

Cette séquence offre à la Fédération une forte visibilité, au moment où sa stratégie 2024-2029 entend renforcer la capacité des bibliothèques à défendre l’accès au savoir et un développement fondé sur les droits. Mais le véritable enjeu sera financier : transformer cette influence internationale, ses programmes et son réseau en recettes plus régulières et plus diversifiées.

À l’approche de ses 100 ans, l’IFLA doit désormais prouver qu’elle peut préparer son avenir sans dépendre durablement de quelques grands bailleurs. 

Crédit photo : détail de la façade du Visitor Center de la Fondation Bill-et-Melinda-Gates à Seattle, vue depuis la rue (Adbar ,CC BY-SA 3.0)

 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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La romancière Agnès Ledig a rendu sa Légion d’honneur, en geste de protestation contre la loi d’urgence agricole. Elle dénonce notamment les dérogations prévues pour deux insecticides, ainsi que plusieurs mesures sur la gestion de l’eau.

28/07/2026, 12:50

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Alain Robet, dessinateur de la Bretagne et des mondes maritimes, est mort

Auteur de bande dessinée, illustrateur, peintre et pédagogue, Alain Robet est mort le 24 juillet 2026, à l’âge de 63 ans. Spécialiste de la reconstitution historique et des univers maritimes, il avait notamment dessiné Le Chevalier, la Mort et le Diable, la série Gabrielle B. et, plus récemment, Aux travailleurs de la mer.

28/07/2026, 12:05

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Librairie : “Sans Sauramps, la culture n’est pas morte à Montpellier”

Une vingtaine de librairies de Montpellier et de sa métropole expriment leur solidarité avec les 54 salariés licenciés après la liquidation de Sauramps. Mais elles refusent que la disparition de l’enseigne, fondée en 1946, soit assimilée à celle de la vie littéraire locale. 

27/07/2026, 15:40

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Thomas Lequeu rejoint la Cité de la tapisserie avant le recrutement d’un nouveau directeur

Ancien directeur des collections et de la recherche de la villa Noailles, passé par les Galeries Lafayette et la critique de cinéma, Thomas Lequeu a été nommé directeur adjoint de la Cité internationale de la tapisserie, à Aubusson. Il rejoint une institution en plein changement d’échelle, portée par une nouvelle extension et par ses projets monumentaux consacrés à Tolkien, Hayao Miyazaki, George Sand ou Jean Lurçat.

27/07/2026, 12:55

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Paris débaptise la place Maurice-Barrès et honore Lucie Dreyfus

La place Maurice-Barrès, dans le 1er arrondissement de Paris, a été rebaptisée place Lucie-Dreyfus le 12 juillet 2026. La Ville entend ainsi honorer une figure majeure du combat pour la révision du procès d’Alfred Dreyfus, en remplaçant le nom d’un écrivain nationaliste et antidreyfusard, auteur d’écrits antisémites.

27/07/2026, 12:52

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Le ministère de la Culture renforce sa mission d'audit interne

Placée sous l'autorité directe de la ministre de la Culture, au sein de l'lnspection générale des affaires culturelles, la mission ministérielle d'audit interne évalue le contrôle sur l'ensemble des fonctions et métiers de la rue de Valois. Un arrêté, daté du 20 juillet dernier, étend ses missions afin d'améliorer la mise en œuvre des politiques publiques.

27/07/2026, 12:35

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Une loi pour protéger le partage des abonnements numériques

Deux députés socialistes, Mickaël Bouloux et Pierrick Courbon, ont déposé une proposition de loi destinée à sanctuariser le partage des abonnements aux services numériques. Lorsque ceux-ci comportent plusieurs accès simultanés, aucune restriction quant aux choix des bénéficiaires ne serait ainsi permise.

27/07/2026, 11:55

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Keigo Higashino, maître japonais du roman policier, est mort à 68 ans

L’écrivain japonais Keigo Higashino, auteur du Dévouement du suspect X, de La Lumière de la nuit et de la série Galileo, est mort le 23 juillet 2026 des suites d’un cancer colorectal. Publié en France par Actes Sud, l’ingénieur devenu romancier laisse derrière lui 106 ouvrages, plus de 100 millions d’exemplaires diffusés au Japon et une œuvre traduite dans 41 pays et territoires.

27/07/2026, 11:50

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Paul de Sinety nommé consul général de France à Naples

Délégué général à la langue française et aux langues de France, Paul de Sinety a été nommé consul général de France à Naples par un décret du président de la République daté du 24 juillet dernier. Il remplace à ce poste Lise Moutoumalaya.

27/07/2026, 10:43

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Incendies en Gironde : les mécanismes du désastre

Parti de Saumos le 22 juillet à la mi-journée, le feu a gagné Le Porge, Lège-Cap-Ferret, puis les abords de la métropole bordelaise. Au 25 juillet à 10 h, le dernier bilan publié dépassait 22 000 hectares parcourus ; une évaluation locale avançait déjà plus de 30.000 hectares. Trois livres girondins permettent de lire la catastrophe en distinguant son origine, sa propagation et les choix qui façonnent la forêt.

26/07/2026, 14:42

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L’occasion monte, les rideaux tombent : en librairie, on cherche les parades

À Quimper, Toulouse, Castres ou Saint-Quentin, la librairie ne traverse pas une seule crise, mais plusieurs : baisse des achats, charges en hausse, concurrence en ligne, implantation des grandes surfaces et fragilité des trésoreries. Les réponses vont de l’occasion à l’hybridation, tandis qu’une maison fondée en 1842 ferme ses portes. Le livre demeure ; ses points de vente, eux, cherchent encore leur prochain chapitre.

25/07/2026, 10:59

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“Soixante et une minutes dans une heure” : la vie des livreurs chinois sous algorithme

Avec Vol à basse altitude, un recueil nourri par son expérience et les témoignages de plus de 140 coursiers, Wang Jibing vient de recevoir l’une des plus hautes distinctions littéraires chinoises. Le prix Lu Xun décerné au livreur-poète met surtout en lumière la condition de millions de travailleurs soumis aux cadences de l’économie des plateformes et, plus largement, le coût humain d’un système fondé sur l’exigence permanente de performance.

24/07/2026, 18:33

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Hélène Serrano, traductrice de l’espagnol et “passeuse” de cultures, est morte

Traductrice littéraire de l’espagnol vers le français, Hélène Serrano est morte le mercredi 10 juin 2026, à l’âge de 65 ans. Traductrice de La Ballade des misérables d’Aníbal Malvar, couronné par le prix Violeta Negra en 2015, elle avait fait connaître en France plusieurs voix espagnoles et latino-américaines, tout en multipliant les ateliers pour partager une pratique qu’elle concevait comme une création collective.

24/07/2026, 18:16

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Gibert envisage la cession ou la fermeture d'au moins cinq librairies

Le groupe Gibert, qui compte 25 librairies en France, pour près de 500 salariés, dans 12 villes de France, a été placé en redressement judiciaire en avril dernier. Désormais sous la protection du Tribunal des activités économiques de Paris, la société présente un nouveau plan de transformation, qui impliquerait la cession ou la fermeture d'au moins quatre librairies et d'un « corner ».

24/07/2026, 15:59

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Quand les artistes de théâtre écrivent sur leur pratique

Actualités Éditions crée « Écrits pour le théâtre », une collection consacrée aux textes issus de la pratique théâtrale d’auteurs et d’autrices hispanophones. Elle réunira notamment des entretiens, des articles, des retranscriptions et des écrits critiques portant sur le théâtre de leur époque, de leur pays ou d’autres scènes internationales. La pomme et la flèche, consacré à l’écrivain cubain Antón Arrufat, en est le premier titre présenté.

24/07/2026, 14:04

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Autoéditée sur internet, cette saga a dépassé 14 millions de ventes

Née gratuitement sur une plateforme de romans en ligne, puis développée en autoédition, la série Dungeon Crawler Carl est devenue l’un des grands succès de l’imaginaire américain. Ace Books en publie désormais les éditions papier aux États-Unis, tandis que Matt Dinniman conserve la main sur le numérique et sa communauté. Une drôle de manière d’entrer dans un grand groupe : sans lui remettre toutes les clés.

24/07/2026, 13:35

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L'agresseur de Salman Rushdie comparaît à nouveau, pour terrorisme

Déjà condamné à 25 ans de prison pour l’attaque au couteau contre Salman Rushdie, Hadi Matar comparaît depuis le 22 juillet 2026 devant la justice fédérale à Buffalo, dans l’État de New York. Les procureurs américains l’accusent d’avoir voulu appliquer la fatwa prononcée contre l’écrivain et d’avoir agi au service du Hezbollah, ce que l’accusé conteste.

24/07/2026, 12:11

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“Il a fallu entrer dans la voix de celle qui a agressé”

À l’occasion de la parution de Vous, madame (Arléa) en cette rentrée littéraire, Charlotte Milandri revient sur les quatre années d’écriture qui ont donné naissance à son roman. Elle raconte la voix d’abord surgie dans le noir, les pages abandonnées, la lente conquête de Jeanne et le recours à la fiction pour approcher ce que le silence enferme. Un texte sur l’écriture comme reprise de pouvoir, sur les histoires que l’on se réapproprie et sur la lecture comme possibilité de ne plus avancer seule.

24/07/2026, 11:49

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À Rozoy-sur-Serre, la librairie Les pages d'ADP a fermé ses portes

La librairie-papeterie Les pages d'ADP, à Rozoy-sur-Serre (Aisne), a été placée en liquidation judiciaire, signifiant la fermeture définitive du commerce. L'enseigne avait été reprise en 2021 par Aurélie Deloffre-Pêcheux.

24/07/2026, 11:42

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Cette bibliothèque spectaculaire cache 5500 livres rares dans une immense spirale

À La Corogne, la Fondation Marta Ortega Pérez réunit plus de 5500 livres, revues, catalogues et raretés consacrés à la mode et à sa photographie. Conçue par l’architecte Elsa Urquijo, la bibliothèque épouse une spectaculaire spirale de rayonnages. La consultation est gratuite, sur réservation et uniquement sur place : ici, les images ne défilent plus, elles se feuillettent.

24/07/2026, 11:09

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Akihiro Miwa, une vie en violet contre toutes les frontières

Mort le 20 juin 2026 à l’âge de 91 ans, Akihiro Miwa aura traversé plus de sept décennies de culture japonaise sans jamais consentir à une seule définition. Chanteur de cabaret, auteur-compositeur, acteur de Terayama et de Mishima, metteur en scène, voix de Hayao Miyazaki et écrivain à succès, le survivant de Nagasaki avait fait de sa propre existence une œuvre littéraire, politique et théâtrale.

23/07/2026, 18:33

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Une carte de bibliothèque dès la naissance : le plan britannique pour relancer la lecture

La commission de l’Éducation de la Chambre des communes propose de prolonger l’Année nationale de la lecture 2026 jusqu’en 2035 et d’instaurer une garantie donnant à chaque enfant des occasions régulières de lire pour le plaisir. Dans son rapport, elle demande au gouvernement britannique d’agir sur l’accès aux bibliothèques, les pratiques scolaires et l’accompagnement des familles, alors que plusieurs enquêtes signalent une baisse de la lecture chez les enfants comme chez les adultes.

23/07/2026, 17:22

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Adaptation littéraire : un nouveau rendez-vous stratégique à La Rochelle

À l’image des événements gratuits déployés à Paris par les géants du streaming pour célébrer les passerelles entre littérature et écran, la structuration professionnelle du secteur se poursuit en coulisses. La Société Civile des Éditeurs de Langue Française (SCELF) franchit une étape supplémentaire en s’associant cet automne au Festival de la Fiction de La Rochelle pour bâtir un nouveau pôle d’échanges dédié aux cessions de droits.

23/07/2026, 17:00

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Aux Pays-Bas, un libraire agressé pour les livres qu’il vend

Le propriétaire de Fugitive Books, une librairie de Groningue, aux Pays-Bas, aurait subi deux agressions physiques et verbales en l’espace de deux semaines, en juillet 2026. Les attaques étaient liées aux livres proposés par l’établissement et aux valeurs qu’il affiche. Des organisations de libraires et d’éditeurs ont condamné les violences et apporté leur soutien à la librairie.

23/07/2026, 16:33

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Sigrid Undset, du prix Nobel à la sainteté

Le diocèse catholique d’Oslo prépare l’ouverture d’une procédure de canonisation consacrée à Sigrid Undset, romancière norvégienne et prix Nobel de littérature en 1928. L’évêque Fredrik Hansen l’a annoncé le 8 juillet 2026 sur l’île de Selja, après avoir examiné son parcours et consulté la Conférence épiscopale nordique ainsi que des spécialistes de l’écrivaine. L’enquête doit porter sur sa vie, ses écrits et la dévotion dont elle fait l’objet, avec une ouverture officielle envisagée à l’automne.

23/07/2026, 16:08

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La coédition du livre d'un rappeur débouche sur un règlement de comptes

Le tribunal de commerce de Bobigny, le 2 juillet dernier, a évoqué le livre du rappeur Driver et du journaliste et auteur Ismaël Mereghetti, J'étais là, paru en mars 2022, coédité par Faces cachées Éditions et la société Hors Cadres. Pas pour revenir sur « 30 ans au cœur du rap », sous-titre de l'ouvrage, mais pour rappeler à la maison ses obligations vis-à-vis de sa partenaire de coédition.

23/07/2026, 15:51

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À Oslo, douze manuscrits désormais interdits de lecture jusqu’en 2114

Tommy Orange et Amitav Ghosh ont remis, le 28 juin 2026, deux textes destinés à demeurer secrets jusqu’en 2114. Future Library conserve maintenant douze œuvres inédites dans la bibliothèque Deichman Bjørvika, à Oslo. Pas de lecture, pas de bonnes feuilles, pas même un résumé : le projet imaginé par Katie Paterson mise sur cent auteurs, mille épicéas et des lecteurs qui, pour l’essentiel, ne sont pas encore nés.

23/07/2026, 11:07

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Sur la route des vacances ou non, tout roule en français

Pas de pause estivale pour la Commission d'enrichissement de la langue française, qui publie une nouvelle liste de vocabulaire, consacrée aux transports terrestres. Vélos, voitures et transports en commun s'y croisent, sans sortie de route, grâce à des équivalents français donnés à plusieurs termes ou expressions anglais.

23/07/2026, 11:00

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Droit de copie : la gestion par le CFC reconduite pour les 5 prochaines années

Un arrêté de la ministre de la Culture Catherine Pégard renouvelle, pour les cinq prochaines années, l'agrément du Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC), en vue de la gestion du droit de reproduction par reprographie.

23/07/2026, 09:47

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La Villa Annie Ernaux choisit Asya Djoulaït pour sa résidence d’automne

L’autrice de Noire précieuse et d’Ibn séjournera à Istanbul du 22 septembre au 18 novembre 2026. Lauréate de la Villa Annie Ernaux, elle y développera un texte consacré à la manière dont l’expérience de l’étranger peut être transformée par l’écriture.

22/07/2026, 17:48

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La Rose de Java baisse le rideau : la fin d’une librairie de Montparnasse

Après près de quatre décennies passées parmi les livres anciens, Hubert Bouccara a tourné une dernière fois la clé de La Rose de Java. Installée rue Campagne-Première, à Montparnasse, la librairie avait fait de Joseph Kessel, Romain Gary, Henry de Monfreid et des écrivains voyageurs les figures tutélaires d’un lieu aussi érudit que personnel. Son propriétaire y défendait les bouquinistes et la librairie indépendante, tout en faisant de sa vitrine et de ses prises de parole le relais de convictions volontiers provocatrices, parfois injurieuses.

22/07/2026, 17:35

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Un livre négationniste signalé à la justice par le ministre de l'Intérieur

Une Encyclopédie de l'Holocauste, ouvrage négationniste diffusé en France par les Éditions des Tuileries, structure liée à l'hebdomadaire d'extrême droite Rivarol, a été frappée d'une interdiction de distribution aux mineurs et de promotion, début juillet. Le ministère de l'Intérieur, à l'origine de ces mesures, a également signalé le titre à la procureure de la République de Paris, nous apprend la Place Beauvau.

22/07/2026, 16:09

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Économie, impact culturel... Une étude se penche sur les manifestations littéraires

Le ministère de la Culture, et plus précisément sa Direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC), s'est lancé dans une étude consacrée aux manifestations littéraires. Les objectifs : évaluer leur situation financière, mais aussi leur « impact culturel et social », notamment sur les jeunes et les personnes éloignées de la lecture.

22/07/2026, 12:55

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