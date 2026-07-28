Le Matin lance un prix littéraire consacré au roman marocain

Le Groupe Le Matin lance en 2026 la première édition de son prix littéraire consacré au roman marocain. Ouverte aux maisons d’édition, cette distinction récompensera deux œuvres, l’une écrite en français et l’autre en arabe, au terme d’une sélection menée par des comités de présélection et deux jurys. Les lauréats seront proclamés à la fin du mois d’octobre, lors du Festival de la rentrée littéraire, organisé par Le Matin.
Le 28/07/2026 à 17:35 par Dépêche
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28/07/2026 à 17:35
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Le Prix littéraire Le Matin comprend deux récompenses : l’une réservée à un roman de langue française, l’autre à un roman de langue arabe, chacune assortie d’une dotation de 30.000 dirhams, soit environ 2800 €. Pour cette première édition, les ouvrages doivent avoir été publiés à compte d’éditeur entre le 1er juillet 2025 et le 30 juin 2026.
Les deux ouvrages primés bénéficieront également d’un accompagnement éditorial. Des exemplaires seront achetés afin d’être distribués aux partenaires du Groupe Le Matin. Les auteurs seront invités à une rencontre organisée dans le cadre du Book Club Le Matin, tandis que leurs livres seront présentés sur les différents supports éditoriaux et médiatiques du groupe.
Les romans reçus seront d’abord examinés par des comités de présélection composés de personnalités du paysage littéraire marocain, qui n'ont pour le moment pas encore été dévoilés. Cette première lecture aboutira à l’établissement de deux listes longues, comprenant chacune dix ouvrages.
Cinq titres seront ensuite retenus dans chaque catégorie. Les romans francophones seront soumis à un jury chargé du prix de langue française, tandis que les œuvres arabophones seront évaluées par un second jury.
La liste longue doit être publiée le 31 août 2026 et les cinq finalistes de chaque catégorie seront annoncés le 7 septembre, avant la proclamation des deux lauréats à la fin du mois d’octobre.
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Crédits photo : Une ville marocaine pittoresque avec des bâtiments traditionnels entourés de palmiers luxuriants et de verdure - Christophe RASCLE - Pexels
Par Dépêche
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