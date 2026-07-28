Peut-on parier sur le prix Nobel de littérature ? La France bloque Polymarket

Le fonctionnement ressemble à celui d’un pari binaire, même si les plateformes emploient le vocabulaire des marchés financiers. L’utilisateur achète un contrat « Oui » ou « Non » dont le prix est compris entre zéro et un dollar. Un contrat acheté 0,30 dollar traduit, en théorie, une probabilité de 30 % accordée à l’événement. Si l’issue choisie se réalise, chaque part vaut un dollar, dans le cas contraire, elle ne vaut plus rien. Il est également possible de la revendre avant le dénouement du marché.

Cette mécanique transforme une rumeur éditoriale, une déclaration d’auteur ou l’attribution d’un prix en information susceptible de produire immédiatement une perte ou un gain. Une interview dans laquelle George R. R. Martin évoquerait l’avancement de son manuscrit pourrait ainsi faire varier le prix des contrats. Il en irait de même d’une indiscrétion concernant la liste du Nobel, d’une annonce d’éditeur ou de toute information laissant présager la publication prochaine d’un ouvrage attendu.

Plus largement, ces plateformes permettent de miser sur une multitude d’événements : résultats électoraux et sportifs, décisions de justice, évolution des taux d’intérêt ou des cryptomonnaies, météo, sorties technologiques, récompenses culturelles, déclarations de personnalités ou développements de conflits internationaux. En somme, toute actualité dont l’issue peut être clairement vérifiée est transformée en objet de spéculation.

La France ordonne le blocage de Polymarket

En France, ces contrats ne sont pas considérés comme de simples produits financiers. Le 16 juillet 2026, le président de l’Autorité nationale des jeux a ordonné aux fournisseurs français d’accès à Internet de bloquer le site Polymarket, qualifié par le régulateur de plateforme faisant la promotion d’une offre illégale de jeux d’argent et de hasard.

Cette décision constitue une nouvelle étape dans un dossier ouvert dès novembre 2024. À l’époque, l’ANJ avait estimé que les services de Polymarket étaient susceptibles de constituer une offre de jeu non autorisée. Après une mise en demeure, l’éditeur avait mis en place un géoblocage empêchant théoriquement les transactions effectuées depuis la France. Ce dispositif n’interdisait toutefois pas nécessairement de consulter le site et pouvait être contourné.

Selon l’ANJ, Polymarket a ainsi continué à attirer un public français important. L’autorité fait état de 578.751 visites, dont 205 057 visiteurs uniques, au cours du seul mois de juin 2026. Elle considère que l’affichage public et permanent des marchés et de leurs cotes participait à la promotion d’une activité interdite, même lorsque les prises de position financières étaient officiellement bloquées.

Kalshi n’est pas directement visé par cette nouvelle ordonnance de blocage des fournisseurs d’accès. La plateforme avait cependant déjà instauré, elle aussi, un géoblocage empêchant les prises de jeu depuis la France. L’ANJ rappelle plus largement que les principales plateformes de marchés dits prédictifs ne sont pas autorisées sur le territoire français.

Dans l’Hexagone, les jeux en ligne légaux se limitent aux paris sportifs sur des compétitions approuvées, aux paris hippiques et au poker, proposés par des opérateurs agréés par l’ANJ. Les loteries relèvent, elles, du monopole de la FDJ.

L’Europe se ferme progressivement aux marchés prédictifs

L’ANJ rappelle que la publicité en faveur d’un site de jeux non autorisé constitue un délit passible d’une amende pouvant atteindre 100.000 €. La même peine peut concerner la diffusion publique des cotes et rapports proposés par ces sites lorsqu’elle est réalisée dans le but de les promouvoir. La publication de liens d’inscription, de codes de parrainage, de modes d’emploi destinés à contourner les restrictions ou de cotes présentées comme des conseils de mise expose ainsi à des risques.

Le livre pose par ailleurs un problème particulier : des éditeurs, agents, imprimeurs, jurés ou proches d’auteurs peuvent connaître une date de publication ou le résultat d’un prix avant le public. Kalshi interdit donc aux détenteurs d’informations non publiques de négocier les contrats concernés. Reste que ces règles sont difficiles à contrôler.

En février 2026, la Commodity Futures Trading Commission, l’autorité américaine chargée de réguler les marchés de produits dérivés, a rappelé les risques de fraude et d’utilisation d’informations confidentielles sur les marchés prédictifs. L’ANJ cite de son côté des contrats météorologiques de Polymarket soupçonnés d’avoir été influencés par la manipulation de sondes, affaire désormais visée par une enquête française.

La France n’est pas isolée. L’ANJ recense plusieurs pays européens ayant restreint ou bloqué Polymarket, parmi lesquels l’Allemagne, la Belgique, la Roumanie, la Suisse, les Pays-Bas, la Pologne, la Grèce, l’Italie, le Portugal ou encore l’Espagne. En mai 2026, les autorités espagnoles ont ordonné le blocage de Polymarket et de Kalshi pendant qu’elles examinaient la conformité de leurs activités avec le droit national des jeux d’argent.

Cette multiplication des restrictions tient à la nature hybride du produit. Les plateformes parlent de contrats événementiels et de marchés permettant d’agréger les prévisions du public. Les autorités européennes y voient généralement une mise d’argent sur un événement futur dont l’issue dépend au moins en partie du hasard, ce qui correspond à la définition juridique du jeu d’argent.

Aux États-Unis, finance fédérale contre droit local des jeux

Aux États-Unis, Kalshi est enregistré depuis 2020 auprès de la Commodity Futures Trading Commission comme « designated contract market », une place de marché autorisée à proposer des produits dérivés. En juillet 2025, Polymarket a racheté QCEX, une société américaine dont la plateforme QCX venait d’être agréée par la Commodity Futures Trading Commission comme marché réglementé de contrats. Rebaptisée Polymarket US, cette entité permet au groupe d’opérer légalement aux États-Unis sous contrôle fédéral, séparément de sa plateforme internationale.

Les entreprises en déduisent que leurs contrats relèvent de la compétence fédérale de la CFTC et non des législations de chaque État sur les paris. Plusieurs autorités locales contestent frontalement cette lecture. Elles estiment qu’un contrat portant sur le vainqueur d’un match, d’une élection ou d’un autre événement reste un pari, quelle que soit l’appellation financière retenue.

Le Nevada a ainsi engagé des actions civiles contre Kalshi et Polymarket, leur reprochant de proposer des paris sans disposer des licences de jeu requises dans l’État. Le Nevada Gaming Control Board demande aux tribunaux d’interdire les contrats portant notamment sur les résultats sportifs et électoraux.

En 2026, quarante et un procureurs généraux d’États américains ont par ailleurs demandé à la CFTC de reconnaître la compétence traditionnelle des États sur les jeux et paris sportifs. Selon eux, la différence entre un pari proposé par un bookmaker et un contrat événementiel portant sur le même match serait essentiellement artificielle.

Prix Nobel : parier sur le bon cheval

Le Minnesota est allé plus loin en adoptant une loi destinée à interdire l’exploitation et la promotion de nombreux marchés prédictifs dans l’État. Le texte devait entrer en vigueur le 1er août 2026 et pouvait exposer les opérateurs à des sanctions pénales. Kalshi, Polymarket et la CFTC ont attaqué cette loi, en soutenant que seul le régulateur fédéral pouvait encadrer des contrats relevant, selon eux, du marché des produits dérivés. Le 27 juillet 2026, une juge fédérale a provisoirement suspendu l’application de l’interdiction pendant l’examen des recours.

Ce contentieux pourrait déterminer une grande partie de l’avenir du secteur américain. Si les tribunaux donnent raison aux plateformes et à la CFTC, les États auront beaucoup plus de difficultés à leur imposer leurs lois sur les jeux d’argent. Dans le cas contraire, Polymarket et Kalshi pourraient devoir obtenir des licences locales, retirer certaines catégories de contrats ou bloquer leur accès dans de nombreux territoires.

En 2025, les bookmakers avaient vu juste. Le Hongrois László Krasznahorkai, finalement couronné par l’Académie suédoise, partageait la première place des pronostics de Ladbrokes avec l’écrivaine chinoise Can Xue, tous deux cotés à 10 contre 1. Haruki Murakami suivait à 14 contre 1, devant Mircea Cărtărescu, Gerald Murnane et plusieurs autres prétendants régulièrement cités.

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Le britannique Ladbrokes fixe ses propres cotes et joue directement contre les parieurs. Polymarket laisse au contraire les utilisateurs acheter et revendre entre eux des parts dont le prix évolue au gré des mises. Mais derrière cette différence de fonctionnement, la promesse reste la même : transformer le secret du Nobel en occasion de gain.

Crédits photo : Adam Baker, CC BY 2.0

Par Hocine Bouhadjera

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