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Peut-on parier sur le prix Nobel de littérature ? La France bloque Polymarket

Qui recevra le prochain prix Nobel de littérature ? George R. R. Martin annoncera-t-il enfin la sortie de The Winds of Winter ? Sur Polymarket et Kalshi, ces questions deviennent de véritables paris en ligne, sur lesquels les internautes peuvent miser de l’argent. Mais derrière cette transformation de l’actualité littéraire en objet de spéculation se joue une bataille juridique internationale. La France vient de durcir le blocage de Polymarket, tandis que plusieurs États américains cherchent à reprendre le contrôle.

Le 28/07/2026 à 16:28 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

28/07/2026 à 16:28

Hocine Bouhadjera

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Le fonctionnement ressemble à celui d’un pari binaire, même si les plateformes emploient le vocabulaire des marchés financiers. L’utilisateur achète un contrat « Oui » ou « Non » dont le prix est compris entre zéro et un dollar. Un contrat acheté 0,30 dollar traduit, en théorie, une probabilité de 30 % accordée à l’événement. Si l’issue choisie se réalise, chaque part vaut un dollar, dans le cas contraire, elle ne vaut plus rien. Il est également possible de la revendre avant le dénouement du marché. 

Cette mécanique transforme une rumeur éditoriale, une déclaration d’auteur ou l’attribution d’un prix en information susceptible de produire immédiatement une perte ou un gain. Une interview dans laquelle George R. R. Martin évoquerait l’avancement de son manuscrit pourrait ainsi faire varier le prix des contrats. Il en irait de même d’une indiscrétion concernant la liste du Nobel, d’une annonce d’éditeur ou de toute information laissant présager la publication prochaine d’un ouvrage attendu.

Plus largement, ces plateformes permettent de miser sur une multitude d’événements : résultats électoraux et sportifs, décisions de justice, évolution des taux d’intérêt ou des cryptomonnaies, météo, sorties technologiques, récompenses culturelles, déclarations de personnalités ou développements de conflits internationaux. En somme, toute actualité dont l’issue peut être clairement vérifiée est transformée en objet de spéculation. 

La France ordonne le blocage de Polymarket

En France, ces contrats ne sont pas considérés comme de simples produits financiers. Le 16 juillet 2026, le président de l’Autorité nationale des jeux a ordonné aux fournisseurs français d’accès à Internet de bloquer le site Polymarket, qualifié par le régulateur de plateforme faisant la promotion d’une offre illégale de jeux d’argent et de hasard. 

Cette décision constitue une nouvelle étape dans un dossier ouvert dès novembre 2024. À l’époque, l’ANJ avait estimé que les services de Polymarket étaient susceptibles de constituer une offre de jeu non autorisée. Après une mise en demeure, l’éditeur avait mis en place un géoblocage empêchant théoriquement les transactions effectuées depuis la France. Ce dispositif n’interdisait toutefois pas nécessairement de consulter le site et pouvait être contourné. 

Selon l’ANJ, Polymarket a ainsi continué à attirer un public français important. L’autorité fait état de 578.751 visites, dont 205 057 visiteurs uniques, au cours du seul mois de juin 2026. Elle considère que l’affichage public et permanent des marchés et de leurs cotes participait à la promotion d’une activité interdite, même lorsque les prises de position financières étaient officiellement bloquées. 

Kalshi n’est pas directement visé par cette nouvelle ordonnance de blocage des fournisseurs d’accès. La plateforme avait cependant déjà instauré, elle aussi, un géoblocage empêchant les prises de jeu depuis la France. L’ANJ rappelle plus largement que les principales plateformes de marchés dits prédictifs ne sont pas autorisées sur le territoire français. 

Dans l’Hexagone, les jeux en ligne légaux se limitent aux paris sportifs sur des compétitions approuvées, aux paris hippiques et au poker, proposés par des opérateurs agréés par l’ANJ. Les loteries relèvent, elles, du monopole de la FDJ.

L’Europe se ferme progressivement aux marchés prédictifs

L’ANJ rappelle que la publicité en faveur d’un site de jeux non autorisé constitue un délit passible d’une amende pouvant atteindre 100.000 €. La même peine peut concerner la diffusion publique des cotes et rapports proposés par ces sites lorsqu’elle est réalisée dans le but de les promouvoir. La publication de liens d’inscription, de codes de parrainage, de modes d’emploi destinés à contourner les restrictions ou de cotes présentées comme des conseils de mise expose ainsi à des risques.

Le livre pose par ailleurs un problème particulier : des éditeurs, agents, imprimeurs, jurés ou proches d’auteurs peuvent connaître une date de publication ou le résultat d’un prix avant le public. Kalshi interdit donc aux détenteurs d’informations non publiques de négocier les contrats concernés. Reste que ces règles sont difficiles à contrôler.

En février 2026, la Commodity Futures Trading Commission, l’autorité américaine chargée de réguler les marchés de produits dérivés, a rappelé les risques de fraude et d’utilisation d’informations confidentielles sur les marchés prédictifs. L’ANJ cite de son côté des contrats météorologiques de Polymarket soupçonnés d’avoir été influencés par la manipulation de sondes, affaire désormais visée par une enquête française. 

La France n’est pas isolée. L’ANJ recense plusieurs pays européens ayant restreint ou bloqué Polymarket, parmi lesquels l’Allemagne, la Belgique, la Roumanie, la Suisse, les Pays-Bas, la Pologne, la Grèce, l’Italie, le Portugal ou encore l’Espagne. En mai 2026, les autorités espagnoles ont ordonné le blocage de Polymarket et de Kalshi pendant qu’elles examinaient la conformité de leurs activités avec le droit national des jeux d’argent. 

Cette multiplication des restrictions tient à la nature hybride du produit. Les plateformes parlent de contrats événementiels et de marchés permettant d’agréger les prévisions du public. Les autorités européennes y voient généralement une mise d’argent sur un événement futur dont l’issue dépend au moins en partie du hasard, ce qui correspond à la définition juridique du jeu d’argent.

Aux États-Unis, finance fédérale contre droit local des jeux

Aux États-Unis, Kalshi est enregistré depuis 2020 auprès de la Commodity Futures Trading Commission comme « designated contract market », une place de marché autorisée à proposer des produits dérivés. En juillet 2025, Polymarket a racheté QCEX, une société américaine dont la plateforme QCX venait d’être agréée par la Commodity Futures Trading Commission comme marché réglementé de contrats. Rebaptisée Polymarket US, cette entité permet au groupe d’opérer légalement aux États-Unis sous contrôle fédéral, séparément de sa plateforme internationale.

Les entreprises en déduisent que leurs contrats relèvent de la compétence fédérale de la CFTC et non des législations de chaque État sur les paris. Plusieurs autorités locales contestent frontalement cette lecture. Elles estiment qu’un contrat portant sur le vainqueur d’un match, d’une élection ou d’un autre événement reste un pari, quelle que soit l’appellation financière retenue.

Le Nevada a ainsi engagé des actions civiles contre Kalshi et Polymarket, leur reprochant de proposer des paris sans disposer des licences de jeu requises dans l’État. Le Nevada Gaming Control Board demande aux tribunaux d’interdire les contrats portant notamment sur les résultats sportifs et électoraux. 

En 2026, quarante et un procureurs généraux d’États américains ont par ailleurs demandé à la CFTC de reconnaître la compétence traditionnelle des États sur les jeux et paris sportifs. Selon eux, la différence entre un pari proposé par un bookmaker et un contrat événementiel portant sur le même match serait essentiellement artificielle. 

Prix Nobel : parier sur le bon cheval

Le Minnesota est allé plus loin en adoptant une loi destinée à interdire l’exploitation et la promotion de nombreux marchés prédictifs dans l’État. Le texte devait entrer en vigueur le 1er août 2026 et pouvait exposer les opérateurs à des sanctions pénales. Kalshi, Polymarket et la CFTC ont attaqué cette loi, en soutenant que seul le régulateur fédéral pouvait encadrer des contrats relevant, selon eux, du marché des produits dérivés. Le 27 juillet 2026, une juge fédérale a provisoirement suspendu l’application de l’interdiction pendant l’examen des recours. 

Ce contentieux pourrait déterminer une grande partie de l’avenir du secteur américain. Si les tribunaux donnent raison aux plateformes et à la CFTC, les États auront beaucoup plus de difficultés à leur imposer leurs lois sur les jeux d’argent. Dans le cas contraire, Polymarket et Kalshi pourraient devoir obtenir des licences locales, retirer certaines catégories de contrats ou bloquer leur accès dans de nombreux territoires.

En 2025, les bookmakers avaient vu juste. Le Hongrois László Krasznahorkai, finalement couronné par l’Académie suédoise, partageait la première place des pronostics de Ladbrokes avec l’écrivaine chinoise Can Xue, tous deux cotés à 10 contre 1. Haruki Murakami suivait à 14 contre 1, devant Mircea Cărtărescu, Gerald Murnane et plusieurs autres prétendants régulièrement cités.

À LIRE - WeLib : les éditeurs attaquent une bibliothèque pirate tournée vers l’IA

Le britannique Ladbrokes fixe ses propres cotes et joue directement contre les parieurs. Polymarket laisse au contraire les utilisateurs acheter et revendre entre eux des parts dont le prix évolue au gré des mises. Mais derrière cette différence de fonctionnement, la promesse reste la même : transformer le secret du Nobel en occasion de gain.

Crédits photo : Adam Baker, CC BY 2.0

 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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Après quarante-huit heures de lutte et la mobilisation d’environ 800 pompiers, les deux incendies de la forêt de Fontainebleau ont été maîtrisés dans la soirée du 14 juillet. Plus de 2000 hectares ont été parcourus par les flammes, selon Le Parisien. Cette forêt soudainement menacée par les flammes renvoie à Rochebrune de Sophie Divry (Actes Sud Audio), un roman dans lequel une famille se retrouve confrontée à un environnement qui bascule et à des alertes que chacun choisit d’entendre ou d’ignorer.

16/07/2026, 21:12

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L'IA lit-elle mieux les romans que les comédiens ? Ce test étonne les auditeurs

Une enquête américaine commandée par Spoken accorde un avantage à sa narration par intelligence artificielle dans les scènes à plusieurs personnages. Mené à l’aveugle auprès de 1 005 amateurs de fiction audio, le test ne compare toutefois pas une distribution synthétique à plusieurs comédiens, mais à un narrateur humain seul. Une nuance de taille, alors que le secteur hésite toujours entre réduction des coûts, qualité d’écoute et défense de l’interprétation.

15/07/2026, 14:18

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Le livre audio accélère sa croissance en Allemagne

BookBeat annonce une hausse de 13 % de son chiffre d’affaires à taux de change constants au premier semestre 2026, tandis que sa base d’abonnés payants a dépassé 1,2 million. L’Allemagne fournit désormais la plus forte dynamique au groupe suédois, devant une Pologne toujours première pour le recrutement. Dans l’application, l’intelligence artificielle gagne aussi du terrain, cette fois pour condenser les avis et orienter les découvertes.

14/07/2026, 15:27

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100 000 livres universitaires serviront aussi à entraîner les IA de Google

Plus de 100.000 volumes de l’Université du Delaware quitteront temporairement leurs rayonnages à partir de l’été 2026 pour être numérisés par Google. L’établissement présente l’opération comme un moyen d’ouvrir largement des fonds rares, mais aussi de fournir aux systèmes d’intelligence artificielle des ressources académiques fiables. Une ambition revendiquée du côté universitaire, alors que Google ne précise ni les modèles concernés, ni le cadre juridique, ni les conditions d’un éventuel entraînement.

14/07/2026, 15:03

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Conseils lecture Kobo : 7 romans d’été où les secrets ne prennent pas de vacances

Un écrivain reclus sur une île, un café allemand à reconstruire, une comédienne embarquée avec une famille en vacances en Italie, une vedette disparue sous l’œil des médias, une étudiante prise dans les filets d’un gang du Michigan, des soeurs en quête de leurs origines et un campus où l’amour se joue hors scénario : la sélection estivale de Kobo ne manque ni de détours ni de zones d’ombre.

09/07/2026, 13:07

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Votre Kindle peut intéresser les pirates : un chercheur français l’a prouvé

À l’approche des lectures d’été, Synacktiv remet un peu de sable dans la mécanique bien huilée du Kindle. Un chercheur français, Tanguy Dubroca, a démontré qu’une liseuse récente pouvait être compromise depuis son navigateur intégré, en passant par un site Internet malveillant. Présenté fin juin à leHACK 2026, ce travail rappelle qu’un appareil de lecture n’est pas seulement une bibliothèque de poche : c’est aussi un objet connecté, relié à un compte Amazon, à une boutique et au Wi-Fi domestique.

09/07/2026, 12:25

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Expatriés ou immigrés : quand un passeport décide de l'avenir

Dans le détroit d’Ormuz, environ 6000 marins se retrouvent aujourd’hui bloqués à bord de navires incapables de quitter le Golfe en toute sécurité, selon l’AFP. Derrière ce point de passage stratégique, la crise rappelle combien les travailleurs expatriés ou migrants peuvent se retrouver pris au piège d’une géopolitique qui les dépasse. Ce huis clos maritime rappelle Très brève théorie de l’enfer, de Jérôme Ferrari (Actes Sud Audio) : un récit d’expatriation, d’immigration et de vies contraintes.

08/07/2026, 17:28

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Lefebvre Dalloz Compétences mise sur l’IA et le coaching

Lefebvre Dalloz Compétences déploie, depuis avril et mai 2026, trois dispositifs liés à la formation professionnelle : l’assistant d’intelligence artificielle « GenIA-L », la plateforme Skilia et une offre de coaching conçue avec Yuzu. Ces outils concernent notamment les directeurs des ressources humaines, responsables formation, dirigeants, avocats et professionnels du droit et du chiffre.

08/07/2026, 12:57

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Alexandria : l'outil qui transforme les ebooks en livres audio à plusieurs voix (même la vôtre)

Un fichier EPUB déposé dans une interface, quelques voix attribuées aux personnages et, au terme du calcul, un livre audio exportable : Alexandria promet de convertir un texte en fiction sonore à plusieurs interprètes synthétiques. L’outil open source ne vend aucun titre et ne propose pas de catalogue. Il installe, chez l’utilisateur, une petite chaîne de production dont l’intérêt pour l’édition tient autant à sa souplesse qu’aux vérifications qu’elle réclame.

07/07/2026, 11:15

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Livre audio allemand : la concentration ranime les inquiétudes

L’acquisition de Zebralution par Bookwire et la migration annoncée de ses activités éditoriales vers une plateforme commune ravivent, en Allemagne, le débat sur la concentration de la distribution numérique du livre audio. Le groupe promet davantage d’investissements technologiques ; plusieurs professionnels, interrogés anonymement, redoutent une dépendance accrue. Les récents transferts de catalogues vers Kontor New Media donnent à cette recomposition une portée très concrète.

06/07/2026, 12:11

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Un abonnement premium pour le manga numérique chez Emaqi

La plateforme Emaqi lance une offre premium de manga numérique par abonnement, à 6,99 dollars par mois. Présentée avant Anime Expo, elle débute avec environ 100 séries issues notamment de Kodansha USA, Shonengahosha et Akita, tandis que Viz Media doit rejoindre rapidement le service.

03/07/2026, 16:35

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Comment occuper ses enfants sur la route parfois longue vers les vacances ?

Bien entendu, la question intéresse avant tout les catégories socio-professionnelles qui auront les moyens de partir. À ce titre, le sondage demandé par la société Tonies à OpinionWay reste l'apanage de privilégiés – et ses résultats avec. Mais, en tant que fabricant de produits audio pour enfants, souligner le succès des conteuses par la vox populi est toujours bon à prendre.

03/07/2026, 12:18

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Les auteurs jeunesse lancent une campagne contre l’IA

Des auteurs et illustrateurs jeunesse britanniques ont lancé “We Are Better Than This”, une campagne contre l’utilisation non autorisée des œuvres par l’intelligence artificielle générative. Portée notamment par Chris Haughton, Momoko Abe, Ged Adamson, Simona Ciraolo et Benji Davies, l’initiative défend la création humaine à un moment où le gouvernement britannique reste sous pression sur le copyright.

01/07/2026, 17:29

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En Afghanistan, les femmes toujours privées d’école et d’espace public

À Bruxelles, une rencontre discrète, révélée par The Guardian, entre l'Union européenne et les Talibans a provoqué la colère de femmes afghanes, privées d'école et d'espace public. Cette actualité rend plus nécessaire que jamais un livre comme Inventer sa chambre à soi de Chantal Thomas (Actes Sud Audio) : car pour créer, lire, ou simplement parler, encore faut-il avoir d’un lieu où exister.

01/07/2026, 16:39

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Québec : les ventes de livres numériques au plus bas depuis cinq ans

Les établissements québécois ont fait transiter 503 088 ventes de livres numériques en 2025, soit 9,6 % de moins qu’un an plus tôt. La valeur du marché suivi par l’Institut de la statistique du Québec recule davantage encore, à 9,8 M$ (-10,7 %), tandis que le prix moyen cesse lui aussi de progresser.

29/06/2026, 16:30

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Les éditeurs néerlandais lancent leur plateforme de licences IA

Plusieurs éditeurs néerlandais ont lancé Bookpact.ai, une plateforme commerciale destinée à encadrer l’usage des livres par les entreprises d’intelligence artificielle. Le dispositif repose sur un principe d’opt-in : avec l’accord des auteurs, les éditeurs décident titre par titre quels usages peuvent être autorisés, de l’entraînement des modèles à la traduction ou au résumé automatisé.

29/06/2026, 10:44

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Au Japon, un OCR léger pour lire les livres anciens sans ordinateur puissant

La Bibliothèque nationale de la Diète développe NDLOCR-Lite, un outil gratuit conçu pour transformer en texte des images de livres, revues et documents japonais numérisés, sans processeur graphique dédié. Pour les chercheurs, bibliothèques et petites institutions, l’enjeu est concret : rendre exploitables des collections anciennes avec un ordinateur ordinaire.

27/06/2026, 10:01

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Les températures étouffantes changeront-elles notre regard sur la nature ?

Face aux canicules, aux écosystèmes fragilisés et aux espèces que l’on tente de réintroduire, la biodiversité interroge notre manière d’habiter le monde, de partager les territoires et de réparer ce que nous avons abîmé. De la même manière, dans Je pleure encore la beauté du monde, le roman de Charlotte McConaghy (trad. Marie Chabin, Actes Sud Audio), une biologiste arrive dans les Highlands pour réintroduire des loups, aussitôt accusés lorsqu’un éleveur est retrouvé mort.

24/06/2026, 17:32

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Kobo a refusé 45 % des livres autoédités soumis en 2025, pour soupçons d'IA

En 2025, Rakuten Kobo a refusé 45 % des titres autoédités envoyés à Kobo Writing Life pour être mis en vente. Michael Tamblyn, directeur général de l’entreprise, attribue plus de huit refus sur dix à des ouvrages qu’il juge générés de manière manifeste par intelligence artificielle et de très faible qualité. Une donnée qui éclaire la pression des contenus produits à la chaîne sur l’autoédition numérique.

24/06/2026, 11:19

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Conseils lectures pour l'été : La femme de ménage, laissez-la se fatiguer pour vous

Une maison trop propre, une famille trop parfaite, une porte qu’il ne fallait peut-être pas ouvrir : avec La femme de ménage, Freida McFadden a trouvé la recette du thriller impossible à poser. Quatre tomes, traduits par Karine Forestier, suivent Millie de secrets domestiques en pièges bien verrouillés, à retrouver désormais chez Kobo Plus. Mauvaise nouvelle pour les amateurs de sieste, bonne nouvelle pour les lecteurs.

24/06/2026, 09:00

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Soupçons d’IA dans un prix littéraire : la revue Granta coupe les ponts

À Londres, la revue Granta a annoncé qu’elle mettait fin aux collaborations éditoriales dans lesquelles elle ne gardait pas la main sur les textes publiés sous son nom. La décision concerne son lien avec la Commonwealth Foundation, organisatrice du Commonwealth Short Story Prize, distinction internationale majeure consacrée à la nouvelle, après les accusations d’usage de l’intelligence artificielle visant certains lauréats de l’édition 2026. 

23/06/2026, 11:39

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Kidsono réunit plus de 500 livres audio jeunesse dans une application

Le studio Kidsono, spécialisé depuis 2020 dans la production audio pour la jeunesse, a lancé le 22 juin 2026 une application destinée aux enfants de 3 à 12 ans. Disponible sur iOS et annoncée sur Android début juillet, elle rassemble plus de 500 livres audio jeunesse dans un abonnement sans engagement à partir de 4,99 euros par mois, avec un accès sans publicité à des contenus sélectionnés par âge.

23/06/2026, 10:38

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Nook, l'application qui récompense la lecture

Dans un contexte où les usages numériques redéfinissent les habitudes culturelles, 4 professionnel·les de l’édition annoncent le lancement prochain de leur application mobile, NOOK, dédiée au suivi de lecture, conçue pour réinventer la manière dont les lecteurs suivent, valorisent et partagent leur progression.

23/06/2026, 10:30

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Coupe du Monde 2026 : quelles devises pour des visas ?

À l’heure où la Coupe du Monde 2026 transforme les États-Unis en scène sportive mondiale, l’Associated Press rapporte que l'équipe iranienne peut entrer sur le territoire la veille d’un match, mais est dans l'obligation de le quitter aussitôt après. C’est par cette voie qu’American Spirits de Russell Banks (trad. Pierre Furlan, Actes Sud Audio) entraîne l’auditeur à Sam Dent, où les grandes ruptures américaines s’invitent dans le quotidien, entre querelles de voisinage, culture des armes et fidélités trumpistes.

17/06/2026, 18:04

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Pratiques pour sécuriser les profils personnels et professionnels sur les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux occupent une place importante dans la vie quotidienne. Ils servent à communiquer, à partager du contenu, à suivre l'actualité ou à développer une activité professionnelle. Cette présence constante attire aussi l'attention des cybercriminels. Un compte compromis peut entraîner la perte de données personnelles, des tentatives d'escroquerie auprès des contacts ou encore une atteinte à la réputation d'une marque.

 

15/06/2026, 09:29

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Les nouvelles règles pour atteindre les lecteurs à l’ère numérique

Pendant longtemps, atteindre un lecteur relevait d’un schéma relativement simple. Un livre était publié, présenté dans les médias, mis en avant en librairie, puis trouvait progressivement son public. L’apparition du numérique n’a pas supprimé cette mécanique, mais elle l’a profondément transformée.

 

12/06/2026, 13:07

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Washington D.C. relance la bataille des ebooks en bibliothèque

La maire de Washington D.C., Muriel Bowser, a signé le 28 mai le Library E-book Pricing Fairness Amendment Act of 2025, texte consacré aux contrats de prêt numérique conclus par les bibliothèques publiques du district. Le dispositif, salué par les défenseurs des bibliothèques et contesté par des acteurs de la chaîne numérique, reste suspendu à une clause de déclenchement nationale.

12/06/2026, 11:50

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Ces voix qui résistent : ces femmes qui parlent et qu’on voudrait faire taire

Le 10 juin, Associated Press rapportait qu’à Herat, dans l’ouest de l’Afghanistan, les autorités talibanes avaient dispersé une manifestation organisée après l’arrestation de femmes accusées de ne pas respecter le code vestimentaire. Cette actualité donne une résonance particulière à Elles de Virginia Woolf (trad. Maxime Rovere, Actes Sud Audio) : d’un siècle à l’autre, qui peut prendre la parole, occuper l’espace public, écrire son histoire et être reconnu ?

10/06/2026, 17:53

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Traduire des mangas dōjin avec IA, sans toucher les bulles

BOOKWALKER teste une voie médiane entre lecture en langue originale et traduction éditoriale complète. À partir du 15 mai, la plateforme japonaise et Taiwan BOOKWALKER ont lancé une vente croisée de mangas dōjin, lisibles avec un système de traduction automatique développé avec Mantra.

08/06/2026, 15:25

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Audiolivre : Spotify, Egmont, ElevenLabs, quand les catalogues prennent le pouvoir

Egmont rachète Studentlitteratur, tandis qu’ElevenLabs enrichit ElevenReader de 200.000 livres audio et ebooks premium, et Spotify étend ses outils d’écoute, de création et de recommandation. Entre édition éducative, abonnement audio et voix de synthèse, les annonces dessinent un même mouvement : les catalogues ne valent plus seulement par leurs titres, mais par les infrastructures qui les rendent  monétisables.

08/06/2026, 10:07

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Livres jeunesse : l’IA générative envahit les plateformes

Vox documente la prolifération de livres jeunesse générés par IA, surtout dans l’autoédition en ligne et les achats rapides sur plateformes. Le problème dépasse les images ratées ou les textes absurdes : il touche la confiance des parents, la qualité des premiers récits proposés aux enfants et la transparence des circuits de vente, alors qu’Amazon impose une déclaration à ses auteurs KDP sans étiquetage public systématique explicite.

08/06/2026, 07:00

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