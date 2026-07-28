Nouveaux billets en euros : deux écrivains dans la série culturelle

La Banque centrale européenne a présenté, le 23 juillet 2026, dix projets pour la prochaine série de billets en euros. Cinq sont consacrés à la culture européenne et cinq aux fleuves et aux oiseaux. Dans la série culturelle, Miguel de Cervantes figure sur le billet de 50 euros, associé à une bibliothèque. Le graphisme final doit être choisi vers la fin de 2026, après une consultation publique et une évaluation technique.
Le 28/07/2026 à 16:16 par Ewen Berton
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28/07/2026 à 16:16
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Le concours européen a recueilli plus de 1200 candidatures. Vingt-cinq graphistes ont été invités à concevoir une série complète, avant qu’un jury indépendant ne retienne dix projets. Les dessins présentés au public devront encore être adaptés et testés avant leur éventuelle mise en circulation.
La série culturelle attribue une personnalité et une activité à chaque valeur. Maria Callas est associée aux arts du spectacle, Beethoven à la musique, Marie Curie aux écoles et aux universités, Cervantes aux bibliothèques, Léonard de Vinci aux musées et Bertha von Suttner aux jardins publics. Les six figures couvrent plusieurs domaines de la vie culturelle européenne.
Sur le billet de 50 euros, la bibliothèque accueille des adultes lisant des livres imprimés ou numériques. La demande de la BCE pour ce billet était « Des adultes lisent des livres en format papier ou numérique dans une bibliothèque. Un petit garçon et une petite fille essayent d’attraper un livre sur une étagère. » Le groupe consultatif de la BCE ajoute « Les écoles, universités, bibliothèques, théâtres, stades, places publiques et autres musées sont des espaces contribuant à faire circuler la culture. »
Les dix séries de billets ont été conçus par plusieurs graphistes et studios européens, comprenant Joost Grootens, PunktFormStrich, Neue Gestaltung, Rudy Guedj, François Girard-Meunier, Myrsini Vardopoulou, Jan Robert Dünnweller, Rubio & del Amo, Cruz más Cruz, Goppel-Toperngpong, Isabelle Daëron et Ville Tietäväinen.
Miguel de Cervantes est notamment l’auteur de Don Quichotte de la Manche, publié en deux parties en 1605 et 1615. Il a également écrit des nouvelles, des pièces de théâtre et des poèmes. Son portrait est associé à une scène de bibliothèque sur le billet de 50 euros.
Bertha von Suttner est la seconde écrivaine retenue. Elle publie en 1889 le roman antimilitariste Die Waffen nieder !, traduit en français sous le titre Bas les armes !, puis reçoit le prix Nobel de la paix en 1905. Son portrait est prévu sur le billet de 200 euros, associé à une scène de jardin public.
Les quatre autres personnalités représentent le chant, la musique, la science et les arts visuels. Cervantes et Suttner sont les deux auteurs de la série culturelle. Si le second thème « Fleuves et oiseaux » est finalement choisi, les futurs billets ne comporteront aucun portrait de ces personnalités.
Crédits illustration : BCE
Par Ewen Berton
Contact : eb@actualitte.com
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