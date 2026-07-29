Fontes, canicule et submersions : la crise climatique s'intensifie

Des livres à l'actualité... est une nouvelle rubrique produite par ActuaLitté en partenariat avec les éditions Actes Sud.

Selon les travaux de l’Australian Antarctic Program Partnership, le volume des eaux profondes formées autour de l’Antarctique a déjà reculé d’environ 3 % entre 2002 et 2023. Et ce mouvement s’est accéléré après 2015, en même temps que la banquise diminuait. Une nouvelle préoccupante, car ces masses d’eau froide jouent un rôle essentiel : elles transportent l’oxygène vers les abysses, stockent chaleur et carbone, et participent à l’équilibre de la circulation océanique mondiale.

Dans Les Fantômes de Shearwater, ce phénomène mondial devient une menace physique : Dominic Salt et ses trois enfants gardent une île fictive située entre la Tasmanie et l’Antarctique, sous laquelle une réserve mondiale de graines doit être protégée des infiltrations, des coupures d’électricité et du départ des scientifiques.

L’actualité agricole accentue cette tension. Le 22 juillet, The Guardian a estimé les pertes de céréales liées à la canicule de juin en Europe à neuf millions de tonnes, soit près de deux milliards d’euros de revenus agricoles disparus : la France compterait à elle seule 3,4 millions de tonnes de maïs perdues.

La réserve de Shearwater cesse alors d’être un simple élément de fiction : elle devient une idée très concrète. Conserver des graines différentes, c’est en réalité garder des solutions pour demain, afin que les cultures puissent s’adapter à des épisodes de chaleur, de sécheresse ou de maladies de plus en plus violents.

Le 22 juillet encore, le Fonds monétaire international a publié une étude sur les îles Salomon. Elle montre que la hausse des températures, les changements océaniques et la montée des eaux menacent directement les pêcheries, l’économie du pays et les zones côtières.

La fiction de McConaghy montre simplement à quel point ces îles sont fragiles : l’érosion ne détruit pas seulement les bâtiments, elle fait disparaître les repères, isole les habitants et les force à choisir ce qu’ils peuvent encore sauver. Bientôt, leurs secrets enfouis referont surface et chacun devra affronter ses propres fantômes.

D’autant que le roman ajoute une autre catastrophe, intime cette fois : une femme s’échoue sur l’île pendant une tempête et sa présence brise le silence qui régnait chez les Salt. Le récit écologique devient alors aussi une histoire de deuil, de confiance et de responsabilité, dans un thriller à plusieurs voix où la recherche de la beauté continue malgré la catastrophe.

Porté par la voix de Delphine Depardieu, le livre audio rend l’histoire plus vivante : on y entend émotions, silences et peur de l’eau, ce qui permet réellement de mieux comprendre ces personnages qui essaient de protéger des graines sans savoir encore comment se sauver eux-mêmes.

On écoutera ci-dessous un extrait du livre, lu par Delphine Depardieu :

Crédits photo : Pixabay, CC

Par Samantha Trapier

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