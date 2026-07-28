Carrie revient en série sur Prime Video : premières images

Après la mort de son père, la jeune fille découvre le lycée, la violence de ses camarades et l’apparition de pouvoirs télékinésiques. Summer H. Howell incarne Carrie, face à Samantha Sloyan dans le rôle de Margaret White. Les huit épisodes seront mis en ligne simultanément le 7 octobre 2026.

Mike Flanagan, créateur de The Haunting of Hill House et Midnight Mass, assure les fonctions de scénariste, showrunner et producteur délégué, tout en réalisant quatre épisodes. Stephen King participe lui aussi à la production. Cette série prolonge une relation déjà ancienne entre le réalisateur et l’œuvre de Stephen King : Mike Flanagan a auparavant porté à l’écran Gerald’s Game en 2017, Doctor Sleep en 2019 et Life of Chuck en 2024.

La distribution réunit notamment Siena Agudong, Amber Midthunder, Matthew Lillard, Alison Thornton, Josie Totah, Arthur Conti et Joel Oulette. Première adaptation de Carrie conçue directement sous la forme d’une série, cette relecture entend transposer le harcèlement et l’isolement de l’héroïne dans le monde contemporain, marqué par les réseaux sociaux et une violence scolaire devenue permanente.

Le roman de Stephen King avait déjà donné naissance au célèbre Carrie au bal du diable de Brian De Palma, sorti en 1976 avec Sissy Spacek et Piper Laurie, dont la scène du bal reste l’une des plus marquantes du cinéma d’horreur. Une suite libre, Carrie 2 : La Haine, a suivi en 1999, avant un téléfilm réalisé par David Carson en 2002, avec Angela Bettis, initialement imaginé comme le point de départ possible d’une série.

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En 2013, Kimberly Peirce avait proposé une nouvelle version portée par Chloë Grace Moretz et Julianne Moore.

Crédits photo : Prime Video

Par Hocine Bouhadjera

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