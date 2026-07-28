Lou van Nijen : “Forçons enfin la honte à changer de camp“

J’ai toujours parlé de mon père avec une certaine distance, comme on évoque un lointain cousin ou un ancêtre au destin tragique : Il était artiste peintre. Il a subi un grave accident lorsque j’avais six ans. Nous habitions dans un château en Savoie. Ma mère l’a quitté lorsque j’avais onze ans.

Pour les intimes, j’ajoutais : la séparation était trop dure, il a fait une tentative de suicide. Parfois, le terme « bipolaire » ponctuait mon discours, accompagné de « lourd traitement médical », « apathique », « je ne le reconnais plus », puis, passés mes vingt-cinq ans, de « nous ne sommes plus en contact ». Personne ne creusait plus loin. Personne ne demandait quelle violence ma famille avait subi pour en arriver là, ni comment mon frère, ma mère ou moi nous en étions remis.

L’attention était portée sur mon père, artiste déchu et homme solitaire, seul sur scène, les spotlights braqués sur son visage. Le récit de mon enfance était le récit de mon père, et il ne me valait que des regards fuyants, une tape sur l’épaule, un « courage » à peine audible.

J’ai longtemps cru que mon entourage censurait le propos ; que les enseignant·es, les ami·es de la famille et mes copines évitaient le sujet par pudeur. Iels se contentaient d’un « comment va ton papa ? », suivi de « comme c’est triste… c’était un homme brillant » lorsque j’avouais à demi-mot qu’il n’allait pas bien et n’irait sans doute jamais mieux : tant d’euphémismes qui permettaient de clore le sujet et de passer à autre chose.

Aujourd’hui, je réalise que ce n’étaient pas mes proches, mais moi qui avais honte : honte de mon père, de ses sautes d’humeur et de sa violence, honte de moi-même, honte d’ignorer ses appels pour sortir avec mes copines à l’adolescence, honte de ne pas l’avoir soutenu dans sa maladie, honte de ne pas avoir été la fille qu’il aurait voulu que je sois.

Et puis… honte de quelque chose d’autre, aussi. Un aspect de notre relation qui m’échappait et qui ne pouvait pas être raconté en société. Un nœud impossible à dénouer dont j’avais à peine conscience, resté coincé en travers de ma gorge et dont les mots manquaient pour que je puisse le nommer précisément.

Ce n’est que lorsque mon père a rompu tout contact avec moi que j’ai pu entrevoir une autre version du récit familial : une où mon père ne tenait plus le rôle de victime, mais de marionnettiste. Les uns après les autres, mes souvenirs d’enfance se sont déroulés devant mes yeux, enfin dépourvus de leur filtre rose bonbon, et j’ai réalisé que l’histoire que je m’étais racontée toute ma vie n’était qu’un écran de poussière destiné à ne pas révéler l’innommable.

Mon existence n’avait eu pour sens que d’exécuter les mouvements dictés par un père tout-puissant, un loup soigneusement dissimulé derrière un masque d’innocent. Cet étrange mélange de culpabilité et de honte, d’abord appelé « emprise », masquait une réalité encore plus perturbante : j’avais subi un inceste psychologique.

En coupant les ponts, mon père m’a offert le plus beau des cadeaux : la possibilité de prendre du recul et de relire mon histoire à la lumière des faits, non plus des émotions. Au printemps 2022, j’ai commencé à écrire. Ce texte, que je pensais d’abord destiné à rester caché dans un tiroir, était une lettre adressée à mon père. Elle contenait ce que je n’avais jamais réussi à lui dire, ce qu’il m’avait toujours empêché d’exprimer en étouffant mes reproches à coups de victimisation.

Ce n’est qu’au bout de deux ans et de plusieurs réécritures que j’ai réalisé l’ampleur des secrets qui sommeillaient au creux de mon histoire familiale. Quelques précieux·ses ami·es ont lu mon manuscrit ; plusieurs s’y sont reconnu·es, m’ont confié des secrets tout aussi dérangeants et jamais abordés en de nombreuses années d’amitié. Pour la première fois, j’ai pensé que ces pages pourraient intéresser d’autres personnes ; que mon expérience n’était qu’une parmi tant d’autres, et que nous sommes bien trop nombreux·ses à passer sous silence une honte qui ne nous appartient pas.

Alors que Le lit au roi s’apprête à paraître, je me sens étrangement apaisée. Ce roman n’est pas un règlement de comptes. C’est un cri du cœur à toutes celles et ceux qui ont vécu une histoire similaire.

Forçons enfin la honte à changer de camp.

Lou van Nijen

Née à Genève en 1996, Lou van Nijen est une écrivaine franco-néerlandaise. Après des études de littérature anglaise, elle obtient un master en écriture littéraire à la Haute École des arts de Berne. Sa nouvelle Buffalo Creek reçoit en 2023 le prix des Amis d’Alain Spiess. Elle collabore également à la revue Viceversa Littérature et intervient ponctuellement dans l’émission Quartier Livre sur RTS La Première.

Par Auteur invité

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