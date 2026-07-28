À Los Angeles, un livre de 816 kilos entre au Guinness

Pour ses 100 ans, la Bibliothèque centrale de Los Angeles voit grand. Très grand. Elle a demandé à l’artiste et graveur Daniel González de raconter son lien avec les livres, nourri par son enfance à Los Angeles et les récits de sa grand-mère au Mexique, dans un pop-up monumental — autrement dit, un livre animé dont les décors de papier se dressent à l’ouverture.

Résultat : quatre pages, 816 kilos et 9,45 mètres sur 6,10. Pour tourner une page, il faut être au moins douze, utiliser de longues perches et éviter de la recevoir sur soi.

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Tout commence en juin 2025. Pour célébrer les 100 ans de la Richard J. Riordan Central Library, la Library Foundation of Los Angeles invite Daniel González à raconter sa relation avec l’établissement. L’artiste et graveur répond avec quatre pages. Elles finiront par peser 816 kilos.

Le choix du pop-up prolonge une histoire déjà présente dans les collections. La Bibliothèque publique de Los Angeles conserve plus de 2000 livres animés, ouvrages à systèmes et publications interactives au sein de sa Toy Movable Collection. Accessible sur rendez-vous aux chercheurs, ce fonds a nourri le projet.

De Boyle Heights aux étoiles du Mexique

Daniel González grandit à Boyle Heights, à quelques rues de la bibliothèque Benjamin Franklin. Il y trouve des livres, des réponses et un refuge pendant les vacances. « J’y passais mes étés : c’était littéralement l’endroit le plus frais », raconte-t-il à LAist

Une sortie scolaire le conduit ensuite à la Bibliothèque centrale, peu après sa réouverture en 1993. L’adolescent revient en bus, arpente les rayonnages et sollicite les bibliothécaires. Les collections lui permettent d’explorer ses centres d’intérêt, puis de remonter le fil de ses origines.

Ce parcours donne naissance à Luceros y Penumbras. Le titre renvoie aux étoiles qui apparaissent à l’aube, les luceros, que sa grand-mère observait depuis sa ferme située près d’El Teúl, dans l’État mexicain de Zacatecas. Elle racontait à son petit-fils le ciel, les animaux et les paysages qui l’entouraient. Ces astres annonçaient une nouvelle journée. González les rapproche de la « lumière du savoir », symbole placé au cœur de l’architecture de la bibliothèque inaugurée en 1926.

De l’encre, du carton et beaucoup de bras

Tout part d’une feuille plane. González dessine les scènes, les grave dans du linoléum, puis les imprime à l’encre. Les images sont ensuite numérisées, colorées et enrichies de détails.

Matthew Reinhart entre alors en scène. Auteur, illustrateur et ingénieur papier, il doit transformer les gravures en structures capables de se lever lorsque le livre s’ouvre. « Mon travail consiste vraiment à faire des erreurs », résume-t-il. Il les repère, les corrige et recommence jusqu’à ce que chaque pli entraîne le suivant. Avec un ouvrage de 816 kilos, l’erreur prend vite du volume.

Plus de 30 personnes participent à la construction pendant plusieurs mois. Goodnight & Co., studio habitué aux décors de cinéma, de télévision et de scène, prend en charge la fabrication et l’installation. Ann Marshall, d’Annex Design Services, pilote le projet et imagine sa présentation dans la rotonde.

L’ensemble reste fidèle aux matériaux du livre traditionnel : papier, carton ondulé, tissu et adhésif. Seules les proportions s’emballent. Les éléments en relief culminent à plus de 3,35 mètres. Chaque changement de double page mobilise au moins douze personnes, munies de longues perches rembourrées. Tourner la page devient un sport collectif.

Los Angeles d’un côté, le Mexique de l’autre

Les quatre pages forment deux décors, présentés en alternance. Le premier fait surgir la façade de la bibliothèque sous un ciel étoilé, où se mêlent l’histoire du lieu et les souvenirs de González.

Le second déploie un « arbre de la sagesse » entre Los Angeles et El Teúl, ville d’origine de ses parents. Il réunit les savoirs de la métropole, dont ceux des peuples Tongva et Kizh. Tortue, chouette, coyote, Quetzalcóatl et hommage à Octavia E. Butler peuplent ce cherche-et-trouve de plus de trois mètres.

Le 2 juillet 2026, le Guinness World Records homologue officiellement Luceros y Penumbras comme le plus grand livre pop-up jamais réalisé. La distinction revient à la Los Angeles Public Library, à sa fondation, à Goodnight & Co., Daniel González, Matthew Reinhart et Ann Marshall.

L’installation surpasse ainsi le précédent record, établi par un ouvrage dont l’emprise approchait 8,84 mètres sur 5,49. Une fois ouvert, le nouveau détenteur du titre atteint 9,45 mètres sur 6,10. Son poids dépasse 1800 livres, soit environ 816 kilos.

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Luceros y Penumbras accueille le public dans la rotonde depuis le 11 juillet et y restera jusqu’en novembre 2026.

Crédit image : CC BY-SA 4.0

Par Clotilde Martin

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