Un loup dans la ville

Holger Rudi écrit un livre sur l’affaire qui a secoué Minneapolis en 2016. Son programme paraît simple : « Trouver l’humain dans l’inhumain. Forcer le lecteur — et moi-même — à se poser la question : cela aurait-il pu être moi ? » Le roman alterne donc son enquête de 2022 et la reconstitution des faits. Un tireur, connu sous le nom de Tomas Gomez, vise ceux qu’il tient pour responsables du règne des armes. À ses trousses : Bob Oz, inspecteur suspendu, alcoolisé, colérique, brillant quand il cesse de s’appliquer à tout gâcher.

Cette double temporalité nourrit le trouble. Ce que nous lisons est-il arrivé ainsi, ou bien Holger empaille-t-il les faits pour leur rendre une allure de vie ? La taxidermie devient l’image du roman : conserver, arranger, choisir la bonne pose, surtout les bons yeux. Dans la boutique de Mike Lunde règne « Un silence plus fort qu’une simple absence de bruit. » Les morts observent, les vivants jouent les cadavres, la vérité attend derrière la vitrine.

Bob Oz, sale type et (très) bon personnage

La réussite la plus nette porte un manteau de cachemire jaune moutarde. Bob ment, boit, harcèle son ex-femme, provoque ses collègues et refuse de porter une arme. Nesbø ne le blanchit pas. Il lui donne pire : une douleur précise, une faute, une solitude. L’enquête policière devient alors une lutte entre deux hommes que le deuil a détraqués de manière différente.

Les dialogues avec le taxidermiste sont les meilleures scènes du livre. Ils avancent doucement, scalpel à la main. « Êtes-vous sûr que ce ne sont pas les émotions qui font les choix, et que nous utilisons ensuite notre intellect pour rationaliser les choix, jusqu’à ce que nous pensions que c’est l’intellect qui a choisi ? » La question vaut pour le tueur, le policier, le lecteur. Elle empêche le roman de se réduire à une chasse à l’homme.

Autour d’eux, Kay Myers apporte une intelligence plus droite, sans devenir une boussole morale. Le maire démocrate proche de la NRA, les policiers carriéristes et les trafiquants ne sont pas distribués en deux camps confortables. « La morale, c’est la façon dont nous voulons que le monde fonctionne, l’économie, c’est la façon dont il fonctionne réellement. » La formule est sèche, contestable, efficace. Comme un coup parti avant la fin du débat.

Minneapolis, ville sous lunette

Les skyways, les parkings, le Mississippi, les banlieues fermées et les cités condamnées ne servent pas de fond peint : chaque lieu offre un angle de tir, une sortie, une fracture sociale. La traduction d’Alain Gnaedig garde une langue mobile, familière, volontiers vulgaire, qui passe d’une blague de bar à une image funèbre sans changer de moteur. Le livre possède un vrai sens du spectacle : filatures, fausses pistes, course dans un cinéma porno, huis clos final. La mécanique est voyante. Elle reste redoutable.

Mais l’armurerie déborde. Le roman explique les lois, les statistiques, l’histoire raciale de la ville, les techniques de tir, le SWAT et l’économie de la drogue. Ces détours documentent l’Amérique de 2016 ; leur accumulation ralentit plusieurs séquences et donne parfois aux personnages des airs de dossiers ambulants. La maxime « La normalité, c’est la folie. » résume une idée déjà largement démontrée.

Le dispositif du faux true crime connaît la même limite. Les retours de Holger donnent de la profondeur au jeu entre vérité et fiction, mais certaines visites guidées et explications historiques paraissent rapportées depuis un autre livre. Surtout, Nesbø appuie tardivement son propos sur la violence armée. « Aujourd’hui, le vacarme est tellement assourdissant qu’il faut crier fort. » Le meurtrier justifie ses actes ; le romancier, par instants, semble aussi justifier son insistance. L’ambiguïté se rétrécit alors en thèse.

Tir groupé, cible atteinte

Ces défauts sont concrets : longueur, sur-explication, coïncidences utiles, quelques seconds rôles réduits à leur fonction. Ils n’annulent pas l’emprise. La construction à retardement est remarquablement précise ; les détails les plus anodins reviennent armés, et les changements de point de vue entretiennent une tension presque continue. Surtout, derrière la démonstration, le roman conserve une question intime : que fait-on de la douleur quand aucun châtiment ne peut réparer la perte ?

Holger finit par annoncer son véritable sujet : « Je veux juste raconter une histoire sur ce qui transforme les bonnes personnes en monstres. » C’est exactement cela, avec une réserve : les bonnes personnes ne disparaissent jamais tout à fait sous le masque. Elles restent là, visibles par endroits, et rendent le monstre plus effrayant. Un loup dans la ville tire beaucoup, parle beaucoup, explique trop. Puis il touche.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Lucy L.

Contact : contact@actualitte.com