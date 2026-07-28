Agnès Ledig rend sa Légion d’honneur après le vote de la loi d’urgence agricole

Dimanche 26 juillet 2026, l’autrice de Juste avant le bonheur a publié sur Instagram une lettre ouverte à Emmanuel Macron. Nommée chevalier en décembre 2020, elle avait reçu ses insignes en mai 2023.

</center>

Son annonce suit de quelques jours les derniers votes au Parlement. L’Assemblée nationale a adopté le texte issu de la commission mixte paritaire le 20 juillet, par 296 voix contre 224. Le Sénat l’a approuvé le lendemain, par 214 voix contre 111. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 24 juillet par plus de 60 députés.

L’un des articles les plus discutés ouvre la voie à des dérogations pour l’acétamipride et la flupyradifurone. Ces deux insecticides sont interdits en France, mais leurs substances actives restent autorisées dans l’Union européenne.

Agnès Ledig relie également ce vote à la contestation suscitée en 2025 par la loi Duplomb. « Plus de 2 millions d’entre nous ont dit non à la loi Duplomb », rappelle-t-elle dans sa lettre, accusant les responsables politiques de ne pas avoir tenu compte de cette mobilisation.

Des pesticides à la gestion de l’eau

Ancienne sage-femme, Agnès Ledig vit aujourd’hui dans les Vosges, où elle élève des chèvres. Elle a créé avec son compagnon une ferme biologique à Biffontaine. Dans son courrier, elle prend la parole en tant que mère de trois enfants, professionnelle de santé et agricultrice.

Elle interroge les conséquences de l’exposition aux produits chimiques pendant la grossesse et les premières années de la vie. Ces risques sont avancés dans sa lettre comme l’une des raisons de son refus des dérogations. La romancière reproche aussi au gouvernement de ne pas suivre suffisamment les avis des médecins, biologistes, hydrologues et spécialistes du climat.

Ses critiques visent également les dispositions consacrées à l’eau. Le projet de loi facilite certains ouvrages de stockage, modifie la représentation du secteur agricole dans les instances locales et assouplit plusieurs règles concernant les zones humides. Depuis sa ferme, Agnès Ledig dit constater le tarissement d’une source et les effets de la sécheresse sur ses plantations.

La composition de l’ordre de la Légion d’honneur entre aussi dans sa décision, ne voulant plus figurer aux côtés de dirigeants de groupes pétroliers dont elle désapprouve les activités.

Née à Strasbourg en 1972 dans une famille d’instituteurs, Agnès Ledig commence à écrire en 2005 et publie son premier roman, Marie d’en haut (J'ai Lu), en 2011. Deux ans plus tard, Juste avant le bonheur (Le Livre de Poche) reçoit le Prix Maison de la Presse et l’installe parmi les autrices françaises à succès.

Elle publie ensuite plusieurs romans, dont Répondre à la nuit, publié chez Albin Michel et Le Livre de poche en 2025, vendu à plus de 90.000 exemplaires en France d'après Edistat. Elle écrit aussi pour la jeunesse, notamment Le Petit Arbre qui voulait devenir un nuage (Albin Michel) et Le Cimetière des mots doux (Albin Michel), illustrés par Frédéric Pillot.

Marjane Satrapi et Dominique Blanc, deux précédents récents

Marjane Satrapi avait refusé la même distinction en janvier 2025. L’autrice et réalisatrice franco-iranienne, décédée en juin dernier, figurait dans la promotion civile du 3 juillet 2024, au grade de chevalier, mais n’avait pas encore reçu ses insignes. Dans un message publié sur Instagram, elle dénonçait « une attitude hypocrite de la France vis-à-vis de l’Iran ».

À LIRE - Légion d'honneur : ce 14 juillet, plusieurs éditeurs distingués

Elle opposait le traitement réservé aux opposants iraniens aux facilités dont bénéficiaient, selon elle, des proches du régime de Téhéran. Elle citait les difficultés rencontrées par certains dissidents pour obtenir un visa ou renouveler leur titre de séjour. « Les Iraniens n’ont pas besoin de communication, nous avons besoin d’actions concrètes », déclarait-elle dans une vidéo publiée le même jour.

En novembre 2025, Dominique Blanc avait également renvoyé au président de la République son insigne d’officière, remis en 2014 par François Hollande. La sociétaire de la Comédie-Française protestait contre le maintien de Rachida Dati au ministère de la Culture malgré les procédures judiciaires la concernant.

Dans un entretien donné à L’Humanité, elle estimait que la ministre « aurait dû faire preuve d’intégrité et se retirer ». Elle ajoutait qu’en politique, « il faut avoir une grande honnêteté, une grande intégrité par rapport au peuple français ».

Crédits photo : Agnès Ledig (ActuaLitté, CC BY-SA 2.0)

Par Ewen Berton

Contact : eb@actualitte.com