De Borges à Superman : la bibliothèque d’Umberto Eco s'ouvre enfin au public

La bibliothèque de travail d’Umberto Eco a ouvert ses portes au public au début du mois de juillet 2026, dans l’aile du XXe siècle du Palazzo Poggi, à Bologne. Plus de 32.000 volumes provenant de la maison et du bureau milanais de l’auteur du Nom de la rose ont été transférés dans les locaux de la Bibliothèque universitaire. La collection doit encore être complétée par les ouvrages conservés dans sa maison de campagne de Monte Cerignone, dans les Marches.

Cette ouverture intervient dix ans après la disparition d’Umberto Eco, en 2016. Elle résulte d’une donation effectuée en 2020 par ses héritiers à l’État italien, puis d’une mise à disposition de l’Université de Bologne par le ministère italien de la Culture. Les héritiers avaient expressément demandé que cette bibliothèque de travail rejoigne l’établissement dans lequel Eco avait enseigné la sémiotique de 1971 à 2007.

Une bibliothèque conservée comme une œuvre intellectuelle

Présenter les livres « exactement comme Eco les avait laissés » demande toutefois une précision. Les pièces et les rayonnages de son appartement milanais n’ont pas été reproduits à l’identique. L’Université explique plutôt avoir préservé, autant que le permettait le changement de lieu, la structure conceptuelle de la collection : ses grandes séquences thématiques, les rapprochements entre disciplines et la position relative des ouvrages.

Avant le déménagement, les équipes ont photographié chaque rayon et relevé l’emplacement précis des livres. Objectif : préserver les rapprochements imaginés par Eco et éviter qu’un classement classique ne détruise la logique de sa bibliothèque.

Cette organisation repose notamment sur la « règle du bon voisin », associée à l’historien de l’art Aby Warburg : un livre peut éclairer celui qui se trouve à côté de lui, même si les deux ouvrages semblent appartenir à des domaines éloignés. Chez Eco, les rayonnages formaient ainsi des itinéraires de pensée, dans lesquels la philosophie médiévale pouvait rencontrer la culture populaire, la linguistique croiser la littérature policière et l’histoire des idées conduire aux théories du complot.

Cette bibliothèque raconte aussi la manière dont Eco travaillait. Ses annotations, corrections, dédicaces, lettres, photographies et coupures de presse transforment chaque volume en trace personnelle de ses lectures, de ses recherches et de ses échanges.

De la philosophie médiévale aux bandes dessinées

Le site de la Biblioteca Eco recense plus de 30.000 documents, plus de 1000 bandes dessinées et environ 300 périodiques. Il comprend également plus de 2200 œuvres écrites ou dirigées par Eco et quelque 600 ouvrages qui lui sont consacrés, parmi lesquels des mémoires universitaires et des thèses de doctorat.

La bibliothèque d’Umberto Eco reflète l’ampleur de ses curiosités. Philosophie médiévale, sémiotique, linguistique, arts, médias, littérature populaire ou bande dessinée : il passait sans hiérarchie d’un domaine à l’autre, comme il le faisait dans ses essais, ses romans, ses articles et son travail d’éditeur.

Les salles consacrées à la littérature montrent cette méthode à l’œuvre. Eco classait les auteurs par langues et par époques, mais faisait aussi dialoguer romans policiers, science-fiction, feuilletons et grands textes littéraires. Ses propres livres occupent plusieurs rayonnages, avec des traductions venues du monde entier et certains exemplaires annotés de sa main, dont une édition corrigée du Nom de la rose. Joyce, Nerval et Borges y tiennent une place importante.

Sa collection de bandes dessinées est tout aussi révélatrice. L'Italien possédait notamment l’intégralité de la revue Linus et accordait autant d’attention à Superman ou aux Peanuts qu’à la philosophie scolastique. D’autres rayons consacrés à la magie, à l’alchimie, aux sociétés secrètes et aux théories du complot rappellent enfin combien ces faux savoirs ont nourri des romans comme Le Pendule de Foucault ou Le Cimetière de Prague. Les romans d’Umberto Eco cités dans l'article ont tous été publiés en français chez Grasset, dans des traductions de Jean-Noël Schifano.

Une collection moderne encore incomplète

Les 32.000 volumes aujourd’hui installés à Bologne ne représentent pas encore l’intégralité de la bibliothèque moderne d’Umberto Eco. La Fondation estime celle-ci à environ 44.000 ouvrages : plus de 33.000 étaient conservés dans la maison-studio de Milan et plus de 11.000 dans la résidence familiale de Monte Cerignone. Ces derniers doivent rejoindre ultérieurement le fonds bolognais.

Par ailleurs, les livres anciens forment une collection séparée, conservée non pas à Bologne, mais à la Bibliothèque nationale Braidense de Milan. En effet, la bibliothèque personnelle d’Eco était en réalité composée de plusieurs bibliothèques. La collection moderne constituait son outil de travail quotidien. À côté d’elle se trouvait une bibliothèque de livres anciens qu’il avait baptisée Bibliotheca semiologica, curiosa, lunatica, magica et pneumatica, consacrée notamment au « savoir occulte » et aux savoirs erronés.

Ce fonds rassemble environ 1300 titres rares, dont 36 incunables. Acquis par le ministère italien de la Culture auprès de la famille en 2018, il est arrivé à la Braidense en août 2021. Depuis mai 2022, il est conservé dans le « Studiolo Umberto Eco », un espace destiné à rappeler les dimensions et l’atmosphère de la pièce milanaise où l’écrivain gardait ses ouvrages les plus précieux.

On y trouve notamment l’Hypnerotomachia Poliphili imprimée par Alde Manuce en 1499, une édition du De Civitate Dei, le Malleus maleficarum, des ouvrages d’Athanasius Kircher, de Giordano Bruno, de Robert Fludd et de plusieurs auteurs liés à l’alchimie ou à la tradition rosicrucienne. Umberto Eco avait largement développé cette collection après le succès international du Nom de la rose.

Nombre de ces volumes portent un ex-libris, repris ensuite pour identifier l’ensemble de ses bibliothèques. Inspiré d’une gravure d’un traité alchimique de Giovanni Battista Nazari publié en 1572, il représente un âne jouant du fifre sur une sorte de latrine surmontée d’une corne d’abondance, tandis que des singes dansent autour de lui...

Pourquoi Bologne ?

Le choix de Bologne dépasse la simple disponibilité d’un lieu de conservation. Umberto Eco y a enseigné pendant 36 ans et contribué au développement des études sémiotiques et des sciences de la communication. L’Université présente l’installation de ses livres comme la reconnaissance d’un lien durable avec la ville, mais aussi comme le retour d’un instrument de recherche dans le milieu intellectuel où une part importante de son œuvre s’est élaborée.

La bibliothèque peut désormais être utilisée pour étudier les sources de ses essais et de ses romans, retracer la circulation de certaines notions entre plusieurs disciplines ou observer les transformations successives de ses textes. Elle documente également son activité d’éditeur, de professeur, de chroniqueur et de lecteur, ainsi que les échanges entretenus avec des auteurs, traducteurs et chercheurs du monde entier.

La Fondation poursuit parallèlement l’inventaire des livres annotés et le développement d’outils numériques. Elle envisage notamment une bibliothèque virtuelle fondée sur les photographies des rayonnages originaux, conçue comme une « carte des cartes » permettant de naviguer entre les livres et leurs relations. Un projet de base documentaire consacrée aux textes d’Eco est également à l’étude dans un environnement numérique contrôlé.

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La Biblioteca Eco se trouve dans l’aile moderne du Palazzo Poggi, au 2, Piazza Vittorio Puntoni, à Bologne. Les enseignants, chercheurs et étudiants peuvent consulter les documents sur réservation. Le grand public peut découvrir les lieux dans le cadre de visites guidées, également sur inscription, en écrivant à bibliotecaeco@unibo.it

Crédit photo : Umberto Eco, Milan, 2011 (Oliver Mark, CC BY-SA 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

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