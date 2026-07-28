Rouges-Truites : les vacances dans le Jura qui réveillent vingt-cinq ans de secrets

Cédric n’a rien d’un détective. Professeur d’espagnol à La Ciotat, heureux avec Audrey, il part chaque été avec sa sœur Delphine. Ce rituel remonte à leur enfance dans le Vercors, au suicide d’un voisin et à la disparition de ses enfants, Paloma et Leo. Paloma, surtout : l’amie inséparable, puis le premier amour de Delphine. Vingt-cinq ans plus tard, l’affaire paraît rangée. Rangée seulement.

Avant de gagner le Jura, le narrateur prend son temps. Une mobylette, un canapé trop rembourré, Grenoble, Cancún : il ouvre des parenthèses, les referme, corrige ce qu’il croyait savoir. Cette allure de conversation fait sa force. Cédric doute de ses souvenirs comme de ses jugements : « On croit tout comprendre de son voisin, de son conjoint, de sa sœur, mais on ne fait jamais que simplifier et caricaturer — et le pire, c’est qu’on ne supporte pas d’en être l’objet soi-même. »

Au collège, sa méthode tient en une phrase : « Je veux qu’ils se parlent, et je veux qu’ils s’écoutent. » Le livre aussi. Écouter Delphine. Écouter Paloma. Recevoir une vérité trop lourde, peut-être fausse par endroits, et décider de la porter.

Le Jura, et puis la chaumière

Au Lac-des-Rouges-Truites, Delphine n’est pas venue chercher le calme. Cédric, lui, l’ignore encore. Une promenade les conduit devant une maison en terre adossée à un bloc erratique, entre chevaux, forêt d’épicéas et tourbière. Le narrateur prévient : « Ce récit détaillé doit sembler surprenant, tout à coup, mais l’histoire nous impose désormais de prendre notre temps. Il va falloir accepter ce changement de rythme. On est là pour un moment. »

La géographie n’est pas là pour faire joli. Chaque sentier resserre le piège ; chaque roche paraît cacher quelque chose. Le conte de fées glisse vers le fait divers, puis le huis clos. La bascule est parfaitement menée, et l’humour passe encore : « Un dialogue de sourds entre trois aliénés dans un décor de conte de fées. » Quand tout dérape, Cédric a peur, mal au crâne, et préférerait être ailleurs. On le comprend.

Bailly change plusieurs fois de registre sans casser l’ensemble. Chronique fraternelle, histoire d’amour, cavale, survie, comédie noire : une même question relie les formes. Que devient une existence organisée autour d’un secret ?

Une parole au galop

Puis Paloma parle. Longtemps. Vite. Par blocs. Sa syntaxe avale les pronoms, cogne contre un souvenir, repart vers le suivant. Elle raconte les usines, un bateau, l’Afrique, les maisons en terre, les chevaux, les femmes aimées, les livres dévorés. Sa voix donne au texte sa matière la plus vive : « Les chantiers c’était notre défonce, le superadobe notre Subutex. » Le travail devient anesthésiant. On fabrique pour ne pas s’effondrer ; on dame la terre pour faire taire ce qui remue dessous.

Cette parole torrentielle porte aussi la principale faiblesse du livre. « Dido et Kaya avançaient au pas, mais le récit de Paloma était une vraie cavalcade. » La remarque sonne presque comme un aveu. Certaines étapes africaines, quelques explications sur le superadobe ou les soins aux chevaux dépassent leur nécessité dramatique. Et cette oralité si nette, si riche en formules, semble par moments trop écrite pour jaillir ainsi, sans reprise, après vingt-cinq ans de silence.

Mais couper davantage aurait peut-être trahi Paloma. Elle ne raconte pas seulement ce qui lui est arrivé : elle reprend possession de sa vie. Le ressassement fait partie du geste. Sa bibliothèque de romans noirs en livre la clé : « Je lis pas pour m’évader, je lis parce que je cherche. » Elle demande aux polars ce que son passé lui refuse : un coupable, un mobile, une affaire classée. Pierric Bailly retourne alors le genre. L’énigme compte moins que la faim de réponse.

Creuser jusqu’au trop-plein

Dans sa dernière moitié, Rouges-Truites charge la barque. Menaces, violence, secrets emboîtés, gestes insensés : l’intrigue frôle l’invraisemblable et le sait. Le problème vient moins de cette démesure, pleinement assumée, que du besoin tardif de tout commenter. Plusieurs explications répètent ce que les actes, les corps et les silences avaient déjà rendu limpide. Par instants, le texte ne fait plus assez confiance à son lecteur.

Reste une construction remarquablement concrète. La terre sert à bâtir, cacher, ensevelir. Les mains soudent, soignent, frappent, creusent, démontent. Les livres promettent une vérité close ; la vie, non. Peu à peu, la recherche du fin mot cède devant une possibilité plus difficile : vivre sans tout savoir.

Ce trop-plein n’estompe donc pas la réussite, il la caractérise. Rouges-Truites avance comme parle Paloma : vite, loin, longtemps. Il s’égare, reprend son souffle, repart. Jusqu’à faire de l’écoute une preuve de fidélité et du lecteur, lui aussi, le gardien d’un secret.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com