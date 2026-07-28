Dans le Morbihan, la librairie Le Temps de vivre en redressement

Les temps sont durs pour la librairie indépendante, et le commerce, situé depuis quelques semaines au 17, rue du Soleil, connait une période économiquement difficile. Le tribunal de commerce de Lorient, par un jugement rendu le 17 juillet dernier, a placé l’enseigne en redressement judiciaire.

Inaugurée en 2021, la librairie Le Temps de vivre se trouve non loin des Halles historiques du Faouët, cœur battant de la commune. Isabelle Nguyen y proposait à l'origine, sur deux niveaux, environ 4500 références, qu'il était possible de découvrir en profitant d'un espace dédié à la petite restauration, comme le détaillait Ouest-France en 2022.

En 2023, la librairie avait connu des difficultés de trésorerie, alors reliées à la crise économique, mais n'avait pas été placée en redressement judiciaire. À l'époque, Isabelle Nguyen avait ouvert une cagnotte de soutien, laquelle avait réuni plus de 10.000 €, et même reçu l'appui de l’Union démocratique bretonne (UDB). Le parti politique breton saluait alors un commerce « qui répond[ait] à un réel besoin à 30 kilomètres à la ronde », selon Ouest-France, toujours.

Le 31 mai dernier, la librairie a définitivement quitté le 23 de la rue du Soleil pour s'installer au 17, « [j]uste à côté mais en mieux », selon l'expression de l'enseigne sur le réseau social Facebook.

Le cas de la librairie Le Temps de vivre n'est malheureusement pas isolé : depuis le début de l'année 2026, les difficultés économiques se multiplient pour les librairies indépendantes, mais aussi pour les chaines, à l'instar de Gibert, Furet du Nord ou Decitre. En 2025, le Centre national du livre relevait déjà plus de fermetures que d'ouvertures de librairies.

La combinaison de la hausse des charges et d'une baisse générale des ventes de livres provoque un « effet ciseaux » qui grève les finances de ces commerces, dont les marges ont toujours été limitées en raison du prix unique du livre et de tarifs de vente qui n'ont pas évolué à la mesure de l'inflation.

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Le Syndicat de la Librairie française, lors des Rencontres nationales de la librairie, à Rennes, en juin dernier, a de nouveau interpelé éditeurs et pouvoirs publics, prévenant que le secteur allait traverser une véritable crise économique. Selon une étude commandée par l'organisation, l'année 2027, sans mesures exceptionnelles, s'annonce particulièrement délicate.

Nous avons tenté de joindre Le Temps de vivre, sans succès.

Photographie : Les Halles du Faouët, non loin de la librairie Le Temps de vivre (illustration, GO69, CC BY SA 3.0)

Par Antoine Oury

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