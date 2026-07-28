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Alain Robet, dessinateur de la Bretagne et des mondes maritimes, est mort

Auteur de bande dessinée, illustrateur, peintre et pédagogue, Alain Robet est mort le 24 juillet 2026, à l’âge de 63 ans. Spécialiste de la reconstitution historique et des univers maritimes, il avait notamment dessiné Le Chevalier, la Mort et le Diable, la série Gabrielle B. et, plus récemment, Aux travailleurs de la mer.

Le 28/07/2026 à 12:05 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

28/07/2026 à 12:05

Hocine Bouhadjera

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Le dessinateur brestois Alain Robet est décédé vendredi 24 juillet 2026, à l’âge de 63 ans. Un dernier hommage lui sera rendu vendredi 31 juillet, à 16h30, dans la salle de cérémonie du Vern, à Brest.

Avec sa disparition, la bande dessinée bretonne perd l’un de ses artisans les plus attentifs à l’histoire des ports, des villes et des populations du littoral. Pendant près de quatre décennies, Alain Robet aura représenté navires, uniformes, architectures anciennes, tempêtes et paysages atlantiques avec un souci constant de vraisemblance documentaire.

Du droit public au dessin

Né à Brest le 13 avril 1963, Alain Robet passe une partie de sa jeunesse à Rouen, où son père, bosco dans la marine marchande, avait obtenu un poste à terre. Il y suit des études qui le conduisent à un baccalauréat trilingue, puis à une maîtrise de droit public. Mais le dessin finit par prendre le pas sur cette première orientation universitaire. 

Avec plusieurs amis, il participe à la création du fanzine Café Noir. Cette expérience collective est distinguée au Festival international de la bande dessinée d’Angoulême à la fin des années 1980. 

Son intérêt pour l’histoire et la marine ancienne lui permet rapidement de développer une spécialité : la reconstitution graphique. Alain Robet ne se contente pas de placer ses personnages devant un décor historique. Il travaille les bâtiments, les vêtements, les gréements, les armes et les paysages comme des composantes essentielles du récit.

Ses premiers travaux comprennent notamment Chrétiens en Auvergne, publié chez Fleurus, puis plusieurs bandes dessinées consacrées à l’histoire de villes françaises. Il dessine ainsi des ouvrages sur Lorient, Rouen, Évreux, Vannes, Quimper, Orléans et Brest. Cette production territoriale accompagne le développement, à partir des années 1980, d’albums destinés à raconter l’histoire locale au moyen de la bande dessinée. 

Parmi ces titres figurent notamment Lorient, votre ville dans l’histoire en 1988, Rouen, les méandres de l’histoire en 1989, Vannes en 1994, ainsi que Brest, des origines à Brest 96 et une Histoire de Quimper, parus au milieu des années 1990.

Dans l’univers des Sept Vies de l’Épervier

Après avoir adapté Les Compagnons de la Loue pour les éditions du Lombard, Alain Robet rejoint l’univers imaginé par Patrick Cothias autour des Sept Vies de l’Épervier. Il dessine Le Chevalier, la Mort et le Diable, récit dérivé de la célèbre saga historique créée par Patrick Cothias et André Juillard. 

La série, publiée par Glénat dans la collection « Vécu », se compose de deux albums : Bon sang ne peut mentir, paru en 1999, et La Reine vierge, en 2000. Elle revient sur les frères Yvon et Gabriel de Troïl, dans la France déchirée par les guerres de Religion. Le premier volume les confronte notamment au massacre de la Saint-Barthélemy, tandis que le second entraîne Yvon en mer, parmi des corsaires huguenots. 

De retour dans la région brestoise, Alain Robet entreprend l’un des projets majeurs de sa carrière avec son épouse, la scénariste Dominique Robet : Gabrielle B.. La série met en scène Gabrielle Baubriand, une jeune corsaire de la République entraînée dans les affrontements politiques et les complots du début du XIXe siècle. 

Dans cette aventure mêlant espionnage, vengeance familiale et histoire napoléonienne, Gabrielle cherche notamment à déjouer un complot royaliste lié à Georges Cadoudal. Alain Robet assure le dessin et les couleurs, tandis que Dominique Robet signe le scénario. Les recherches historiques occupent une place importante dans la conception de la série, qu’il s’agisse de la navigation, des costumes, de la situation politique ou de la représentation des côtes de la Manche. 

Quatre volumes paraissent entre 2005 et 2011 : Le Guerrier aveugle, Masque d’argent, Naufrages et Liberté. Autour de la série sont organisées plusieurs expositions associant planches originales, dessins et peintures, notamment au Musée national de la Marine de Rochefort, à la tour Bidouane de Saint-Malo et au Festival du livre maritime de Concarneau. Gabrielle B. obtient également un prix du public au festival de bande dessinée de Rochefort. 

Transmettre le dessin

La mer traverse toute l’œuvre d’Alain Robet. Fils d’un marin de commerce, il puise dans les côtes atlantiques et les rivages de la Manche une source d’inspiration majeure, aussi bien pour ses bandes dessinées que pour ses peintures.

Aquarelle, huile, acrylique, encre, crayon ou pastel : il explore de nombreuses techniques et expose notamment à Brest, Rennes, Saint-Malo, Concarneau, Rochefort et Bruxelles. Cette diversité se retrouve dans ses publications, parmi lesquelles La Fille au carnet pourpre, ses contributions à la revue maritime Casiers et plusieurs ouvrages consacrés aux phares et aux paysages du littoral.

Alain Robet a également joué un rôle important dans la transmission artistique à Brest et dans les communes environnantes. Pendant de nombreuses années, il anime des cours de peinture, de dessin et de bande dessinée, notamment à la MJC de l’Harteloire et à la Maison de quartier de Lambézellec. Il intervient aussi pour la Marine nationale, dans des établissements scolaires et au sein de médiathèques.

Au collège Sainte-Anne de Plougastel, il participe notamment à l’animation d’un atelier de bande dessinée et du webzine Fraizine entre 2012 et 2014. Cette activité pédagogique, moins visible que ses albums, constitue pourtant une part durable de son inscription dans la vie culturelle locale. 

Des ouvrages jusqu’aux dernières années

Alain Robet poursuit son activité éditoriale au cours des années 2020. Sa bibliographie récente comprend notamment des participations à des albums historiques consacrés à Rennes, Dijon, Brest, aux Côtes-d’Armor ou à Vitré. Il dessine également Athabaskan — Une pierre face à la mer, publié en 2024. 

En 2023 paraît Aux travailleurs de la mer, réalisé avec Dominique Robet aux éditions Ouest-France. L’album suit trois amis marins-pêcheurs de Concarneau entre 1906 et 1958. À travers leurs destins, les auteurs évoquent les conditions de vie des communautés maritimes bretonnes, mais aussi l’action de Jacques de Thézac, fondateur des Abris du Marin et de l’Almanach du Marin Breton. L’ouvrage comporte un cahier documentaire enrichi de photographies d’archives.

Son nom apparaît encore au générique de Ginger, publié en avril 2025 par Osimes Productions, avec Daniel Grolleau-Foricheur et Gweltaz Jegou.

Alain Robet laisse une œuvre profondément ancrée dans le Grand Ouest, entre mémoire historique, paysages maritimes et transmission. À travers ses albums, ses peintures et son enseignement, il aura raconté la Bretagne et la mer à hauteur d’homme.

Crédit photo : Alain Robet, au Festival du livre et de la bande dessinée de Bagnols-sur-Cèze, le 7 février 2010 (Esby, CC BY-SA 3.0)

 
 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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Bon sang ne peut mentir

Alain Robet, Patrick Cothias

Paru le 19/01/1999

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Paru le 18/01/2000

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Paru le 05/10/2006

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Aux travailleurs de la mer

Alain Robet, Dominique Robet

Paru le 28/04/2023

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Paru le 11/04/2024

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Ginger

Daniel Grolleau-Foricheur, Alain Robet

Paru le 11/04/2025

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Un auteur, 11 éditeurs : le pari fou d’Antoine Volodine

Sous la signature collective Infernus Iohannes, 11 ouvrages paraîtront simultanément à la rentrée 2026, chez 11 éditeurs différents. Baptisée Retour au goudron, cette publication chorale marquera la fin annoncée du post-exotisme, l’édifice littéraire construit depuis les années 1980 par Antoine Volodine et ses hétéronymes. Gallimard, pourtant lié à une partie de ce parcours, n’a pas rejoint l’opération.

28/05/2026, 12:23

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“Tu me mets à la rue” : Boualem Sansal raconte sa rupture avec Antoine Gallimard

Boualem Sansal avait déjà choisi France Inter, quelques jours après sa libération. Il y revient pour sa première interview autour de La Légende, publié chez Grasset le 2 juin prochain. À l’époque, l’entretien avait été réalisé chez Gallimard. Cette fois, l’écrivain évoque sa rupture avec Antoine Gallimard, entre désaccord politique, à-valoir très supérieur proposé par Grasset, et un appartement à quitter rapidement...

26/05/2026, 18:22

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Blanche Sabbah : "Toutes les occasions sont bonnes pour enrayer le discours de l’extrême droite"

Pour le premier rendez-vous de sa carte blanche à la Comédie du Livre de Montpellier, Salomé Saqué a choisi d’inviter l’autrice et dessinatrice Blanche Sabbah. Connue pour Mythes & Meufs, publié chez Dargaud, elle rencontre depuis plusieurs années un large lectorat avec ses bandes dessinées féministes, militantes et politiques. ActuaLitté a eu l'occasion de s'entrenir avec l'autrice en marge de la carte blanche.

23/05/2026, 16:33

Autres articles de la rubrique Métiers

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À l’heure de TikTok, 68 % des 18-24 ans enverraient encore des cartes postales

À l’heure des messages instantanés, 64 % des adultes en France assurent encore adresser des cartes postales pendant les vacances. La proportion atteint 68 % chez les 18-24 ans, selon une enquête YouGov commandée par Fizzer. Un signe encourageant pour la correspondance brève — et opportun pour cette entreprise, qui vend précisément des cartes personnalisées en ligne.

28/07/2026, 10:47

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Librairie : “Sans Sauramps, la culture n’est pas morte à Montpellier”

Une vingtaine de librairies de Montpellier et de sa métropole expriment leur solidarité avec les 54 salariés licenciés après la liquidation de Sauramps. Mais elles refusent que la disparition de l’enseigne, fondée en 1946, soit assimilée à celle de la vie littéraire locale. 

27/07/2026, 15:40

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Thomas Lequeu rejoint la Cité de la tapisserie avant le recrutement d’un nouveau directeur

Ancien directeur des collections et de la recherche de la villa Noailles, passé par les Galeries Lafayette et la critique de cinéma, Thomas Lequeu a été nommé directeur adjoint de la Cité internationale de la tapisserie, à Aubusson. Il rejoint une institution en plein changement d’échelle, portée par une nouvelle extension et par ses projets monumentaux consacrés à Tolkien, Hayao Miyazaki, George Sand ou Jean Lurçat.

27/07/2026, 12:55

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Paris débaptise la place Maurice-Barrès et honore Lucie Dreyfus

La place Maurice-Barrès, dans le 1er arrondissement de Paris, a été rebaptisée place Lucie-Dreyfus le 12 juillet 2026. La Ville entend ainsi honorer une figure majeure du combat pour la révision du procès d’Alfred Dreyfus, en remplaçant le nom d’un écrivain nationaliste et antidreyfusard, auteur d’écrits antisémites.

27/07/2026, 12:52

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Le ministère de la Culture renforce sa mission d'audit interne

Placée sous l'autorité directe de la ministre de la Culture, au sein de l'lnspection générale des affaires culturelles, la mission ministérielle d'audit interne évalue le contrôle sur l'ensemble des fonctions et métiers de la rue de Valois. Un arrêté, daté du 20 juillet dernier, étend ses missions afin d'améliorer la mise en œuvre des politiques publiques.

27/07/2026, 12:35

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Une loi pour protéger le partage des abonnements numériques

Deux députés socialistes, Mickaël Bouloux et Pierrick Courbon, ont déposé une proposition de loi destinée à sanctuariser le partage des abonnements aux services numériques. Lorsque ceux-ci comportent plusieurs accès simultanés, aucune restriction quant aux choix des bénéficiaires ne serait ainsi permise.

27/07/2026, 11:55

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Paul de Sinety nommé consul général de France à Naples

Délégué général à la langue française et aux langues de France, Paul de Sinety a été nommé consul général de France à Naples par un décret du président de la République daté du 24 juillet dernier. Il remplace à ce poste Lise Moutoumalaya.

27/07/2026, 10:43

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Incendies en Gironde : les mécanismes du désastre

Parti de Saumos le 22 juillet à la mi-journée, le feu a gagné Le Porge, Lège-Cap-Ferret, puis les abords de la métropole bordelaise. Au 25 juillet à 10 h, le dernier bilan publié dépassait 22 000 hectares parcourus ; une évaluation locale avançait déjà plus de 30.000 hectares. Trois livres girondins permettent de lire la catastrophe en distinguant son origine, sa propagation et les choix qui façonnent la forêt.

26/07/2026, 14:42

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L’occasion monte, les rideaux tombent : en librairie, on cherche les parades

À Quimper, Toulouse, Castres ou Saint-Quentin, la librairie ne traverse pas une seule crise, mais plusieurs : baisse des achats, charges en hausse, concurrence en ligne, implantation des grandes surfaces et fragilité des trésoreries. Les réponses vont de l’occasion à l’hybridation, tandis qu’une maison fondée en 1842 ferme ses portes. Le livre demeure ; ses points de vente, eux, cherchent encore leur prochain chapitre.

25/07/2026, 10:59

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“Soixante et une minutes dans une heure” : la vie des livreurs chinois sous algorithme

Avec Vol à basse altitude, un recueil nourri par son expérience et les témoignages de plus de 140 coursiers, Wang Jibing vient de recevoir l’une des plus hautes distinctions littéraires chinoises. Le prix Lu Xun décerné au livreur-poète met surtout en lumière la condition de millions de travailleurs soumis aux cadences de l’économie des plateformes et, plus largement, le coût humain d’un système fondé sur l’exigence permanente de performance.

24/07/2026, 18:33

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Gibert envisage la cession ou la fermeture d'au moins cinq librairies

Le groupe Gibert, qui compte 25 librairies en France, pour près de 500 salariés, dans 12 villes de France, a été placé en redressement judiciaire en avril dernier. Désormais sous la protection du Tribunal des activités économiques de Paris, la société présente un nouveau plan de transformation, qui impliquerait la cession ou la fermeture d'au moins quatre librairies et d'un « corner ».

24/07/2026, 15:59

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Quand les artistes de théâtre écrivent sur leur pratique

Actualités Éditions crée « Écrits pour le théâtre », une collection consacrée aux textes issus de la pratique théâtrale d’auteurs et d’autrices hispanophones. Elle réunira notamment des entretiens, des articles, des retranscriptions et des écrits critiques portant sur le théâtre de leur époque, de leur pays ou d’autres scènes internationales. La pomme et la flèche, consacré à l’écrivain cubain Antón Arrufat, en est le premier titre présenté.

24/07/2026, 14:04

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Autoéditée sur internet, cette saga a dépassé 14 millions de ventes

Née gratuitement sur une plateforme de romans en ligne, puis développée en autoédition, la série Dungeon Crawler Carl est devenue l’un des grands succès de l’imaginaire américain. Ace Books en publie désormais les éditions papier aux États-Unis, tandis que Matt Dinniman conserve la main sur le numérique et sa communauté. Une drôle de manière d’entrer dans un grand groupe : sans lui remettre toutes les clés.

24/07/2026, 13:35

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L'agresseur de Salman Rushdie comparaît à nouveau, pour terrorisme

Déjà condamné à 25 ans de prison pour l’attaque au couteau contre Salman Rushdie, Hadi Matar comparaît depuis le 22 juillet 2026 devant la justice fédérale à Buffalo, dans l’État de New York. Les procureurs américains l’accusent d’avoir voulu appliquer la fatwa prononcée contre l’écrivain et d’avoir agi au service du Hezbollah, ce que l’accusé conteste.

24/07/2026, 12:11

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À Rozoy-sur-Serre, la librairie Les pages d'ADP a fermé ses portes

La librairie-papeterie Les pages d'ADP, à Rozoy-sur-Serre (Aisne), a été placée en liquidation judiciaire, signifiant la fermeture définitive du commerce. L'enseigne avait été reprise en 2021 par Aurélie Deloffre-Pêcheux.

24/07/2026, 11:42

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Cette bibliothèque spectaculaire cache 5500 livres rares dans une immense spirale

À La Corogne, la Fondation Marta Ortega Pérez réunit plus de 5500 livres, revues, catalogues et raretés consacrés à la mode et à sa photographie. Conçue par l’architecte Elsa Urquijo, la bibliothèque épouse une spectaculaire spirale de rayonnages. La consultation est gratuite, sur réservation et uniquement sur place : ici, les images ne défilent plus, elles se feuillettent.

24/07/2026, 11:09

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Une carte de bibliothèque dès la naissance : le plan britannique pour relancer la lecture

La commission de l’Éducation de la Chambre des communes propose de prolonger l’Année nationale de la lecture 2026 jusqu’en 2035 et d’instaurer une garantie donnant à chaque enfant des occasions régulières de lire pour le plaisir. Dans son rapport, elle demande au gouvernement britannique d’agir sur l’accès aux bibliothèques, les pratiques scolaires et l’accompagnement des familles, alors que plusieurs enquêtes signalent une baisse de la lecture chez les enfants comme chez les adultes.

23/07/2026, 17:22

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Adaptation littéraire : un nouveau rendez-vous stratégique à La Rochelle

À l’image des événements gratuits déployés à Paris par les géants du streaming pour célébrer les passerelles entre littérature et écran, la structuration professionnelle du secteur se poursuit en coulisses. La Société Civile des Éditeurs de Langue Française (SCELF) franchit une étape supplémentaire en s’associant cet automne au Festival de la Fiction de La Rochelle pour bâtir un nouveau pôle d’échanges dédié aux cessions de droits.

23/07/2026, 17:00

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Aux Pays-Bas, un libraire agressé pour les livres qu’il vend

Le propriétaire de Fugitive Books, une librairie de Groningue, aux Pays-Bas, aurait subi deux agressions physiques et verbales en l’espace de deux semaines, en juillet 2026. Les attaques étaient liées aux livres proposés par l’établissement et aux valeurs qu’il affiche. Des organisations de libraires et d’éditeurs ont condamné les violences et apporté leur soutien à la librairie.

23/07/2026, 16:33

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Fnac Darty progresse, mais ses produits éditoriaux chutent de 8,5 %

Fnac Darty a achevé le premier semestre 2026 sur une légère croissance de son activité et une rentabilité opérationnelle améliorée. Dans ce tableau presque présentable, le livre fait tache : l’enseigne le dit en recul, tandis que l’ensemble des produits éditoriaux perd 8,5 %. Une contre-performance à manier avec précision, puisque le groupe ne dévoile pas séparément ses ventes de livres.

23/07/2026, 16:25

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Sigrid Undset, du prix Nobel à la sainteté

Le diocèse catholique d’Oslo prépare l’ouverture d’une procédure de canonisation consacrée à Sigrid Undset, romancière norvégienne et prix Nobel de littérature en 1928. L’évêque Fredrik Hansen l’a annoncé le 8 juillet 2026 sur l’île de Selja, après avoir examiné son parcours et consulté la Conférence épiscopale nordique ainsi que des spécialistes de l’écrivaine. L’enquête doit porter sur sa vie, ses écrits et la dévotion dont elle fait l’objet, avec une ouverture officielle envisagée à l’automne.

23/07/2026, 16:08

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Harry Potter, DC Comics, HBO : Bruxelles autorise le rachat de Warner par Paramount

La Commission européenne a autorisé, sous conditions, le rachat de Warner Bros. Discovery par Paramount Skydance, une opération valorisée à 110 milliards $. Bruxelles ne relève pas de menace suffisante dans le streaming ou la production audiovisuelle, mais exige que Paramount rompe son alliance européenne avec Universal Pictures. Un feu vert important pour ce nouvel empire de l’écran, des licences et désormais du livre — toujours immobilisé, aux États-Unis, par une décision de justice.

23/07/2026, 15:54

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La coédition du livre d'un rappeur débouche sur un règlement de comptes

Le tribunal de commerce de Bobigny, le 2 juillet dernier, a évoqué le livre du rappeur Driver et du journaliste et auteur Ismaël Mereghetti, J'étais là, paru en mars 2022, coédité par Faces cachées Éditions et la société Hors Cadres. Pas pour revenir sur « 30 ans au cœur du rap », sous-titre de l'ouvrage, mais pour rappeler à la maison ses obligations vis-à-vis de sa partenaire de coédition.

23/07/2026, 15:51

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À Oslo, douze manuscrits désormais interdits de lecture jusqu’en 2114

Tommy Orange et Amitav Ghosh ont remis, le 28 juin 2026, deux textes destinés à demeurer secrets jusqu’en 2114. Future Library conserve maintenant douze œuvres inédites dans la bibliothèque Deichman Bjørvika, à Oslo. Pas de lecture, pas de bonnes feuilles, pas même un résumé : le projet imaginé par Katie Paterson mise sur cent auteurs, mille épicéas et des lecteurs qui, pour l’essentiel, ne sont pas encore nés.

23/07/2026, 11:07

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Sur la route des vacances ou non, tout roule en français

Pas de pause estivale pour la Commission d'enrichissement de la langue française, qui publie une nouvelle liste de vocabulaire, consacrée aux transports terrestres. Vélos, voitures et transports en commun s'y croisent, sans sortie de route, grâce à des équivalents français donnés à plusieurs termes ou expressions anglais.

23/07/2026, 11:00

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Droit de copie : la gestion par le CFC reconduite pour les 5 prochaines années

Un arrêté de la ministre de la Culture Catherine Pégard renouvelle, pour les cinq prochaines années, l'agrément du Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC), en vue de la gestion du droit de reproduction par reprographie.

23/07/2026, 09:47

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La Rose de Java baisse le rideau : la fin d’une librairie de Montparnasse

Après près de quatre décennies passées parmi les livres anciens, Hubert Bouccara a tourné une dernière fois la clé de La Rose de Java. Installée rue Campagne-Première, à Montparnasse, la librairie avait fait de Joseph Kessel, Romain Gary, Henry de Monfreid et des écrivains voyageurs les figures tutélaires d’un lieu aussi érudit que personnel. Son propriétaire y défendait les bouquinistes et la librairie indépendante, tout en faisant de sa vitrine et de ses prises de parole le relais de convictions volontiers provocatrices, parfois injurieuses.

22/07/2026, 17:35

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Un livre négationniste signalé à la justice par le ministre de l'Intérieur

Une Encyclopédie de l'Holocauste, ouvrage négationniste diffusé en France par les Éditions des Tuileries, structure liée à l'hebdomadaire d'extrême droite Rivarol, a été frappée d'une interdiction de distribution aux mineurs et de promotion, début juillet. Le ministère de l'Intérieur, à l'origine de ces mesures, a également signalé le titre à la procureure de la République de Paris, nous apprend la Place Beauvau.

22/07/2026, 16:09

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États-Unis : le broché et l’audio soutiennent les revenus de l’édition en mai

Les éditeurs participant au relevé StatShot de l’Association of American Publishers ont déclaré 931,1 millions de dollars de recettes nettes en mai 2026, soit 6,8 % de plus qu’un an auparavant. L’édition grand public progresse de 7,6 %, avec une nette croissance du broché et du livre audio numérique.

 

22/07/2026, 13:49

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Économie, impact culturel... Une étude se penche sur les manifestations littéraires

Le ministère de la Culture, et plus précisément sa Direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC), s'est lancé dans une étude consacrée aux manifestations littéraires. Les objectifs : évaluer leur situation financière, mais aussi leur « impact culturel et social », notamment sur les jeunes et les personnes éloignées de la lecture.

22/07/2026, 12:55

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De Libération à Editis ? Le scénario Dov Alfon agite le groupe

Moins de trois semaines après les informations sur une possible arrivée d’Olivier Nora, un autre nom circule chez Editis. Selon La Lettre, Denis Olivennes envisagerait de confier une maison du groupe à Dov Alfon, ancien directeur de la rédaction de Libération. Les deux hommes démentent toutefois l’existence d'une éventuelle collaboration.

22/07/2026, 12:08

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Alberta : un accès limité aux livres “inappropriés” selon l’âge des lecteurs

Adoptée le 13 mai 2026, la loi 28 accorde au gouvernement de l’Alberta le pouvoir de limiter, selon l’âge, l’accès à certains documents des bibliothèques publiques. Le ministre vise les ouvrages comportant des représentations visuelles explicites d’actes sexuels et assure qu’aucun titre ne sera interdit. Les modalités restent pourtant à écrire : critères de sélection, contrôle des lecteurs, autorisation parentale ou traitement des ressources numériques seront définis par de futurs règlements.

22/07/2026, 11:46

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Exclusion des Gazaouis du programme PAUSE : le Conseil d'État refuse d'intervenir

Pour la deuxième fois en quelques semaines, le Conseil d'État a rejeté la procédure en référé de plusieurs organisations, dont des maisons d'édition, qui tentaient d'obtenir la reprise des évacuations des lauréats palestiniens du programme PAUSE de Gaza. Les arguments de la juridiction administrative n'ont pas changé : elle ne reconnait pas le caractère urgent de la requête.

22/07/2026, 11:45

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Quels livres les Parisiens lisent-ils en anglais ? Après Harry Potter, Freida McFadden...

Dans les bibliothèques municipales de Paris, les romans lus en anglais ne sentent plus vraiment la salle de classe. Freida McFadden occupe quatre places parmi les dix ouvrages en langue étrangère les plus empruntés, selon des données communiquées par la Ville à Babbel. Rebecca F. Kuang, Maggie O’Farrell, Ocean Vuong ou Emily Henry complètent un palmarès très contemporain — et presque exclusivement anglophone.

22/07/2026, 11:09

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Paramount–Warner : pourquoi la justice redoute un Hollywood trop concentré

Le rachat de Warner Bros. Discovery par Paramount Skydance devra patienter. Une juge fédérale de Californie a interdit aux deux groupes de conclure leur accord ou d’intégrer leurs activités pendant quatorze jours. Obtenue par la Californie et onze autres États, cette suspension ne tranche pas encore la légalité de l’opération. Elle place néanmoins sous surveillance une concentration qui réunirait studios, plateformes, chaînes, DC Comics et une nouvelle activité éditoriale.

22/07/2026, 10:03

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De Hachette à Relay, deux siècles d’emprise sur les librairies de gare

Alors que la contestation contre l’emprise de Bolloré sur les médias, l’édition et la diffusion gagne les gares, un paradoxe apparaît : plusieurs boutiques Fnac, qui peuvent sembler constituer une alternative à Relay, sont en réalité exploitées par Lagardère Travel Retail ou par Lagardère & Connexions, sa coentreprise avec SNCF Gares & Connexions. Or Lagardère Travel Retail est précisément le propriétaire et l’opérateur historique de l’enseigne Relay...

21/07/2026, 12:50

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