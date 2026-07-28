Cheminer vers ses Origines

« Je vais dans mon atelier, une chose dont je ne veux pas grandit en moi, un être vivant doté d’une volonté propre. Cela me met mal à l’aise. Ma raison me dit que je dois m’en débarrasser. » Miriam n’a pas voulu s’opposer au destin. Après un avortement désastreux dans sa jeunesse, elle avait été prévenue : elle n’allait très certainement plus être capable de tomber enceinte.

Pourtant, c’est bien tout l’inverse qui se produit. Pour Kai, cet homme si doux, elle ira jusqu’au bout. Il fera un père – et une mère – formidable. Sa priorité n’a pas changé : sa carrière, ses œuvres, son statut d’artiste… Toutes ces choses sont, à ses yeux, bien plus importantes que l’amour. Même celui de son propre sang. Alors, quelques années après la naissance de la petite Sui, dès que l’occasion de s’éloigner se présente, elle disparaît sans un au revoir.

Miriam nous abandonne et part au Japon. Le brouillard est sa signature. Elle le répand sur ses toiles et sur nous. Nous survivions, mais le chagrin causé par son abandon, je l’enterre littéralement au fond du jardin. Je creuse, creuse et rassemble tout ce qui me la rappelle dans des caisses et des sacs, les descends dans ces trous profonds et les recouvre de terre. Il faut que je tourne rapidement la page, le chagrin de Sui est en effet si nopir et si lourd qu'elle ne peut le supporter, je dois le porter à sa place.

Les années passent. Sui a désormais 18 ans. Élevée avec tendresse par son père, elle se rêve autrice. Elle note tout ce qui lui passe par la tête, là, dans un carnet qu’elle garde près d’elle. Elle souhaite prendre son envol, quitter la maison, s’installer avec son amoureux.

Un départ qui bouleverse Kai : l'architecte ne sait pas trop quoi faire. Lui qui se sent encore nomade, étranger dans son propre pays, peut-être le moment est-il venu pour lui de se définir pour de bon. Loin de ses origines coréennes, qui ne lui évoquent rien. Son père à lui est reparti en Corée, n’a pas donné signe de vie. Alors, où aller ? Peut-être cette société utopique en Inde, cette « Auroville » dont il entend parler ?

Eva Tind nous entraîne dans une fresque familiale fragmentée narrativement : le récit alterne entre les points de vue. Tour à tour, Kai, Miriam et Sui se donnent la parole, exposent leurs souvenirs et émotions les uns face aux autres, les uns loin des autres. Chacun·e, à sa façon, a été blessé, porte en lui ou en elle une déchirure, une fêlure qui ne pourra jamais tout à fait disparaître. Pour se réinventer, il faut l’accepter. Avancer avec.

Loin d’une intrigue déstabilisante, entêtante, Origines est à concevoir comme une invitation à marcher sur ce chemin sinueux qu’est la vie. Avec toutes ces surprises et ces déceptions qui ponctuent le paysage. Ici, pas de course effrénée vers la vérité. Juste une observation, une contemplation silencieuse.

De nous-mêmes, de nos racines, de ce qui nous touche en plein cœur, de ce qui compte réellement, de ce qui nous définit. La famille, cette entité, est imparfaite. Désordonnée. Elle ne repose pas uniquement sur la filiation, mais sur ce travail personnel et collectif pour la faire exister, subsister. La plume de l’autrice est retranscrite avec justesse par une traduction délicieuse, signée Laila Flink Thullesen et Christine Berlioz.

Une œuvre délicate et contemplative, d’une beauté évidente… Plongez-y !

Par Valentine Costantini

Contact : valentine.costantini@gmail.com