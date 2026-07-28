Mourir dans la dignité, c'est “avoir le droit de choisir la fin de son existence

« Tous les points de vue sont acceptables, respectables. Mais quand va-t-on trouver un consensus sur le sujet ? Je pense que ce n’est pas pour demain. » Lorsque Claire Norton formule ce constat au micro d’ActuaLitté, le débat français sur l’aide à mourir n’a pas encore abouti. Il a, depuis, franchi une étape majeure : le 15 juillet 2026, l’Assemblée nationale a adopté en lecture définitive la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir.

Le texte n’est cependant pas encore entré en vigueur. Saisi après le vote, le Conseil constitutionnel ne s’est pas prononcé à la date de cette vérification. Le cadre applicable reste donc celui du Code de la santé publique, qui autorise notamment, sous certaines conditions, une sédation profonde et continue jusqu’au décès.

Cette actualité rattrape Le Sens de nos pas. Publié en avril 2022 chez Robert Laffont, le cinquième roman de Claire Norton réunit Philomène, quinze ans, endeuillée par la mort de sa mère, et Auguste, quatre-vingt-cinq ans, atteint d’un cancer. Leur voyage place face à face deux âges, deux solitudes et une même volonté de ne plus laisser les autres décider seuls de leur chemin.

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Ni thèse ni manifeste

Pour Claire Norton, mourir dans la dignité signifie d’abord « avoir le droit de choisir la fin de son existence. » Mais le principe ne suffit pas : « Cela signifie qu’il faut poser un cadre. Et le cadre n’est jamais simple. » Le roman ne cherche donc pas à instruire un procès ni à résoudre par la fiction ce que le droit peine à trancher.

« Le risque, c’est de faire la thèse et l’antithèse. Moi, ce que j’ai cherché à faire, c’est rester au plus près de l’humain, parce que c’est cela qui évite les débats théoriques sur la fin de vie. J’ai voulu parler d’une expérience intime, incarnée. »

Auguste ne devient ni le porte-parole d’une cause ni l’illustration d’un dispositif juridique. « Son choix ne se présente jamais de façon abstraite ou militante. Il passe par ses fragilités, ses peurs, sa fatigue, ses doutes parfois, mais surtout par son désir de rester maître de son existence jusqu’au bout. »

L’autrice se garde, pour autant, de transformer ce désir en prescription. « Dans ce roman, je ne suis pas là pour dicter ce qui est bon ou pas bon de faire. Au contraire, je laisse suffisamment d’espace de réflexion pour que chacun puisse réfléchir sur cette thématique-là. »

Quand le droit rencontre la souffrance

Les principes changent de poids lorsqu’ils entrent dans une chambre, un corps malade ou la relation avec un proche. Claire Norton situe précisément son livre à cet endroit : celui où une personne demande que ses souffrances cessent et où son entourage ne dispose d’aucune réponse simple.

« Là, vous vous retrouvez parfaitement démuni, parce qu’on est dans un registre émotionnel. On n’est pas du tout dans une réflexion sur des choses scientifiques ou juridiques. Là, on est dans quelque chose qui met de l’humain, tout simplement. »

Le cancer d’Auguste permet ainsi d’interroger moins la définition abstraite de la dignité que ce qu’il reste de la liberté lorsque le corps impose ses limites. Cette approche explique aussi la prudence de la romancière : le personnage doute, se fatigue, s’effraie, puis cherche encore à comprendre ce qu’il peut décider.

Le sens vient après l’épreuve

Le titre ne promet pas qu’une explication attendrait les personnages au bout du voyage. Claire Norton défend presque l’idée inverse. « Le sens de la vie ne dépend ni de l’âge ni du moment où l’on se trouve, mais plutôt de la capacité à sortir de sa solitude pour entrer en relation. »

Avancer ne désigne pas nécessairement un trajet. « On n’est pas forcément dans un déplacement physique, mais plutôt dans une progression intérieure. Avec Auguste et Philomène, on comprend en cheminant avec eux que le sens ne précède pas la vie : il en est le résultat. »

Cette progression n’efface ni l’accident ni la maladie. « On voudrait croire qu’il existe une explication cachée derrière les événements douloureux. Mais est-ce vraiment le cas ? Ces tentatives d’explication ne permettent-elles pas plutôt d’atténuer une douleur parfois insurmontable ? » Pour la romancière, le sens se construit après l’épreuve, dans la manière dont chacun continue à vivre avec ce qui lui est arrivé.

Une famille construite en chemin

La relation entre Philomène et Auguste déplace enfin la notion de filiation. « La famille, pour moi, c’est vraiment un socle important. Je vais utiliser un mot que j’utilise souvent : racine. » Claire Norton précise aussitôt que cette assise peut se former autrement, avec des amis ou une famille choisie, lorsque les liens d’origine manquent ou ne protègent plus.

Le roman organise cette parenté sans généalogie autour de deux êtres que rien ne destinait à voyager ensemble. « On est face à une jeune fille qui rencontre un vieil homme. Ils ne se connaissent pas au début du roman, ils ne sont pas du tout de la même famille. Et pourtant, tout le cheminement va se faire au travers des personnes qu’ils ont côtoyées dans leur vie. »

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

DOSSIER - Un été dans les pages : Claire Norton en huit romans, podcasts et confidences

Par Nicolas Gary

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