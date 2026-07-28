Festival BD de Montréal : Pauline Laurent rejoint la direction

Le Festival BD de Montréal (FBDM) achève la réorganisation de sa gouvernance. Pauline Laurent rejoint l’organisme à titre de codirectrice générale et directrice administrative, tandis que Virginie Mont-Reynaud occupe les fonctions de codirectrice générale et directrice artistique.

Adopté par le conseil d’administration, ce fonctionnement répartit les responsabilités entre deux pôles. Pauline Laurent prendra en charge la gestion administrative du rendez-vous, quand Virginie Mont-Reynaud continuera de piloter sa programmation. Cette organisation doit accompagner le développement d’une manifestation qui revendique plus de 120.000 visiteurs en 2026.

Pauline Laurent, du bénévolat à la direction

Avant de travailler dans le secteur de la bande dessinée, Pauline Laurent a mené des projets dans le marketing numérique, puis dans l’industrie du jeu vidéo. Son parcours au sein du FBDM commence en 2017, année durant laquelle elle découvre l’événement.

Elle rejoint l’équipe bénévole dès l’édition suivante, puis intègre le comité d’organisation. Elle occupe ensuite le poste de responsable des communications. Son retour comme codirectrice la conduit désormais à superviser le fonctionnement administratif de la structure.

Cette nomination s’inscrit donc dans une certaine continuité : Pauline Laurent connaît déjà l’équipe, l’organisation du rendez-vous et ses différents rouages.

Plus de 24.500 livres vendus en 2026

Née en France et élevée à Montréal, Virginie Mont-Reynaud évolue sur la scène culturelle québécoise depuis plus de quinze ans. Elle a travaillé pour plusieurs organismes et événements, principalement dans la gestion et l’administration culturelles.

Son histoire avec le Festival BD de Montréal débute elle aussi par le bénévolat. Responsable de sa programmation depuis dix ans, elle a été nommée codirectrice générale et directrice artistique en février dernier. Elle est également coéditrice de PLANCHES, revue québécoise consacrée au neuvième art, depuis 2021.

Consacré à la promotion de la bande dessinée, le FBDM réunit chaque année des artistes, des maisons d’édition et le public montréalais. Selon les données transmises par l’organisme, son édition 2026 a accueilli plus de 120.000 personnes et enregistré la vente de plus de 24.500 ouvrages.

Crédit photo : Maryse Boyce

Par Dépêche

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