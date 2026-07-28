Festival BD de Montréal : Pauline Laurent rejoint la direction

Le Festival BD de Montréal a nommé Pauline Laurent codirectrice générale et directrice administrative. Elle travaillera aux côtés de Virginie Mont-Reynaud, chargée de la direction artistique, dont la nomination avait été annoncée en février 2026.
Le 28/07/2026 à 11:20 par Dépêche
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28/07/2026 à 11:20
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Le Festival BD de Montréal (FBDM) achève la réorganisation de sa gouvernance. Pauline Laurent rejoint l’organisme à titre de codirectrice générale et directrice administrative, tandis que Virginie Mont-Reynaud occupe les fonctions de codirectrice générale et directrice artistique.
Adopté par le conseil d’administration, ce fonctionnement répartit les responsabilités entre deux pôles. Pauline Laurent prendra en charge la gestion administrative du rendez-vous, quand Virginie Mont-Reynaud continuera de piloter sa programmation. Cette organisation doit accompagner le développement d’une manifestation qui revendique plus de 120.000 visiteurs en 2026.
Avant de travailler dans le secteur de la bande dessinée, Pauline Laurent a mené des projets dans le marketing numérique, puis dans l’industrie du jeu vidéo. Son parcours au sein du FBDM commence en 2017, année durant laquelle elle découvre l’événement.
Elle rejoint l’équipe bénévole dès l’édition suivante, puis intègre le comité d’organisation. Elle occupe ensuite le poste de responsable des communications. Son retour comme codirectrice la conduit désormais à superviser le fonctionnement administratif de la structure.
Cette nomination s’inscrit donc dans une certaine continuité : Pauline Laurent connaît déjà l’équipe, l’organisation du rendez-vous et ses différents rouages.
Née en France et élevée à Montréal, Virginie Mont-Reynaud évolue sur la scène culturelle québécoise depuis plus de quinze ans. Elle a travaillé pour plusieurs organismes et événements, principalement dans la gestion et l’administration culturelles.
Son histoire avec le Festival BD de Montréal débute elle aussi par le bénévolat. Responsable de sa programmation depuis dix ans, elle a été nommée codirectrice générale et directrice artistique en février dernier. Elle est également coéditrice de PLANCHES, revue québécoise consacrée au neuvième art, depuis 2021.
Consacré à la promotion de la bande dessinée, le FBDM réunit chaque année des artistes, des maisons d’édition et le public montréalais. Selon les données transmises par l’organisme, son édition 2026 a accueilli plus de 120.000 personnes et enregistré la vente de plus de 24.500 ouvrages.
Crédit photo : Maryse Boyce
Par Dépêche
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16/06/2026, 18:08
La division antitrust du ministère américain de la Justice a clos, vendredi 12 juin, son enquête sur le rachat de Warner Bros. Discovery par Paramount Skydance. L’opération, valorisée à 81 milliards $ en capitaux propres et 110 milliards $ en valeur d’entreprise, touche directement l’économie du livre : elle rassemble des univers issus de la bande dessinée, du roman et de la fantasy, au moment même où Paramount relance une activité éditoriale maison.
15/06/2026, 12:34
Pour son premier long-métrage, la réalisatrice et scénariste Julie Gourdain a jeté son dévolu sur un roman d'Audrey Diwan, De l'autre côté de l'été, paru en 2009 chez Flammarion. Agnès Jaoui et Denis Podalydès mèneront la distribution du film, dont le tournage se déroulera cet été.
15/06/2026, 09:56
Le Fonds Enki Bilal a ouvert ses portes le 11 juin, rue Charlot, à Paris. Pour son lancement, ce nouvel espace culturel consacre une exposition inaugurale à l’auteur de La Trilogie Nikopol, avec plus de 200 œuvres réunies jusqu’au 1er novembre 2026.
13/06/2026, 21:46
Avec l’exposition Un livre, mille voyages, présentée du 2 juin au 5 septembre, le Centre Culturel Coréen invite le public à découvrir l’histoire de la littérature jeunesse coréenne, depuis ses origines au début du XXe siècle jusqu’aux œuvres qui séduisent aujourd’hui les lecteurs au-delà de la Corée.
12/06/2026, 18:08
À l’University of Illinois, la Rare Book & Manuscript Library consacre Sweetbitter aux héritages et vies posthumes de Sappho. L’exposition, visible dans la Main Library jusqu’à la mi-août 2026 selon le calendrier institutionnel, explore une figure transmise par fragments, reprises et mythes. Une poète presque perdue, mais jamais sortie des bibliothèques.
11/06/2026, 16:44
Dix ans après sa création, Label Emmaüs veut montrer qu’un autre commerce en ligne reste possible. La première boutique en ligne militante dédiée au réemploi solidaire célébrera son anniversaire le jeudi 18 juin 2026, de 14h à 19h, à l’Académie du Climat, à Paris, avec une journée ouverte aux journalistes, partenaires et au grand public. L’entrée sera gratuite, sur inscription.
08/06/2026, 17:15
Après Victor Hugo Dessins en 2023 et Hugo décorateur, la Maison de Victor Hugo poursuit l’exploration de l’œuvre visuelle de l’écrivain avec Hugo et l’architecture. De la pierre à la plume. L’exposition sera présentée du 11 juin au 22 novembre 2026 à la Maison de Victor Hugo, place des Vosges, à Paris.
08/06/2026, 13:25
À la bibliothèque Part-Dieu, ce samedi 6 juin, de 14h à 16h puis de 15h à 17h, deux rendez-vous invitent le public à partager ses passions : d’abord autour des comics, avec un club de lecture dédié à la bande dessinée américaine, puis autour de la cuisine internationale, à l’occasion des 10 ans du Refugee Food Festival. Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.
04/06/2026, 12:31
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