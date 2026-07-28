Un Fantôme de l’Opéra moderne bientôt au cinéma

Anastasia Marescu rêve de devenir danseuse et rejoint l’Opéra de Paris. Elle obtient un rôle dans Orpheus, une œuvre présentée comme maudite, qui aurait été composée par le Fantôme de l’Opéra. Pendant les répétitions, elle tombe amoureuse d’un pianiste énigmatique. À l’approche de la première représentation, des accidents inexpliqués et des révélations troublantes l’entraînent dans une histoire située entre le réel et le fantastique.

Deva Cassel interprète Anastasia, tandis que Julien de Saint Jean tient le rôle d’Ernest Dupré, le fantôme. Romain Duris joue James Figueras et Dorothée Gilbert incarne Victoire Bellanger. La distribution comprend également Guillaume Diop, Laïka Blanc-Francard, Axel Auriant, Florence Banks et Miglen Mirtchev.

Le scénario d’Alexandre Castagnetti et Camille Fontaine propose une adaptation moderne du livre publié par Gaston Leroux en feuilleton dans Le Gaulois en 1909, puis en volume chez Pierre Lafitte en 1910.

Présenté comme un drame mêlant romance et fantastique, Le Fantôme de l’Opéra est produit par SND et Full Dawa. Les chorégraphies sont signées Marion Motin, la musique est composée par Dan Levy et la photographie est assurée par Nicolas Bolduc.

Par Ewen Berton

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