Parce qu’elle suppose qu’il suffirait de choisir pour retrouver sa liberté. Comme si l’emprise était une prison dont on verrait les barreaux.

En réalité, c’est tout l’inverse.

L’emprise est invisible. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne claque pas la porte. Elle déplace simplement les murs, jusqu’au jour où l’on ne sait plus très bien si l’on vit encore chez soi… ou dans le regard de l’autre.

Elle s’installe lentement, silencieusement, jusqu’à modifier notre façon de penser, de ressentir… et parfois même de nous percevoir.

C’est précisément ce qui la rend si difficile à reconnaître.

Elle commence rarement par des violences évidentes. Au contraire, tout débute souvent par une rencontre qui semble exceptionnelle. On se sent compris·e, choisi·e, profondément aimé·e. Puis, presque imperceptiblement, les repères se déplacent.

Une remarque devient une critique. Une critique devient un doute. Et le doute finit par s’installer en soi.

Alors, sans même s’en rendre compte, on ne cherche plus à être soi-même. On cherche à éviter les conflits, à faire mieux, à retrouver la personne que l’on était au début de la relation.

C’est là que réside toute la puissance de l’emprise.

Trois mécanismes qui rendent l’emprise si difficile à reconnaître

Le premier est la confusion.

L’emprise alterne souvent les moments de tendresse avec les périodes de dévalorisation. Après une parole blessante viennent des excuses, des attentions ou des promesses. Cette alternance entretient l’espoir que « tout redeviendra comme avant ». On ne regarde plus la relation telle qu’elle est ; on attend le retour de celle que l’on a connue au début.

Le deuxième mécanisme est le doute.

À force d’entendre que l’on exagère, que l’on est trop sensible ou que l’on a mal compris, on finit par remettre en question son propre ressenti. Petit à petit, la confiance en soi s’effrite. On demande davantage l’avis des autres que l’on n’écoute sa propre intuition.

Enfin vient l’isolement.

Il n’est pas toujours physique. Il est souvent intérieur. On parle moins de ce que l’on vit, par peur de ne pas être cru, de déranger ou de devoir justifier une situation que l’on ne comprend pas encore soi-même. Le silence devient alors le meilleur allié de l’emprise.

Comment la repérer ?

Il n’existe pas de test infaillible. En revanche, certaines questions méritent d’être posées : Depuis cette relation, ai-je le sentiment de devoir peser chacun de mes mots ? Est-ce que je m’excuse plus souvent qu’avant ? Ai-je peur de décevoir ou de provoquer une réaction disproportionnée ?

Est-ce que je me sens moins libre d’être moi-même ? Quand je parle de cette relation, est-ce que je passe davantage de temps à la justifier qu’à la décrire ?

Si plusieurs de ces questions résonnent en vous, cela ne signifie pas automatiquement qu’il existe une emprise. En revanche, cela mérite d’être exploré. Mettre des mots sur ce que l’on vit est souvent le premier pas pour retrouver ses repères.

Dans mon cabinet, j’entends régulièrement cette phrase : « Je savais que quelque chose n’allait pas, mais je n’arrivais pas à mettre des mots dessus. »

Cette difficulté n’est pas un manque de lucidité. Elle est souvent l’un des effets de l’emprise elle-même. Avant de perdre sa liberté, on perd souvent la confiance que l’on accordait à son propre ressenti.

C’est aussi pour cette raison que des personnes intelligentes, autonomes, compétentes et profondément aimantes peuvent s’y retrouver enfermées. Non pas parce qu’elles sont faibles, mais parce que l’emprise s’appuie sur ce qu’il y a de plus humain : notre besoin d’aimer, d’être aimé·e, de croire en l’autre et de préserver le lien.

Comprendre, c’est déjà reprendre sa place

Comprendre les mécanismes invisibles de l’emprise, ce n’est pas chercher des coupables. C’est remettre de la lumière là où le doute s’est installé.

Lorsque les mécanismes deviennent visibles, les pièces du puzzle commencent enfin à s’assembler. Ce qui semblait incompréhensible retrouve un sens. La culpabilité laisse progressivement place à la compréhension.

Ces quelques lignes ne suffisent évidemment pas à raconter toute la complexité de l’emprise. C’est la raison pour laquelle j’ai souhaité lui consacrer un ouvrage, L’Emprise : Reprendre le contrôle et reconstruire sa vie aux Editions Grancher (2026). J’y décris ces mécanismes invisibles, mais surtout le chemin qui permet, pas à pas, de retrouver confiance en son ressenti, de reconstruire son estime de soi et de reprendre sa liberté.

Car la reconstruction commence rarement le jour où l’on part. Elle commence souvent le jour où l’on comprend.

Comprendre, c’est commencer à se retrouver.

Et peut-être est-ce là que naît la véritable liberté.

Ce sujet vous intéresse ? Inscrivez-vous à la newsletter Développement personnel de ActuaLitté Je m'inscris › Votre inscription a bien été enregistrée.

Par Auteurs Piktos

Contact : f.lamotte@piktos.fr