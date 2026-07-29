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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026

Change of plans

Sarah Dessen

« [Lana] disposa les serviettes sur le comptoir d’un geste brusque. Par le passe-plat, je vis Clack la tête penchée pendant qu’il dressait une assiette. Ben retournait du bacon sur la plaque chauffante. (Maintenant, j’avais pris l'habitude d’examiner son tee-shirt du jour : aujourd'hui, c’était “Cedar Hill, lancement des Rockets !”. Des planètes tournaient autour des mots.) En apparence, je leur rendais service en venant ici. En réalité, pourtant, j’avais la nette impression que ça m’apportait autant que je donnais. »


Finley Hope a 18 ans. Elle vit chez son père, à Lakeview – ce dernier s’est remarié, la famille s’est agrandie. Sa mère, Catherine Hope, est plutôt absente. Une figure distante, toujours occupée par son travail, émotionnellement indisponible. Leur relation n’est pas idéale, mais Finley s’y est habituée, depuis le temps… Et toute son énergie de lycéenne est dépensée ailleurs : les années à venir, les études, mais surtout, Colin Frisbee. Son petit ami. Drôle, charmant, capable d’une aisance en toute circonstance là où Finley est timide, maladroite. La suite, elle l’a organisée entièrement en fonction de lui. Sans savoir qu’il s’apprête à rompre avec elle, juste avant le début des vacances… 

Pire : Finley est embarquée par sa mère – non pas vers New York, leur destination d’origine, qui aurait permis de passer un moment relativement agréable, mais jusqu’à la maison familiale. Un châlet, perdu au milieu de la forêt, empli de souvenirs, où Finley n’a jamais mis les pieds. Pourquoi maintenant ? 

Sarah Dessen revient avec un nouveau roman qui propose de naviguer les eaux troubles de l’adolescence vers l’âge adulte. À travers une protagoniste qui se cherche, qui tâtonne, l’autrice explore les relations humaines, sous toutes leurs formes, et la complexité qu’elles peuvent présenter. Face à une mère qui garde tout pour elle – ses émotions autant que ses secrets –, comment créer du lien ? Une lecture estivale parfaite pour les adeptes du Young Adult !


Traduction assurée par Ève Vila.

#Young adult
ActuaLitté

Une michronique de
Valentine Costantini

Publiée le
29/07/2026 à 13:15

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Change of plans

Sarah Dessen trad. Eve Vila

Paru le 03/06/2026

600 pages

La Doux

19,95 €

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