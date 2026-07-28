Avec L'Adoption, Ivan Calbérac adapte les BD de Zidrou et Monin

Mandarin & Compagnie, ainsi que Bamboo Films, la filiale de production de la maison d'édition, se sont associés pour ce long-métrage, également soutenu par France 2. La distribution, elle, est assurée par Apollo Films.

Gabriel, s’est tout juste attaché à sa petite fille adoptive quand elle est renvoyée en Colombie, les documents d’adoption ayant été falsifiés. Il décide de partir à Bogota où il rencontre un touriste fantasque qui lui propose son aide. Ce duo improbable va se lancer dans une enquête d’autant plus complexe que Gabriel n’est plus tout jeune et que Paul brille surtout par son incompétence. – Le synopsis du film L'Adoption

Ivan Calbérac signe lui-même le scénario du film, basé sur les albums de Zidrou et Monin, en particulier les deux tomes du « Cycle 1 », Qinaya, paru en 2016, et La Garua, publié l'année suivante. Les deux auteurs ont publié deux autres albums formant un « Cycle 2 » (Wajdi et Les Repentirs), puis Le sourire du plombier, constituant le « Cycle 3 ».

Le réalisateur, écrivain et dramaturge Ivan Calbérac a notamment réalisé, pour le cinéma, L'Étudiante et Monsieur Henri (2015) et La Dégustation (2022), d'après ses propres pièces, ainsi que, plus récemment, N'avoue jamais (2024).

À LIRE - Pour Une saison en enfer, Jean-Pierre Améris filme la vie de Rimbaud

Ils ont ensuite fait paraitre, en avril 2026, Hippie papy, sous-titré « Une histoire d'adoption ». Ensemble, ils avaient aussi cosigné Merci, paru en 2014, toujours chez Bamboo.

Outre le trio de tête, le long-métrage compte par ailleurs, à son casting, Josiane Stoleru, Johann Dionnet et Louise Coldefy.

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com