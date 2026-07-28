Avec L'Adoption, Ivan Calbérac adapte les BD de Zidrou et Monin

Publiées au sein de la collection « Grand Angle » de Bamboo Édition, les bandes dessinées de Zidrou et Arno Monin serviront de base au prochain film d'Ivan Calbérac, L'Adoption. Attendu en salles le 13 janvier 2027, il réunira André Dussollier, François Damiens et la jeune Jana Hamad.
Le 28/07/2026 à 12:05 par Antoine Oury
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28/07/2026 à 12:05
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Mandarin & Compagnie, ainsi que Bamboo Films, la filiale de production de la maison d'édition, se sont associés pour ce long-métrage, également soutenu par France 2. La distribution, elle, est assurée par Apollo Films.
Gabriel, s’est tout juste attaché à sa petite fille adoptive quand elle est renvoyée en Colombie, les documents d’adoption ayant été falsifiés. Il décide de partir à Bogota où il rencontre un touriste fantasque qui lui propose son aide. Ce duo improbable va se lancer dans une enquête d’autant plus complexe que Gabriel n’est plus tout jeune et que Paul brille surtout par son incompétence.
– Le synopsis du film L'Adoption
Ivan Calbérac signe lui-même le scénario du film, basé sur les albums de Zidrou et Monin, en particulier les deux tomes du « Cycle 1 », Qinaya, paru en 2016, et La Garua, publié l'année suivante. Les deux auteurs ont publié deux autres albums formant un « Cycle 2 » (Wajdi et Les Repentirs), puis Le sourire du plombier, constituant le « Cycle 3 ».
Le réalisateur, écrivain et dramaturge Ivan Calbérac a notamment réalisé, pour le cinéma, L'Étudiante et Monsieur Henri (2015) et La Dégustation (2022), d'après ses propres pièces, ainsi que, plus récemment, N'avoue jamais (2024).
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Ils ont ensuite fait paraitre, en avril 2026, Hippie papy, sous-titré « Une histoire d'adoption ». Ensemble, ils avaient aussi cosigné Merci, paru en 2014, toujours chez Bamboo.
Outre le trio de tête, le long-métrage compte par ailleurs, à son casting, Josiane Stoleru, Johann Dionnet et Louise Coldefy.
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
Paru le 04/05/2016
70 pages
Bamboo Editions
16,90 €
Paru le 31/05/2017
67 pages
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Paru le 11/09/2024
72 pages
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Organisé par la Ville de Levallois, le Salon du Roman Historique de Levallois, qui devait se tenir ce samedi 27 et dimanche 28 juin 2026 au parc de la Planchette, est reporté à une date ultérieure en raison de l’épisode caniculaire en cours. La décision a été prise « par mesure de précaution pour la sécurité de tous », exposants comme visiteurs. Une nouvelle date doit être fixée à la rentrée.
23/06/2026, 17:19
READ tiendra sa deuxième édition à Barcelone les 16, 17 et 18 septembre 2026. Organisée par Radical Books Coop avec le soutien de Verso Books, La fabrique, Jacobin Magazine et Brumaire Verlag, la convention réunira plus de 400 éditeurs et magazines venus de 72 pays autour de l’essai, de la pensée critique, des droits éditoriaux, des catalogues et de projets communs.
23/06/2026, 15:11
La Semaine PhiloMonaco 2026 se tiendra du 24 au 28 juin autour d’un thème aussi intime que politique : le désir. Pendant cinq jours, Les Rencontres Philosophiques de Monaco proposeront conversations, dialogues, tables rondes, déjeuners-philo, matinales et rencontres publiques pour explorer ce qui met les individus en mouvement, les relie aux autres, les égare parfois ou les pousse vers l’avenir.
22/06/2026, 18:32
À l’occasion du 140e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la France et la République de Corée, la France sera le pays invité d’honneur du Salon international du livre de Séoul 2026. L’événement se tiendra du mercredi 24 au dimanche 28 juin, au COEX, Halls A et B1, à Séoul.
22/06/2026, 17:37
La 30e édition des Rendez-Vous de la Bande Dessinée d’Amiens s’est achevée dimanche 21 juin, à Amiens, avec un bilan de fréquentation s'élevant à 28.059 festivaliers et festivalières. L’événement, consacré à la bande dessinée internationale, a réuni auteurs, autrices, scolaires, professionnels et public autour d’expositions, d’ateliers, de rencontres et de prix remis au fil du mois de juin.
22/06/2026, 12:19
Le festival de jeux vidéo Press Start reviendra du 23 au 28 septembre 2026 à la Bibliothèque publique d’information, pour une 14e édition intitulée Histoires sans fin. Après plusieurs formats, l’événement retrouve sa formule de cœur : une semaine de festival dans les espaces de la bibliothèque, avec des ateliers, des rencontres avec des professionnel·les du secteur, des sessions de jeux et des événements diffusés en direct sur Twitch.
19/06/2026, 16:10
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