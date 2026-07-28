À l’heure de TikTok, 68 % des 18-24 ans enverraient encore des cartes postales

À l’heure des messages instantanés, 64 % des adultes en France assurent encore adresser des cartes postales pendant les vacances. La proportion atteint 68 % chez les 18-24 ans, selon une enquête YouGov commandée par Fizzer. Un signe encourageant pour la correspondance brève — et opportun pour cette entreprise, qui vend précisément des cartes personnalisées en ligne.
Le 28/07/2026 à 10:47 par Nicolas Gary
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28/07/2026 à 10:47
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On n’est jamais si bien servi — ou affranchi — que par soi-même. Fizzer, vendeur de cartes postales sur internet, a demandé à YouGov si les Français en expédiaient toujours. Réponse : oui, pour près de deux personnes sur trois. L’enquête publiée par l’entreprise a été menée en ligne les 22 et 23 juin 2026 auprès de 1017 adultes. L’échantillon, constitué selon la méthode des quotas, a été pondéré par genre, âge, catégorie socioprofessionnelle et zone d’habitation.
À la question « D’une manière générale, lorsque vous êtes en vacances, envoyez-vous des cartes postales à vos proches ? », 64 % répondent par l’affirmative. Mais ce total mérite son cachet méthodologique : 8 % le feraient systématiquement, 14 % souvent, 20 % de temps en temps et 23 % rarement. Ces valeurs, arrondies à l’unité, atteignent 65 %, quand le commanditaire retient 64 % pour l’agrégat.
Surtout, ce pourcentage ne mesure ni un achat récent, ni le nombre de plis partis cet été. Il additionne des habitudes déclarées, jusqu’aux plus épisodiques. Le précédent sondage le montre assez bien : en 2021, 67 % des répondants disaient généralement sacrifier au rituel, mais 39 % seulement avaient l’intention de s’y livrer durant l’été en cours.
La jeunesse fournit néanmoins l’information la plus saillante. Parmi les 18-24 ans, 68 % assurent encore prendre la plume — ou le smartphone — soit quatre points de plus que la moyenne. Les 25-34 ans se distinguent autrement : 17 % affirment envoyer une carte à chaque départ, contre 8 % pour l’ensemble de l’échantillon.
Les éléments rendus publics ne livrent cependant ni les effectifs précis par âge, ni la totalité des résultats croisés, ni la marge d’incertitude. « Les jeunes plébiscitent la carte postale » fonctionne admirablement dans un communiqué. « Les 18-24 ans déclarent en envoyer un peu plus que la moyenne » voyage avec des papiers plus en règle.
Comparaison n'est pas raison, mais en 2021 OpinionWay avait alors posé exactement la même question, assortie des mêmes choix de réponse, à 1045 adultes interrogés en ligne du 30 juin au 1er juillet.
Trois points séparent les deux photographies : 67 % hier, 64 % aujourd’hui. Impossible d’y lire sérieusement un recul. OpinionWay évaluait sa marge d’incertitude entre 1,5 et 3 points ; aucune indication comparable n’accompagne les données de 2026.
La révélation générationnelle a, elle aussi, un petit air de déjà-vu. Il y a 5 ans, les 18-24 ans arrivaient déjà en tête, avec 73 % de réponses positives. Ils n’ont donc pas soudainement quitté TikTok pour se ruer sur les présentoirs tournants : les deux mesures suggèrent plutôt que l’usage résiste dans cette tranche d’âge.
Autre précision à ne pas oublier au fond de la valise : l’enquête OpinionWay avait été réalisée pour Popcarte, concurrent de Fizzer sur le marché des envois personnalisés. Deux sociétés ayant intérêt à la bonne santé du secteur ont donc financé les résultats mis en regard. Cela ne les invalide nullement, mais impose de toujours joindre le nom du commanditaire à l’envoi.
Fizzer n’observe pas ce commerce depuis la plage. Son service permet de composer un visuel sur téléphone ou ordinateur à partir de photographies personnelles, d’ajouter un texte et de choisir les destinataires. L’entreprise se charge ensuite de l’impression, de l’affranchissement et de l’expédition. L’offre est affichée à partir de 2,99 € tout compris. La société revendique par ailleurs plus de 3 millions de cartes envoyées chaque année, sans fournir de série permettant d’en suivre l’évolution.
Le modèle repose sur un paradoxe bien à lui : pour préserver le courrier de vacances, il supprime la recherche du timbre, du présentoir et de la boîte jaune. L’écran ne tue plus le papier ; il lui sert de guichet. À l’arrivée demeure un objet imprimé, accompagné de quelques lignes destinées à être lues et, souvent, conservées.
Ce petit format intéresse aussi le monde du livre : il impose une correspondance sous contrainte. Le magazine de la Bibliothèque publique d’information rappelle qu’il peut accueillir récit, dessin ou poésie, rejoindre des collections patrimoniales et devenir matériau de recherche. Sébastien Lapaque en avait même tiré, en 2014 chez Actes Sud, une Théorie de la carte postale. L’image attire, quand quelques mots font archive.
L’environnement postal ne prête guère à l’euphorie. Dans ses chiffres clés publiés en juillet 2026, l’Arcep recense 4,033 milliards d’envois de correspondance distribués en France en 2024, soit 4,3 % de moins qu’un an auparavant. Les cartes postales ne sont pas isolées dans ce total.
L’étude YouGov ne fournit, pour sa part, aucun volume d’expédition, chiffre d’affaires ou mouvement des ventes. Elle documente la fidélité déclarée à un rituel, particulièrement visible chez les jeunes adultes. En l’absence de données commerciales comparables, le « carton » reste donc dans le titre du communiqué.
Crédits photo : illustration, Jorge Franganillo, CC BY 4.0
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
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Le tribunal de commerce de Bobigny, le 2 juillet dernier, a évoqué le livre du rappeur Driver et du journaliste et auteur Ismaël Mereghetti, J'étais là, paru en mars 2022, coédité par Faces cachées Éditions et la société Hors Cadres. Pas pour revenir sur « 30 ans au cœur du rap », sous-titre de l'ouvrage, mais pour rappeler à la maison ses obligations vis-à-vis de sa partenaire de coédition.
23/07/2026, 15:51
Tommy Orange et Amitav Ghosh ont remis, le 28 juin 2026, deux textes destinés à demeurer secrets jusqu’en 2114. Future Library conserve maintenant douze œuvres inédites dans la bibliothèque Deichman Bjørvika, à Oslo. Pas de lecture, pas de bonnes feuilles, pas même un résumé : le projet imaginé par Katie Paterson mise sur cent auteurs, mille épicéas et des lecteurs qui, pour l’essentiel, ne sont pas encore nés.
23/07/2026, 11:07
Pas de pause estivale pour la Commission d'enrichissement de la langue française, qui publie une nouvelle liste de vocabulaire, consacrée aux transports terrestres. Vélos, voitures et transports en commun s'y croisent, sans sortie de route, grâce à des équivalents français donnés à plusieurs termes ou expressions anglais.
23/07/2026, 11:00
Un arrêté de la ministre de la Culture Catherine Pégard renouvelle, pour les cinq prochaines années, l'agrément du Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC), en vue de la gestion du droit de reproduction par reprographie.
23/07/2026, 09:47
L’autrice de Noire précieuse et d’Ibn séjournera à Istanbul du 22 septembre au 18 novembre 2026. Lauréate de la Villa Annie Ernaux, elle y développera un texte consacré à la manière dont l’expérience de l’étranger peut être transformée par l’écriture.
22/07/2026, 17:48
Après près de quatre décennies passées parmi les livres anciens, Hubert Bouccara a tourné une dernière fois la clé de La Rose de Java. Installée rue Campagne-Première, à Montparnasse, la librairie avait fait de Joseph Kessel, Romain Gary, Henry de Monfreid et des écrivains voyageurs les figures tutélaires d’un lieu aussi érudit que personnel. Son propriétaire y défendait les bouquinistes et la librairie indépendante, tout en faisant de sa vitrine et de ses prises de parole le relais de convictions volontiers provocatrices, parfois injurieuses.
22/07/2026, 17:35
Une Encyclopédie de l'Holocauste, ouvrage négationniste diffusé en France par les Éditions des Tuileries, structure liée à l'hebdomadaire d'extrême droite Rivarol, a été frappée d'une interdiction de distribution aux mineurs et de promotion, début juillet. Le ministère de l'Intérieur, à l'origine de ces mesures, a également signalé le titre à la procureure de la République de Paris, nous apprend la Place Beauvau.
22/07/2026, 16:09
Le ministère de la Culture, et plus précisément sa Direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC), s'est lancé dans une étude consacrée aux manifestations littéraires. Les objectifs : évaluer leur situation financière, mais aussi leur « impact culturel et social », notamment sur les jeunes et les personnes éloignées de la lecture.
22/07/2026, 12:55
Dans Chérine (Viviane Hamy), son premier roman, Thaïs Dia explore la manière dont un prénom, une histoire familiale et un environnement social peuvent façonner une existence. Nourrie par son expérience de l’Iran et de la banlieue lyonnaise, elle interroge les injonctions faites aux femmes, la violence devenue norme et les masques que chacun apprend à porter pour trouver sa place.
22/07/2026, 12:43
Moins de trois semaines après les informations sur une possible arrivée d’Olivier Nora, un autre nom circule chez Editis. Selon La Lettre, Denis Olivennes envisagerait de confier une maison du groupe à Dov Alfon, ancien directeur de la rédaction de Libération. Les deux hommes démentent toutefois l’existence d'une éventuelle collaboration.
22/07/2026, 12:08
Adoptée le 13 mai 2026, la loi 28 accorde au gouvernement de l’Alberta le pouvoir de limiter, selon l’âge, l’accès à certains documents des bibliothèques publiques. Le ministre vise les ouvrages comportant des représentations visuelles explicites d’actes sexuels et assure qu’aucun titre ne sera interdit. Les modalités restent pourtant à écrire : critères de sélection, contrôle des lecteurs, autorisation parentale ou traitement des ressources numériques seront définis par de futurs règlements.
22/07/2026, 11:46
Pour la deuxième fois en quelques semaines, le Conseil d'État a rejeté la procédure en référé de plusieurs organisations, dont des maisons d'édition, qui tentaient d'obtenir la reprise des évacuations des lauréats palestiniens du programme PAUSE de Gaza. Les arguments de la juridiction administrative n'ont pas changé : elle ne reconnait pas le caractère urgent de la requête.
22/07/2026, 11:45
Dans les bibliothèques municipales de Paris, les romans lus en anglais ne sentent plus vraiment la salle de classe. Freida McFadden occupe quatre places parmi les dix ouvrages en langue étrangère les plus empruntés, selon des données communiquées par la Ville à Babbel. Rebecca F. Kuang, Maggie O’Farrell, Ocean Vuong ou Emily Henry complètent un palmarès très contemporain — et presque exclusivement anglophone.
22/07/2026, 11:09
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