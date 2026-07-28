À l’heure de TikTok, 68 % des 18-24 ans enverraient encore des cartes postales

On n’est jamais si bien servi — ou affranchi — que par soi-même. Fizzer, vendeur de cartes postales sur internet, a demandé à YouGov si les Français en expédiaient toujours. Réponse : oui, pour près de deux personnes sur trois. L’enquête publiée par l’entreprise a été menée en ligne les 22 et 23 juin 2026 auprès de 1017 adultes. L’échantillon, constitué selon la méthode des quotas, a été pondéré par genre, âge, catégorie socioprofessionnelle et zone d’habitation.

Un « oui » qui voyage léger

À la question « D’une manière générale, lorsque vous êtes en vacances, envoyez-vous des cartes postales à vos proches ? », 64 % répondent par l’affirmative. Mais ce total mérite son cachet méthodologique : 8 % le feraient systématiquement, 14 % souvent, 20 % de temps en temps et 23 % rarement. Ces valeurs, arrondies à l’unité, atteignent 65 %, quand le commanditaire retient 64 % pour l’agrégat.

Surtout, ce pourcentage ne mesure ni un achat récent, ni le nombre de plis partis cet été. Il additionne des habitudes déclarées, jusqu’aux plus épisodiques. Le précédent sondage le montre assez bien : en 2021, 67 % des répondants disaient généralement sacrifier au rituel, mais 39 % seulement avaient l’intention de s’y livrer durant l’été en cours.

La jeunesse fournit néanmoins l’information la plus saillante. Parmi les 18-24 ans, 68 % assurent encore prendre la plume — ou le smartphone — soit quatre points de plus que la moyenne. Les 25-34 ans se distinguent autrement : 17 % affirment envoyer une carte à chaque départ, contre 8 % pour l’ensemble de l’échantillon.

Les éléments rendus publics ne livrent cependant ni les effectifs précis par âge, ni la totalité des résultats croisés, ni la marge d’incertitude. « Les jeunes plébiscitent la carte postale » fonctionne admirablement dans un communiqué. « Les 18-24 ans déclarent en envoyer un peu plus que la moyenne » voyage avec des papiers plus en règle.

Cinq ans et deux marchands plus tard

Comparaison n'est pas raison, mais en 2021 OpinionWay avait alors posé exactement la même question, assortie des mêmes choix de réponse, à 1045 adultes interrogés en ligne du 30 juin au 1er juillet.

Trois points séparent les deux photographies : 67 % hier, 64 % aujourd’hui. Impossible d’y lire sérieusement un recul. OpinionWay évaluait sa marge d’incertitude entre 1,5 et 3 points ; aucune indication comparable n’accompagne les données de 2026.

La révélation générationnelle a, elle aussi, un petit air de déjà-vu. Il y a 5 ans, les 18-24 ans arrivaient déjà en tête, avec 73 % de réponses positives. Ils n’ont donc pas soudainement quitté TikTok pour se ruer sur les présentoirs tournants : les deux mesures suggèrent plutôt que l’usage résiste dans cette tranche d’âge.

Autre précision à ne pas oublier au fond de la valise : l’enquête OpinionWay avait été réalisée pour Popcarte, concurrent de Fizzer sur le marché des envois personnalisés. Deux sociétés ayant intérêt à la bonne santé du secteur ont donc financé les résultats mis en regard. Cela ne les invalide nullement, mais impose de toujours joindre le nom du commanditaire à l’envoi.

Le papier prend sa correspondance numérique

Fizzer n’observe pas ce commerce depuis la plage. Son service permet de composer un visuel sur téléphone ou ordinateur à partir de photographies personnelles, d’ajouter un texte et de choisir les destinataires. L’entreprise se charge ensuite de l’impression, de l’affranchissement et de l’expédition. L’offre est affichée à partir de 2,99 € tout compris. La société revendique par ailleurs plus de 3 millions de cartes envoyées chaque année, sans fournir de série permettant d’en suivre l’évolution.

Le modèle repose sur un paradoxe bien à lui : pour préserver le courrier de vacances, il supprime la recherche du timbre, du présentoir et de la boîte jaune. L’écran ne tue plus le papier ; il lui sert de guichet. À l’arrivée demeure un objet imprimé, accompagné de quelques lignes destinées à être lues et, souvent, conservées.

Ce petit format intéresse aussi le monde du livre : il impose une correspondance sous contrainte. Le magazine de la Bibliothèque publique d’information rappelle qu’il peut accueillir récit, dessin ou poésie, rejoindre des collections patrimoniales et devenir matériau de recherche. Sébastien Lapaque en avait même tiré, en 2014 chez Actes Sud, une Théorie de la carte postale. L’image attire, quand quelques mots font archive.

Pour le carton, prière de patienter

L’environnement postal ne prête guère à l’euphorie. Dans ses chiffres clés publiés en juillet 2026, l’Arcep recense 4,033 milliards d’envois de correspondance distribués en France en 2024, soit 4,3 % de moins qu’un an auparavant. Les cartes postales ne sont pas isolées dans ce total.

L’étude YouGov ne fournit, pour sa part, aucun volume d’expédition, chiffre d’affaires ou mouvement des ventes. Elle documente la fidélité déclarée à un rituel, particulièrement visible chez les jeunes adultes. En l’absence de données commerciales comparables, le « carton » reste donc dans le titre du communiqué.

Crédits photo : illustration, Jorge Franganillo, CC BY 4.0

Par Nicolas Gary

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