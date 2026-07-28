Le Meurtre du commandeur, d’Haruki Muramami : appréhender le romanesque

Aussi simple soit-il, conforme à la limpidité murakamienne, qui pourtant nous entraîne dans des dédales de sens prégnants par les thèmes dont elle s’empare et ses glissements métaphoriques, ce propos esquisse trois critères grâce auxquels il est possible d’appréhender le romanesque, dans la mesure où l’on peut voir ici une mise en abyme de l’œil de l’auteur lui-même.

Il est tentant, dès lors, de faire parler ces mots, de les faire accoucher des idées dont ils vibrent, a priori.

Profondeur

Pour commencer, un roman fort immerge – il a de la « profondeur ». S’il est vraiment littéraire, il ne peut être superficiel, unidimensionnel. Plusieurs plans s’y trouvent, s’y abouchent, s’y conjuguent, pour le moins, s’ils demeurent étanches.

C’est dans cette aptitude à voir plus loin que d’ordinaire, à ouvrir au lecteur des portes nouvelles, au-delà des miroirs coutumiers, qu’un grand roman apparaît. Dans sa capacité à générer une impression de mystère existentiel – ou encore métaphysique.

Sa puissance fictionnelle est à ce prix, et son intérêt, si la littérature révèle du réel, qui est tout sauf simpliste, univoque.

Persuasion

Un autre trait caractérise les romans de haut vol : leur « force de persuasion ». Celle-ci renvoie directement à la rhétorique : à l’art de construire un récit et les phrases qui le portent, d’inventer des idées, de trouver des mots puis de les orchestrer dans le but qu’ils fassent mouche dans la tête du lecteur.

Tel un discours politique ou judiciaire, une œuvre littéraire doit séduire les cœurs et, en premier lieu, l’imagination, car tout passe par elle, en définitive, par le travail de conception qui s’effectue au prisme du texte.

Le fait littéraire charme, transporte, émerveille – il annule les bornes habituelles par un je ne sais quoi sensible et intangible, esthétique, en somme.

Maîtrise technique

Émanant de l’auteur, de la sensibilité de son être-au-monde, ce charme ne saurait opérer sans une « technique » experte, si ce n’est « éblouissante ». Une maîtrise formelle est requise sur les plans du récit et du style pour qu’aboutissent les visions qui traversent l’écrivain.

Ce qui implique une conscience des actes effectués, une connaissance poussée des matières sur lesquelles ils s’exercent : celles d’une langue donnée et de l’art romanesque qui s’y glisse pour évoquer un monde.

Sans une technique pointue, éclairée, la magie fictionnelle ne saurait ravir en profondeur, de façon pérenne.

Bien entendu, les trois points notés par Murakami sont des évidences. Mais ils forment d’abord des vérités, d’autant plus rappelables qu’elles sont prises dans un mouvement créatif qui leur donne sens et les transcende sur plus de mille pages, au total : celui de l’un des plus grands livres de l’auteur, qui sonde l’inspiration à l’œuvre.

Au reste, le narrateur-héros ne manque pas de les rappeler lui-même peu après l’extrait cité au départ, lorsqu’il décrit le tableau qu’il vient de découvrir et qui s’intitule justement Le Meurtre du Commandeur : « Le peintre avait insufflé à sa peinture quelque chose qui trouvait un écho au plus profond du cœur des spectateurs, il y avait mis une force suggestive qui invitait leur imagination à s’envoler vers un autre horizon. »

Quelque chose d’essentiel se joue là, dans cet effet d’écho qui dépasse la technique vers la source de l’art : l’énergie vitale, le désir, l’aimantation qu’ils propagent.

Par Galien Sarde

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