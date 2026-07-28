Le Meurtre du commandeur, d’Haruki Murakami : appréhender le romanesque

Dans Le Meurtre du commandeur (éditions Belfond, 2018, traduction d’Hélène Morita, avec la collaboration de Tomoko Oono), le narrateur-héros, peintre lui-même, écrit au sujet des œuvres du peintre illustre sous le toit duquel il vit seul, retiré du monde : « Bien sûr, chez lui qui deviendrait plus tard un des peintres les plus reconnus, il y avait plus de profondeur que dans mes propres toiles, et aussi plus de force de persuasion. Sa technique également était éblouissante. »
Le 28/07/2026 à 10:35 par Galien Sarde
0 Réactions | 1 Partages
Publié le :
28/07/2026 à 10:35
0
Commentaires
1
Partages
Aussi simple soit-il, conforme à la limpidité murakamienne, qui pourtant nous entraîne dans des dédales de sens prégnants par les thèmes dont elle s’empare et ses glissements métaphoriques, ce propos esquisse trois critères grâce auxquels il est possible d’appréhender le romanesque, dans la mesure où l’on peut voir ici une mise en abyme de l’œil de l’auteur lui-même.
Il est tentant, dès lors, de faire parler ces mots, de les faire accoucher des idées dont ils vibrent, a priori.
Pour commencer, un roman fort immerge – il a de la « profondeur ». S’il est vraiment littéraire, il ne peut être superficiel, unidimensionnel. Plusieurs plans s’y trouvent, s’y abouchent, s’y conjuguent, pour le moins, s’ils demeurent étanches.
C’est dans cette aptitude à voir plus loin que d’ordinaire, à ouvrir au lecteur des portes nouvelles, au-delà des miroirs coutumiers, qu’un grand roman apparaît. Dans sa capacité à générer une impression de mystère existentiel – ou encore métaphysique.
Sa puissance fictionnelle est à ce prix, et son intérêt, si la littérature révèle du réel, qui est tout sauf simpliste, univoque.
Un autre trait caractérise les romans de haut vol : leur « force de persuasion ». Celle-ci renvoie directement à la rhétorique : à l’art de construire un récit et les phrases qui le portent, d’inventer des idées, de trouver des mots puis de les orchestrer dans le but qu’ils fassent mouche dans la tête du lecteur.
Tel un discours politique ou judiciaire, une œuvre littéraire doit séduire les cœurs et, en premier lieu, l’imagination, car tout passe par elle, en définitive, par le travail de conception qui s’effectue au prisme du texte.
Le fait littéraire charme, transporte, émerveille – il annule les bornes habituelles par un je ne sais quoi sensible et intangible, esthétique, en somme.
Émanant de l’auteur, de la sensibilité de son être-au-monde, ce charme ne saurait opérer sans une « technique » experte, si ce n’est « éblouissante ». Une maîtrise formelle est requise sur les plans du récit et du style pour qu’aboutissent les visions qui traversent l’écrivain.
Ce qui implique une conscience des actes effectués, une connaissance poussée des matières sur lesquelles ils s’exercent : celles d’une langue donnée et de l’art romanesque qui s’y glisse pour évoquer un monde.
Sans une technique pointue, éclairée, la magie fictionnelle ne saurait ravir en profondeur, de façon pérenne.
Bien entendu, les trois points notés par Murakami sont des évidences. Mais ils forment d’abord des vérités, d’autant plus rappelables qu’elles sont prises dans un mouvement créatif qui leur donne sens et les transcende sur plus de mille pages, au total : celui de l’un des plus grands livres de l’auteur, qui sonde l’inspiration à l’œuvre.
Au reste, le narrateur-héros ne manque pas de les rappeler lui-même peu après l’extrait cité au départ, lorsqu’il décrit le tableau qu’il vient de découvrir et qui s’intitule justement Le Meurtre du Commandeur : « Le peintre avait insufflé à sa peinture quelque chose qui trouvait un écho au plus profond du cœur des spectateurs, il y avait mis une force suggestive qui invitait leur imagination à s’envoler vers un autre horizon. »
Quelque chose d’essentiel se joue là, dans cet effet d’écho qui dépasse la technique vers la source de l’art : l’énergie vitale, le désir, l’aimantation qu’ils propagent.
Par Galien Sarde
Contact : sardegalien@gmail.com
Paru le 11/10/2018
456 pages
Belfond
23,90 €
Plus d'articles sur le même thème
« Eunomia, 2062. La Nation Unie gouverne 95 % de la planète sous l'autorité de Gábor Varga, le "Conservateur", dont le système d'intelligence artificielle Babel garantit à l'humanité une mémoire unifiée, une vérité officielle et une paix sans failles. Ariane Delaunay, vingt-cinq ans, archiviste au Bureau Central des Archives Unifiées, est une citoyenne modèle, jusqu'au soir du Grand Discours, quand une intuition sourde lui souffle que quelque chose, sous la surface impeccable de son monde, cloche… »
28/07/2026, 14:03
Copenhague, 1991. Kai rencontre Miriam Bang. Une artiste fascinante, envoûtante. Ils échangent, se jaugent du regard. Connexion instantanée, d’une puissance inexpliquée. Cette première nuit ensemble, presque irréelle, va totalement bousculer leur vie. Miriam est enceinte. Si Kai est fou de joie, la femme en face de lui est claire : à plus de cinquante ans, elle ne veut pas de cet enfant. Elle ne veut pas être mère. Mais elle souhaite qu’il soit père.
28/07/2026, 12:07
Bien avant que la France ne s'impose comme la référence mondiale en matière de parfumerie, des artisans posaient déjà les fondements d'un savoir-faire appelé à traverser les siècles. C'est à cette histoire méconnue qu'Alice Camus Mignen consacre Les Parfumeurs de la cour de France. De Louis XIV à Louis XVI, publié chez Perrin.
28/07/2026, 10:00
Les adaptations des romans d'Alexandre Dumas semblent ne jamais se démoder. Il suffit de voir le triomphe du Comte de Monte-Cristo, porté à l'écran par Pierre Niney, ou, quelques mois auparavant, celui des Trois Mousquetaires. Au cinéma comme à la télévision, l'univers de Dumas continue de séduire un public toujours plus large. Pourtant, cette popularité a parfois un effet pervers : elle relègue dans l'ombre d'autres pans de son œuvre, tout aussi ambitieux.
27/07/2026, 16:24
Irina, un opéra russe est l'intitulé du dernier ouvrage de l'écrivain algérien Anouar Benmalek. Le livre est publié en 2025 aux éditions Dalimen en Algérie et Emmanuelle Collas en France. Par Ghozlène Benabi.
27/07/2026, 10:44
Dominique Dudan compose avec Actes gratuits et autres rêveries un livre noir, d’une construction implacable, où le crime se mue à la fois en moteur narratif, en objet de pensée et en forme de style. Sous l’apparente légèreté du récit et l’humour mondain, c’est une méditation féroce sur la liberté, le vide moral et l’ivresse du passage à l’acte.
25/07/2026, 11:46
Ah, les vacances... cette délicieuse période où l'on quitte son bureau, ses habitudes, son quotidien... et surtout, on cesse de travailler. Du moins lorsque l’on est la personne installée sur le transat, et non celle qui apporte la boisson fraîche, ouvre l’aquarium, remplit le réservoir, surveille les enfants ou empêche les pensionnaires d’une colonie de s’entretuer...
25/07/2026, 11:37
Dans le théâtre amateur d’un village vaudois, le lundi de Pâques, des jeunes ont joué une pièce avec un roi, une reine et des domestiques. La représentation passée, on range les costumes dans une armoire prêtée par l’instituteur ; ceux qui sont de laine vont dans des boîtes avec des boules de naphtaline, et le texte dit de ces boîtes : « Comme des cercueils, ces boîtes. Les morts, on ne les revoit plus. » Par Charles Garatynski.
24/07/2026, 17:49
Bienvenue dans une forêt. Où se trouve-t-elle exactement ? Disons que cela n’a pas grande importance. Ce qui compte, c’est qui s’y trouve. Et justement : au fond de ces bois vivent la petite Nénue et sa maman adorée, Alba. Sous le toit de leur chaumière et aux alentours, la vie est douce.
24/07/2026, 17:20
Attaché en premier lieu à la littérature francophone et à la photographie, le prix Lumière d’août poursuit chaque année le même objectif : distinguer des œuvres où l’écriture, le regard, la mémoire des lieux et des êtres entrent en résonance. Le prix sera décerné, comme chaque année, au début du mois de septembre.
24/07/2026, 15:05
J’avais bâti dans un rêve un palais, rien que le titre du livre de Dimitri Delmas, publié chez Actes Sud, est pure poésie. J’ai toujours rangé dans la case « Art brut » l’œuvre de Ferdinand Cheval. Erreur, grosse erreur, dont je viens de prendre conscience grâce à ce charmant livre. Celui que l’on appelle désormais le Facteur Cheval était avant tout un doux rêveur, qui fit de son rêve une réalité. Il faut dire que sa réalité n’était pas bien gaie.
24/07/2026, 13:36
Partir, disait Edmond Haraucourt, c’est mourir un peu. Il ne précisait pas que l’on pouvait aussi perdre la mémoire, exhumer un meurtre, découvrir que son conjoint ment comme il respire ou se retrouver assigné à résidence avec des diplomates nazis. Les poètes négligent parfois les détails pratiques.
23/07/2026, 13:01
Jamais Patrice Jean n’a été aussi loin dans l’exploration dans ce qui anime une vie. C’est avec une grande sensibilité et profondeur, que l’auteur nantais se penche sur l’itinéraire de trois ados issus du quartier de la Bottière à Nantes dans les années 80.
23/07/2026, 10:40
Un dessinateur de bande dessinée enseignant à ses heures (à moins que ce ne soit l’inverse) est embourbé dans un projet d’album qui s’éternise. Pour étayer ses recherches sur le Moyen-âge, il part à la rencontre d’un universitaire spécialiste du sujet. Mais le voyage ne sera pas de tout repos et la carrière du bédéiste empruntera des chemins pour le moins... inattendus. Un album surprenant, vertigineux, qui permet à Pierre Maurel de repousser encore un peu plus le cadre de ses planches.
23/07/2026, 10:15
Primé aux Goya pour le meilleur rôle masculin et Coquille d’argent au Festival du cinéma de San Sebastian, José Ramon Soroiz interprète, dans Maspalomas, un retraité de 76 ans, nouvellement séparé de son compagnon, qui profite pleinement de sa villégiature aux Canaries, enchaînant plage et rencontres entre hommes.
23/07/2026, 10:03
« Les Juifs sont devenus blancs ». Dans Redevenir juif, le philosophe Michel Feher nuance et critique cette formule contestable. Selon lui, la figure du Juif n’est aujourd’hui politiquement acceptée qu’à la condition d’adhérer sans réserve aux dogmes coloniaux de l’État d’Israël et aux mythologies historiques qui exonèrent l’Europe occidentale de sa judéophobie exterminatrice.
22/07/2026, 10:40
À quelques semaines de la rentrée littéraire, les piles vacillent déjà sous les promesses d’août. Pourtant, sept traductions parues depuis janvier méritent qu’on retarde encore un peu l’invasion annoncée. De l’Australie noongar à Damas, en passant par Lagos, Java, Zurich, le Sandžak et une ferme perdue dans un pays sans nom, ces textes ont bien davantage à offrir qu’un dernier détour avant l’automne.
20/07/2026, 10:48
Un meurtre pour préparer l’arrivée d’un bébé, une greffe d’utérus dans le métavers, des rêves fabriqués en forêt ou un trésor enfoui dans l’histoire coloniale de La Réunion : nul besoin de 500 pages pour ouvrir de vastes horizons. Du noir à l’imaginaire, de la romance à la poésie, voici dix ouvrages (francophones) à découvrir avant la fin des vacances. À raison d’un titre tous les quatre ou cinq jours, la rentrée peut bien attendre.
18/07/2026, 09:08
Au-dessous du volcan, de Malcolm Lowry (éditions Gallimard, 1959, traduit de l’anglais par Stephen Spriel avec la collaboration de Clarisse Francillon et de l’auteur) est un roman hors-norme, sulfureux.
17/07/2026, 12:32
Un polar sur fond historique qui rappelle beaucoup l'ambiance de la Trilogie Berlinoise de Philip Kerr. À Munich en 1946 sous l'occupation US, les destins de réfugiés, profiteurs, militaires, prisonniers, s'entrecroisent tandis qu'un serial-killer s'attaque à des jeunes femmes.
16/07/2026, 11:21
Dans le comté de Mayo où il a grandi, l’Irlandais Colin Barrett pose un regard bienveillant sur l’humanité de ses compatriotes et nous livre un recueil de nouvelles d’une remarquable unité de ton, très rural, très social.
16/07/2026, 10:19
Inauguré en mai 1804 dans l'actuel 20e arrondissement, le Père-Lachaise est devenu en quelques décennies le cimetière le plus réputé de Paris. L'éponyme confesseur du Roi-Soleil n'a jamais dû, de son vivant, imaginer une telle postérité. Par Jacques Lucchesi.
15/07/2026, 15:51
La cuvée Vargas est un bon cru : un roman sans surprise, assez convenu, mais qui ne décevra donc pas les fans d'Adamsberg et de cette auteure, spécialiste des dialogues décalés, un brin déjantés : quand la poésie affleure du sous-jacent au-delà des apparences de notre monde que l'on croit rationnel.
15/07/2026, 11:20
À l’approche de la rentrée littéraire, les piles de livres à paraître ne tarderont pas à chasser celles du printemps. Il reste pourtant un mois et demi pour revenir vers des romans, récits et objets littéraires publiés entre janvier et juin 2026, parfois passés sous les radars malgré leur singularité.
14/07/2026, 15:01
Houaria, roman de l'auteure algéro-syrienne Inam Bioud, est paru en 2025, dans la collection Khamsa, co-créée par les éditions Barzakh en Algérie et les éditions Philippe Rey en France. Ce roman polyphonique met en avant plusieurs personnages. Leur point commun, la lettre « H » présente dans le prénom de chacun.e : Hadia, Hicham, Houari… Par Ghozlène Benabi.
10/07/2026, 09:40
Jeunesse à la Fleur est le premier roman de Rym Khelil paru en 2025 aux éditions Barzakh. Le récit autofictif - c'est-à-dire que l'auteure s'inspire de son vécu en y mêlant la fiction - se déroule à Alger, pendant la décennie noire et met en scène des adolescents se préparant au BAC. Par Ghozlène Benabi.
07/07/2026, 17:18
Si vous avez envie de jouer aux espions à l'ombre de Téhéran pour apprendre tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'émirat de Bahreïn. Une ambiance à la John Le Carré dans ce roman qui a été écrit en 2023 mais qui éclaire parfaitement les conflits d'aujourd'hui.
07/07/2026, 16:17
Du retour d’Adamsberg au conte végétal de Charlotte Monsarrat, le premier semestre 2026 a fait émerger des succès de librairie aussi bien que des échappées plus discrètes. Tous publiés entre le 1er janvier et le 30 juin, ces sept romans écrits en français offrent, avant le déferlement de la rentrée, une cartographie vivante des lectures qui ont compté. Et compteront encore ces prochaines et estivales semaines.
05/07/2026, 14:48
Cette semaine, la Booksletter traverse un Brésil gagné par la dictature de Vargas, ausculte l’autoportrait de Donald Trump, remet le méthane au cœur de l’urgence climatique, suit le destin d’un caïd colombien et interroge notre rapport au soleil. Une revue de presse où l’histoire, la politique, la science et la littérature se répondent, jusque dans la mise à l’écart, à Moscou, de 18 000 livres ukrainiens sous couvert de conservation patrimoniale.
04/07/2026, 10:42
Ce récit touche au cœur. Il narre la vie brute, pleine et sensible d’un être perdu. Il raconte la tragédie familiale née autour du mystère d’un fils, entre révolte et résilience. On le lit comme un road-movie avec des séquences réussies de flash-back. Heureux, presque ou si peu, aux Editions Taos, de Corinne Desthieux.
03/07/2026, 16:30
Ça dépend des jours, de Guillaume Dreidemie, publié ce printemps 2026 à La rumeur libre, est un nouveau recueil de poèmes qui explore principalement la perte d’identité, la mémoire et la survie des êtres, maintenus debout grâce à l’écriture.
03/07/2026, 10:56
Que reste-t-il de l'amour quand les pratiques changent plus vite que notre imaginaire ? Avec Passion libre, paru ce printemps dans la collection l’Arpenteur de Gallimard, Julien Tribotté interroge autant la révolution des pratiques amoureuses que la résistance obstinée d’un certain romantisme. Par Camille Roche.
01/07/2026, 16:18
Avec ce recueil de nouvelles, co-édité par les Éditions La Volte et Reporterre, l’intention est claire : proposer des textes qui s’éloignent des dystopies habituelles, des discours éco-anxieux, pour se tourner vers des imaginaires plus optimistes. Et si on s’autorisait à croire à un avenir meilleur ? Au fait que l’humanité finira, d’une manière ou d’une autre, par sortir de la terrible impasse qui semble nous attendre ? Et si on créait un chemin vers l’espoir ?
01/07/2026, 10:34
Autres articles de la rubrique Livres
Un écrivain arrive à Minneapolis pour reconstituer des meurtres commis six ans plus tôt. Il cherche un tueur. Il découvre une ville fendue, un policier en morceaux et une vérité qui refuse de rester immobile. À travers Un loup dans la ville, Jo Nesbø construit un polar noir, ample, bardé d’armes et de faux-semblants. La machine tire parfois trop de cartouches. Lorsqu’elle atteint sa cible, en revanche, il ne reste plus beaucoup d’air. Les premiers hurlements s'entendront le 1er octobre.
28/07/2026, 12:16
Delphine a choisi le Jura. Cédric croit partir en vacances. Mauvaise lecture : vingt-cinq ans après un coup de feu et une disparition, ils retrouvent une femme, une parole, puis bien pire. Avec Rouges-Truites, Pierric Bailly entraîne le roman familial vers le noir, dans une langue qui avance, bifurque, plaisante, puis cogne. Un livre ample, parfois trop, dont la voix emporte les excès. Canne à pêche à dépoussiérer pour le 20 août.
28/07/2026, 12:08
À 27 ans, Tadej Pogačar remporte son cinquième Tour de France et rejoint Anquetil, Merckx, Hinault et Indurain. Derrière le jaune, Mads Pedersen emporte le vert, Richard Carapaz reconstruit sa course en pois et Isaac del Toro grandit dans la roue du maître. Quatre livres pour relire quatre manières de gagner, lorsque la victoire change de couleur.
28/07/2026, 10:24
Inventaire des disparus a son origine dans les répressions qui ont suivi les élections de 2009 en Iran et eu pour cible le Mouvement Vert. Une œuvre qui se lit comme le prélude anticipatoire à Femme, Vie, Liberté et les massacres récents du peuple iranien par la théocratie au pouvoir. Et qui se distingue par sa richesse formelle exceptionnelle. Plusieurs strates de textes s’y entrelacent et dialoguent entre elles pour composer un roman à la fois intime, poétique et politique.
28/07/2026, 09:00
Judith a rendez-vous avec le comité Sandor pour connaître enfin la vérité sur le célèbre et mystérieux écrivain Sandor Orklësi. Pendant trois ans et jusqu’à sa mort, son père, Nathanaël Fink, a réuni, de cahier en cahier, les preuves que Sandor Orklësi et Ossip, l’ami d’enfance, se trouvaient être la même personne.
28/07/2026, 08:00
Lorsqu’Aleksander allume le générateur, toute la colonie lunaire se trouve anéantie. Il rentre alors sur Terre, accompagné d’Edrigu et d’Agafia, où il découvre que les dépollueurs s’activent et nettoient l’atmosphère et les océans.
28/07/2026, 07:00
Dans la rue de la Lande, une librairie ouvre, des appartements se vident, des inconnus s’aiment, vieillissent ou disparaissent. Robert Seethaler ne raconte pas ce quartier : il le fait circuler sur la page. Les voix s’y coupent, les souvenirs s’y disputent la vérité, les existences s’y frôlent sans se rejoindre. La Rue compose ainsi une chronique urbaine audacieuse, drôle et mélancolique, dont la forme devient le principal personnage. Premiers pas à faire ce 27 août.
27/07/2026, 11:37
À dix-huit ans, Yasmina est expédiée à Bordeaux avec cinquante euros et l’ordre tacite de devenir adulte. La ville lui offre neuf mètres carrés, des cafards, le suédois du soir et des amours sans mode d’emploi. Pour son premier roman, Yasmina Behagle plonge dans une famille où l’affection se confond avec l’emprise. Une écriture charnelle, drôle et excessive, qui avance comme sa narratrice : de travers, mais sans demander la permission. Manuel disponible ce 20 août.
27/07/2026, 11:36
Yrsa prépare à Cambridge une thèse sur l’afropessimisme et l’émancipation des femmes noires. Brillante, drôle, avide de sexe et dévorée par l’ennui, elle découvre ce que le pouvoir de donner la mort produit sur son corps. Dans Piège à miel (trad. Clément Baude), Imani Thompson croise satire universitaire et roman noir : réjouissant par son insolence, inquiétant lorsqu’une théorie devient l’alibi savant d’un désir meurtrier, avec une efficacité redoutable. Attention aux piqûres, ce 10 septembre.
27/07/2026, 10:45
Désir des hommes, le nouveau roman d’Annie Ferret, paraîtra aux éditions Gallimard le 20 août 2026. Entre Ouagadougou et Lomé, le livre suit Daouda, un guérisseur itinérant qui recueille les douleurs de celles et ceux qu’il rencontre, jusqu’au jour où se pose la question de sa succession.
27/07/2026, 08:16
Six sirènes, premier roman d’Agnès Maupré, paraîtra aux éditions Sarbacane le 19 août 2026. À Marseille, Irène, 11 ans, découvre que sa mère lui a caché ses origines et que cinq sœurs grandissent sans elle dans les profondeurs de la Méditerranée.
27/07/2026, 07:00
Le Lit au roi, premier roman de Lou van Nijen, paraîtra le 13 août 2026 aux éditions La Veilleuse et raconte le retour brutal d’un passé familial qu’une jeune femme tentait depuis des années de tenir à distance.
25/07/2026, 08:23
Ne cherche pas le chaos, roman de Marion Brunet à paraître le 19 août 2026 aux éditions Albin Michel, suit Pablo, un exilé chilien contraint de retourner dans son pays lorsque sa fille de 18 ans s’y rend seule et cesse de donner de ses nouvelles. Ce voyage le confronte au passé qu’il avait choisi de lui cacher, entre dictature, prison et exil.
25/07/2026, 07:11
Un fait divers est un drame livré en pâture aux médias et aux individus friands de scandales. Un drame ce sont aussi des personnes impliquées malgré elles, prises dans une tourmente judiciaire et soumises à la vindicte populaire. Si de l’extérieur l’indignation ou le dégout frappe l’opinion, lorsqu’il est vécu de l’intérieur, il en est autrement.
24/07/2026, 16:03
Deux ans après la mort de son frère, qui souffrait de schizophrénie, Jean-François Beauchemin revient vers lui par le sentier des souvenirs. En 102 fragments, Herbier du souvenir recueille des gestes, des paroles, des oiseaux, quelques fleurs et beaucoup de lumière. Un texte d’une douceur profonde, capable d’approcher la souffrance sans l’exhiber, même si son goût de l’enchantement finit parfois par trop bien ordonner le jardin. À parcourir le 20 août.
24/07/2026, 15:37
Le Dîner, de Freida McFadden (trad. Karine Xaragai), conserve la première place du classement des meilleures ventes du 13 au 19 juillet 2026, avec 45.102 exemplaires écoulés. Des anciens colocataires du top 10 sont de retour cette semaine, mais les cahiers de vacances conservent tout de même leur domination.
24/07/2026, 13:43
À regarder la mer, récit de Jean René illustré par Sylvie Serprix, paraîtra le 20 août 2026 aux éditions Noire pointée. L’auteur y raconte son tour de France par les côtes, effectué en van et en musique, de la frontière belge à la baie des Anges.
24/07/2026, 07:15
« Mais si, là, maman, elle est là, elle a une chemise noire et un jean, et ses cheveux sont bleus. [...] Mais si, on doit aller l'aider, elle a le visage par terre. » Alors que Lauren et sa famille s’arrêtent pour grignoter dans un parc, Thom, son fils, voit une femme morte. Là, au loin, dans ce paysage défiguré par trois mois d’incendies… Mais personne d’autre ne la voit. Un mirage, une hallucination. Pourtant, sa description est mot pour mot celle de Bethany Sue Korbassi, portée disparue.
23/07/2026, 12:59
À la fin de l’été 1947, Margherita Sarfatti revient au Soldo après neuf ans d’exil. Mussolini est mort, le fascisme s’est effondré, l’Italie porte encore les blessures de la guerre. Elle, pourtant, contemple son domaine et se répète : « Rien n’a changé. » Le roman de Serge Airoldi naît de cette formule. Elle dit le déni, l’orgueil, le besoin de remettre le passé à sa place pour continuer à régner, ne serait-ce que sur un jardin, une fenêtre, ses souvenirs. Les présentations ont lieu ce 21 août.
23/07/2026, 12:58
Une souris pousse la porte d’un bar. Cache-poussière, chapeau vissé sur le crâne, œil mort et assez de rancune pour faire sauter un royaume. Cinq ans après une guerre perdue et une trahison mal digérée, le Capitaine rappelle ses anciens compagnons : Bonsoir, hermine française aussi bavarde que létale ; Boudicca, opossum tireuse d’élite ; Cinnabar, salamandre bardée de revolvers ; Orge, blaireau repenti que le goût du sang n’a jamais tout à fait quitté. Le programme tient en trois mots : « On y retourne. » La construction débute ce 20 août.
23/07/2026, 12:18
Nour et ses ami·e·s vivent en exil à Paris depuis plusieurs années. Lors d’une soirée, Nour rencontre Laurent qui vient ébranler ses certitudes et raviver des questionnements sur son couple et sa propre identité. Il l’introduira également à la pratique du drag, porte d’entrée vers un monde mis en suspens : celui où l’on peut croire aux légendes, se métamorphoser ou simplement être soi.
23/07/2026, 09:00
Dans cette enquête autobiographique d’une grande ambition scientifique et littéraire, Rose-Marie Lagrave livre une réflexion sensible et critique sur la maladie, la vieillesse et la mort : des réalités réputées universelles, mais éminemment sociales et politiques.
23/07/2026, 08:00
Sali est une jeune femme cultivée et indépendante. Pourtant, à vingt-huit ans, elle vit encore chez ses parents – pas par choix. Car dans son pays, la Zambie, surtout quand on est fille de pasteur, on ne vit pas sans un père ou un mari… Des années plus tard, Sali est accusée du meurtre de son époux. Au fil du procès, ce sont trois générations de femmes qui nous sont données à voir : Sali, donc, mais aussi sa mère et sa fille.
23/07/2026, 07:00
Camille Pascal ouvre Le Bal des foudroyés au chevet de Mazarin, le 7 février 1661, et referme son théâtre politique neuf mois plus tard, au moment où la monarchie se donne un héritier. Entre ces deux dates, un jeune souverain cesse d’attendre que l’autorité lui revienne : il la saisit, l’organise et l’exerce. Le roman ne raconte donc pas seulement la chute de Fouquet. Il met en scène la naissance d’un règne personnel, avec ses sourires, ses détours, ses séductions et cette froideur qui finit par tenir lieu de méthode. La première danse sera le 27 août.
22/07/2026, 20:29
Avec La guerre éternelle, Olivier Rolin revient à Troie pour constater qu’elle ne s’est jamais vraiment éloignée. De l’Iliade à Sarajevo, de Smyrne aux Dardanelles, de Dresde à Gaza, l’écrivain suit la même fumée au-dessus des villes détruites. Une traversée érudite, charnelle et mélancolique, parfois trop ample, mais portée par une prose qui sait que les ruines parlent encore. Le conflit débutera le 20 août.
22/07/2026, 20:25
Un appel de notaire, une morte, une maison dont personne ne veut : il n’en faut pas davantage pour que l’existence de Fanny Delambre se déboîte. Isabelle Pandazopoulos ne raconte pas une réparation bien ordonnée, mais une femme qui court derrière elle-même, trébuche, mord, repart. Dans ce récit ample et nerveux, la filiation, l’abandon et la transmission se heurtent aux textes, ces refuges qui ne sauvent pas de tout, mais évitent parfois le pire. L'éclair frappera le 19 août.
22/07/2026, 11:20
Avec Shanghai, cinq heures quarante, publié le 19 août 2026 aux éditions Calmann-Lévy, Ada Walter signe un premier roman consacré à un homme en escale dans la métropole chinoise. Menacé d’arrestation, il traverse la ville en taxi, hanté par le souvenir d’une femme qu’il a aimée dix ans plus tôt.
22/07/2026, 08:23
La Vie avant nous, premier roman de Kristina Gorcheva-Newberry, traduit de l’anglais américain par Karine Lalechère, paraîtra le 20 août 2026 aux Presses de la Cité. Inspiré de La Cerisaie d’Anton Tchekhov, le livre suit quatre adolescents dans la périphérie de Moscou, à la fin des années 1980, alors que l’URSS traverse ses derniers bouleversements.
22/07/2026, 07:14
Un cahier d’écolier, cinquante-deux pages couvertes d’une écriture nerveuse, une morte dont la famille a presque perdu jusqu’au prénom : Anne Percin ne reçoit pas un héritage, plutôt une énigme. Eugénie sous les bombes déplie ce legs minuscule pour restituer l’existence d’Eugénie et de Charles, couple vosgien emporté par le premier XXe siècle, puis par la Grande Guerre. Entre enquête généalogique, fiction historique et méditation sur le pouvoir des mots, le passé revient avec ses odeurs, ses ridicules, ses élans et ses plaies mal refermées. Rendez-vous le 20 août.
21/07/2026, 11:42
Ce dimanche 19 juillet, l’Espagne a repris la couronne à Lionel Messi. La finale n’a pourtant basculé qu’à la 106e minute, lorsque Ferran Torres a enfin traduit au tableau d’affichage une domination installée depuis le coup d’envoi. Deux tirs argentins, aucun cadré, onze arrêts d’Emiliano Martínez : le 1-0 raconte mal l’écart entre les deux équipes. lors, pour comprendre le sacre, l’asphyxie et cette chute retardée, j'ai retenu trois œuvres : Les Vagues, Sa Majesté des mouches et Le Roi se meurt.
21/07/2026, 11:01
Commenter cet article