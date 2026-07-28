Une première transmission pour Neuromancien, d'après William Gibson

Premier roman de William Gibson, publié en 1984, Neuromancien est une pierre angulaire de la science-fiction, option cyberpunk. Cette adaptation en série est supervisée par Graham Roland, scénariste et producteur amérindien (Dark Winds).

Callum Turner interprète Case, un hacker d’élite qui se retrouve mêlé à une affaire criminelle d’espionnage numérique. Le casting compte également Briana Middleton, Mark Strong, Joseph Lee, Peter Sarsgaard et Clémence Poésy.

J. D. Dillard a réalisé les trois premiers épisodes de Neuromancien. Il est notamment connu pour les films Sweetheart (2019) et Devotion (2022) ainsi que pour des épisodes des séries The Outsider (2020, d'après le roman de Stephen King), The Twilight Zone (2020) et Utopia (2020).

Par Antoine Oury

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