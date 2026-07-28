Comics et mangas : le palmarès complet des Eisner Awards 2026

Décernés le 24 juillet dernier dans le cadre du Comic-Con de San Diego, les Eisner Awards ont largement salué la série Absolute Martian Manhunter, de Deniz Camp et Javier Rodriguez, qui a aussi valu une récompense au lettreur Hassan Otsmane-Elhaou. This Place Kills Me, de Mariko Tamaki et Nicole Goux, a aussi été très remarqué.
Le 28/07/2026 à 10:33 par Antoine Oury
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Publié le :
28/07/2026 à 10:33
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“Blood Harvest”, Brain Damage, de Shintaro Kago, traduit par Zack Davisson (Fantagraphics)
Absolute Batman 2025 Annual #1, de Daniel Warren Johnson, James Harren, et Meredith McClaren (DC)
Absolute Batman, de Scott Snyder, Nick Dragotta et d'autres auteurs (DC)
Absolute Martian Manhunter, de Deniz Camp et Javier Rodriguez (DC)
Assorted Crisis Events, de Deniz Camp et Eric Zawadzki (Image)
All the Hulk Feels, de Dan Santat (Abrams Fanfare/Marvel)
The Cartoonists Club, de Raina Telgemeier et Scott McCloud (Scholastic Graphix)
This Place Kills Me, de Mariko Tamaki et Nicole Goux (Abrams Fanfare)
Physics for Cats, de Tom Gauld (Drawn & Quarterly)
DC Pride 2025, édité par Andrea Shea et Jillian Grant (DC)
Black Arms to Hold You Up: A History of Black Resistance, de Ben Passmore (Pantheon)
It Rhymes with Takei, de George Takei, Harmony Becker, Steven Scott, et Justin Eisinger (Top Shelf)
Drome, de Jesse Lonergan (23rd St. Books)
Superman’s Pal, Jimmy Olsen: The Deluxe Edition, de Matt Fraction et Steve Lieber (DC)
Lord of the Flies: The Graphic Novel, de William Golding, adapté par Aimée De Jongh (Penguin Classics)
Nocturnos, de Laura Perez, traduit par Andrea Rosenberg (Fantagraphics)
Purgatory Funeral Cakes, de Sanho, traduit par Danny Lim (Dark Horse)
The George Herriman Library: Krazy & Ignatz 1928–1930, édité par J. Michael Catron et Bill Blackbeard (Fantagraphics)
AKIRA Volumes 1–5 Hardcover Collection, de Katsuhiro Otomo, édité par Haruko Hashimoto, Ajani Oloye, et Lauren Scanlan (Kodansha USA Publishing)
Manga’s First Century: How Creators and Fans Made Japanese Comics, 1905–1989, d'Andrea Horbinski (University of California Press)
SKTCHD, de David Harper, www.sktchd.com
Crumb: A Cartoonist’s Life, de Dan Nadel (Scribner)
The Essential Peanuts, design de Shawn Dahl, avec Chip Kidd (Abrams ComicArts)
Tiger, Tiger de Petra Erika Nordlund (tigertigercomic.com)
Practical Defense Against Piracy, de Tony Cliff (delilahdirk.com)
Mariko Tamaki, This Place Kills Me (Abrams Fanfare)
Jamal Campbell, Zatanna (DC)
Javier Rodriguez, Absolute Martian Manhunter (DC)
Martin Simmonds, The Department of Truth (Image)
Javier Rodriguez, Absolute Martian Manhunter, Batman & Robin: Year One #7, The New Gods #8 (DC)
Jordie Bellaire, Absolute Wonder Woman, The Nice House by the Sea (DC); The Exorcism at 1600 Penn (IDW); Assorted Crisis Events, The Department of Truth, Exquisite Corpses, W0RLDTR33 (Image); GI Joe (Image/Skybound); EC Catacomb of Torment, EC Epitaphs from the Abyss (Oni Press)
Hassan Otsmane-Elhaou, Ill Vacation, Stillman (Comixology Originals); Absolute Martian Manhunter, Challengers of the Unknown, DC K.O., The Flash, Green Arrow, Poison Ivy (DC); Beneath the Trees Where Nobody Sees, The Exorcism at 1600 Penn, Starship Godzilla (IDW); Author Immortal (Image); Our-Soot-Stained Heart (Mad Cave)
Les sélections complètes des Eisner Awards 2026 peuvent être consultées à cette adresse. Simon Bournel-Bosson, Guy Delisle, Wilfrid Lupano et Stéphane Fert étaient notamment en lice.
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Colleen Doran, Jeff Smith, Akira Toriyama et Chris Ware entrent au sein du prestigieux Will Eisner Comic Awards Hall of Fame, suite aux votes des professionnels de la BD, des auteurs aux distributeurs, en passant par les éditeurs.
Le jury des Eisner Awards avait déjà fait entrer, en février dernier, Edwina Dumm, Oliver Harrington, Don Heck, Abe Kanegson, Paul S. Newman, Héctor Germán Oesterheld, Tom Palmer Sr., Jimmy Swinnerton, Bob Bolling, Gerry Conway, Denys Cowan, Mike Friedrich, Lee Marrs, Go Nagai, Bud Plant, Mike Royer, Dave Sim, Carol Tyler et Rick Veitch.
Le palmarès complet des Eisner Awards 2025 est accessible à cette adresse.
Photographie : Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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