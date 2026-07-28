Comics et mangas : le palmarès complet des Eisner Awards 2026

Les lecteurs du Club de Lecture Nohée, présent dans 39 résidences seniors en France, ont désigné trois finalistes pour l’édition 2026 du Prix du Livre Nohée, après une période de lecture et de vote menée jusqu’au 30 juin. Annoncée le 1er juillet 2026, cette sélection prépare la délibération d’un jury final présidé par Brigitte Fossey, qui dévoilera le lauréat en octobre. Le prix distingue un roman ou un récit en langue française consacré à la famille, à la transmission et aux liens entre générations.