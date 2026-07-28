Pour Une saison en enfer, Jean-Pierre Améris filme la vie de Rimbaud

Des premières compositions de jeunesse aux fugues parisiennes, en passant par la rencontre et une relation tumultueuse avec Paul Verlaine, Une saison en enfer retracera la formation d'un poète aux traits à jamais juvéniles. La production emprunte bien sûr son titre au célèbre recueil de Rimbaud, écrit en fin d'année 1873 et né dans la douleur de sa romance avec Verlaine.

La série réalisée par Jean-Pierre Améris se déroulera donc dans les années 1870, avec une reconstitution historique fidèle. La ville de Charleville-Mézières, où le poète a vu le jour en 1854, annonce un tournage en septembre et octobre 2026, avec la possibilité d'effectuer de la figuration pour des scènes de foule.

Jean-Pierre Améris, réalisateur chevronné, signera avec Une saison en enfer sa première série. Pour la télévision, il a notamment réalisé Illettré (2018), une adaptation du roman de Cécile Ladjali (Actes Sud, 2016) et Danse ta vie (2024). Au cinéma, il était derrière la caméra pour Profession du père (2020), d'après le livre de Sorj Chalandon (Grasset, 2015) ou Aimons-nous vivants (2025).

Pour l'instant, ni la date de diffusion ni la distribution n'ont été détaillés par la société de production.

La relation entre Arthur Rimbaud et Paul Verlaine a déjà été portée à l'écran à plusieurs reprises. Un certain Leonardo DiCaprio a ainsi prêté ses traits à l'homme aux semelles de vent, et faisait face à David Thewlis, en Paul Verlaine, dans le film Rimbaud Verlaine, réalisé par Agnieszka Holland et sorti en 1995.

En 1971, Une saison en enfer, de Nelo Risi, avait aussi proposé une rétrospective de la vie d'Arthur Rimbaud, alors joué par Terence Stamp, à qui Jean-Claude Brialy donnait la réplique, sous les traits de Paul Verlaine.

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Plus récemment, un « biopic » d'Arthur Rimbaud a été confié au réalisateur et auteur américain Patrick Wang (In the Family, Les Secrets des autres, A Bread Factory). Le long-métrage avait l'ambition et la particularité de ne mettre en scène qu'un seul acteur, Blake Draper (Un bal pour Harvard, Clickbait), qui incarnerait Rimbaud. Pour l'instant, ce film n'a pas de date de sortie.

Photographie : Buste d'Arthur Rimbaud, square de la gare de Charleville (François GOGLINS, CC BY-SA 4.0)

Par Antoine Oury

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