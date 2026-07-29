Le livre des souterrains : roman des corps en mutation

Parmi les spectateurs se trouve Gabrielle Camara, historienne de l’art et amie de Marie. C’est elle qui ouvre le roman en relatant cette volatilisation avant de présenter le texte qui constitue le cœur du roman : le journal de Mazrouk. Confession authentique ou ultime prolongement de son œuvre performative ? Le doute demeure.

Ce journal retrace les dernières semaines de la vie de l’artiste et révèle une femme hantée par la mort de son ami suicidé sur les quais du métro. Depuis ce drame, Marie erre. Elle passe ses journées à faire les poches des voyageurs, trop absorbés par leurs écrans de téléphone pour remarquer ses gestes et pour la remarquer elle, l’invisibilisée. Cette kleptomanie sans mobile agit comme le symptôme de son désarroi face à nos sociétés.

Son quotidien se partage entre les vols, les moments auprès de son amant Léo et l’irruption de menstruations anormalement abondantes, à la frontière du fantastique horrifique, qui annoncent une préménopause. L’arrivée d’une jeune fille au pair chez Léo exerce sur Marie une fascination immédiate. En la suivant jusqu’aux tréfonds d’un club souterrain, elle se laisse emporter par la musique, la chaleur et la foule, jusqu’à perdre connaissance.

À son réveil, elle découvre dans son sac, parmi les objets dérobés au cours de la fête, un manuscrit inachevé : le récit d’une ville assiégée par un ennemi invisible, dont les échos avec son propre monde ne tardent pas à se faire sentir…

Le livre des souterrains, publié aux éditions du sous-sol, est un foisonnement de réflexions contemporaines sur nos existences. Le corps y est omniprésent, dans son évolution, ses changements de formes, sa tangibilité ou son évanescence. Il constitue une matière romanesque autant qu’une réflexion politique.

Pour ne citer qu’un exemple : est-on encore une femme, quand on perd sa capacité à enfanter ? Si l’on est plus une femme, qu’est-on ? L’autrice explore les zones de trouble, les pertes, mais aussi les possibilités qu'ouvre cette transformation. À ce titre la préménopause apparait non comme une fin, mais comme un seuil. Ce roman ne traite d’ailleurs que des frontières (physiques, politiques, temporelles et stylistiques) et de leur franchissement.

Les personnages semblent capables de circuler entre les mondes, comme si l'identité elle-même cessait d'être une forme fixe. Le texte est peuplé de fantômes. Ceux des morts, bien sûr, mais aussi ceux des vies possibles abandonnées en chemin. L’absence possède autant de densité que la présence, les spectres deviennent de véritables compagnons de route.

Usant de la littérature classique, autant que du réalisme magique, du conte, de la légende, de la mythologie, et de la philosophie deleuzienne (devenir imperceptible), Pheobe Hadjimarkos Clarke réussit grâce à son style très maîtrisé à glisser sur le terrain de l’étrange sans jamais perdre le lien avec la réalité pour, au contraire, la révéler dans toute sa brutalité.

Par Auteur invité

Contact : contact@actualitte.com