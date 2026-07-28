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Tour de France 2026 : Quand Pogačar règne, les autres inventent leur course

À 27 ans, Tadej Pogačar remporte son cinquième Tour de France et rejoint Anquetil, Merckx, Hinault et Indurain. Derrière le jaune, Mads Pedersen emporte le vert, Richard Carapaz reconstruit sa course en pois et Isaac del Toro grandit dans la roue du maître. Quatre livres pour relire quatre manières de gagner, lorsque la victoire change de couleur.

 

Le 28/07/2026 à 10:24 par Clotilde Martin

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Publié le :

28/07/2026 à 10:24

Clotilde Martin

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Pendant trente et un ans, le club des cinq n’a compté que quatre membres : Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault et Miguel Indurain. Un point commun : Quintuple vainqueur du Tour de France.

Dimanche, Tadej Pogačar a enfin complété la bande. Mais à 27 ans, le Slovène compte bien ne pas y rester.

3197 kilomètres, 21 étapes, 24 jours : Pogačar les a avalés en 73 h 56 min 26 s, à 43,227 km/h de moyenne. Un record. Pour la première fois, la Grande Boucle dépasse les 43 km/h. Les vacances sont méritées. 

La Grande Boucle, c’est une affaire de chronomètre : le vainqueur est celui qui cumule le moins de temps sur les 21 étapes. En gagner une offre le prestige, le bouquet et dix secondes de bonification, sauf lors des contre-la-montre. Chaque équipe protège un leader, entouré d’équipiers qui le ravitaillent, le replacent, coupent le vent et poursuivent les échappées. Le classement est individuel. La victoire, beaucoup moins.

À ces quatre couleurs répondent quatre livres. Le Prince, de Machiavel, éclaire le jaune de Pogačar ; Courir, de Jean Echenoz, étire le sprint de Pedersen jusqu’au vert ; Premier de cordée, de Roger Frison-Roche, suit Carapaz dans sa conquête des pois ; Éloge de la transmission, de George Steiner et Cécile Ladjali, accompagne le blanc de Del Toro hors de la roue du maître. Quatre maillots, quatre récits. Et autant de façons de gagner son Tour.

Le Prince : Pogačar transforme le Tour en règne

Dans Le Prince, Machiavel appelle virtù l’art de saisir les circonstances et de les plier à sa volonté. Pogačar en fait la règle de son Tour : attaquer au bon moment, imposer son rythme, puis défendre son chronomètre, c’est lui qui dicte le temps.

Le Tourmalet, la 6eme étape, devient son champ de bataille. À 43 kilomètres de l’arrivée, le Slovène prend le visage du lion de Machiavel : il sort du peloton, affronte la montagne et roule seul jusqu’à Gavarnie-Gèdre. Jonas Vingegaard termine à 2 min 38 s.

Au classement général, les 2 min 42 s d’écart prennent valeur de loi. Chez Machiavel, le pouvoir commence lorsque les autres règlent leurs gestes sur ceux du prince. Les rivaux de Pogačar doivent désormais attaquer. Lui gouverne la course.

Le prince choisit aussi ses batailles. Lorsque Remco Evenepoel remporte le contre-la-montre, Pogačar prend la deuxième place et garde le jaune. Le lion a conquis le Tour. Le renard protège le royaume.

La chute de Vingegaard rappelle ensuite la fortune, cette part de hasard qui bouleverse les destins chez Machiavel. La virtù de Pogačar avait déjà fixé la hiérarchie : depuis le Tourmalet, son rival courait derrière lui.

À l’Alpe d’Huez, Machiavel fournit encore la clé. Un prince entretient son autorité par de grandes actions. Pogačar attaque à 12,5 kilomètres du sommet, avale l’échappée et gravit l’Alpe en 35 min 26 s, un nouveau record dans les rayons du prodige.

Machiavel juge enfin un chef à la valeur des hommes qui l’entourent. Lors de la dernière étape de montagne, Pogačar roule pour Isaac del Toro, son coéquipier, protège son maillot blanc et l’accompagne vers le podium. Son règne profite aussi à sa cour.

À Paris, ses cinq victoires d’étape et ses 6 min 26 s d’avance résument Le Prince. Le lion conquiert, le renard conserve, la virtù maîtrise la fortune. Pendant trois semaines, Pogačar transforme une course en règne.

Courir : Pedersen étire le sprint jusqu’aux Alpes

Jean Echenoz suit Émile Zátopek dans son livre Courir. Ce coureur de fond remporte en 1952 le 10 000 mètres, le 5 000 mètres, puis le marathon, une distance encore inconnue pour lui. Ce triplé reste unique dans l’histoire olympique.

Echenoz raconte un homme aussi énigmatique que performant, un athlète qui transforme chaque course en épreuve d’endurance. Mads Pedersen gagne le maillot vert selon la même méthode : il fait durer le sprint pendant trois semaines.

Dans Courir, Zátopek répète ses séries jusqu’à épuiser ses adversaires. Sur le Tour, Pedersen enchaîne les sprints intermédiaires, les échappées et les arrivées. Son avance se construit point après point.

Zátopek découpe la souffrance en séries pour apprendre à son corps à repartir. Pedersen découpe le Tour en lignes à franchir. Il grimpe pour atteindre les sprints, puis sprinte pour garder le vert.

La vingtième étape devient son marathon. Comme Zátopek à Helsinki, Pedersen s’aventure sur un terrain étranger : 170,9 kilomètres, 5 450 mètres de dénivelé et la Croix-de-Fer pour un sprinteur. La plaisanterie dure longtemps.

Zátopek quitte la piste pour gagner un marathon. Pedersen quitte le terrain des sprinteurs pour chercher des points dans les Alpes. Courir résume ainsi son Tour : pousser l’effort, repartir, recommencer. Au bout, le maillot vert.

Premier de cordée : Carapaz ouvre une autre voie

Dans Premier de cordée, la montagne ferme d’abord la route de Pierre Servettaz. Son père meurt aux Drus, puis une chute lui donne le vertige et l’éloigne des sommets. Richard Carapaz connaît le même basculement : au début du Tour, il perd du temps et voit le maillot jaune s’éloigner. Une autre course commence.

Pierre reprend confiance sur un rocher facile. Carapaz, grimpeur lui aussi, choisit un nouvel objectif : gagner des étapes et récolter des points au sommet des cols pour conquérir le maillot à pois. Chez Frison-Roche, la reconstruction avance prise après prise. Sur le Tour, elle progresse col après col.

Sa victoire à Orcières-Merlette marque le premier appui. Deux jours plus tard, l’étape la plus montagneuse du Tour dresse 5 600 mètres de dénivelé devant lui. L’Équatorien franchit en tête trois grands cols : la Croix-de-Fer, le Télégraphe et le Galibier. Ces passages lui donnent assez de points pour assurer le maillot à pois. Il vise alors la victoire d’étape.

Comme Pierre, Carapaz retrouve sa place en montagne en changeant de voie. Premier de cordée raconte ainsi son Tour : un premier objectif s’éloigne, un autre prend forme. Deux victoires d’étape, 156 points et le maillot à pois. La reconstruction touche au sommet.

Éloge de la transmission : Del Toro quitte la roue du maître

Le Tour d’Isaac del Toro s’écrit à deux : avec Tadej Pogačar. Dans Éloge de la transmission. Le maître et l’élève, George Steiner et Cécile Ladjali décrivent l’enseignement comme un passage : le maître ouvre une voie que l’élève devra finir seul. Le Tour d’Isaac del Toro, raconte ce trajet, de la roue de Tadej Pogačar, son coéquipier, jusqu’au podium de Paris.

Au départ, del Toro apprend dans le sillage du maître. Comme l’élève de Steiner, il observe une méthode : tenir sa place, économiser ses forces, reconnaître le moment où la course bascule. Pogačar lui transmet son rythme autant que son expérience.

À 22 ans, le Mexicain aborde la dernière étape de montagne avec le maillot blanc et 24 secondes d’avance sur Paul Seixas (coureur français). La leçon devient une épreuve. Dans le Galibier, puis vers Sarenne, Pogačar hausse l’allure et conduit son équipier jusqu’au seuil de son propre effort. Le maître protège du vent comme il protège du doute. La pente, elle, reste à gravir seul.

Dans Sarenne, del Toro quitte la roue de Pogačar et attaque à 18 kilomètres de l’arrivée. Ce geste accomplit la séparation décrite par Steiner et Ladjali : l’élève reprend la méthode du maître, puis en fait son propre mouvement. Pogačar lui a montré comment durcir une course. Del Toro choisit l’instant où gagner la sienne.

Lorsque Remco Evenepoel part dans le final, Pogačar attend son équipier. Le maître s’efface au moment où l’élève trouve la force de revenir jusqu’à lui. Les deux hommes franchissent la ligne épaule contre épaule, à 1 min 05 s de Richard Carapaz. L’image ressemble à une passation.

À LIRE - Alcaraz - Sinner, Roland-Garros 2025 : une finale homérique 

Machiavel donne au jaune l’art de régner, Echenoz apprend au vert à recommencer, Frison-Roche accroche les pois à une nouvelle voie, tandis que Steiner et Ladjali conduisent le blanc de la roue du maître jusqu’au podium. Pogačar remporte la course. Pedersen, Carapaz et del Toro inventent la leur. Sur 3 197 kilomètres, la victoire change ainsi de sens, de couleur et parfois de rayon.

 

Crédit image : Capture d'écran vidéo Youtube Le Tour de France

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Par Clotilde Martin
Contact : mc@actualitte.com

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Le prince

Nicolas Machiavel trad. Jacqueline Risset

Paru le 08/03/2019

130 pages

Pocket

1,90 €

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Courir

Jean Echenoz

Paru le 09/10/2008

141 pages

Les Editions de Minuit

15,00 €

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Premier de cordée

Roger Frison-Roche

Paru le 04/11/2020

318 pages

J'ai lu

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Eloge de la transmission

Cécile Ladjali, George Steiner

Paru le 05/06/2013

141 pages

Hachette Pluriel Editions

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Le Dîner s’éternise au sommet des meilleures ventes

Le Dîner, de Freida McFadden (trad. Karine Xaragai), conserve la première place du classement des meilleures ventes du 13 au 19 juillet 2026, avec 45.102 exemplaires écoulés. Des anciens colocataires du top 10 sont de retour cette semaine, mais les cahiers de vacances conservent tout de même leur domination.

24/07/2026, 13:43

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Ferdinand Cheval, bâtisseur d'un rêve

J’avais bâti dans un rêve un palais, rien que le titre du livre de Dimitri Delmas, publié chez Actes Sud, est pure poésie. J’ai toujours rangé dans la case « Art brut » l’œuvre de Ferdinand Cheval. Erreur, grosse erreur, dont je viens de prendre conscience grâce à ce charmant livre. Celui que l’on appelle désormais le Facteur Cheval était avant tout un doux rêveur, qui fit de son rêve une réalité. Il faut dire que sa réalité n’était pas bien gaie.

24/07/2026, 13:36

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Heures sauvages

24/07/2026, 13:15

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À regarder la mer : un voyage musical le long du littoral

À regarder la mer, récit de Jean René illustré par Sylvie Serprix, paraîtra le 20 août 2026 aux éditions Noire pointée. L’auteur y raconte son tour de France par les côtes, effectué en van et en musique, de la frontière belge à la baie des Anges.

 

24/07/2026, 07:15

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Dans ces 10 romans, partir en vacances était une très mauvaise idée

Partir, disait Edmond Haraucourt, c’est mourir un peu. Il ne précisait pas que l’on pouvait aussi perdre la mémoire, exhumer un meurtre, découvrir que son conjoint ment comme il respire ou se retrouver assigné à résidence avec des diplomates nazis. Les poètes négligent parfois les détails pratiques.

23/07/2026, 13:01

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Le Seul Gouffre du monde : vivre avec, vivre sans…

« Mais si, là, maman, elle est là, elle a une chemise noire et un jean, et ses cheveux sont bleus. [...] Mais si, on doit aller l'aider, elle a le visage par terre. » Alors que Lauren et sa famille s’arrêtent pour grignoter dans un parc, Thom, son fils, voit une femme morte. Là, au loin, dans ce paysage défiguré par trois mois d’incendies… Mais personne d’autre ne la voit. Un mirage, une hallucination. Pourtant, sa description est mot pour mot celle de Bethany Sue Korbassi, portée disparue. 

23/07/2026, 12:59

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Margherita Sarfatti, la lionne et ses ruines

À la fin de l’été 1947, Margherita Sarfatti revient au Soldo après neuf ans d’exil. Mussolini est mort, le fascisme s’est effondré, l’Italie porte encore les blessures de la guerre. Elle, pourtant, contemple son domaine et se répète : « Rien n’a changé. » Le roman de Serge Airoldi naît de cette formule. Elle dit le déni, l’orgueil, le besoin de remettre le passé à sa place pour continuer à régner, ne serait-ce que sur un jardin, une fenêtre, ses souvenirs. Les présentations ont lieu ce 21 août.

23/07/2026, 12:58

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Les Bâtisseurs : les tontons flingueurs ont des moustaches

Une souris pousse la porte d’un bar. Cache-poussière, chapeau vissé sur le crâne, œil mort et assez de rancune pour faire sauter un royaume. Cinq ans après une guerre perdue et une trahison mal digérée, le Capitaine rappelle ses anciens compagnons : Bonsoir, hermine française aussi bavarde que létale ; Boudicca, opossum tireuse d’élite ; Cinnabar, salamandre bardée de revolvers ; Orge, blaireau repenti que le goût du sang n’a jamais tout à fait quitté. Le programme tient en trois mots : « On y retourne. » La construction débute ce 20 août.

23/07/2026, 12:18

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Stay free de Patrice Jean : une jeunesse entre insolence et insouciance.

Jamais Patrice Jean n’a été aussi loin dans l’exploration dans ce qui anime une vie. C’est avec une grande sensibilité et profondeur, que l’auteur nantais se penche sur l’itinéraire de trois ados issus du quartier de la Bottière à Nantes dans les années 80.

23/07/2026, 10:40

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La fin de la fiction : Pierre Maurel se réinvente

Un dessinateur de bande dessinée enseignant à ses heures (à moins que ce ne soit l’inverse) est embourbé dans un projet d’album qui s’éternise. Pour étayer ses recherches sur le Moyen-âge, il part à la rencontre d’un universitaire spécialiste du sujet. Mais le voyage ne sera pas de tout repos et la carrière du bédéiste empruntera des chemins pour le moins... inattendus. Un album surprenant, vertigineux, qui permet à Pierre Maurel de repousser encore un peu plus le cadre de ses planches.

23/07/2026, 10:15

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