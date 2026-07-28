Anna de Noailles, l'art d'exaspérer avec génie

Quand nous disons autobiographie, il faut néanmoins préciser que celle-ci s’arrête à l’adolescence de l’écrivaine car cette dernière, l’ayant promise au directeur des Annales politiques et littéraires, Pierre Brisson, ne trouvera pas la force physique d’aller au bout de l’exercice et décédera avant. « Aucun organe essentiel n’est atteint chez moi et cependant, je m’en vais. Je meurs de moi-même », comme elle l’écrira quelques jours avant sa mort à la comtesse Joachim Murat.

Anna de Noailles (1876-1933) est en effet morte de causes inconnues le dimanche 30 avril 1933, à 56 ans.

Étrange, agaçante, attachante. Pourquoi, direz-vous ? C’est que cette indéniable grande et belle plume se laisse aller un peu trop souvent à la sensiblerie et à une forme de mélancolie qui frôle parfois le ridicule, « car rien d’humain ne guérit la mélancolie des élus ». Et de fait, si nous découvrons ici que ce n’est certainement pas la modestie qui l’étouffe, la mélancolie en revanche…

Elle qui disait ne pas craindre de mourir, car ce serait alors la fin des souffrances, nous laisse un peu incrédules face à cette enfance, certes non exempte de malheurs, mais dans l’ensemble très favorisée, comme elle le reconnaît d’ailleurs : « nulle petite fille ne fut plus complimentée, plus embrassée que moi. Là fut ma chance, bien nécessaire, car loin d’être altière, égoïste ou vaniteuse, je dépendais entièrement de l’affection de tous les êtres. »

Mais, après nous avoir expliqué combien son enfance avait été protégée, comme pour s’en excuser, elle nous écrit que ce n’était pas vraiment le cas, qu’elle essaie en fait de donner le change aux lecteurs. Elle écrit également à de nombreuses reprises qu’elle prend très vite les gens en pitié. Se sentait-elle illégitime dans son opulence ? Nous ne ferons pas de psychanalyse de bas étage, mais tous ces éléments nous donnent à découvrir une femme quasiment impossible à cerner.

Un admirateur donnera pourtant d’elle, en octobre 1928, un portrait assez réaliste où « la coquetterie, l’égocentrisme, la vanité, la volubilité d’Anna y sont soulignés, non sans esprit. » Cet admirateur s’appelle René Benjamin et il lui consacrera un livre, Sous l’œil de fleur de Madame de Noailles, publié par la Librairie des Champs-Élysées.

Le Livre de ma vie est donc le premier chapitre de ses Mémoires, qu’elle emportera finalement dans la tombe avec elle. Il est publié en mars 1931 dans les Annales, puis en 1932 chez Hachette. La critique applaudit, Anna de Noailles reste de marbre, se détruisant déjà de l’intérieur, comme le dira le psychanalyste René Laforgue. Pourtant, seulement deux ans auparavant, elle était devenue la première femme commandeur de la Légion d’honneur, ce qui lui procura une immense joie, ce qui est bien compréhensible, mais dont les effets s’estompèrent vite.

Outre ses états d’âme, heureusement fort bien écrits, nous découvrons, puisqu’il s’agit du début d’une autobiographie, ses parents, son frère, sa sœur, ses gouvernantes, les lieux qu’elle aimait, etc. Nous découvrons aussi son admiration pour Napoléon Ier, un peu plus de dix pages pour nous dire que « nul ne saura quel baume émanait de vous, anesthésiant les blessures, excitant l’esprit, jetant sur le trépas un nuage apaisant ».

Mais nous retrouvons également ici Voltaire, Rousseau, Musset, Racine, Corneille, Victor Hugo, l’exemple à suivre : « Victor Hugo ! Voilà vers quoi il fallait marcher », mais aussi Colette, Pierre Loti ou encore Mme de Staël et George Sand, qui semblent être les deux faces d’une même pièce pour Anna de Noailles.

Qu’est-ce qui fait de ce livre autre chose qu’une autobiographie mondaine écrite par une orgueilleuse qui le revendique ? Indéniablement sa qualité littéraire. Toute exaspérante puisse-t-elle être parfois, il est certain qu’Anna de Noailles aurait rendu l’ancien bottin téléphonique passionnant si elle l’avait écrit.

Par Audrey Le Roy

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