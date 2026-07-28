Les parfumeurs de la cour : naissance d'un savoir-faire français

Historienne, spécialiste de l'histoire du luxe et de la parfumerie, membre du comité scientifique de l'Osmothèque, le Conservatoire international des parfums, Alice Camus Mignen a également collaboré avec le Centre de recherche du château de Versailles, Francis Kurkdjian et la Maison Guerlain. Fruit de sa thèse de doctorat, cet ouvrage retrace la naissance d'un métier appelé à devenir l'un des emblèmes du luxe français.

Son approche est originale. Là où l'histoire du parfum s'est longtemps intéressée aux fragrances, à leurs usages ou à leurs compositions, elle choisit de placer les parfumeurs eux-mêmes au cœur de son enquête. Qui étaient ces artisans ? Comment travaillaient-ils ? Comment sont-ils parvenus à s'imposer auprès de la cour de France ? Autant de questions auxquelles répond cette vaste étude consacrée aux parfumeurs qui œuvraient sous les règnes de Louis XIV à Louis XVI.

Sous l'Ancien Régime, le parfum est partout. Gants, poudres, pommades, savonnettes, eaux de senteur ou pots-pourris accompagnent le quotidien des élites. À la cour, le parfum participe pleinement à l'art du paraître et devient un signe de distinction sociale. Cette demande croissante favorise l'essor d'artisans capables de répondre aux goûts d'une clientèle toujours plus exigeante.

Le livre montre ainsi comment les gantiers-parfumeurs deviennent progressivement des parfumeurs à part entière. Cette évolution dépasse largement la simple question du vocabulaire : elle traduit la naissance d'un métier autonome, doté de son identité, de ses savoir-faire et de ses stratégies commerciales.

Profitant de l'essor des échanges internationaux, ces artisans s'approvisionnent en jasmin, fleur d'oranger, musc, benjoin ou ambre gris venus parfois de très loin, tandis que les cultures florales se développent également sur le territoire français. Ils fabriquent, mais aussi achètent, revendent, innovent et adaptent sans cesse leur offre aux attentes de leur clientèle.

Pour restituer leur quotidien, Alice Camus Mignen s'appuie sur un impressionnant travail d'archives. Sources qui permettent de reconstituer les parcours de plus d'une centaine de parfumeurs. Derrière les boutiques se dessinent des familles, des réseaux professionnels, des stratégies d'alliances, mais aussi des ambitions sociales et économiques qui témoignent du dynamisme de cette bourgeoisie marchande.

L'ouvrage met également en lumière le rôle déterminant de la cour de France dans cette ascension. Fournir les princes, les princesses ou les grands seigneurs représente bien davantage qu'un simple débouché commercial : c'est un gage de prestige qui attire une clientèle toujours plus large. Les parfumeurs deviennent ainsi des acteurs à part entière de l'économie du luxe en plein essor, au croisement de la mode, du commerce et de la sociabilité.

Plus qu'une histoire du parfum, Les Parfumeurs de la cour de France raconte la naissance d'un métier et la manière dont ces artisans ont progressivement construit leur identité, leur réputation et un savoir-faire qui demeure, aujourd'hui encore, l'un des symboles du luxe français.

Par Audrey Le Roy

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