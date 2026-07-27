Alexandre Dumas : les derniers Valois entrent dans la Pléiade

À l'exception peut-être de La Reine Margot, magistralement adaptée par Patrice Chéreau en 1994, rares sont ceux qui connaissent aujourd'hui La Dame de Monsoreau ou Les Quarante-Cinq. Réunis pour la première fois dans la collection de la Pléiade sous la direction de Sylvain Ledda, ces trois romans composent pourtant l'une des plus impressionnantes fresques historiques d'Alexandre Dumas.

À travers ces trois romans, il entreprend de faire revivre les dernières années de la dynastie des Valois, une période où la France est déchirée par les guerres de Religion, les rivalités politiques et les ambitions personnelles. La Saint-Barthélemy ouvre cette vaste fresque, marquée par les complots, les trahisons et les affrontements qui précipitent peu à peu la fin d'un monde.

Mais réduire ces ouvrages à leur contexte historique serait une erreur. Toute la force de Dumas est de transformer les grands événements en formidable matière romanesque. Les souverains, les favoris, les chefs de guerre ou les grandes figures de la Renaissance deviennent nos compagnons. Ils aiment, doutent, conspirent, se trompent. C'est sans doute ce qui explique que ces romans aient si bien traversé le temps. Dumas ne cherche jamais à donner une leçon d'histoire.

Il fait revivre une époque en mêlant personnages réels et héros de fiction, jusqu'à rendre presque imperceptible la frontière entre les deux. Cette liberté narrative n'empêche d'ailleurs pas une solide documentation : mémoires, chroniques et témoignages nourrissent son travail, avant d'être transfigurés par l'imagination du romancier.

L'influence de cette œuvre dépasse largement le cadre de la littérature. Pour beaucoup de lecteurs, l'image de Catherine de Médicis, d'Henri III, de Marguerite de Valois ou du duc de Guise doit autant à Dumas qu'aux historiens. Peu d'écrivains ont ainsi façonné notre représentation d'une époque tout entière.

Les amateurs du Comte de Monte-Cristo ou des Trois Mousquetaires y retrouveront tout ce qui fait la force d'Alexandre Dumas : des personnages inoubliables, des intrigues menées tambour battant et un souffle romanesque intact. Avec La Reine Margot, La Dame de Monsoreau et Les Quarante-Cinq, la Pléiade remet en lumière trois grands romans qui prouvent que, près de deux siècles plus tard, Dumas est indéniablement le maître du roman historique.

Par Audrey Le Roy

Contact : aleroy94@gmail.com